Siete alla ricerca della strategia migliore per creare la vostra app per sfondi? Il mercato delle app per sfondi cresce di giorno in giorno e merita senza dubbio di essere esplorato. Tuttavia, potete creare la vostra app per sfondi senza dover ricorrere alla codifica e ad altre complicazioni. In questa guida vi diamo alcuni suggerimenti su come creare un'app per sfondi nel modo più efficiente.

Come creare un'app per sfondi: passaggi e caratteristiche per lo sviluppo di un'app

Non è un processo complicato generare la vostra accattivante app per sfondi. Dovete assumere uno sviluppatore di app, ma questo processo richiede comunque la vostra attenzione. In questo articolo scoprirete come creare un'eccellente app per sfondi senza alcuna complicazione, quindi perché state aspettando? Andiamo avanti e troviamo le risposte alle vostre domande sullo sviluppo di app per sfondi. Se siete intenzionati a creare la vostra app per sfondi, seguite tutti i suggerimenti e i trucchi riportati di seguito. Si tratta di una mappa piuttosto semplice che vi condurrà verso l'obiettivo desiderato.

Esaminare le app di sfondo preferite

Se siete principianti e volete creare la vostra app di sfondo, dovete prima esaminare un'app di sfondo popolare. Non buttatevi in acqua senza sapere come si nuota! Esplorate le applicazioni per sfondi perfette e fatevi un'idea delle cose e delle caratteristiche. Cercate di scoprire più applicazioni per sfondi. Così, dopo aver tratto ispirazione, sarete in grado di creare un'app per sfondi con molte idee uniche. Vi consiglio di esaminare l'applicazione per sfondi "Walli"; è una fantastica e popolare applicazione per sfondi per dispositivi iOS e Android. Spero che questo vi aiuti a creare e a progettare la vostra app per dispositivi mobili. Esaminando Walli vi farete un'idea delle caratteristiche dello sviluppo API, quindi guardate quali sono le funzioni offerte da questa popolare app.

Walli permette ai suoi utenti di scegliere tra una vasta gamma di sfondi innovativi.



Si tratta di un'applicazione per sfondi di altissimo livello, sviluppata dai migliori designer grafici di tutto il mondo.



È stata creata da un esperto sviluppatore di app per dispositivi mobili che consente agli artisti di tutto il mondo di iscriversi rapidamente.



Inoltre, gli artisti vengono premiati per le loro opere d'arte su sfondo.



Consente di sfogliare un'ampia gamma di collezioni di sfondi senza alcun ritardo.



Questa applicazione mobile presenta tre sezioni per gli sfondi: "In primo piano", "popolari" e recenti.



Inoltre, è possibile cercare le classificazioni specifiche degli sfondi, come animali, natura, citazioni e spazio.



Questa applicazione per sfondi per Android consente di mettere "Mi piace" a qualsiasi sfondo. Inoltre, è possibile vedere quello sfondo nel proprio profilo.



Gli utenti di questa app per sfondi possono selezionare lo sfondo di loro scelta sul blocco schermo del loro telefono Android o IOS.



Inoltre, Walli ha anche una funzione "playlist". È quindi possibile scegliere uno qualsiasi degli sfondi presenti sul proprio dispositivo.

Questo è un semplice passo da seguire prima di fare qualsiasi altra cosa. Dopo questa fase, avrete diverse idee sullo sviluppo di app per sfondi e sull'ispirazione. Ora è possibile comprendere, organizzare e pianificare le cose molto rapidamente. Tuttavia, si tratta solo di un passo essenziale; nel prosieguo della lettura, analizzeremo meglio lo sviluppo di applicazioni mobili legate agli sfondi.

Pianificare le caratteristiche e lo sviluppo dell'applicazione Android Wallpaper

Supponiamo che abbiate esaminato le app di sfondo più popolari; ora è il momento di pianificare le caratteristiche della vostra app. Dopo aver esplorato le app più popolari, è il momento di pensare alle caratteristiche della vostra app. Sarebbe utile se foste innovativi in questo contesto. Cercate di differenziare la vostra applicazione per sfondi Android applicando idee e funzionalità uniche. Prendiamo un esempio: potete creare una funzione di creazione di sfondi personalizzati nella vostra applicazione per sfondi per dispositivi mobili. Questa fantastica funzione consentirà agli utenti di creare i loro sfondi utilizzando le loro foto. Inoltre, potranno aggiungere citazioni motivazionali con diversi font. Questa funzione permetterà loro di essere creativi.

Inoltre, è possibile aggiungere alcune opzioni di modifica uniche, come la modifica delle sfumature di colore, la luminosità dei pixel, ecc. Inoltre, potete rendere il tutto più vantaggioso aggiungendo alcune funzioni per la condivisione sociale. Permettete ai vostri utenti di condividere i loro sfondi su diverse piattaforme di social media. È necessario un project manager (CPM) competente per pianificare la funzione. A questo scopo, avrete bisogno anche di un architetto IT esperto e di un analista aziendale (BA) competente. Quindi, conducete una discussione dettagliata con questo team e cercate di visualizzare il percorso dell'utente attraverso la vostra applicazione per sfondi Android. Ora è il momento di valutare quali funzioni possono aggiungere più valore all'esperienza e all'interfaccia utente della vostra app di sfondo. Cercate di includere tutte le discussioni e le idee nel documento dei requisiti di progetto della vostra applicazione per sfondi.

È il momento della pianificazione del progetto: Il passo fondamentale per creare la vostra esclusiva app per sfondi.



Cosa dovete fare per raggiungere l'obiettivo desiderato per questo progetto di app per sfondi? Avete degli obiettivi finali? Non potete raggiungere alcun obiettivo se non lo pianificate correttamente. Senza un'adeguata pianificazione, non è possibile realizzare un'ottima app per sfondi. Potete prendere in considerazione i seguenti suggerimenti per pianificare lo sviluppo di un'app per sfondi per Android.

Metodologia:

Prima di tutto, è necessario lanciare un MVP e aggiornarlo in base al feedback del mercato.

Applicazioni native:

Sviluppate applicazioni native perché offrono la "user experience" (UX) e le prestazioni ideali.

Sicurezza:

Implementare la sicurezza delle applicazioni e dei dati per garantire all'utente un'esperienza sicura e protetta.

Cloud:

È possibile utilizzare le piattaforme cloud in modo intelligente. Con l'aiuto delle piattaforme cloud, potete concentrarvi sullo sviluppo delle app invece che sulla gestione dell'infrastruttura IT.

API:

È possibile utilizzare alcune API di terze parti per evitare ampie dipendenze esterne. Create le vostre API per le vostre funzioni principali. Non affidatevi alle funzioni non essenziali delle API per lo sviluppo dell'app.

Scegliere lo stack tecnologico:

UX, prestazioni e scalabilità sono tutti elementi essenziali per lo sviluppo di un'applicazione Android Wallpaper. Uno stack tecnologico superiore è perfetto per ottenere i migliori risultati.

Persone:

Assumere persone competenti e gestirle per una maggiore produttività.

Sviluppo di best practice:

È un punto essenziale da ricordare per pianificare i processi di verifica e convalida. È un passaggio obbligato per creare un'applicazione per sfondi.

Definire una strategia per la sicurezza dell'app Wallpaper

Potete offrire ai vostri utenti la funzione di acquisto in-app. Questa domanda è cruciale e può avere un impatto diretto sul successo della vostra app per sfondi. Per questo motivo, è necessario pianificare tutto in modo appropriato. Includete le seguenti misure nella vostra strategia di sicurezza dell'app per sfondi:

Attenuazione delle vulnerabilità di sicurezza delle app;

Aggiungete i test di sicurezza e conformità come parte della vostra pipeline CI/CD;

Utilizzare strumenti e tecniche quali: antivirus, firewall di nuova generazione, informazioni sulle minacce in tempo reale, autenticazione a più fattori (MFA), crittografia, ecc;

Utilizzare una piattaforma cloud sicura e protetta;

La sicurezza delle API è essenziale;

Preparare un piano per il backend di Android Mobile durante la creazione di un'applicazione per sfondi

In questa fase, dovete concentrarvi sulla progettazione e sullo sviluppo dell'interfaccia utente e della logica aziendale. Inoltre, anche il backend mobile è fondamentale. Utilizzate la piattaforma "Mobile-Backend-as-a-Service" (MBaaS). Potrete ottenere i seguenti vantaggi:

Gestire l'infrastruttura cloud e lo storage persistente.



È possibile valutare facilmente la propria applicazione per carta da parati mobile utilizzando una rinomata piattaforma MBaaS.



Inoltre, è possibile integrare facilmente le API se si utilizza una piattaforma MBaaS.

Ottenere API di terze parti per le funzionalità non essenziali

Dovete sviluppare le vostre API per le funzioni principali della vostra applicazione; potete utilizzare le principali API di terze parti per le funzioni non principali. Di seguito sono elencate quelle consigliate:

Apple Push Notification Service (APNS)

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Braintree Direct

Scegliere il giusto stack tecnologico per creare un'app per wallpaper

Quale stack tecnologico scegliere per lo sviluppo di API? È necessario pianificare lo sviluppo nativo per Android e iOS. Inoltre, avrete bisogno di strumenti per lo sviluppo di API; i seguenti sono quelli suggeriti per creare un'app per wallpaper;

Java per lo sviluppo di applicazioni Android native;

È necessario creare un'applicazione Android nativa utilizzando Java. Java è stato il pilastro dello sviluppo Android per lungo tempo.

Swift per lo sviluppo nativo di iOS;

Vi suggerisco di codificare l'applicazione iOS proposta utilizzando Swift. Swift offre molteplici vantaggi e potenti funzionalità. Ora, è possibile ottenere una base di codice più piccola e una sintassi simile a quella inglese. L'insieme di queste caratteristiche consente di superare lo sforzo di manutenzione e di creare un'applicazione per sfondi.

REST per lo sviluppo di API;

Come creereste le vostre API? REST (Representational State Transfer) è lo standard ideale. Pertanto, vi suggerisco di sviluppare API RESTful.

Ricerca degli sviluppatori di app

La mossa successiva è quella di trovare sviluppatori competenti. Cercate di trovare uno sviluppatore Android che abbia le seguenti competenze;

Sviluppatori Android nativi con competenze Java;

Sviluppatori iOS nativi con competenze in Swift;

ingegneri DevOps;

designer dell'interfaccia utente

Tester.

Creare un piano per la verifica e la convalida quando si realizza un'applicazione per sfondi

Pianifichiamo la garanzia di qualità per il vostro progetto di app per sfondi? È necessario pianificare sia la verifica che la validazione. Il processo di verifica è coinvolto nella revisione e dovrebbe riguardare le preferenze, i documenti di progettazione, il piano di test, i casi di test e il codice. L'obiettivo è quello di individuare tempestivamente i difetti e si devono trovare revisori esperti. La convalida comporta l'esecuzione di test. Dovete scrivere casi di test completi e valutare la vostra applicazione per sfondi con vari dispositivi. Uno strumento di test robusto e open-source non è sufficiente. È necessario un laboratorio per dispositivi mobili su cloud.

Offrire un design dell'interfaccia utente efficace

Ora dovete offrire un design dell'interfaccia utente perfetto ai vostri utenti. Le seguenti linee guida vi aiuteranno in questo senso.

Linee guida "Material design" per la progettazione dell'interfaccia utente delle applicazioni Android;

"Human interface guideline" per la progettazione dell'interfaccia utente delle applicazioni iOS.

Sviluppo di API per creare un'applicazione per sfondi

È necessario creare API per l'implementazione delle funzionalità aziendali principali. Inoltre, le API devono fornire un quadro coerente per l'accesso del front-end al back-end. Sarebbe utile creare API RESTful.

Sviluppo dell'applicazione mobile, test e distribuzione

Parliamo ora dello sviluppo di applicazioni mobili native per Android. Iniziamo con un'applicazione Android pianificata. Come creare un'applicazione per sfondi in Android studio? Per creare un'applicazione per sfondi per dispositivi mobili Android è necessario seguire i seguenti passaggi:

Codificate l'applicazione utilizzando Java su Android Studio e integrate le API.



Ora passiamo al laboratorio dei dispositivi mobili.



Testare l'applicazione



Dopo aver valutato l'applicazione attraverso i laboratori dei dispositivi mobili, pubblicare l'applicazione sul Google Play Store.

Come si crea l'app iOS proposta?

Per creare un'app per sfondi iOS, procedere come segue:

Codificare l'app utilizzando Swift on Code, il famoso IDE per lo sviluppo iOS.

Integrare le API ed esaminare

Manutenzione dell'app

La manutenzione dell'app è fondamentale per garantire un'esperienza eccellente agli utenti. È necessario un piano di manutenzione per tenere il passo con le versioni avanzate dei sistemi operativi mobili. È inoltre necessario aggiornare la sicurezza dell'app per tenere il passo con le vulnerabilità di sicurezza avanzate. Inoltre, sarebbe utile continuare a migliorare il livello delle caratteristiche dell'MVP. Per aggiornare gli attributi dell'app in base alle richieste degli utenti, investite per ottenere il loro feedback. A questo scopo, potete condurre diversi sondaggi, chiedere loro di lasciare un feedback sull'app store, valutare la vostra applicazione, ecc. Potete utilizzare molti strumenti come Survey Monkey, Qualaroo, ecc. per ottenere il feedback degli utenti.

Riflessioni finali

Come avete già notato, l'approccio classico allo sviluppo può essere molto complesso e richiedere molto tempo, per non parlare dei costi elevati. Per risolvere questo problema, vi consigliamo di prestare attenzione al metodo no-code. Con l'aiuto di piattaforme come AppMaster, potrete realizzare il vostro progetto in modo molto più rapido, economico e accessibile. In ogni caso, vi abbiamo consigliato tutti i suggerimenti su Come creare un'app per sfondi.

Come faccio a creare la mia app per sfondi?

Ecco alcuni passaggi da seguire per creare la vostra app per sfondi per cellulari:

Esaminare un esempio famoso prima di creare un'applicazione per sfondi



Pianificare le funzionalità quando si crea un'applicazione per sfondi



La pianificazione del progetto è la chiave per creare la vostra applicazione per sfondi



Strategia per la sicurezza dell'applicazione



Pianificare il backend mobile quando si crea un'applicazione per sfondi



Trovare API di terze parti per le funzionalità non essenziali



Selezionare il giusto stack tecnologico per creare un'applicazione per sfondi



Trovare gli sviluppatori



Pianificare la verifica e la convalida quando si crea un'applicazione per sfondi



Concentrarsi sul design dell'interfaccia utente



Sviluppo di API per creare un'applicazione per sfondi



Sviluppo dell'app mobile, test e distribuzione

Manutenzione dell'app

Qual è la migliore app per creare sfondi?



Ecco alcune applicazioni suggerite per gli sfondi, perfette per cambiare lo sfondo

Cambiamento automatico dello sfondo

Cambiamento di sfondo semplice



Background Eraser Pro



Facetune



Apowersoft: Cancellatore di sfondo



Superimpose



Adobe Photoshop Express



LightX

Come posso creare uno sfondo?



È possibile creare sfondi sorprendenti con l'aiuto di qualsiasi app gratuita per sfondi. Ma qui vi diamo l'idea principale utilizzando Canva.

Avviare l'applicazione Canva. Aprite Canva e cercate "Wallpaper" per iniziare il vostro progetto.



Ora, scegliete tra tonnellate di sfondi e disegni dal design accattivante



Personalizzate lo sfondo che desiderate in pochi minuti



Create il vostro sfondo con ingredienti di design creativi



Ora salvate il vostro sfondo e condividetelo.



Come si crea uno sfondo gratuito?

Ecco alcune applicazioni gratuite che possono creare sfondi gratuiti



Sfondi. Sfondi di Google Sfondi Astratto Sfondo live Paperland Walpy Muzei Sfondo dal vivo Zedge

Qual è la migliore app per creare sfondi per Android?



Walli e Resplash sono due esempi di eccellenti app per sfondi.

Quali sono le caratteristiche essenziali di un'app per sfondi?

La vostra app per sfondi dovrebbe rendere le cose più eccitanti e accattivanti per gli utenti, in modo da tenerli sempre connessi. Queste caratteristiche includono una collezione di sfondi HD, gif interattive, adesivi accattivanti, sfondi live, ecc.

Dove posso trovare sfondi gratuiti per il mio telefono?



Portate lo sfondo e lo stile del vostro telefono a un livello superiore con affascinanti sfondi installando le varie app di sfondo dal Play Store.