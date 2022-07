Recherchez-vous la meilleure stratégie pour créer votre application de papier peint? Le marché des applications de fond d'écran augmente de jour en jour et mérite sans aucun doute d'être exploré. Cependant, vous pouvez créer votre application de fond d'écran sans codage ni autres complications. Dans ce guide, nous vous donnons quelques conseils pour créer une application de fond d'écran plus efficacement.

Comment créer une application de fond d'écran : étapes et fonctionnalités pour le développement d'applications



Ce n'est pas un processus compliqué pour générer votre application de fond d'écran captivante. Vous devez embaucher un développeur d'applications, mais ce processus nécessitera toujours votre attention. Dans cet article, vous découvrirez comment vous pouvez créer une excellente application de fond d'écran sans aucune complication, alors pourquoi l'attendez-vous ? Allons plus loin et obtenons les réponses à vos questions liées au développement d'applications de fond d'écran. Si vous souhaitez créer votre application de fond d'écran, suivez tous les conseils et astuces ci-dessous. C'est une feuille de route assez simple qui vous mènera vers votre objectif souhaité.



Passez en revue n'importe quelle application de fond d'écran préférée

Si vous êtes un débutant et que vous souhaitez créer votre application de fond d'écran, vous devez d'abord examiner une application de fond d'écran populaire. Ne sautez pas à l'eau sans le savoir ; Comment nager! Explorez toutes les applications de fond d'écran parfaites et faites-vous une idée des choses et des fonctionnalités. Essayez de découvrir plusieurs applications de fond d'écran. Ainsi, après avoir trouvé l'inspiration, vous pourrez créer une application de fond d'écran avec de nombreuses idées uniques. Je vous recommande de consulter l'application de fond d'écran "Walli" ; c'est une fantastique application de fond d'écran populaire pour les appareils iOS et Android. J'espère que oui, et cela vous aidera à créer et à planifier votre application mobile. Vous aurez une idée des fonctionnalités de développement d'API en examinant le Walli, alors regardez ; à quelles fonctionnalités sont offertes dans cette application populaire.

Walli permet à ses utilisateurs de choisir parmi une large gamme de papiers peints innovants.



Il s'agit de l'application de fond d'écran haut de gamme développée par les meilleurs graphistes du monde entier.



Il est créé par un développeur expert d'applications pour appareils mobiles qui permet aux artistes du monde entier de s'inscrire rapidement.



De plus, les artistes sont récompensés pour leurs œuvres d'art en papier peint.



Il vous permet de parcourir une large gamme de collections de papiers peints sans aucun décalage.



Cette application mobile comporte trois sections pour le fond d'écran : "Sélectionné", "populaire" et récent.



De plus, vous pouvez rechercher les classifications de papier peint spécifiques telles que; animal, nature, citations et espace.



Cette application de fond d'écran Android vous permet "d'aimer" n'importe quel fond d'écran. En outre, vous pouvez voir ce fond d'écran dans votre profil.



Les utilisateurs de cette application de fond d'écran peuvent sélectionner le fond d'écran de leur choix sur le verrouillage de l'écran de leur téléphone Android ou IOS.



De plus, Walli a également une fonction "liste de lecture". Ainsi, vous pouvez choisir n'importe quel fond d'écran sur votre appareil.

Il s'agit d'une étape simple que vous devez suivre avant de faire quoi que ce soit d'autre. Après cette étape, vous obtenez plusieurs idées sur le développement et l'inspiration d'applications de fond d'écran. Maintenant, vous pouvez saisir, organiser et planifier les choses très rapidement. Cependant, c'est juste une étape essentielle; explorons plus en détail le développement d'applications mobiles liées aux fonds d'écran dans la suite.

Planifiez les fonctionnalités et le développement de votre application Android Wallpaper

Supposons que vous ayez passé en revue l'application de fond d'écran populaire ; il est maintenant temps de planifier la fonctionnalité de votre application. Après avoir exploré l'application populaire, il est temps de réfléchir aux fonctionnalités de votre application. Il serait utile que vous fassiez preuve d'innovation dans ce contexte. Essayez de différencier votre application de fond d'écran Android en appliquant des idées et des fonctionnalités uniques. Prenons un exemple; vous pouvez créer une fonction de création de papier peint personnalisé dans votre application de papier peint mobile. cela vous permettra de commencer avec plusieurs modèles. Cette fonctionnalité fantastique permettra aux utilisateurs de créer leurs fonds d'écran en utilisant leurs images. En outre, ils pourront ajouter des citations de motivation avec plusieurs polices. Cette fonctionnalité leur permettra d'être créatifs.

En outre, vous pouvez ajouter des options d'édition uniques, telles que la modification des dégradés de couleurs, la luminosité des pixels, etc. De plus, vous pouvez le rendre plus avantageux en ajoutant des fonctionnalités de partage social. Permettez à vos utilisateurs de partager leurs fonds d'écran sur différentes plateformes de médias sociaux. Vous avez besoin d'un chef de projet compétent (CPM) pour planifier votre fonctionnalité en premier. À cette fin, vous aurez également besoin d'un architecte informatique expérimenté et d'un analyste commercial compétent (BA). Donc, vous menez une discussion détaillée avec cette équipe et essayez de visualiser le parcours de l'utilisateur à travers votre application de fond d'écran Android. Maintenant, il est temps d'évaluer ; quelles fonctionnalités peuvent ajouter plus de valeur à votre expérience d'application de fond d'écran et à votre interface utilisateur. Essayez d'inclure toutes les discussions et idées dans le document d'exigences du projet de votre application de fond d'écran.



Temps de planification du projet : l'étape essentielle pour créer votre application de fond d'écran exclusive



Que devez-vous faire pour atteindre l'objectif souhaité pour ce projet d'application de fond d'écran ? Avez-vous des objectifs finaux ? Vous ne pouvez atteindre aucun objectif à moins de le planifier correctement. Sans une bonne planification, vous ne pouvez pas créer une excellente application de fond d'écran. Vous pouvez considérer les suggestions suivantes lors de la planification du développement de votre application de fond d'écran Android.

Méthodologie:

Tout d'abord, vous devez lancer un MVP et le mettre à jour en fonction des retours du marché.

Applications natives :

Développez des applications natives car elles offrent une "expérience utilisateur" (UX) et des performances idéales.

Sécurité:

Mettez en œuvre la sécurité des applications et des données pour garantir une expérience utilisateur sûre et sécurisée.

Nuage:

Vous pouvez utiliser intelligemment les plates-formes cloud. Avec l'aide des plates-formes cloud, vous pouvez vous concentrer sur le développement d'applications plutôt que sur la gestion de l'infrastructure informatique.

Apis:

Vous pouvez utiliser certaines API tierces pour éviter les dépendances externes étendues. Créez vos API pour vos fonctionnalités principales. Ne comptez pas sur les fonctionnalités non essentielles des API pour le développement d'applications.

Choisissez la pile technologique :

UX, performances et évolutivité sont tous essentiels au développement de votre application de fond d'écran Android. La pile technologique supérieure est parfaite pour obtenir les meilleurs résultats.

Personnes:

Embarquez des personnes compétentes et gérez-les toutes pour plus de productivité.

Développement de bonnes pratiques :

C'est le point essentiel qu'il faut retenir pour mettre en place pour planifier les processus de vérification et de validation. C'est une étape obligatoire pour créer une application de fond d'écran.



Élaborez une stratégie pour la sécurité de l'application Wallpaper

Vous pouvez proposer à vos utilisateurs une fonctionnalité d'achat dans l'application. Mais la question est; comment sécuriseriez-vous les informations confidentielles de vos utilisateurs ? Cette question est cruciale et peut avoir un impact direct sur le succès de votre application de fond d'écran. Par conséquent, vous devez tout planifier de manière appropriée. Incluez les quelques mesures suivantes dans votre stratégie de sécurité pour les applications de fond d'écran :

Prise en charge de l'atténuation des vulnérabilités de sécurité des applications ;

Ajoutez des tests de sécurité et de conformité dans le cadre de votre pipeline CI/CD ;

Utilisez des outils et des techniques tels que ; antivirus, pare-feu de nouvelle génération, renseignements sur les menaces en temps réel, authentification multi-facteurs (MFA), chiffrement, etc. ;

Utilisez une plateforme cloud sûre et sécurisée ;

La sécurité des API est essentielle ;

Faire un plan pour le backend mobile Android lors de la création d'une application de fond d'écran



Dans cette étape, vous devez vous concentrer sur la conception et le développement de l'interface utilisateur et de la logique métier. De plus, le backend mobile est également crucial. Utilisez la plateforme "Mobile-Backend-as-a-Service" (MBaaS). Vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

Il gérera l'infrastructure cloud et le stockage persistant.



Vous pouvez facilement évaluer votre application de fond d'écran mobile à l'aide d'une plate-forme MBaaS réputée.



De plus, vous pouvez facilement intégrer des API si vous utilisez une plate-forme MBaaS.

Obtenez des API tierces pour les fonctionnalités non essentielles

Vous devez développer vos API pour les fonctionnalités principales de votre application ; vous pouvez utiliser les principales API tierces pour les fonctionnalités non essentielles. Voici ceux recommandés :

Service de notification push d'Apple (APNS

Firebase Cloud Messaging (FCM

Braintree direct



Choisissez la bonne pile technologique pour créer une application de fond d'écran



Quelle pile technologique devriez-vous sélectionner pour le développement d'API ? Vous devez prévoir un développement Android et iOS natif. De plus, vous aurez également besoin d'outils de développement d'API ; voici les suggestions pour créer une application de fond d'écran ;

Java pour le développement d'applications Android natives ;

Vous devez créer une application Android native à l'aide de Java. Java a été le pilier du développement d'Android à long terme.

Swift pour le développement iOS natif ;

Je vous ai suggéré de coder votre proposition d'application iOS en utilisant Swift. Vous pouvez obtenir les multiples avantages et fonctionnalités puissantes grâce au Swift. Maintenant, vous pouvez obtenir une base de code plus petite et une syntaxe de type anglais. Toutes les fonctionnalités réunies surmontent vos efforts de maintenance et vous aident à créer une application de fond d'écran.

REST pour le développement d'API ;

Comment créeriez-vous vos API ? REST (Representational State Transfer) est la norme de facto idéale. Par conséquent, j'ai suggéré que vous deviez développer des API RESTful.



Rechercher les développeurs d'applications

Votre prochaine étape consiste à obtenir des développeurs compétents. Essayez de trouver un développeur Android possédant les compétences suivantes ;

Développeurs Android natifs avec des compétences Java ;

Développeurs iOS natifs avec des compétences Swift ;

ingénieurs DevOps ;

concepteurs d'interface utilisateur ;

Testeurs.

Créez un plan de vérification et de validation lorsque vous créez une application de fond d'écran

Planifions l'assurance qualité pour votre projet d'application de fond d'écran ? Vous devez planifier à la fois la vérification et la validation. Le processus de vérification est impliqué dans l'examen, et cela devrait couvrir vos préférences, les documents de conception, le plan de test, les cas de test et le code. Votre objectif est de rechercher les défauts le plus tôt possible et vous devriez trouver des réviseurs expérimentés. La validation implique des tests. Vous devez rédiger des cas de test complets et évaluer votre application de fond d'écran avec différents appareils. Un outil de test open-source robuste ne suffit pas. Cependant, vous avez besoin d'un laboratoire d'appareils mobiles sur le cloud.

Offrir une conception d'interface utilisateur efficace



Maintenant, vous devez offrir une conception d'interface utilisateur parfaite à vos utilisateurs. Suivre des directives vous aiderait de cette façon.

Directives de "conception matérielle" pour la conception de l'interface utilisateur de l'application Android ;

"Ligne directrice sur l'interface humaine" pour la conception de l'interface utilisateur de l'application iOS.

Développement d'API pour créer une application de fond d'écran

Vous devez créer des API pour la mise en œuvre des capacités de votre cœur de métier. De plus, les API doivent fournir un cadre cohérent pour que votre frontal accède au backend. Cela aiderait si vous créiez des API RESTful.

Développement, test et déploiement d'applications mobiles

Parlons maintenant du développement des applications mobiles Android natives. Commencez avec l'application Android prévue. Comment créer une application de fond d'écran dans le studio Android ? Vous devez suivre les étapes suivantes pour créer une application de fond d'écran mobile Android :

Codez l'application en utilisant Java sur Android Studio et intégrez les API.



Passons maintenant au laboratoire des appareils mobiles.



Testez l'application



Après avoir évalué l'application via des laboratoires d'appareils mobiles, publiez l'application sur le Google Play Store.

Comment faites-vous l'application iOS proposée?

Suivez les étapes suivantes pour créer l'application iOS Wallpaper :

Coder l'application utilise Swift on Code, c'est-à-dire le célèbre IDE pour le développement iOS.

Intégrez les API et examinez

Maintenance de l'application

La maintenance de l'application est cruciale pour garantir une excellente expérience de l'application aux utilisateurs. Vous aurez besoin d'un plan de maintenance pour suivre les versions avancées du système d'exploitation mobile. Vous devrez également mettre à jour la sécurité des applications pour suivre les vulnérabilités de sécurité avancées. De plus, cela aiderait si vous continuiez à augmenter le niveau de vos fonctionnalités MVP. Pour mettre à jour les attributs de l'application en fonction des demandes des utilisateurs, investissez dans l'obtention de leurs commentaires. À cette fin, vous pouvez mener diverses enquêtes, leur demander de laisser des commentaires sur l'App Store, d'évaluer votre application, etc. Vous pouvez utiliser de nombreux outils tels que Survey Monkey, Qualaroo, etc., pour obtenir les commentaires des utilisateurs.

Dernières pensées



Comme vous l'avez déjà remarqué, l'approche classique du développement peut être très complexe et chronophage, sans parler des coûts élevés. Pour résoudre ce problème, nous vous recommandons de prêter attention à la méthode sans code. Avec l'aide de plateformes telles qu'AppMaster, vous pouvez mettre en œuvre votre projet beaucoup plus rapidement, moins cher et plus accessible. Cependant, nous avons recommandé tous les conseils sur Comment créer une application de fond d'écran.

Comment créer ma propre application de fond d'écran ?

Voici quelques étapes que vous devez suivre pour créer votre propre application de fond d'écran mobile :

Passez en revue un exemple célèbre avant de créer une application de fond d'écran



Planifiez vos fonctionnalités lorsque vous créez une application de fond d'écran



La planification de projet est la clé pour créer votre propre application de fond d'écran



Élaborer une stratégie pour la sécurité des applications



Planifiez le backend mobile lorsque vous créez une application de fond d'écran



Rechercher des fonctionnalités non essentielles des API tierces



Sélectionnez la bonne pile technologique pour créer une application de fond d'écran



Trouver des développeurs



Prévoyez une vérification et une validation lorsque vous créez une application de fond d'écran



Concentrez-vous sur la conception de l'interface utilisateur



Développement d'API pour créer une application de fond d'écran



Développement, test et déploiement d'applications mobiles

Maintenance de l'application

Quelle est la meilleure application pour créer des arrière-plans ?



Voici quelques applications de fond d'écran suggérées qui sont parfaites pour le changement d'arrière-plan

Changeur d'arrière-plan automatique



Changeur d'arrière-plan simple



Gomme de fond Pro



Facetune



Apowersoft : Gomme d'arrière-plan



Superposer



Adobe Photoshop express



LightX

Comment puis-je faire le papier peint?



Vous pouvez créer des fonds d'écran incroyables en obtenant l'aide de n'importe quelle application de fond d'écran gratuite. Mais ici, nous vous donnons l'idée principale en utilisant le Canva.

Lancez l'application Canva. Ouvrez Canva et recherchez "Wallpaper" pour commencer votre conception



Maintenant, choisissez parmi des tonnes de papiers peints et d'arrière-plans magnifiquement conçus



Personnalisez le fond d'écran de votre choix en quelques minutes



Obtenez des ingrédients de conception créatifs et créez votre papier peint



Maintenant, enregistrez votre fond d'écran et partagez-le.



Comment créer un fond d'écran gratuit ?

Voici les quelques applications gratuites qui permettent de créer des fonds d'écran gratuits



Toiles de fond. Fonds d'écran Google Valais Résumé Fond d'écran animé Paperland Walpy Fond d'écran animé Muzei Zedge

Quelle est la meilleure application de fond d'écran pour Android ?



Walli & Resplash sont 2 meilleurs exemples d'excellentes applications de fond d'écran.

Quelles sont les fonctionnalités essentielles d'une application de fond d'écran ?

Votre application de fond d'écran devrait rendre les choses plus excitantes et captivantes pour les utilisateurs afin qu'ils restent connectés. Ces attributs incluent une collection de fonds d'écran HD, de gifs interactifs, d'autocollants accrocheurs, de fonds d'écran animés, etc.

Où puis-je trouver un fond d'écran gratuit pour mon téléphone ?



Faites passer le fond d'écran et le style de votre téléphone au niveau supérieur avec des fonds d'écran fascinants en installant les différentes applications de fond d'écran du Play Store.