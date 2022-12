Czy szukasz najlepszej strategii tworzenia aplikacji do tapetowania? Rynek aplikacji do tapetowania rośnie z dnia na dzień i bez wątpienia warto go zbadać. Możesz jednak zbudować swoją aplikację do tapetowania bez kodowania i innych komplikacji. W tym przewodniku dajemy Ci kilka wskazówek, jak najskuteczniej zbudować aplikację do tapetowania.

Jak zrobić aplikację do tapetowania: kroki i funkcje rozwoju aplikacji

To nie jest skomplikowany proces, aby wygenerować swoją wciągającą aplikację do tapetowania. Musisz zatrudnić programistę aplikacji, ale ten proces nadal będzie wymagał twojej uwagi. W tym piśmie odkryjesz, jak możesz stworzyć doskonałą aplikację do tapetowania bez żadnych komplikacji, więc dlaczego czekasz na to? Przejdźmy dalej i uzyskajmy odpowiedzi na Twoje pytania związane z rozwojem aplikacji do tapet. Jeśli jesteś gotów stworzyć swoją aplikację do tapetowania, postępuj zgodnie ze wszystkimi wskazówkami i sztuczkami poniżej. To dość prosta mapa drogowa, która poprowadzi Cię w kierunku upragnionego celu.

Przeglądać żadnych ulubionych aplikacji tapety

Jeśli jesteś początkującym, który chce stworzyć swoją aplikację tapety, musisz najpierw przejrzeć popularną aplikację tapety. Nie skacz do wody bez wiedzy; Jak pływać! Poznaj dowolną doskonałą aplikację do tapetowania i poznaj rzeczy i funkcje. Spróbuj odkryć wiele aplikacji do tapetowania. Tak więc, po uzyskaniu inspiracji, będziesz mógł stworzyć aplikację do tapetowania z wieloma unikalnymi pomysłami. Polecam przejrzeć aplikację tapety "Walli"; to fantastyczna popularna aplikacja tapety dla urządzeń z systemem iOS & Android. Mam nadzieję, że tak, a to zapewni pomoc w tworzeniu & zaplanować swoją aplikację mobilną. Dostaniesz jakiś pomysł na cechy rozwoju API poprzez przeglądanie Walli, więc patrzeć; na to, co funkcje są oferowane w tej popularnej aplikacji.

Walli pozwala swoim użytkownikom wybrać z szerokiej gamy innowacyjnych tapet.



Wie jako najwyższej klasy aplikacja tapety funkcji, że najlepsi graficy na całym świecie rozwijać.



Jest tworzony przez eksperta od aplikacji na urządzenia mobilne, który umożliwia artystom na całym świecie szybkie zarejestrowanie się.



Również artyści otrzymują nagrody za swoje dzieła sztuki tapet.



Pozwala na przeglądanie szerokiej gamy kolekcji tapet bez żadnych opóźnień.



Ta aplikacja mobilna ma trzy sekcje dla tapet: "Featured", "popularny" i ostatni.



Ponadto, można wyszukać konkretne klasyfikacje tapety, takie jak; zwierzę, natura, cytaty i przestrzeni.



Ta aplikacja android tapety pozwala "Lubię "każdą tapetę. Ponadto, można zobaczyć, że tapeta w swoim profilu.



Użytkownicy tej aplikacji tapety mogą wybrać tapetę swojego wyboru na blokadę ekranu telefonu z systemem Android lub IOS.



Ponadto, Walli ma funkcję "playlisty", jak również. Tak więc, możesz wybrać dowolną tapetę na swoim urządzeniu.

Jest to prosty krok, który musisz wykonać przed zrobieniem czegokolwiek innego. Po tym kroku otrzymasz kilka pomysłów na temat rozwoju aplikacji tapet i inspiracji. Teraz możesz uchwycić, zorganizować i zaplanować rzeczy bardzo szybko. Jednak jest to tylko podstawowy krok; niech zbadać więcej o tapety związane z rozwoju aplikacji mobilnych w dalszej lektury.

Zaplanuj swoje funkcje Android tapety aplikacji i rozwoju

Załóżmy, że masz recenzja popularnej aplikacji tapety; teraz nadszedł czas, aby zaplanować swoją funkcję aplikacji. Po zbadaniu popularnej aplikacji, nadszedł czas, aby myśleć o funkcjach swojej aplikacji. Pomogłoby to, gdybyś był innowacyjny w tym kontekście. Spróbuj odróżnić swoją aplikację Android tapety poprzez zastosowanie unikalnych pomysłów i funkcji. Weźmy przykład, można wymyślić z niestandardowym tapety funkcji twórcy w aplikacji tapety Mobile. pozwoli Ci zacząć z wielu szablonów. Ta fantastyczna funkcja pozwoli użytkownikom tworzyć swoje tapety poprzez wykorzystanie ich zdjęć. Ponadto, będą mogli dodać kilka motywacyjnych cytatów z wieloma czcionkami. Ta funkcja pozwoli im być kreatywnym.

Ponadto, można dodać kilka unikalnych opcji edycji, takich jak zmiana gradientów kolorów, jasność pikseli, itp. Ponadto możesz uczynić go bardziej korzystnym, dodając kilka funkcji do udostępniania społecznościowego. Pozwól swoim użytkownikom udostępniać swoje tapety na różnych platformach mediów społecznościowych. Potrzebujesz kompetentnego menedżera projektu (CPM), aby najpierw zaplanować swoją funkcję. W tym celu, będziesz również wymagać doświadczonego architekta IT i kompetentnego analityka biznesowego (BA). Więc, prowadzisz szczegółową dyskusję z tym zespołem i starają się wizualizować podróż użytkownika przez aplikację Android tapety. Teraz nadszedł czas, aby ocenić; które funkcje mogą dodać więcej wartości do doświadczenia aplikacji tapety i interfejsu użytkownika. Postaraj się uwzględnić wszystkie dyskusje i pomysły w dokumencie wymagań projektowych Twojej aplikacji tapety.

Czas na planowanie projektu: Podstawowy krok do stworzenia swojej ekskluzywnej aplikacji do tapetowania



Co musisz zrobić, aby uzyskać pożądany cel dla tego projektu aplikacji tapety? Czy masz jakieś cele końcowe? Nie możesz osiągnąć żadnego celu, jeśli nie zaplanujesz go prawidłowo. Bez właściwego planowania nie możesz być w stanie zrobić świetnej aplikacji tapety. Możesz rozważyć następujące sugestie podczas planowania rozwoju aplikacji tapety na Androida.

Metodologia:

Przede wszystkim musisz uruchomić MVP i zaktualizować go zgodnie z informacjami zwrotnymi z rynku.

Natywne aplikacje:

Opracuj aplikacje natywne, ponieważ oferują one idealne "doświadczenie użytkownika" (UX) & wydajność.

Bezpieczeństwo:

Wdrożenie bezpieczeństwa aplikacji i danych w celu zapewnienia bezpiecznego doświadczenia aplikacji użytkownika.

Chmura:

Możesz inteligentnie wykorzystać platformy chmurowe. Z pomocą platform chmurowych, możesz skupić się na rozwoju aplikacji zamiast na zarządzaniu infrastrukturą IT.

API:

Możesz użyć niektórych 3rd party APIs, aby uniknąć rozległych zależności zewnętrznych. Utwórz swoje API dla swoich podstawowych funkcji. Nie polegaj na funkcjach nie związanych z podstawowymi funkcjami API przy tworzeniu aplikacji.

Wybierz stos technologii:

UX, wydajność i skalowalność są niezbędne do rozwoju aplikacji android tapety. Nadrzędny stos technologii jest idealny do uzyskania najlepszych wyników.

Ludzie:

Onboard kompetentnych ludzi & zarządzać wszystkie z nich dla większej wydajności.

Rozwój najlepszych praktyk:

Jest to zasadniczy punkt, który trzeba pamiętać, aby instytut do planowania procesów weryfikacji i walidacji. Jest to wymagany krok do stworzenia aplikacji tapety.

Opracuj strategię bezpieczeństwa aplikacji tapetowej

Możesz zaoferować swoim użytkownikom funkcję zakupu w aplikacji. Ale pytanie brzmi: jak zabezpieczyć poufne informacje swoich użytkowników? To pytanie jest kluczowe i może bezpośrednio wpłynąć na sukces aplikacji tapety. Dlatego musisz wszystko odpowiednio zaplanować. Włącz następujące kilka środków w swojej strategii bezpieczeństwa aplikacji tapety:

Take-charge łagodzenia luk bezpieczeństwa aplikacji;

Dodaj Security & compliance testing jako część swojego CI/CD pipeline;

Użyj narzędzi i technik, takich jak; antywirus, firewall nowej generacji, real-time threat intelligence, multi-factor authentication (MFA), szyfrowanie, itp;

Używaj bezpiecznej i pewnej platformy chmurowej;

Bezpieczeństwo API jest niezbędne;

Zrób plan dla Android Mobile Backend podczas tworzenia aplikacji tapety

W tym kroku, trzeba skupić się na projektowaniu i rozwoju UI i logiki biznesowej. Również, mobilny backend jest kluczowy zbyt. Użyj platformy "Mobile-Backend-as-a-Service" (MBaaS). Możesz uzyskać następujące korzyści:

Będzie zarządzać infrastrukturą chmury & trwałą pamięcią masową.



Możesz łatwo ocenić swoją aplikację mobilną tapetę za pomocą renomowanej platformy MBaaS.



Ponadto, możesz łatwo zintegrować interfejsy API, jeśli wykorzystasz platformę MBaaS.

Uzyskaj interfejsy API innych firm dla funkcji niezwiązanych z podstawową działalnością

Musisz opracować swoje interfejsy API dla podstawowych funkcji aplikacji; możesz wykorzystać wiodące interfejsy API stron trzecich dla funkcji innych niż podstawowe. Poniżej znajdują się zalecane:

Apple Push Notification Service (APNS)

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Braintree Direct

Wybierz odpowiedni stos technologiczny, aby stworzyć aplikację do tapetowania

Jaki stos technologiczny powinieneś wybrać dla rozwoju API? Musisz zaplanować natywny rozwój Android & iOS. Ponadto będziesz potrzebował również narzędzi do rozwoju API; poniżej znajdują się sugerowane do stworzenia aplikacji do tapetowania;

Java dla natywnego rozwoju aplikacji Android;

Powinieneś stworzyć natywną aplikację na Androida za pomocą Javy. Java była ostoją rozwoju Androida przez długi czas.

Swift dla natywnego rozwoju iOS;

Zasugerowałem, że kodujesz swoją proponowaną aplikację na iOS za pomocą Swift. Możesz uzyskać wiele korzyści & potężne funkcje dzięki Swift. Teraz możesz uzyskać mniejszą bazę kodów i składnię podobną do angielskiej. Wszystkie te cechy razem pokonują wysiłek związany z utrzymaniem i pomagają w tworzeniu aplikacji do tapetowania.

REST dla rozwoju API;

Jak byś stworzył swoje interfejsy API, REST (Representational State Transfer) jest idealnym standardem de-facto. Dlatego zasugerowałem, że musisz opracować RESTful API.

Szukaj deweloperów aplikacji

Twoim następnym krokiem jest uzyskanie kompetentnych deweloperów. Spróbuj znaleźć deweloper Android mają następujące umiejętności;

Natywni programiści Androida z umiejętnościami Java;

Natywni programiści iOS z umiejętnościami Swift;

Inżynierowie DevOps;

Projektanci UI;

Testerzy.

Stwórz plan weryfikacji i walidacji, gdy robisz aplikację do tapetowania

Zaplanujmy zapewnienie jakości dla swojego projektu aplikacji tapetowej? Musisz zaplanować zarówno weryfikację & walidację. Proces weryfikacji jest zaangażowany w przegląd, a to powinno obejmować twoje preferencje, dokumenty projektowe, plan testów, przypadki testowe &code. Twoim celem jest wczesne wyszukiwanie wad i powinieneś znaleźć doświadczonych recenzentów. Walidacja wiąże się z testowaniem. Musisz napisać kompleksowe przypadki testowe i ocenić swoją aplikację tapety z różnych urządzeń. Nie wystarczy open-source'owe solidne narzędzie do testowania. Wymagasz jednak laboratorium urządzeń mobilnych w chmurze.

Oferuj skuteczny projekt UI

Teraz musisz zaoferować doskonały projekt UI dla swoich użytkowników. Pomogą Ci w tym następujące wytyczne.

"Material design" wytyczne dotyczące projektowania UI aplikacji na Androida;

"Human interface guideline" dla projektu UI aplikacji iOS.

Rozwój API, aby zbudować aplikację do tapetowania

Musisz stworzyć interfejsy API do realizacji swoich podstawowych możliwości biznesowych. Również interfejsy API muszą zapewnić spójne ramy dla twojego frontu, aby uzyskać dostęp do backendu. Pomogłoby to, gdybyś stworzył RESTful API.

Tworzenie aplikacji mobilnych, testowanie i wdrażanie

Teraz porozmawiajmy o tworzeniu natywnych aplikacji mobilnych na Androida. Zacznij od planowanej aplikacji na Androida. Jak stworzyć aplikację tapety w Android studio? Musisz wykonać następujące kroki, aby zbudować mobilną aplikację tapety na Androida:

Kod aplikacji przez wykorzystanie Java na Android Studio i zintegrować API.



Teraz przejdźmy w kierunku laboratorium urządzeń mobilnych.



Przetestuj aplikację



Po ocenie aplikacji przez dowolne laboratoria urządzeń mobilnych, opublikuj aplikację w sklepie Google Play.

Jak stworzyć proponowaną aplikację na iOS?

Wykonaj następujące kroki, aby stworzyć aplikację tapety na iOS:

Koduj aplikację wykorzystuje Swift on Code, czyli słynne IDE dla iOS Development.

Zintegruj interfejsy API i zbadaj

Utrzymanie aplikacji

Utrzymanie aplikacji jest kluczowe dla zapewnienia doskonałego doświadczenia użytkowników. Będziesz potrzebował planu konserwacji, aby nadążyć za zaawansowanymi wersjami mobilnych systemów operacyjnych. Będziesz również wymagał aktualizacji zabezpieczeń aplikacji, aby nadążyć za zaawansowanymi lukami w zabezpieczeniach. Ponadto, pomogłoby to, gdybyś ciągle zwiększał poziom swoich funkcji MVP. Aby zaktualizować atrybuty aplikacji zgodnie z wymaganiami użytkowników, zainwestuj w uzyskanie ich opinii. W tym celu możesz przeprowadzić różne ankiety, poprosić ich o pozostawienie opinii w sklepie z aplikacjami, ocenić swoją aplikację itp. Możesz wykorzystać wiele narzędzi, takich jak Survey Monkey, Qualaroo, itp., aby uzyskać informacje zwrotne od użytkowników.

Końcowe przemyślenia

Jak już zauważyłeś, klasyczne podejście do rozwoju może być bardzo skomplikowane i czasochłonne, nie wspominając o wysokich kosztach. Aby rozwiązać ten problem, zalecamy zwrócenie uwagi na metodę no-code. Z pomocą platform takich jak AppMaster, możesz zrealizować swój projekt znacznie szybciej, taniej i bardziej przystępnie. Jednak poleciliśmy wszystkie wskazówki dotyczące Jak zbudować aplikację do tapetowania.

Jak stworzyć własną aplikację do tapetowania?

Oto kilka kroków, które musisz wykonać, aby stworzyć własną aplikację mobilną do tapetowania:

Przeglądaj słynny przykład przed utworzeniem aplikacji tapety



Zaplanuj swoje funkcje, gdy tworzysz aplikację tapety



Planowanie projektu jest kluczem do tworzenia własnych aplikacji tapety



Opracuj strategię bezpieczeństwa aplikacji



Zaplanuj mobilny backend, gdy tworzysz aplikację do tapetowania



Znajdź 3rd party APIs non-core funkcje



Wybierz odpowiedni stos technologii, aby stworzyć aplikację do tapetowania



Znajdź deweloperów



Zaplanuj weryfikację i walidację, gdy tworzysz aplikację do tapetowania



Skup się na projekcie UI



Rozwój API, aby stworzyć aplikację do tapetowania



Rozwój aplikacji mobilnej, Testowanie i Wdrażanie

Utrzymanie aplikacji

Jaka jest najlepsza aplikacja do robienia tła?



Oto kilka sugerowanych aplikacji tapety, które są idealne do zmiany tła

Auto Background Changer

Prosta zmiana tła



Background Eraser Pro



Facetune



Apowersoft: Background Eraser



Superimpose



Adobe Photoshop Express



LightX

W jaki sposób mogę zrobić tapetę?



Możesz zrobić niesamowite tapety, uzyskując pomoc z każdej darmowej aplikacji do tapetowania. Ale tutaj dajemy ci główną ideę za pomocą Canva.

Uruchom aplikację Canva. Otwórz Canva i wyszukaj "tapetę", aby rozpocząć projektowanie.



Teraz wybierz spośród mnóstwa pięknie zaprojektowanych tapet i tła



Dostosuj swoją tapetę w zaledwie kilka minut



Pobierz kreatywne składniki projektu i zrobić tapetę



Teraz zapisz swoją tapetę i udostępnij.



Jak zrobić darmową tapetę?

Oto kilka darmowych aplikacji, które mogą tworzyć darmowe tapety



Tło. Tapety Google Walli Abstrakcyjna Paperland Live Wallpaper Walpy Muzei Live Wallpaper Zedge

Jaka jest najlepsza aplikacja do tworzenia tapet na Androida?



Walli & Resplash to 2 najlepsze przykłady doskonałych aplikacji do tapetowania.

Jakie są niektóre istotne cechy aplikacji do tapetowania?

Twoja aplikacja do tapetowania powinna sprawić, że rzeczy będą bardziej ekscytujące i wciągające dla użytkowników, aby utrzymać je w kontakcie. Te atrybuty obejmują kolekcję tapet HD, interaktywne gifs, chwytliwe naklejki, tapety na żywo itp.

Gdzie mogę znaleźć darmowe tapety dla mojego telefonu?



Weź swój telefon tapety & styl do następnego poziomu z fascynujących tapet telefonu poprzez zainstalowanie różnych aplikacji tapety z sklepu play.