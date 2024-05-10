Ortaya Çıktı: Twitter'ın İlk Android Uygulamasını Oluşturmada Google'ın İlk Rolü

Android ekosisteminin ilk günlerine ait şaşırtıcı bir açıklamada, Twitter gibi platformun ilk sosyal uygulamalarından bazılarının yaratılmasının arkasında Google'ın kendisinin olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, yapay zeka odaklı haber girişimi Particle'ın kurucu ortağı ve Twitter'ın eski ürün yönetimi kıdemli direktörü Sara Beykpour ile yapılan bir podcast sırasında ortaya çıktı. Lightspeed'in ortaklarından Michael Mignano ile yaptığı görüşme sırasında Beykpour, Android için Twitter uygulamasının başlangıcını inceledi ve bunun aslında Google tarafından Android'in yeteneklerini göstermek için sağlanan bir prototip olduğunu belirtti. Bu girişim, Google'ın Twitter ve Foursquare gibi popüler uygulamaların ilk sürümlerini oluşturarak kendi işletim sisteminin benimsenmesini teşvik etme stratejisinin bir parçasıydı.

Beykpour, Twitter'a 2009 yılında, şirketin yalnızca 75 çalışanı varken araç mühendisi olarak katıldı ve daha sonra mobil uygulamalara odaklanmaya başladı. Twitter'ın ilk iOS uygulamasının temelini oluşturan Tweetie'nin Twitter tarafından satın alındığını hatırladı. Buna karşılık, Android sürümünün kökleri Google'ın erken geliştirme çabalarına dayanıyordu; bu, ana yazılım mühendisi Virgil Dobjanschi tarafından kaleme alınan, Android'in en iyi uygulamalarının Twitter uygulaması içinde uygulanmasını ayrıntılarıyla anlatan 2010 Google blog gönderisiyle de doğrulandı.

Beykpour'un Twitter'daki kariyeri, Twitter'ın Android uygulamasıyla yaptığı çalışmanın ötesinde, Instagram'ın video özelliğini tanıtmasından hemen önce Android'de başlatılmasına yardımcı olduğu Vine gibi önemli projeleri içeriyordu; bu hareketin, popülaritesine rağmen Vine için sonun başlangıcı olduğuna inanıyor. Denetlediği Vine'ın kapatılmasını tartışan Beykpour, uygulamanın daha iyi desteklenebileceğini öne süren farklı görüşlere rağmen bunun Twitter için mali bir karar olduğunu ifade etti.

Beykpour ayrıca, Twitter tarafından satın alınmasından hemen sonra Periscope'la geçirdiği döneme ait bilgileri de paylaştı; bu satın alma işlemini gizli tutmak için Twitter'a takma adla yeniden katılmanın gerekliliği de dahil. Gazeteciler gibi uzman kullanıcıları hedef alan özelliklerin geliştirilmesi için kaynak sağlamanın zorluklarından bahsetti ve Twitter'ın temel kullanıcı tabanını tanımlamanın ve geleneksel ölçümlerin ötesinde etkileşimi ölçmenin zorluğunu vurguladı.

Artık odağını Particle'a çeviren Beykpour, reklamların, aboneliklerin veya mikro ödemelerin ötesinde yenilikçi para kazanma stratejilerini keşfederek, birden fazla perspektif ve yüksek kaliteli gazetecilik sunan bir yapay zeka uygulaması aracılığıyla haberlerin tüketilme biçimini dönüştürmeyi amaçlıyor. Particle şu anda potansiyel yayıncı ortaklarıyla, katkılarının karşılığını en iyi şekilde nasıl telafi edebileceklerini belirlemek için görüşmelerde bulunuyor.