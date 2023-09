Titre du poste : Co-fondateur et PDG

Entreprise: Softr

Formation : Licence et Master, Faculté de mathématiques, Université d'État d'Erevan

Année de la Fondation Softr : 2019

Des pionniers comme Mariam Hakobyan façonnent l’avenir grâce à leurs approches innovantes dans un secteur du développement logiciel en constante évolution. En tant que co-fondatrice et PDG de Softr, le parcours de Mariam témoigne de la puissance des plateformes sans code pour révolutionner la façon dont nous créons des solutions numériques.

Parcours de carrière

Le parcours professionnel de Mariam Hakobyan témoigne de son dévouement inébranlable envers la technologie, l'innovation et la création de solutions significatives. Armée d'un baccalauréat et d'une maîtrise en mathématiques de l'Université d'État d'Erevan, Mariam s'est lancée dans un chemin qui la verra évoluer d'ingénieur à entrepreneur visionnaire. Équilibrant ses rôles de mère de deux enfants et de passionnée de technologie, le parcours de Mariam a été caractérisé par une profonde passion pour tout ce qui concerne la technologie, les produits et le design.

Sa carrière a débuté au début de la vingtaine, alors qu'elle s'aventurait dans le monde de l'ingénierie. Au fil des années, elle a démontré ses compétences exceptionnelles en leadership en dirigeant des équipes de produits et d'ingénierie à la fin de la vingtaine. En 2012, Mariam s'est lancée dans son parcours entrepreneurial en créant Daily-Challenge.co, une plateforme révolutionnaire pour aider les candidats à se préparer à des entretiens avec des groupes technologiques de premier plan. Cette plateforme proposait un défi quotidien comportant des questions types d'entretien, favorisant la préparation et la confiance des demandeurs d'emploi.

Alors que Daily-Challenge.co marquait sa première aventure, mettant l'accent sur l'entraide et l'inclusivité, le parcours de Mariam a pris une nouvelle direction après deux ans. Elle a évolué vers des postes d'ingénieur salarié, accédant progressivement à des postes de direction au sein d'équipes techniques majoritairement composées de collègues masculins. Dans une interview avec Inside.com, Mariam a franchement reconnu la présence de préjugés sexistes dans de nombreuses organisations, un défi qu'elle a relevé avec résilience et détermination.

Le parcours professionnel de Mariam Hakobyan constitue un récit inspirant de persévérance, d'adaptabilité et d'innovation. De sa formation de base à ses activités entrepreneuriales et à ses rôles de leadership, elle a constamment brisé les barrières et démontré que la diversité et l'inclusion sont des piliers essentiels pour faire progresser la technologie et autonomiser les femmes dans l'industrie.

Fondation de Softr

En 2019, Mariam Hakobyan et Artur Mkrtchyan ont uni leurs forces pour donner naissance à Softr, une startup innovante qui allait redéfinir le développement web et révolutionner la façon dont les gens créent des plateformes en ligne. Coïncidant avec cette aventure, Mariam s'est lancée dans un programme de mentorat de 12 mois conçu pour favoriser la diversité et l'inclusion au sein de l'écosystème des startups, témoignage de son engagement à créer une industrie technologique plus équitable.

La première itération de Softr a été dévoilée en août 2020, introduisant une nouvelle approche de la création de sites Web. Émulant les mécanismes d'un jeu de construction, la plateforme permet aux utilisateurs de concevoir des sites Web en assemblant des blocs personnalisables, adaptés à leurs besoins spécifiques. Forte de ce succès, une version ultérieure est apparue quelques mois plus tard, permettant la création d'applications Web puissantes exploitant les capacités d' Airtable.

La conception de Softr était profondément ancrée dans les expériences de ses co-fondateurs. Mariam Hakobyan et Artur Mkrtchyan ont reconnu la nature répétitive du développement d'outils similaires pour différentes entreprises, tous nécessitant des fonctionnalités comparables telles que des outils internes, des systèmes de messagerie et des portails clients. Grâce à cette idée, Softr a été conçu comme une solution permettant aux ingénieurs d'automatiser les tâches de routine, leur permettant ainsi de libérer du temps pour se concentrer sur des défis plus complexes nécessitant une expertise technique plus élevée.

La vision de Mariam Hakobyan, combinée aux prouesses techniques d'Artur Mkrtchyan, a abouti à la création de Softr. L'évolution de la plateforme a marqué un moment charnière dans le mouvement no-code, démocratisant le développement Web et permettant aux individus de créer des sites Web et des applications puissants sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage. Ce parcours illustre l'engagement de Mariam envers l'innovation, la résolution de problèmes et la conduite de changements significatifs au sein de l'industrie technologique.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Style et valeurs de leadership

Le style de leadership de Mariam Hakobyan se caractérise par un mélange unique d'empathie, d'innovation et d'engagement indéfectible à favoriser l'inclusion et la diversité dans le monde de la technologie. Ses valeurs sont profondément ancrées dans la création de solutions qui ont un impact positif sur la vie des gens, comme en témoigne son parcours de l'ingénierie à l'entrepreneuriat. Passionnée par la technologie, le développement de produits et le design, Mariam apporte une approche holistique du leadership, garantissant que chaque décision s'aligne sur la mission de Softr et sur l'objectif plus large de démocratiser le développement Web.

Son accent sur la diversité et l'inclusion se reflète dans son dévouement à encadrer de jeunes entrepreneurs et dans la manière dont la plateforme Softr permet à des individus d'horizons divers de créer et de lancer des solutions numériques. Le leadership de Mariam cultive un environnement où les idées et les contributions de chacun sont valorisées, favorisant une atmosphère de collaboration et de créativité. Son engagement à rester à l'écoute des besoins des utilisateurs et à adapter la plateforme en conséquence met en valeur son approche centrée sur le client, plaçant l'expérience utilisateur au cœur de la croissance de l'entreprise.

Guidé par une compréhension approfondie des défis et des opportunités au sein de l'industrie technologique, le leadership de Mariam encourage l'innovation, l'agilité et l'amélioration continue. Son style de communication ouvert et sa volonté d'écouter les commentaires créent un environnement favorable dans lequel les membres de l'équipe se sentent habilités à donner le meilleur d'eux-mêmes. Grâce à son leadership, Mariam Hakobyan incarne les valeurs d'inclusion, d'innovation et de recherche incessante de création d'outils permettant aux individus de donner vie à leur vision numérique.

L'impact sur le monde de la technologie

L'impact de Mariam Hakobyan sur le monde de la technologie et sur des plateformes comme AppMaster s'apparente à un pionnier dans le domaine de la démocratisation du développement Web grâce à des solutions no-code. Tout comme AppMaster permet aux individus de créer des applications puissantes sans codage complexe, les efforts de Mariam avec Softr ont transformé le secteur de la création de sites Web et d'applications Web. Son leadership a ouvert la voie aux non-développeurs pour donner vie à leurs visions numériques, comblant ainsi le fossé entre l'expertise technique et les idées créatives.

Tout comme l'accent mis par AppMaster sur la fourniture d'une interface puissante mais conviviale pour créer un large éventail d'applications, l'approche de Mariam avec Softr a abouti à une plate-forme qui permet aux utilisateurs de concevoir des sites Web et des applications Web avec des blocs et des composants intuitifs. En permettant aux utilisateurs de personnaliser visuellement leurs applications, l'impact de Mariam fait écho au principe de permettre à chacun de participer au parcours de transformation numérique, quelle que soit sa formation technique.

Tout comme AppMaster accélère le processus de développement d'applications grâce à sa génération automatisée de code source, la plateforme Softr de Mariam offre une expérience transparente pour créer des applications sophistiquées sans avoir besoin d'un codage approfondi. Son accent mis sur l'expérience utilisateur et la rationalisation du processus de développement résonne avec les valeurs défendues par AppMaster, où l'efficacité, l'évolutivité et l'agilité sont des thèmes centraux.

Dans un monde technologique où l'accessibilité et la simplicité deviennent de plus en plus importantes, l'influence de Mariam Hakobyan transparaît à travers son dévouement à la création de plateformes comme Softr qui permettent aux utilisateurs de devenir des créateurs et des innovateurs à part entière. Tout comme AppMaster stimule l'innovation dans l'industrie no-code, la vision et le leadership de Mariam ont contribué de manière significative à transformer la façon dont les individus abordent le développement Web, le rendant plus inclusif, efficace et percutant.