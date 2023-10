Clip dell'app

Nel contesto dello sviluppo di app iOS, una "App Clip" è una funzionalità relativamente nuova, innovativa e leggera introdotta da Apple Inc., con il lancio di iOS 14. Queste piccole porzioni di un'applicazione forniscono funzionalità sensibili al tempo e basate sulla posizione , consentendo agli utenti di accedere a funzionalità specifiche dell'app senza dover installare l'applicazione completa. Le app clip possono migliorare in modo significativo l'esperienza dell'utente fornendo un'utilità istantanea con velocità e praticità, riducendo al tempo stesso le barriere iniziali per provare i servizi offerti dalle app.

Le app clip sono progettate per essere rilevabili, veloci da avviare e coinvolgere gli utenti nel momento e nel luogo giusti. Possono essere attivati ​​tramite vari contesti fisici e digitali, come tag NFC, codici QR e codici clip app proprietari di Apple. Inoltre, le clip delle app possono essere scoperte e avviate anche da Apple Maps, Safari o iMessage. Non preoccuparti, la privacy e la sicurezza sono fondamentali nella progettazione delle app clip, consentendo agli utenti di registrarsi rapidamente ai servizi tramite "Accedi con Apple" ed effettuare pagamenti senza problemi tramite Apple Pay.

Per gli sviluppatori, la creazione di un'app clip implica la creazione di un piccolo modulo autonomo dell'app principale, che in genere condivide la codebase e le risorse con l'app principale. Ciò implica intrinsecamente che l'ingombro della clip dovrebbe essere ridotto al minimo per consumare meno risorse sui dispositivi degli utenti. Gli sviluppatori sono tenuti a registrare le proprie app clip con Apple e a configurarle utilizzando i domini associati. Inoltre, dovrebbero essere progettati utilizzando iOS 14 e SDK successivi, con supporto per risorse on-demand per mantenere le dimensioni sotto il limite di capacità imposto di 10 MB per garantire una consegna senza interruzioni. I collegamenti universali e le API pertinenti dovrebbero essere utilizzati per creare transizioni utente senza interruzioni tra l'app clip e la sua applicazione principale.

Le clip delle app possono svolgere un ruolo cruciale nell'influenzare le prime impressioni degli utenti e nell'aumentare i tassi di conversione. Ad esempio, l'app di un ristorante può offrire un'app clip affinché gli utenti possano sfogliare il menu, effettuare un ordine ed effettuare pagamenti, il tutto senza richiedere l'installazione completa dell'app. Fornendo un'esperienza semplificata e rapida, è più probabile che gli utenti si fidino e utilizzino l'applicazione in futuro. È stato osservato che l'integrazione delle app clip nelle app iOS ha aumentato i tassi di conversione di oltre il 20% e il coinvolgimento degli utenti di oltre il 30%.

Se la tua applicazione viene sviluppata utilizzando la piattaforma AppMaster, diventa molto più semplice creare e implementare clip di app iOS. L'approccio no-code di AppMaster è ideale per lo sviluppo di clip di app, poiché consente di progettare visivamente l'interfaccia utente, personalizzare la logica aziendale e generare il codice sorgente necessario sia per le applicazioni backend che frontend. RoutedEventArgs Swift per iOS funge da base per il framework delle app mobili di AppMaster, che aiuta ulteriormente a semplificare la creazione di clip di app.

AppMaster garantisce che le tue app clip siano pienamente conformi alle linee guida di Apple e offrano prestazioni ottimali. Ogni volta che apporti modifiche ai tuoi progetti no-code e premi il pulsante "Pubblica", AppMaster genera il codice sorgente aggiornato per le applicazioni corrispondenti, esegue i test e distribuisce le modifiche nel cloud. Questo processo consente cicli di sviluppo rapidi e iterativi per le clip dell'app, garantendo una corretta manutenzione e miglioramenti rapidi.

In conclusione, le clip delle app rappresentano un aspetto fondamentale dello sviluppo moderno di app iOS, poiché forniscono un'esperienza istantanea e conveniente per gli utenti, promuovendo tassi di conversione e coinvolgimento degli utenti più elevati. Sfruttare la potenza della piattaforma no-code di AppMaster, creare, mantenere e distribuire clip di app non è mai stato così facile. Integrando le clip delle app nelle tue applicazioni iOS, puoi sbloccare numerosi vantaggi che vanno da una migliore rilevabilità all'onboarding senza interruzioni di nuovi utenti e, in definitiva, alla creazione di esperienze utente piacevoli.