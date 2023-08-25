Должность: Соучредитель и генеральный директор

Компания: Softr

Образование: степень бакалавра и магистра, математический факультет Ереванского государственного университета.

Год основания Softr: 2019

Такие первопроходцы, как Мариам Акопян, формируют будущее благодаря своим инновационным подходам в постоянно развивающейся индустрии разработки программного обеспечения . Путь Мариам, соучредителя и генерального директора Softr, является свидетельством того, что платформы no-code способны произвести революцию в том, как мы создаем цифровые решения.

Карьерный путь

Карьерный путь Мариам Акопян является свидетельством ее непоколебимой приверженности технологиям, инновациям и созданию значимых решений. Получив степень бакалавра и магистра математики в Ереванском государственном университете, Мариам вступила на путь, который позволит ей превратиться из инженера в дальновидного предпринимателя. Сочетая в себе роли матери двоих детей и энтузиаста технологий, Мариам характеризовалась глубокой страстью ко всему, что связано с технологиями, продуктами и дизайном.

Ее карьера началась, когда ей было чуть больше двадцати, когда она погрузилась в мир инженерии. С течением времени она продемонстрировала свои исключительные лидерские качества, возглавив команды разработчиков и разработчиков, когда ей было около двадцати лет. В 2012 году Мариам начала свой предпринимательский путь, создав Daily-Challenge.co, революционную платформу, помогающую кандидатам готовиться к собеседованиям в известных технологических группах. Эта платформа предлагала ежедневные задания с типичными вопросами для собеседования, способствующие подготовке и уверенности среди соискателей.

В то время как Daily-Challenge.co стал ее первым проектом, подчеркивающим взаимопомощь и инклюзивность, через два года путь Мариам принял новое направление. Она перешла на должность штатного инженера, постепенно поднявшись на руководящие должности в технических командах, состоящих преимущественно из коллег-мужчин. В интервью Inside.com Мариам откровенно признала наличие гендерных предубеждений во многих организациях и решила эту проблему стойко и решительно.

Карьерный путь Мариам Акопян служит вдохновляющим рассказом об упорстве, способности к адаптации и инновациях. Начиная с базового образования и заканчивая предпринимательской деятельностью и руководящей ролью, она последовательно преодолевала барьеры и демонстрировала, что разнообразие и инклюзивность являются важными столпами для развития технологий и расширения прав и возможностей женщин в отрасли.

Основатель Softr

В 2019 году Мариам Акопян и Артур Мкртчян объединили усилия, чтобы создать Softr, инновационный стартап, который изменит определение веб-разработки и произведет революцию в том, как люди создают онлайн-платформы. Одновременно с этим предприятием Мариам приступила к 12-месячной программе наставничества, призванной способствовать разнообразию и инклюзивности в экосистеме стартапов, что является свидетельством ее стремления к созданию более справедливой технологической индустрии.

Первоначальная версия Softr была представлена ​​в августе 2020 года и представила новый подход к созданию веб-сайтов. Имитируя механику строительной игры, платформа дала пользователям возможность создавать веб-сайты, собирая настраиваемые блоки с учетом их конкретных потребностей. Основываясь на этом успехе, через несколько месяцев появилась следующая версия, позволяющая создавать мощные веб-приложения, использующие возможности Airtable.

Концепция Softr глубоко укоренилась в опыте ее соучредителей. Мариам Акопян и Артур Мкртчян признали повторяющийся характер разработки аналогичных инструментов для разных компаний, что требует наличия сопоставимых функциональных возможностей, таких как внутренние инструменты, системы обмена сообщениями и клиентские порталы. Благодаря этому пониманию Softr был задуман как решение для инженеров, позволяющее автоматизировать рутинные задачи, освобождая их время, чтобы сосредоточиться на более сложных задачах, требующих более высоких технических знаний.

Видение Мариам Акопян в сочетании с техническим мастерством Артура Мкртчяна привело к созданию компании Softr. Эволюция платформы ознаменовала поворотный момент в движении no-code, демократизировав веб-разработку и предоставив людям возможность создавать мощные веб-сайты и приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования. Это путешествие демонстрирует приверженность Мариам инновациям, решению проблем и значимым изменениям в технологической отрасли.

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Стиль лидерства и ценности

Стиль руководства Мариам Акопян характеризуется уникальным сочетанием сочувствия, инноваций и твердой приверженности развитию инклюзивности и разнообразия в мире технологий. Ее ценности глубоко укоренены в создании решений, которые положительно влияют на жизнь людей, о чем свидетельствует ее путь от инженерного дела к предпринимательству. Обладая страстью к технологиям, разработке продуктов и дизайну, Мариам применяет целостный подход к лидерству, гарантируя, что каждое решение соответствует миссии Softr и более широкой цели демократизации веб-разработки.

Ее акцент на многообразии и инклюзивности отражается в ее преданности наставничеству молодых предпринимателей и в том, как платформа Softr дает людям разного происхождения возможность создавать и запускать цифровые решения. Руководство Мариам создает атмосферу, в которой ценятся идеи и вклад каждого, создавая атмосферу сотрудничества и творчества. Ее стремление оставаться в курсе потребностей пользователей и соответствующим образом адаптировать платформу демонстрирует ее ориентированный на клиента подход, ставящий пользовательский опыт в основу роста компании.

Руководствуясь глубоким пониманием проблем и возможностей технологической отрасли, руководство Мариам поощряет инновации, гибкость и постоянное совершенствование. Ее открытый стиль общения и готовность прислушиваться к отзывам создают благоприятную среду, в которой члены команды чувствуют себя способными внести свой вклад в свою лучшую работу. Благодаря своему лидерству Мариам Акопян воплощает ценности инклюзивности, инноваций и неустанного стремления к созданию инструментов, которые дают людям возможность воплощать свои цифровые идеи в жизнь.

Влияние на мир технологий

Влияние Мариам Акопян на мир технологий и такие платформы, как AppMaster , сродни первопроходцу в области демократизации веб-разработки с помощью решений no-code. Точно так же, как AppMaster дает людям возможность создавать мощные приложения без сложного кодирования, усилия Мариам и Softr изменили индустрию создания веб-сайтов и веб-приложений. Ее лидерство проложило путь тем, кто не является разработчиком, воплотить свои цифровые идеи в жизнь, устраняя разрыв между техническими знаниями и творческими идеями.

Подобно стремлению AppMaster предоставить мощный, но удобный интерфейс для создания широкого спектра приложений, подход Мариам к Softr привел к созданию платформы, которая позволяет пользователям разрабатывать веб-сайты и веб-приложения с интуитивно понятными блоками и компонентами. Предоставляя пользователям возможность визуально настраивать свои приложения, влияние Мариам отражает принцип предоставления каждому возможности участвовать в процессе цифровой трансформации, независимо от его технического образования.

Подобно тому, как AppMaster ускоряет процесс разработки приложений за счет автоматизированной генерации исходного кода, платформа Softr Мариам предлагает удобные возможности для создания сложных приложений без необходимости обширного кодирования. Ее внимание к пользовательскому опыту и оптимизации процесса разработки перекликается с ценностями AppMaster, где эффективность, масштабируемость и гибкость являются центральными темами.

В мире технологий, где доступность и простота становятся все более важными, влияние Мариам Акопян проявляется в ее преданности созданию таких платформ, как Softr, которые дают пользователям возможность стать творцами и новаторами самостоятельно. Точно так же, как AppMaster способствует инновациям в индустрии no-code, видение и лидерство Мариам внесли значительный вклад в изменение подхода людей к веб-разработке, сделав ее более инклюзивной, эффективной и результативной.