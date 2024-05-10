Раскрыто: ранняя роль Google в создании первого приложения Twitter для Android

Неожиданным открытием первых дней существования экосистемы Android стало то, что Google сам стоял за созданием некоторых из первых социальных приложений платформы, таких как Twitter. Эта информация появилась во время подкаста с Сарой Бейкпур, соучредителем новостного стартапа Particle, управляемого искусственным интеллектом, и бывшим старшим директором по управлению продуктами Twitter. Во время разговора с Майклом Миньяно, партнером Lightspeed, Бейкпур углубился в истоки приложения Twitter для Android, отметив, что по сути это был прототип, предоставленный Google для демонстрации возможностей Android. Эта инициатива была частью стратегии Google по поощрению внедрения своей операционной системы путем создания первоначальных версий популярных приложений, таких как Twitter и Foursquare.

Бейкпур присоединился к Twitter в 2009 году в качестве инженера по инструментам, когда в компании работало всего 75 сотрудников, а затем перешел к разработке мобильных приложений. Она вспомнила о приобретении Twitter компании Tweetie, которое заложило основу для первого приложения Twitter для iOS. Напротив, версия для Android уходит своими корнями в ранние разработки Google, и этот факт подтверждается сообщением в блоге Google от 2010 года, в котором подробно описывается реализация лучших практик Android в приложении Twitter, написанным главным инженером-программистом Вирджилом Добянски.

Помимо работы с приложением Twitter для Android, карьера Бейкпур в Twitter включала в себя важные проекты, такие как Vine, который она помогла запустить на Android как раз перед тем, как Instagram представил свою функцию видео. По ее мнению, этот шаг ознаменовал начало конца Vine, несмотря на его популярность. Обсуждая закрытие Vine, за которым она наблюдала, Бейкпур заявила, что это было финансовое решение для Twitter, несмотря на разные мнения, согласно которым приложение могло бы получить лучшую поддержку.

Бейкпур также поделилась своими впечатлениями о работе с Periscope сразу после его приобретения Twitter, в том числе о необходимости вернуться в Twitter под псевдонимом, чтобы сохранить приобретение в секрете. Она рассказала о проблемах с обеспечением ресурсов для разработки функций, предназначенных для опытных пользователей, таких как журналисты, подчеркнув сложность определения основной базы пользователей Twitter и измерения вовлеченности за пределами традиционных показателей.

Теперь, сосредоточив свое внимание на Particle, Бейкпур стремится изменить способ потребления новостей с помощью приложения искусственного интеллекта, которое предлагает множество точек зрения и высококачественную журналистику, исследуя инновационные стратегии монетизации, выходящие за рамки рекламы, подписок или микроплатежей. В настоящее время Particle ведет переговоры с потенциальными партнерами-издателями, чтобы определить, как лучше всего компенсировать им их вклад.