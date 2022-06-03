Duvar kağıdı uygulamanızı oluşturmak için en iyi stratejiyi mi arıyorsunuz? Duvar kağıdı uygulamaları pazarı her geçen gün artıyor ve şüphesiz keşfetmeye değer. Ancak, duvar kağıdı uygulamanızı kodlama ve diğer komplikasyonlar olmadan oluşturabilirsiniz. Bu kılavuzda, bir duvar kağıdı uygulamasını en verimli şekilde nasıl oluşturacağınız konusunda size bazı ipuçları veriyoruz.

Duvar kağıdı uygulaması nasıl yapılır: Uygulama geliştirme adımları ve özellikleri



Büyüleyici duvar kağıdı uygulamanızı oluşturmak karmaşık bir süreç değil. Bir uygulama geliştiricisi tutmanız gerekiyor, ancak bu süreçle ilgilenmeniz gerekecek. Bu yazıda, sorunsuz bir duvar kağıdı uygulamasını nasıl yapabileceğinizi keşfedeceksiniz, öyleyse neden bunu bekliyorsunuz? Daha ileri gidelim ve duvar kağıdı uygulaması geliştirme ile ilgili sorularınızın yanıtlarını alalım. Duvar kağıdı uygulamanızı oluşturmaya hazırsanız, aşağıdaki tüm ipuçlarını ve püf noktalarını izleyin. Sizi istediğiniz hedefe götürecek oldukça basit bir yol haritası.



Herhangi bir favori Duvar Kağıdı uygulamasını inceleyin

Duvar kağıdı uygulamanızı oluşturmak isteyen yeni başlayan biriyseniz, önce popüler bir duvar kağıdı uygulamasını incelemeniz gerekir. Bilmeden suya atlamayın; Nasıl yüzülür! Herhangi bir mükemmel duvar kağıdı uygulamasını keşfedin ve nesneler ve özellikler hakkında bir fikir edinin. Birden fazla duvar kağıdı uygulamasını keşfetmeye çalışın. Böylece, ilham aldıktan sonra, birçok benzersiz fikirle bir duvar kağıdı uygulaması oluşturabileceksiniz. "Walli" duvar kağıdı uygulamasını incelemenizi tavsiye ederim; iOS ve Android cihazlar için harika bir popüler duvar kağıdı uygulaması. Umarım öyledir ve mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve planlamanıza yardımcı olur. Walli'yi inceleyerek API geliştirmenin özellikleri hakkında biraz fikir edineceksiniz, o yüzden bakın; Bu popüler uygulamada hangi özelliklerin sunulduğunu.

Walli, kullanıcılarının çok çeşitli yenilikçi duvar kağıtları arasından seçim yapmasına olanak tanır.



Dünyanın dört bir yanındaki en iyi grafik tasarımcıların geliştirdiği birinci sınıf özellikli duvar kağıdı uygulaması olarak bilinir.



Dünya çapındaki sanatçıların hızlı bir şekilde kaydolmasını sağlayan uzman bir mobil cihaz uygulaması geliştiricisi tarafından oluşturulmuştur.



Ayrıca, sanatçılar duvar kağıdı resimleri için ödüllendirilir.



Çok çeşitli duvar kağıdı koleksiyonlarına gecikme olmadan göz atmanızı sağlar.



Bu mobil uygulamanın duvar kağıdı için üç bölümü vardır: "Öne Çıkan", "popüler" ve en son.



Ayrıca, aşağıdakiler gibi belirli duvar kağıdı sınıflandırmalarını arayabilirsiniz; hayvan, doğa, tırnak ve uzay.



Bu android duvar kağıdı uygulaması, herhangi bir duvar kağıdını "Beğenmenize" izin verir. Ayrıca, o duvar kağıdını profilinizde görebilirsiniz.



Bu duvar kağıdı uygulamasının kullanıcıları, Android veya IOS telefonlarının ekran kilidinde istedikleri duvar kağıdını seçebilirler.



Ayrıca Walli'nin "çalma listesi" özelliği de var. Böylece, cihazınızdaki duvar kağıtlarından herhangi birini seçebilirsiniz.

Bu, başka bir şey yapmadan önce izlemeniz gereken basit bir adımdır. Bu adımdan sonra, duvar kağıdı uygulaması geliştirme ve ilham hakkında birkaç fikir edinirsiniz. Artık her şeyi çok hızlı bir şekilde kavrayabilir, organize edebilir ve planlayabilirsiniz. Ancak, bu sadece önemli bir adımdır; duvar kağıdıyla ilgili mobil uygulama geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinelim.

Android Duvar Kağıdı uygulamanızın özelliklerini ve geliştirmesini planlayın

Diyelim ki popüler duvar kağıdı uygulamasını incelediniz; şimdi uygulama özelliğinizi planlamanın zamanı geldi. Popüler uygulamayı keşfettikten sonra, uygulamanızın özelliklerini düşünmenin zamanı geldi. Bu bağlamda yenilikçi olmanız yardımcı olacaktır. Benzersiz fikirler ve özellikler uygulayarak Android duvar kağıdı uygulamanızı farklılaştırmaya çalışın. Bir örnek verelim; Mobil duvar kağıdı uygulamanızda özel bir duvar kağıdı oluşturucu özelliği bulabilirsiniz. birden fazla şablonla başlamanıza izin verecektir. Bu harika özellik, kullanıcıların resimlerini kullanarak duvar kağıtlarını oluşturmalarına olanak tanıyacaktır. Ayrıca, birden fazla yazı tipiyle bazı motivasyonel alıntılar ekleyebilecekler. Bu özellik onların yaratıcı olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, renk gradyanlarını, piksel parlaklığını değiştirme gibi bazı benzersiz düzenleme seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca, sosyal paylaşım için bazı özellikler ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz. Kullanıcılarınızın duvar kağıtlarını farklı sosyal medya platformlarında paylaşmasına izin verin. Önce özelliğinizi planlamak için yetkin bir proje yöneticisine (CPM) ihtiyacınız var. Bu amaçla, deneyimli bir BT mimarına ve bilgili bir iş analistine (BA) de ihtiyacınız olacak. Böylece, bu ekiple ayrıntılı bir tartışma yürütüyorsunuz ve Android duvar kağıdı uygulamanız aracılığıyla kullanıcı yolculuğunu görselleştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi değerlendirme zamanı; duvar kağıdı uygulama deneyiminize ve kullanıcı arayüzünüze daha fazla değer katabilecek özellikler. Tüm tartışma ve fikirleri duvar kağıdı uygulamanızın proje gereksinim belgesine dahil etmeye çalışın.



Projelendirme Zamanı: Özel Duvar Kağıdı Uygulamanızı oluşturmanın temel adımı



Bu duvar kağıdı uygulaması projesi için istediğiniz hedefi elde etmek için ne yapmanız gerekiyor? Herhangi bir nihai hedefin var mı? Doğru planlamadığınız sürece hiçbir hedefe ulaşamazsınız. Doğru planlama olmadan harika bir duvar kağıdı uygulaması yapamazsınız. Android duvar kağıdı uygulama geliştirmenizi planlarken aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Metodoloji:

Her şeyden önce, bir MVP başlatmanız ve piyasa geri bildirimlerine göre yükseltmeniz gerekir.

Yerel uygulamalar:

İdeal "kullanıcı deneyimi" (UX) ve performansı sundukları için yerel uygulamalar geliştirin.

Güvenlik:

Güvenli ve güvenli bir kullanıcı uygulaması deneyimi sağlamak için uygulama ve veri güvenliği uygulayın.

Bulut:

Bulut platformlarını akıllıca kullanabilirsiniz. Bulut platformlarının yardımıyla BT altyapı yönetimi yerine uygulama geliştirmeye odaklanabilirsiniz.

API'ler:

Kapsamlı dış bağımlılıkları önlemek için bazı 3. taraf API'lerini kullanabilirsiniz. Temel özellikleriniz için API'lerinizi oluşturun. Uygulama geliştirme için API'lerin temel olmayan özelliklerine güvenmeyin.

Teknoloji yığınını seçin:

UX, performans ve ölçeklenebilirlik, android duvar kağıdı uygulama geliştirmeniz için çok önemlidir. Üstün teknoloji yığını, en iyi sonuçları almak için mükemmeldir.

İnsanlar:

Daha fazla üretkenlik için yetkin insanları bir araya getirin ve hepsini yönetin.

En iyi uygulamaların geliştirilmesi:

Doğrulama ve doğrulama süreçlerini planlamak için hatırlamanız gereken temel nokta budur. Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmak için gerekli bir adımdır.



Duvar Kağıdı uygulaması güvenliği için bir Strateji Yapın

Uygulama içi satın alma özelliği ile kullanıcılarınıza sunabilirsiniz. Ama soru şu; kullanıcılarınızın gizli bilgilerini nasıl güvence altına alırsınız? Bu soru çok önemlidir ve duvar kağıdı uygulamanızın başarısını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, her şeyi uygun şekilde planlamanız gerekir. Duvar kağıdı uygulaması güvenlik stratejinize aşağıdaki birkaç önlemi ekleyin:

Uygulama güvenlik açıklarının sorumluluğunu üstlenin;

CI/CD işlem hattınızın bir parçası olarak Güvenlik ve uyumluluk testini ekleyin;

Araçlar ve teknikler kullanın; antivirüs, yeni nesil güvenlik duvarı, gerçek zamanlı tehdit istihbaratı, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), şifreleme vb.;

Güvenli ve güvenli bir bulut platformu kullanın;

API'lerin güvenliği önemlidir;

Duvar Kağıdı uygulaması oluştururken Android Mobil Arka Uç için Plan Yapın



Bu adımda, kullanıcı arayüzünün ve iş mantığının tasarımına ve geliştirilmesine odaklanmalısınız. Ayrıca, mobil arka uç da çok önemlidir. "Hizmet Olarak Mobil Arka Uç" (MBaaS) platformunu kullanın. Aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Bulut altyapısını ve kalıcı depolamayı yönetecek.



Tanınmış bir MBaaS platformunu kullanarak mobil duvar kağıdı uygulamanızı kolayca değerlendirebilirsiniz.



Ayrıca, bir MBaaS platformu kullanıyorsanız API'leri kolayca entegre edebilirsiniz.

Temel olmayan özellikler için 3. taraf API'leri edinin

Uygulamanızın temel özellikleri için API'lerinizi geliştirmeniz gerekir; çekirdek olmayan özellikler için önde gelen 3. taraf API'lerini kullanabilirsiniz. Önerilenler aşağıdadır:

Apple Anında Bildirim Hizmeti (APNS)

Firebase Bulut Mesajlaşma (FCM

Beyin Ağacı Doğrudan



Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmak için doğru teknoloji yığınını seçin



API geliştirme için hangi teknoloji yığınını seçmelisiniz? Yerel Android ve iOS geliştirme için plan yapmalısınız. Ayrıca, API geliştirme araçlarına da ihtiyacınız olacak; bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmak için önerilenler şunlardır;

Yerel Android Uygulaması geliştirme için Java;

Java kullanarak yerel bir Android uygulaması oluşturmalısınız. Java, uzun vadede Android geliştirmenin temel dayanağı olmuştur.

Yerel iOS geliştirme için Swift;

Önerilen iOS uygulamanızı Swift kullanarak kodlamanızı önerdim. Swift aracılığıyla birçok avantaj ve güçlü özellik elde edebilirsiniz. Artık daha küçük bir kod tabanı ve İngilizce benzeri bir sözdizimi elde edebilirsiniz. Tüm özellikler birlikte bakım çabanızın üstesinden gelir ve bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmanıza yardımcı olur.

API geliştirme için REST;

API'lerinizi nasıl oluşturursunuz? REST (Temsili Durum Transferi) ideal fiili standarttır. Bu nedenle, RESTful API'leri geliştirmenizi önerdim.



Uygulama geliştiricilerini arayın

Bir sonraki hamleniz, yetkin geliştiriciler edinmek. Aşağıdaki becerilere sahip bir Android geliştiricisi bulmaya çalışın;

Java becerilerine sahip yerel Android geliştiricileri;

Swift becerilerine sahip yerel iOS geliştiricileri;

DevOps mühendisleri;

UI tasarımcıları;

Testçiler.

Duvar kağıdı uygulaması yaparken doğrulama ve doğrulama için bir plan oluşturun

Duvar kağıdı uygulama projeniz için kalite güvencesini planlayalım mı? Hem doğrulama hem de doğrulama için plan yapmalısınız. Doğrulama süreci incelemeye dahil edilir ve bu, tercihinizi, tasarım belgelerini, test planını, test senaryolarını ve kodunu kapsamalıdır. Amacınız kusurları erken aramak ve deneyimli yorumcular bulmalısınız. Doğrulama, test etmeyi içerir. Kapsamlı test senaryoları yazmanız ve duvar kağıdı uygulamanızı çeşitli cihazlarla değerlendirmeniz gerekiyor. Açık kaynaklı bir test aracı yeterli değildir. Ancak, bulutta bir mobil cihaz laboratuvarına ihtiyacınız var.

Etkili UI tasarımı sunun



Artık kullanıcılarınıza mükemmel bir UI tasarımı sunmalısınız. Aşağıdaki yönergeler size bu şekilde yardımcı olacaktır.

Android uygulaması kullanıcı arayüzü tasarımı için "malzeme tasarımı" yönergeleri;

iOS uygulaması kullanıcı arabirimi tasarımı için "İnsan arabirimi kılavuzu".

Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmak için API geliştirme

Temel iş yeteneklerinizin uygulanması için API'ler oluşturmanız gerekir. Ayrıca API'ler, ön ucunuzun arka uca erişmesi için tutarlı bir çerçeve sağlamalıdır. RESTful API'ler oluşturmanız yardımcı olacaktır.

Mobil uygulama geliştirme, Test ve Dağıtım

Şimdi yerel Android mobil uygulamalarını geliştirmekten bahsedelim. Planlanan Android uygulamasıyla bir başlangıç yapın. Android stüdyosunda duvar kağıdı uygulaması nasıl oluşturulur? Bir Android mobil duvar kağıdı uygulaması oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

Android Studio'da Java kullanarak uygulamayı kodlayın ve API'leri entegre edin.



Şimdi mobil cihaz laboratuvarına geçelim.



Uygulamayı test edin



Uygulamayı herhangi bir mobil cihaz laboratuvarı üzerinden değerlendirdikten sonra, uygulamayı Google Play mağazasında yayınlayın.

Önerilen iOS uygulamasını nasıl yaparsınız?

iOS Duvar Kağıdı uygulamasını oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Uygulamanın Swift on Code'u, yani iOS Geliştirme için ünlü IDE'yi kullandığı kod.

API'leri entegre edin ve inceleyin

Uygulama Bakımı

Uygulama bakımı, kullanıcılar için mükemmel bir uygulama deneyimi sağlamak için çok önemlidir. Gelişmiş mobil işletim sistemi sürümlerine ayak uydurmak için bir bakım planına ihtiyacınız olacak. Ayrıca, gelişmiş güvenlik açıklarına ayak uydurmak için uygulama güvenliğini güncellemeniz gerekecektir. Ayrıca, MVP özelliklerinizin seviyesini yükseltmeye devam etmeniz yardımcı olacaktır. Uygulama özelliklerini kullanıcıların taleplerine göre güncellemek için onların geri bildirimlerini almaya yatırım yapın. Bu amaçla çeşitli anketler yapabilir, onlardan uygulama mağazası geri bildirimi bırakmalarını, başvurunuzu derecelendirmelerini vb. isteyebilirsiniz. Kullanıcı geri bildirimi almak için Survey Monkey, Qualaroo vb. gibi birçok araçtan yararlanabilirsiniz.

Son düşünceler



Daha önce fark ettiğiniz gibi, geliştirmeye yönelik klasik yaklaşım, yüksek maliyet bir yana, çok karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Bu sorunu çözmek için kodsuz yönteme dikkat etmenizi öneririz. AppMaster gibi platformlar yardımıyla projenizi çok daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ancak, bir duvar kağıdı uygulamasının nasıl oluşturulacağına ilişkin tüm ipuçlarını önerdik.

Kendi duvar kağıdı uygulamamı nasıl yapabilirim?

Kendi mobil duvar kağıdı uygulamanızı oluşturmak için izlemeniz gereken birkaç adım:

Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmadan önce ünlü bir örneği inceleyin



Bir duvar kağıdı uygulaması yaptığınızda özelliklerinizi planlayın



Proje planlaması, kendi duvar kağıdı uygulamanızı yapmanın anahtarıdır



Uygulama güvenliği için strateji oluşturun



Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturduğunuzda mobil arka uç için plan yapın



3. taraf API'lerin temel olmayan özelliklerini bulun



Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmak için doğru teknoloji yığınını seçin



Geliştiriciler bulun



Bir duvar kağıdı uygulaması yaptığınızda doğrulama ve doğrulama için plan yapın



UI tasarımına odaklanın



Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturmak için API geliştirme



Mobil uygulama geliştirme, Test etme ve Dağıtım

Uygulama Bakımı

Arka plan yapmak için en iyi uygulama nedir?



Arka planı değiştirmek için mükemmel olan bazı önerilen duvar kağıdı uygulamaları

Otomatik Arka Plan Değiştirici



Basit Arka Plan Değiştirici



Arka Plan Silgisi Pro



Facetune



Apowersoft: Arka Plan Silgisi



üst üste bindirmek



Adobe Photoshop Ekspres



LightX

Duvar kağıdını nasıl yapabilirim?



Herhangi bir ücretsiz duvar kağıdı uygulamasından yardım alarak harika duvar kağıtları yapabilirsiniz. Ama burada size ana fikri Canva'yı kullanarak veriyoruz.

Canva uygulamasını başlatın. Canva'yı açın ve tasarımınıza başlamak için "Duvar Kağıdı" arayın



Şimdi, güzel tasarlanmış tonlarca duvar kağıdı ve arka plan tasarımı arasından seçim yapın



İstediğiniz duvar kağıdını birkaç dakika içinde özelleştirin



Yaratıcı tasarım malzemeleri alın ve duvar kağıdınızı yapın



Şimdi duvar kağıdınızı kaydedin ve paylaşın.



Nasıl ücretsiz duvar kağıdı yapabilirim?

İşte ücretsiz duvar kağıtları oluşturabilen birkaç ücretsiz uygulama



Arka planlar. Google Duvar Kağıtları Walli Soyut Paperland Canlı Duvar Kağıdı Walpy Müze Canlı Duvar Kağıdı Zedge

Android için en iyi duvar kağıdı uygulaması nedir?



Walli & Resplash, mükemmel duvar kağıdı uygulamalarının en iyi 2 örneğidir.

Bir duvar kağıdı uygulamasının bazı temel özellikleri nelerdir?

Duvar kağıdı uygulamanız, kullanıcıların bağlantıda kalmalarını sağlamak için işleri daha heyecanlı ve çekici hale getirmelidir. Bu nitelikler, HD duvar kağıtları, etkileşimli gifler, akılda kalıcı çıkartmalar, canlı duvar kağıtları vb. koleksiyonunu içerir.

Telefonum için ücretsiz duvar kağıdını nerede bulabilirim?



Oyun mağazasından çeşitli duvar kağıdı uygulamalarını yükleyerek büyüleyici telefon duvar kağıtları ile telefonunuzun duvar kağıdını ve stilini bir sonraki seviyeye taşıyın.



