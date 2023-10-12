Клип приложения

В контексте разработки приложений для iOS «App Clip» — это относительно новая, инновационная и легкая функция, представленная Apple Inc. с выпуском iOS 14. Эти небольшие части приложения обеспечивают функциональность, зависящую от времени и местоположения. , что позволяет пользователям получать доступ к определенным функциям приложения без необходимости устанавливать полноразмерное приложение. App Clips могут значительно улучшить взаимодействие с пользователем, предоставляя мгновенную полезность, скорость и удобство, а также уменьшая первоначальные препятствия для опробования услуг, предлагаемых приложениями.

Подборки приложений созданы так, чтобы их можно было легко обнаружить, быстро запустить и привлечь пользователей в нужное время и в нужном месте. Их можно активировать с помощью различных физических и цифровых контекстов, таких как теги NFC, QR-коды и собственные коды клипов приложений Apple. Кроме того, клипы приложений также можно обнаружить и запустить из Apple Maps, Safari или iMessage. Будьте уверены, конфиденциальность и безопасность имеют первостепенное значение при разработке App Clips, позволяя пользователям быстро подписаться на услуги с помощью функции «Войти с помощью Apple» и беспрепятственно совершать платежи через Apple Pay.

Для разработчиков создание App Clip предполагает создание небольшого автономного модуля основного приложения, который обычно использует общую кодовую базу и ресурсы с основным приложением. По своей сути это подразумевает, что пространство Clip должно быть сведено к минимуму, чтобы потреблять меньше ресурсов на устройствах пользователей. Разработчики обязаны зарегистрировать свои клипы приложений в Apple и настроить их, используя связанные домены. Кроме того, они должны быть разработаны с использованием SDK iOS 14 и более поздних версий с поддержкой ресурсов по требованию, чтобы размер не превышал установленного ограничения емкости в 10 МБ и обеспечения бесперебойной доставки. Универсальные ссылки и соответствующие API должны использоваться для обеспечения плавного перехода пользователя между App Clip и его родительским приложением.

Клипы приложений могут сыграть решающую роль в формировании первых впечатлений пользователей и повышении коэффициента конверсии. Например, приложение ресторана может предлагать пользователям App Clip, позволяющий просматривать меню, размещать заказы и совершать платежи, и все это без необходимости полной установки приложения. Обеспечивая оптимизированный и ускоренный процесс, пользователи с большей вероятностью будут доверять приложению и использовать его в будущем. Было замечено, что интеграция App Clips в приложения iOS увеличила коэффициент конверсии более чем на 20% и вовлеченность пользователей более чем на 30%.

Если ваше приложение разработано с использованием платформы AppMaster, становится значительно проще создавать и внедрять клипы приложений iOS. Подход AppMaster no-code идеально подходит для разработки App Clip, поскольку позволяет визуально проектировать пользовательский интерфейс, настраивать бизнес-логику и генерировать необходимый исходный код как для внутренних, так и для внешних приложений. RoutedEventArgs Swift для iOS служит основой для платформы мобильных приложений AppMaster, что еще больше упрощает создание клипов приложений.

AppMaster гарантирует, что ваши клипы приложений полностью соответствуют рекомендациям Apple и обеспечивают оптимальную производительность. Всякий раз, когда вы вносите изменения в свои чертежи no-code и нажимаете кнопку «Опубликовать», AppMaster генерирует обновленный исходный код для соответствующих приложений, запускает тесты и развертывает изменения в облаке. Этот процесс обеспечивает быстрые итеративные циклы разработки ваших клипов приложений, обеспечивая правильное обслуживание и быстрые улучшения.

В заключение отметим, что клипы приложений являются ключевым аспектом разработки современных приложений для iOS, обеспечивая мгновенную и удобную работу для пользователей, одновременно способствуя более высоким показателям конверсии и вовлеченности пользователей. Использование возможностей платформы no-code AppMaster, создание, обслуживание и развертывание клипов приложений никогда не было таким простым. Интегрируя App Clips в свои приложения iOS, вы можете получить множество преимуществ: от улучшенной видимости до беспрепятственного подключения новых пользователей и, в конечном итоге, создания восхитительного пользовательского опыта.