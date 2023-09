Stanowisko: Współzałożyciel i dyrektor generalny

Firma: Softr

Edukacja: studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Państwowego w Erewaniu

Rok Fundacji Softr: 2019

Pionierzy, tacy jak Mariam Hakobyan, kształtują przyszłość dzięki swoim innowacyjnym podejściu w stale rozwijającej się branży tworzenia oprogramowania . Podróż Mariam, współzałożycielki i dyrektora generalnego Softr, jest świadectwem siły platform bez kodu w rewolucjonizowaniu sposobu, w jaki tworzymy rozwiązania cyfrowe.

Podróż kariera

Droga kariery Mariam Hakobyan jest świadectwem jej niezachwianego zaangażowania w technologię, innowacje i tworzenie znaczących rozwiązań. Uzbrojona w tytuł licencjata i magistra matematyki uzyskany na Uniwersytecie Państwowym w Erewaniu, Mariam wkroczyła na ścieżkę, która pozwoliła jej ewoluować od inżyniera do wizjonerskiego przedsiębiorcy. Łącząc role matki dwójki dzieci i entuzjastki technologii, podróż Mariam charakteryzowała się głęboką pasją do wszystkich kwestii związanych z technologią, produktami i designem.

Jej kariera rozpoczęła się, gdy miała dwadzieścia kilka lat, kiedy odważyła się wejść do świata inżynierii. Z biegiem lat pokazała swoje wyjątkowe umiejętności przywódcze, kierując zespołami ds. produktów i inżynierii, mając około dwudziestu lat. W 2012 roku Mariam rozpoczęła swoją przedsiębiorczą podróż, tworząc Daily-Challenge.co, przełomową platformę pomagającą kandydatom przygotowującym się do rozmów kwalifikacyjnych z czołowymi grupami technologicznymi. Platforma ta oferowała codzienne wyzwania obejmujące typowe pytania do rozmowy kwalifikacyjnej, zwiększając przygotowanie i pewność siebie wśród osób poszukujących pracy.

Podczas gdy Daily-Challenge.co było jej pierwszym przedsięwzięciem, kładącym nacisk na wzajemną pomoc i integrację, po dwóch latach podróż Mariam obrała nowy kierunek. Przeszła na stanowisko inżyniera otrzymującego wynagrodzenie, stopniowo wspinając się na stanowiska kierownicze w zespołach technicznych składających się głównie z kolegów płci męskiej. W wywiadzie dla Inside.com Mariam szczerze przyznała, że ​​w wielu organizacjach występują uprzedzenia związane z płcią, co stanowi wyzwanie, z którym poradziła sobie dzięki wytrwałości i determinacji.

Droga kariery Mariam Hakobyan to inspirująca opowieść o wytrwałości, zdolności adaptacyjnych i innowacyjności. Od podstawowego wykształcenia po dążenia do przedsiębiorczości i role przywódcze – konsekwentnie przełamywała bariery i udowadniała, że ​​różnorodność i włączenie społeczne są niezbędnymi filarami postępu technologicznego i wzmacniania pozycji kobiet w branży.

Założenie Softr

W 2019 roku Mariam Hakobyan i Artur Mkrtchyan połączyli siły, aby stworzyć Softr, innowacyjny startup, który na nowo zdefiniuje tworzenie stron internetowych i zrewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie tworzą platformy internetowe. Zbiegając się z tym przedsięwzięciem, Mariam rozpoczęła 12-miesięczny program mentorski, którego celem jest wspieranie różnorodności i włączenia w ekosystemie start-upów, co stanowi dowód jej zaangażowania w tworzenie bardziej sprawiedliwej branży technologicznej.

Pierwsza wersja Softr została zaprezentowana w sierpniu 2020 roku i wprowadzała nowatorskie podejście do tworzenia stron internetowych. Platforma, emulując mechanikę gry budowlanej, umożliwiła użytkownikom projektowanie stron internetowych poprzez składanie konfigurowalnych bloków, dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Bazując na tym sukcesie, kilka miesięcy później pojawiła się kolejna wersja, umożliwiająca tworzenie potężnych aplikacji internetowych wykorzystujących możliwości Airtable.

Koncepcja Softr była głęboko zakorzeniona w doświadczeniach jej współzałożycieli. Mariam Hakobyan i Artur Mkrtchyan zauważyli powtarzalny charakter opracowywania podobnych narzędzi dla różnych firm, a wszystkie one wymagały porównywalnych funkcjonalności, takich jak narzędzia wewnętrzne, systemy przesyłania wiadomości i portale klientów. Dzięki temu spostrzeżeniu Softr został pomyślany jako rozwiązanie dla inżynierów umożliwiające automatyzację rutynowych zadań, uwalniając ich czas na skupienie się na bardziej skomplikowanych wyzwaniach wymagających większej wiedzy technicznej.

Wizja Mariam Hakobyan w połączeniu z umiejętnościami technicznymi Artura Mkrtchyana osiągnęła swój punkt kulminacyjny w powstaniu Softr. Ewolucja platformy stanowiła kluczowy moment w ruchu no-code, demokratyzującym tworzenie stron internetowych i umożliwiającym jednostkom tworzenie wydajnych witryn internetowych i aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. Ta podróż jest przykładem zaangażowania Mariam w innowacje, rozwiązywanie problemów i wprowadzanie znaczących zmian w branży technologicznej.

Styl i wartości przywództwa

Styl przywództwa Mariam Hakobyan charakteryzuje się wyjątkową mieszanką empatii, innowacyjności i niezłomnego zaangażowania na rzecz wspierania integracji i różnorodności w świecie technologii. Jej wartości są głęboko zakorzenione w tworzeniu rozwiązań, które pozytywnie wpływają na życie ludzi, co było widoczne w jej drodze od inżynierii do przedsiębiorczości. Dzięki pasji do technologii, rozwoju produktów i projektowania Mariam wnosi holistyczne podejście do przywództwa, zapewniając, że każda decyzja jest zgodna z misją Softr i szerszym celem, jakim jest demokratyzacja tworzenia stron internetowych.

Jej nacisk na różnorodność i włączenie znajduje odzwierciedlenie w jej zaangażowaniu w mentoring dla młodych przedsiębiorców oraz w sposobie, w jaki platforma Softr umożliwia osobom z różnych środowisk tworzenie i wdrażanie rozwiązań cyfrowych. Kierownictwo Mariam dba o środowisko, w którym cenione są pomysły i wkład wszystkich, sprzyjając atmosferze współpracy i kreatywności. Jej zaangażowanie w dostosowywanie się do potrzeb użytkowników i odpowiednie dostosowywanie platformy pokazuje jej podejście zorientowane na klienta, stawiając doświadczenie użytkownika w centrum rozwoju firmy.

Kierując się głębokim zrozumieniem wyzwań i możliwości stojących przed branżą technologiczną, kierownictwo Mariam zachęca do innowacji, elastyczności i ciągłego doskonalenia. Jej otwarty styl komunikacji i chęć słuchania opinii tworzą wspierające środowisko, w którym członkowie zespołu czują się upoważnieni do wnoszenia najlepszego wkładu w swoją pracę. Poprzez swoje przywództwo Mariam Hakobyan ucieleśnia wartości takie jak inkluzywność, innowacyjność i nieustanne dążenie do tworzenia narzędzi, które umożliwiają jednostkom wprowadzanie w życie ich cyfrowych wizji.

Wpływ na świat technologii

