Cargo: Cofundador e CEO

Empresa: Softr

Educação: Bacharelado e Mestrado, Faculdade de Matemática, Universidade Estadual de Yerevan

Ano da Fundação Softr: 2019

Pioneiros como Mariam Hakobyan estão moldando o futuro com suas abordagens inovadoras na indústria de desenvolvimento de software em constante evolução. Como cofundadora e CEO da Softr, a jornada de Mariam é uma prova do poder das plataformas sem código em revolucionar a forma como criamos soluções digitais.

Jornada de carreira

A jornada profissional de Mariam Hakobyan é uma prova de sua dedicação inabalável à tecnologia, à inovação e à criação de soluções significativas. Com bacharelado e mestrado em matemática pela Universidade Estadual de Yerevan, Mariam embarcou em um caminho que a levaria de engenheira a empreendedora visionária. Equilibrando seus papéis de mãe de dois filhos e entusiasta de tecnologia, a jornada de Mariam tem sido caracterizada por uma profunda paixão por tudo relacionado a tecnologia, produtos e design.

Sua carreira começou aos vinte e poucos anos, quando ela se aventurou no mundo da engenharia. Com o passar dos anos, ela demonstrou suas excepcionais habilidades de liderança liderando equipes de produto e engenharia aos vinte e tantos anos. Em 2012, Mariam embarcou na sua jornada empreendedora ao criar o Daily-Challenge.co, uma plataforma inovadora para ajudar os candidatos a prepararem-se para entrevistas com grupos tecnológicos proeminentes. Esta plataforma ofereceu um desafio diário com perguntas típicas de entrevistas, promovendo a preparação e a confiança dos candidatos a emprego.

Embora o Daily-Challenge.co tenha marcado o seu primeiro empreendimento, enfatizando a ajuda mútua e a inclusão, a jornada de Mariam tomou um novo rumo após dois anos. Ela fez a transição para funções de engenheira assalariada, ascendendo progressivamente a cargos de gestão em equipes técnicas compostas predominantemente por colegas do sexo masculino. Numa entrevista ao Inside.com, Mariam reconheceu abertamente a presença de preconceitos de género em muitas organizações, um desafio que ela superou com resiliência e determinação.

A jornada profissional de Mariam Hakobyan serve como uma narrativa inspiradora de perseverança, adaptabilidade e inovação. Desde a sua formação educacional básica até às suas atividades empreendedoras e funções de liderança, ela tem consistentemente quebrado barreiras e demonstrado que a diversidade e a inclusão são pilares essenciais para o avanço da tecnologia e o empoderamento das mulheres na indústria.

Fundação da Softr

Em 2019, Mariam Hakobyan e Artur Mkrtchyan uniram forças para dar origem à Softr, uma startup inovadora que redefiniria o desenvolvimento web e revolucionaria a forma como as pessoas criam plataformas online. Coincidindo com este empreendimento, Mariam embarcou num programa de mentoria de 12 meses concebido para promover a diversidade e a inclusão no ecossistema de startups, uma prova do seu compromisso em criar uma indústria tecnológica mais equitativa.

A iteração inicial do Softr foi revelada em agosto de 2020, introduzindo uma nova abordagem para a criação de sites. Emulando a mecânica de um jogo de construção, a plataforma capacitou os usuários a projetar sites por meio da montagem de blocos customizáveis, adaptados às suas necessidades específicas. Com base nesse sucesso, uma versão subsequente surgiu alguns meses depois, permitindo a criação de aplicativos web poderosos que aproveitavam os recursos do Airtable.

A concepção da Softr estava profundamente enraizada nas experiências de seus cofundadores. Mariam Hakobyan e Artur Mkrtchyan reconheceram a natureza repetitiva do desenvolvimento de ferramentas semelhantes para diferentes empresas, todas necessitando de funcionalidades comparáveis, como ferramentas internas, sistemas de mensagens e portais de clientes. Com esse insight, o Softr foi concebido como uma solução para engenheiros automatizarem tarefas rotineiras, liberando seu tempo para se concentrarem em desafios mais complexos que exigem maior conhecimento técnico.

A visão de Mariam Hakobyan, combinada com a habilidade técnica de Artur Mkrtchyan, culminou no início da Softr. A evolução da plataforma marcou um momento crucial no movimento no-code, democratizando o desenvolvimento web e capacitando os indivíduos a criar sites e aplicativos poderosos sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação. Esta jornada exemplifica o compromisso de Mariam com a inovação, a solução de problemas e a promoção de mudanças significativas na indústria de tecnologia.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Estilo e Valores de Liderança

O estilo de liderança de Mariam Hakobyan é caracterizado por uma mistura única de empatia, inovação e um compromisso constante em promover a inclusão e a diversidade no mundo da tecnologia. Seus valores estão profundamente enraizados na criação de soluções que impactam positivamente a vida das pessoas, evidentes em sua jornada da engenharia ao empreendedorismo. Com uma paixão por tecnologia, desenvolvimento de produtos e design, Mariam traz uma abordagem holística à liderança, garantindo que cada decisão esteja alinhada com a missão da Softr e com o objetivo mais amplo de democratizar o desenvolvimento web.

A sua ênfase na diversidade e inclusão reflete-se na sua dedicação em orientar jovens empreendedores e na forma como a plataforma da Softr capacita indivíduos de diversas origens para construir e lançar soluções digitais. A liderança de Mariam cultiva um ambiente onde as ideias e contribuições de todos são valorizadas, promovendo uma atmosfera de colaboração e criatividade. O seu compromisso em permanecer atento às necessidades dos utilizadores e adaptar a plataforma em conformidade demonstra a sua abordagem centrada no cliente, colocando a experiência do utilizador no centro do crescimento da empresa.

Guiada por uma profunda compreensão dos desafios e oportunidades da indústria tecnológica, a liderança de Mariam incentiva a inovação, a agilidade e a melhoria contínua. Seu estilo de comunicação aberta e disposição para ouvir feedback criam um ambiente de apoio onde os membros da equipe se sentem capacitados para contribuir com seu melhor trabalho. Através da sua liderança, Mariam Hakobyan incorpora os valores da inclusão, da inovação e da busca incansável pela criação de ferramentas que capacitem os indivíduos a dar vida às suas visões digitais.

O impacto no mundo da tecnologia

O impacto de Mariam Hakobyan no mundo da tecnologia e em plataformas como AppMaster é semelhante a um pioneiro no domínio da democratização do desenvolvimento web através de soluções no-code. Assim como AppMaster capacita os indivíduos a criar aplicativos poderosos sem codificação complexa, os esforços de Mariam com a Softr transformaram a indústria de criação de sites e aplicativos web. Sua liderança abriu caminho para que não-desenvolvedores dessem vida às suas visões digitais, preenchendo a lacuna entre conhecimento técnico e ideias criativas.

Assim como a ênfase da AppMaster em fornecer uma interface poderosa e fácil de usar para a criação de uma ampla gama de aplicativos, a abordagem de Mariam com a Softr resultou em uma plataforma que permite aos usuários projetar sites e aplicações web com blocos e componentes intuitivos. Ao capacitar os utilizadores a personalizar visualmente as suas aplicações, o impacto da Mariam reflecte o princípio de permitir que todos participem na jornada de transformação digital, independentemente da sua formação técnica.

Assim como AppMaster acelera o processo de desenvolvimento de aplicativos por meio da geração automatizada de código-fonte, a plataforma Softr da Mariam oferece uma experiência perfeita para a criação de aplicativos sofisticados sem a necessidade de codificação extensa. Seu foco na experiência do usuário e na simplificação do processo de desenvolvimento ressoa com os valores defendidos pela AppMaster, onde eficiência, escalabilidade e agilidade são temas centrais.

Num mundo tecnológico onde a acessibilidade e a simplicidade se tornam cada vez mais importantes, a influência de Mariam Hakobyan brilha através da sua dedicação à criação de plataformas como a Softr, que capacitam os utilizadores a tornarem-se criadores e inovadores por direito próprio. Assim como AppMaster impulsiona a inovação na indústria no-code, a visão e a liderança de Mariam contribuíram significativamente para transformar a forma como os indivíduos abordam o desenvolvimento web, tornando-o mais inclusivo, eficiente e impactante.