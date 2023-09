Functie: mede-oprichter en CEO

Bedrijf: Softr

Opleiding: Bachelordiploma en Masterdiploma, Faculteit Wiskunde, Yerevan State University

Jaar van Softr Foundation: 2019

Pioniers als Mariam Hakobyan geven met hun innovatieve benaderingen vorm aan de toekomst in de steeds evoluerende softwareontwikkelingsindustrie . Als mede-oprichter en CEO van Softr is de reis van Mariam een ​​bewijs van de kracht van no-code- platforms die een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we digitale oplossingen creëren.

Carrièrereis

De carrière van Mariam Hakobyan is een bewijs van haar niet-aflatende toewijding aan technologie, innovatie en het creëren van betekenisvolle oplossingen. Gewapend met een bachelor- en masterdiploma in wiskunde van de Yerevan State University, begon Mariam een ​​pad dat haar zou laten evolueren van een ingenieur naar een visionaire ondernemer. Mariams reis combineert haar rol als moeder van twee kinderen en tech-liefhebber en wordt gekenmerkt door een diepe passie voor alles wat met technologie, producten en design te maken heeft.

Haar carrière begon toen ze begin twintig was, toen ze zich in de wereld van de techniek waagde. Naarmate de jaren vorderden, demonstreerde ze haar uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten door leiding te geven aan product- en engineeringteams toen ze eind twintig was. In 2012 begon Mariam aan haar ondernemersreis door Daily-Challenge.co op te richten, een baanbrekend platform om kandidaten te helpen bij de voorbereiding op interviews met vooraanstaande technologiegroepen. Dit platform bood een dagelijkse uitdaging met typische sollicitatievragen, wat de voorbereiding en het vertrouwen onder werkzoekenden bevorderde.

Terwijl Daily-Challenge.co haar eerste onderneming markeerde, waarbij de nadruk lag op wederzijdse hulp en inclusiviteit, nam Mariams reis na twee jaar een nieuwe richting. Ze stapte over naar functies als loontrekkend ingenieur en klom geleidelijk op naar managementfuncties binnen technische teams die voornamelijk uit mannelijke collega's bestonden. In een interview met Inside.com erkende Mariam openhartig de aanwezigheid van gendervooroordelen in veel organisaties, een uitdaging die ze met veerkracht en vastberadenheid aanging.

Het carrièretraject van Mariam Hakobyan dient als een inspirerend verhaal over doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en innovatie. Van haar fundamentele opleidingsachtergrond tot haar ondernemersactiviteiten en leiderschapsrollen heeft ze consequent barrières doorbroken en aangetoond dat diversiteit en inclusiviteit essentiële pijlers zijn voor het bevorderen van technologie en het empoweren van vrouwen in de industrie.

Oprichting Softr

In 2019 bundelden Mariam Hakobyan en Artur Mkrtchyan hun krachten om Softr op te richten, een innovatieve startup die webontwikkeling opnieuw zou definiëren en een revolutie teweeg zou brengen in de manier waarop mensen online platforms creëren. Gelijktijdig met deze onderneming begon Mariam aan een mentorprogramma van twaalf maanden, ontworpen om diversiteit en inclusiviteit binnen het startup-ecosysteem te bevorderen, een bewijs van haar inzet voor het creëren van een rechtvaardigere technologie-industrie.

De eerste versie van Softr werd in augustus 2020 onthuld en introduceerde een nieuwe benadering voor het maken van websites. Het platform emuleerde de werking van een bouwspel en stelde gebruikers in staat websites te ontwerpen door aanpasbare blokken samen te stellen, afgestemd op hun specifieke behoeften. Voortbouwend op dit succes verscheen een paar maanden later een volgende versie, waarmee krachtige webapplicaties konden worden gemaakt die gebruik maakten van de mogelijkheden van Airtable.

De opvatting van Softr was diep geworteld in de ervaringen van de medeoprichters. Mariam Hakobyan en Artur Mkrtchyan erkenden het repetitieve karakter van het ontwikkelen van vergelijkbare tools voor verschillende bedrijven, waarbij allemaal vergelijkbare functionaliteiten nodig waren, zoals interne tools, berichtensystemen en klantportals. Met dit inzicht werd Softr gezien als een oplossing voor ingenieurs om routinetaken te automatiseren, waardoor ze tijd vrijmaakten om zich te concentreren op meer ingewikkelde uitdagingen die een hogere technische expertise vereisen.

De visie van Mariam Hakobyan, gecombineerd met de technische bekwaamheid van Artur Mkrtchyan, culmineerde in de oprichting van Softr. De evolutie van het platform markeerde een cruciaal moment in de no-code -beweging, waardoor webontwikkeling werd gedemocratiseerd en individuen in staat werden gesteld krachtige websites en applicaties te maken zonder de noodzaak van uitgebreide codeerkennis. Deze reis is een voorbeeld van Mariams toewijding aan innovatie, het oplossen van problemen en het stimuleren van betekenisvolle veranderingen binnen de technologie-industrie.

Leiderschapsstijl en waarden

De leiderschapsstijl van Mariam Hakobyan wordt gekenmerkt door een unieke mix van empathie, innovatie en een standvastige inzet voor het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit in de technische wereld. Haar waarden zijn diep geworteld in het creëren van oplossingen die een positieve impact hebben op het leven van mensen, wat duidelijk blijkt uit haar reis van techniek naar ondernemerschap. Met een passie voor technologie, productontwikkeling en design brengt Mariam een ​​holistische benadering van leiderschap en zorgt ervoor dat elke beslissing aansluit bij de missie van Softr en het bredere doel van het democratiseren van webontwikkeling.

Haar nadruk op diversiteit en inclusiviteit wordt weerspiegeld in haar toewijding aan het begeleiden van jonge ondernemers en in de manier waarop Softr's platform individuen met verschillende achtergronden in staat stelt digitale oplossingen te bouwen en te lanceren. Het leiderschap van Mariam cultiveert een omgeving waarin ieders ideeën en bijdragen worden gewaardeerd, waardoor een sfeer van samenwerking en creativiteit wordt bevorderd. Haar toewijding om afgestemd te blijven op de behoeften van gebruikers en het platform dienovereenkomstig aan te passen, toont haar klantgerichte aanpak, waarbij de gebruikerservaring centraal staat in de groei van het bedrijf.

Geleid door een diep inzicht in de uitdagingen en kansen binnen de technologie-industrie, moedigt Mariams leiderschap innovatie, flexibiliteit en voortdurende verbetering aan. Haar open communicatiestijl en bereidheid om naar feedback te luisteren creëren een ondersteunende omgeving waarin teamleden zich gesterkt voelen om hun beste werk bij te dragen. Door haar leiderschap belichaamt Mariam Hakobyan de waarden van inclusiviteit, innovatie en het meedogenloze streven naar het creëren van tools die individuen in staat stellen hun digitale visies tot leven te brengen.

De impact op de technische wereld

De impact van Mariam Hakobyan op de technische wereld en op platforms als AppMaster lijkt op een pionier op het gebied van het democratiseren van webontwikkeling door middel van oplossingen no-code. Net zoals AppMaster individuen in staat stelt krachtige applicaties te creëren zonder complexe codering, hebben Mariam's inspanningen met Softr de industrie voor het maken van websites en webapplicaties getransformeerd. Haar leiderschap heeft de weg vrijgemaakt voor niet-ontwikkelaars om hun digitale visie tot leven te brengen, waardoor de kloof tussen technische expertise en creatieve ideeën wordt overbrugd.

Net als AppMaster 's nadruk op het bieden van een krachtige maar gebruiksvriendelijke interface voor het creëren van een breed scala aan applicaties, heeft Mariams aanpak met Softr geresulteerd in een platform waarmee gebruikers websites en webapplicaties kunnen ontwerpen met intuïtieve blokken en componenten. Door gebruikers in staat te stellen hun applicaties visueel aan te passen, weerspiegelt de impact van Mariam het principe om iedereen in staat te stellen deel te nemen aan het digitale transformatietraject, ongeacht hun technische achtergrond.

Net zoals AppMaster het proces van applicatieontwikkeling versnelt door het geautomatiseerd genereren van broncode, biedt Mariams Softr-platform een ​​naadloze ervaring voor het creëren van geavanceerde applicaties zonder de noodzaak van uitgebreide codering. Haar focus op gebruikerservaring en het stroomlijnen van het ontwikkelingsproces resoneert met de waarden van AppMaster, waarbij efficiëntie, schaalbaarheid en wendbaarheid centrale thema's zijn.

In een technische wereld waar toegankelijkheid en eenvoud steeds belangrijker worden, komt de invloed van Mariam Hakobyan tot uiting in haar toewijding aan het creëren van platforms zoals Softr die gebruikers in staat stellen zelf makers en innovators te worden. Net zoals AppMaster innovatie stimuleert in de no-code industrie, hebben de visie en het leiderschap van Mariam aanzienlijk bijgedragen aan het transformeren van de manier waarop individuen webontwikkeling benaderen, waardoor het inclusiever, efficiënter en impactvoller wordt.