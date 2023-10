Clipe de aplicativo

No contexto de desenvolvimento de aplicativos iOS, um "App Clip" é um recurso relativamente novo, inovador e leve introduzido pela Apple Inc., com o lançamento do iOS 14. Essas pequenas partes de um aplicativo fornecem funcionalidade sensível ao tempo e baseada em localização , permitindo que os usuários acessem recursos específicos do aplicativo sem a necessidade de instalar o aplicativo em tamanho real. Os App Clips podem melhorar significativamente a experiência do usuário, fornecendo utilidade instantânea com velocidade e conveniência, ao mesmo tempo que reduzem as barreiras iniciais para experimentar os serviços oferecidos pelos aplicativos.

Os clipes de aplicativos são projetados para serem detectáveis, rápidos de lançar e envolver os usuários no momento e no lugar certos. Eles podem ser acionados por meio de vários contextos físicos e digitais, como tags NFC, códigos QR e códigos de clipes de aplicativos proprietários da Apple. Além disso, os App Clips também podem ser descobertos e iniciados no Apple Maps, Safari ou iMessage. Fique tranquilo, a privacidade e a segurança são fundamentais na criação de App Clips, permitindo que os usuários se inscrevam em serviços rapidamente por meio de 'Sign in with Apple' e façam pagamentos sem complicações via Apple Pay.

Para os desenvolvedores, a criação de um App Clip envolve a construção de um módulo pequeno e independente do aplicativo principal, que normalmente compartilha a base de código e os ativos com o aplicativo principal. Isso implica inerentemente que a pegada do Clip deve ser minimizada para consumir menos recursos nos dispositivos dos usuários. Os desenvolvedores são obrigados a registrar seus App Clips na Apple e configurá-los usando domínios associados. Além disso, eles devem ser projetados usando iOS 14 e SDKs posteriores, com suporte para recursos sob demanda para manter o tamanho abaixo do limite de capacidade obrigatório de 10 MB para garantir uma entrega perfeita. Links universais e APIs relevantes devem ser empregados para criar transições de usuário perfeitas entre o App Clip e seu aplicativo pai.

Os clipes de aplicativos podem desempenhar um papel crucial ao influenciar as primeiras impressões dos usuários e aumentar as taxas de conversão. Por exemplo, um aplicativo de restaurante pode oferecer um App Clip para os usuários navegarem no menu, fazerem um pedido e efetuarem pagamentos, tudo sem a necessidade de uma instalação completa do aplicativo. Ao fornecer uma experiência simplificada e rápida, os usuários ficam mais propensos a confiar e usar o aplicativo no futuro. Foi observado que a integração de App Clips em aplicativos iOS aumentou as taxas de conversão em mais de 20% e o envolvimento do usuário em mais de 30%.

Se o seu aplicativo for desenvolvido usando a plataforma AppMaster, será significativamente mais fácil criar e implementar iOS App Clips. A abordagem no-code do AppMaster é ideal para o desenvolvimento de App Clip, pois permite projetar visualmente a interface do usuário, personalizar a lógica de negócios e gerar o código-fonte necessário para aplicativos de back-end e front-end. RoutedEventArgs Swift para iOS serve como base para a estrutura de aplicativos móveis do AppMaster, que ajuda ainda mais a simplificar a criação de clipes de aplicativos.

AppMaster garante que seus App Clips cumpram totalmente as diretrizes da Apple e ofereçam desempenho ideal. Sempre que você faz modificações em seus projetos no-code e pressiona o botão ‘Publicar’, AppMaster gera o código-fonte atualizado para os aplicativos correspondentes, executa testes e implanta as alterações na nuvem. Esse processo permite ciclos de desenvolvimento rápidos e iterativos para seus App Clips, garantindo manutenção adequada e melhorias rápidas.

Concluindo, os App Clips são um aspecto fundamental do desenvolvimento de aplicativos iOS modernos, fornecendo uma experiência instantânea e conveniente para os usuários, ao mesmo tempo que promovem taxas de conversão e envolvimento do usuário mais altas. Aproveitar o poder da plataforma no-code do AppMaster, criar, manter e implantar App Clips nunca foi tão fácil. Ao integrar App Clips em seus aplicativos iOS, você pode desbloquear vários benefícios, que vão desde maior capacidade de descoberta até a integração perfeita de novos usuários e, em última análise, a criação de experiências de usuário encantadoras.