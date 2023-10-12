iOS uygulama geliştirme bağlamında "Uygulama Klibi", Apple Inc. tarafından iOS 14'ün piyasaya sürülmesiyle sunulan nispeten yeni, yenilikçi ve hafif bir özelliktir. Bir uygulamanın bu küçük bölümleri, zamana duyarlı ve konuma dayalı işlevsellik sağlar. , kullanıcıların tam boyutlu uygulamayı yüklemeye gerek kalmadan belirli uygulama özelliklerine erişmesine olanak tanır. Uygulama Klipleri, hız ve rahatlıkla anında fayda sağlayarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir ve aynı zamanda uygulamalar tarafından sunulan hizmetleri denemek için başlangıçtaki engelleri de azaltabilir.

Uygulama Klipleri keşfedilebilir, hızlı başlatılabilir ve kullanıcıların doğru zamanda ve yerde etkileşime geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. NFC etiketleri, QR kodları ve Apple'ın tescilli Uygulama Klip Kodları gibi çeşitli fiziksel ve dijital bağlamlar yoluyla tetiklenebilirler. Ayrıca Uygulama Klipleri Apple Haritalar, Safari veya iMessage içinden de keşfedilip başlatılabilir. İçiniz rahat olsun, gizlilik ve güvenlik, kullanıcıların 'Apple ile Giriş Yap' aracılığıyla hizmetlere hızlı bir şekilde kaydolmalarına ve Apple Pay aracılığıyla sorunsuz ödemeler yapmalarına olanak tanıyan Uygulama Klipleri'nin tasarlanmasında son derece önemlidir.

Geliştiriciler için bir Uygulama Klibi oluşturmak, genellikle kod tabanını ve varlıkları ana uygulamayla paylaşan, birincil uygulamanın küçük, bağımsız bir modülünü oluşturmayı içerir. Bu, doğası gereği, kullanıcıların cihazlarında daha az kaynak tüketmek için Clip'in kapladığı alanın en aza indirilmesi gerektiği anlamına gelir. Geliştiricilerin, Uygulama Kliplerini Apple'a kaydetmeleri ve bunları ilişkili alan adlarını kullanarak yapılandırmaları gerekir. Ayrıca, sorunsuz teslimatı sağlamak için boyutun zorunlu 10 MB kapasite sınırının altında tutulması için isteğe bağlı kaynaklar desteğiyle birlikte iOS 14 ve sonraki SDK'lar kullanılarak tasarlanmaları gerekir. App Clip ile ana uygulaması arasında sorunsuz kullanıcı geçişleri oluşturmak için Evrensel Bağlantılar ve ilgili API'ler kullanılmalıdır.

Uygulama Klipleri, kullanıcıların ilk izlenimlerini etkilemede ve dönüşüm oranlarını artırmada çok önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, bir restoran uygulaması, kullanıcıların tam uygulama kurulumu gerektirmeden menüye göz atması, sipariş vermesi ve ödeme yapması için bir Uygulama Klibi sunabilir. Kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış bir deneyim sunarak kullanıcıların gelecekte uygulamaya güvenme ve uygulamayı kullanma olasılıkları artar. App Clips'in iOS uygulamalarına entegre edilmesinin dönüşüm oranlarını %20'nin üzerinde, kullanıcı etkileşimini ise %30'dan fazla artırdığı gözlemlendi.

Uygulamanız AppMaster Platformu kullanılarak geliştirildiyse iOS Uygulama Klipleri oluşturmak ve uygulamak çok daha kolay hale gelir. AppMaster no-code yaklaşımı, kullanıcı arayüzünü görsel olarak tasarlamanıza, iş mantığını özelleştirmenize ve hem arka uç hem de ön uç uygulamaları için gerekli kaynak kodunu oluşturmanıza olanak tanıdığından, App Clip geliştirme için idealdir. iOS için RoutedEventArgs Swift, AppMaster mobil uygulama çerçevesinin temelini oluşturur ve bu, Uygulama Kliplerinin oluşturulmasını basitleştirmeye daha da yardımcı olur.

AppMaster Uygulama Kliplerinizin Apple yönergelerine tam olarak uymasını ve en iyi performansı sunmasını sağlar. no-code planlarınızda değişiklik yaptığınızda ve 'Yayınla' düğmesine bastığınızda, AppMaster ilgili uygulamalar için güncellenmiş kaynak kodunu oluşturur, testleri çalıştırır ve değişiklikleri buluta dağıtır. Bu süreç, Uygulama Klipleriniz için hızlı, yinelenen geliştirme döngülerine olanak tanıyarak uygun bakımın ve hızlı geliştirmelerin yapılmasını sağlar.

Sonuç olarak, Uygulama Klipleri, modern iOS uygulama geliştirmenin önemli bir unsurudur; kullanıcılara anında ve kullanışlı bir deneyim sunarken, daha yüksek dönüşüm oranlarını ve kullanıcı katılımını teşvik eder. AppMaster no-code platformunun gücünden yararlanmak, Uygulama Kliplerini oluşturmak, sürdürmek ve dağıtmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. App Clips'i iOS uygulamalarınıza entegre ederek, gelişmiş keşfedilebilirlikten yeni kullanıcıların sorunsuz şekilde katılımına ve sonuçta keyifli kullanıcı deneyimleri oluşturmaya kadar çok sayıda avantajın kilidini açabilirsiniz.