Suchen Sie nach der besten Strategie, um Ihre Wallpaper-App zu erstellen? Der Markt für Wallpaper-Apps wächst von Tag zu Tag und ist zweifellos eine Erkundung wert. Sie können Ihre Wallpaper-App jedoch ohne Codierung und andere Komplikationen erstellen. In dieser Anleitung geben wir Ihnen einige Tipps, wie Sie eine Wallpaper-App am effizientesten erstellen.

So erstellen Sie eine Wallpaper-App: Schritte und Funktionen für die App-Entwicklung



Es ist kein komplizierter Prozess, Ihre fesselnde Wallpaper-App zu erstellen. Sie müssen einen App-Entwickler beauftragen, aber dieser Prozess erfordert dennoch Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ohne Komplikationen eine hervorragende Wallpaper-App erstellen können. Warum warten Sie also darauf? Lassen Sie uns weiter gehen und die Antworten auf Ihre Fragen zur Entwicklung von Hintergrund-Apps erhalten. Wenn Sie bereit sind, Ihre Wallpaper-App zu erstellen, befolgen Sie alle Tipps und Tricks unten. Es ist ein ziemlich einfacher Fahrplan, der Sie zu Ihrem gewünschten Ziel führt.



Überprüfen Sie Ihre Lieblings-Wallpaper-App

Wenn Sie ein Anfänger sind, der Ihre Wallpaper-App erstellen möchte, müssen Sie zuerst eine beliebte Wallpaper-App überprüfen. Springen Sie nicht ins Wasser, ohne es zu wissen; Wie man schwimmt! Entdecken Sie alle perfekten Hintergrund-Apps und machen Sie sich ein Bild von Dingen und Funktionen. Versuchen Sie, mehrere Hintergrund-Apps zu entdecken. Nachdem Sie sich also inspirieren lassen, können Sie eine Wallpaper-App mit vielen einzigartigen Ideen erstellen. Ich empfehle Ihnen, die Wallpaper-App "Walli" zu überprüfen. Es ist eine fantastische, beliebte Wallpaper-App für iOS- und Android-Geräte. Ich hoffe es, und es würde Ihnen helfen, Ihre mobile App zu erstellen und zu planen. Sie erhalten eine Vorstellung von den Funktionen der API-Entwicklung, indem Sie Walli lesen, also schauen Sie; welche Funktionen in dieser beliebten App angeboten werden.

Walli ermöglicht seinen Nutzern die Auswahl aus einer breiten Palette innovativer Tapeten.



Es ist bekannt als die erstklassige Hintergrundbild-App, die von Top-Grafikdesignern auf der ganzen Welt entwickelt wird.



Es wurde von einem erfahrenen App-Entwickler für Mobilgeräte erstellt, der es Künstlern weltweit ermöglicht, sich schnell anzumelden.



Außerdem werden Künstler für ihre Tapetenkunst belohnt.



Es ermöglicht Ihnen, eine große Auswahl an Tapetenkollektionen ohne Verzögerung zu durchsuchen.



Diese mobile App hat drei Abschnitte für Hintergrundbilder: „Empfohlen“, „Beliebt“ und „Neu“.



Darüber hinaus können Sie nach bestimmten Tapetenklassifikationen suchen, z. Tier, Natur, Zitate und Raum.



Mit dieser Android-Hintergrundbild-App können Sie jedes Hintergrundbild "liken". Außerdem können Sie dieses Hintergrundbild in Ihrem Profil sehen.



Benutzer dieser Wallpaper-App können das Hintergrundbild ihrer Wahl auf der Bildschirmsperre ihres Android- oder iOS-Telefons auswählen.



Außerdem hat Walli auch eine "Playlist" -Funktion. Sie können also ein beliebiges Hintergrundbild auf Ihrem Gerät auswählen.

Dies ist ein einfacher Schritt, den Sie befolgen müssen, bevor Sie etwas anderes tun. Nach diesem Schritt erhalten Sie mehrere Ideen zur Entwicklung und Inspiration von Hintergrund-Apps. Jetzt können Sie Dinge sehr schnell erfassen, organisieren und planen. Es ist jedoch nur ein wesentlicher Schritt; Lassen Sie uns in der weiteren Lektüre mehr über die Entwicklung mobiler Apps im Zusammenhang mit Hintergrundbildern erfahren.

Planen Sie die Funktionen und Entwicklung Ihrer Android Wallpaper-App

Angenommen, Sie haben die beliebte Wallpaper-App überprüft. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre App-Funktion zu planen. Nachdem Sie die beliebte App erkundet haben, ist es an der Zeit, über die Funktionen Ihrer App nachzudenken. Es wäre hilfreich, wenn Sie in diesem Zusammenhang innovativ wären. Versuchen Sie, Ihre Android-Wallpaper-App zu differenzieren, indem Sie einzigartige Ideen und Funktionen anwenden. Nehmen wir ein Beispiel; Sie können eine benutzerdefinierte Funktion zum Erstellen von Hintergrundbildern in Ihrer App für mobile Hintergrundbilder erstellen. Dadurch können Sie mit mehreren Vorlagen beginnen. Diese fantastische Funktion ermöglicht es den Benutzern, ihre Hintergrundbilder zu erstellen, indem sie ihre Bilder verwenden. Außerdem können sie einige Motivationszitate mit mehreren Schriftarten hinzufügen. Diese Funktion lässt sie kreativ sein.

Außerdem können Sie einige einzigartige Bearbeitungsoptionen hinzufügen, z. B. das Ändern von Farbverläufen, Pixelhelligkeit usw. Darüber hinaus können Sie es vorteilhafter gestalten, indem Sie einige Funktionen für das Teilen in sozialen Netzwerken hinzufügen. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern, ihre Hintergrundbilder auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu teilen. Sie benötigen einen kompetenten Projektmanager (CPM), um Ihr Feature zuerst zu planen. Dazu benötigen Sie zusätzlich einen erfahrenen IT-Architekten & einen sachkundigen Business Analyst (BA). Sie führen also eine ausführliche Diskussion mit diesem Team und versuchen, die Benutzerreise durch Ihre Android-Wallpaper-App zu visualisieren. Jetzt ist es Zeit zu bewerten; welche Funktionen Ihr Hintergrundbild-App-Erlebnis und Ihre Benutzeroberfläche aufwerten können. Versuchen Sie, alle Diskussionen und Ideen in das Dokument mit den Projektanforderungen Ihrer Hintergrund-App aufzunehmen.



Zeit bis zur Projektplanung: Der Kernschritt zur Erstellung Ihrer exklusiven Wallpaper-App



Was müssen Sie tun, um Ihr gewünschtes Ziel für dieses Wallpaper-App-Projekt zu erreichen? Hast du Endziele? Sie können kein Ziel erreichen, wenn Sie es nicht richtig planen. Ohne die richtige Planung können Sie keine großartige Hintergrund-App erstellen. Sie können die folgenden Vorschläge berücksichtigen, wenn Sie die Entwicklung Ihrer Android-Wallpaper-App planen.

Methodik:

Zunächst müssen Sie ein MVP starten und es entsprechend dem Marktfeedback aktualisieren.

Native Apps:

Entwickeln Sie native Anwendungen, da sie die ideale "Benutzererfahrung" (UX) und Leistung bieten.

Sicherheit:

Implementieren Sie App- und Datensicherheit, um ein sicheres App-Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Wolke:

Sie können Cloud-Plattformen intelligent nutzen. Mithilfe von Cloud-Plattformen können Sie sich auf die App-Entwicklung statt auf das Management der IT-Infrastruktur konzentrieren.

APIs:

Sie können einige APIs von Drittanbietern verwenden, um umfangreiche externe Abhängigkeiten zu verhindern. Erstellen Sie Ihre APIs für Ihre Kernfunktionen. Verlassen Sie sich bei der App-Entwicklung nicht auf die Nicht-Kernfunktionen von APIs.

Wählen Sie Technologie-Stack:

UX, Leistung und Skalierbarkeit sind für die Entwicklung Ihrer Android-Wallpaper-App von entscheidender Bedeutung. Der überlegene Technologie-Stack ist perfekt, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Personen:

Stellen Sie kompetente Mitarbeiter ein und verwalten Sie sie alle, um die Produktivität zu steigern.

Entwicklung von Best Practices:

Es ist der wesentliche Punkt, an den Sie sich erinnern müssen, um Verifizierungs- und Validierungsprozesse zu planen. Dies ist ein erforderlicher Schritt, um eine Hintergrund-App zu erstellen.



Erstellen Sie eine Strategie für die Sicherheit von Wallpaper-Apps

Sie können Ihren Benutzern eine In-App-Kauffunktion anbieten. Aber die Frage ist; Wie würden Sie die vertraulichen Informationen Ihrer Benutzer schützen? Diese Frage ist entscheidend und kann sich direkt auf den Erfolg Ihrer Wallpaper-App auswirken. Daher müssen Sie alles entsprechend strategisch planen. Nehmen Sie die folgenden Maßnahmen in Ihre Sicherheitsstrategie für Hintergrundbild-Apps auf:

Take-Charge-Minderung von App-Sicherheitslücken;

Fügen Sie Sicherheits- und Compliance-Tests als Teil Ihrer CI/CD-Pipeline hinzu;

Verwenden Sie Tools und Techniken wie; Virenschutz, Firewall der nächsten Generation, Bedrohungsinformationen in Echtzeit, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Verschlüsselung usw.;

Verwenden Sie eine sichere Cloud-Plattform;

APIs-Sicherheit ist unerlässlich;

Machen Sie einen Plan für das mobile Android-Backend, während Sie eine Wallpaper-App erstellen



In diesem Schritt müssen Sie sich auf das Design und die Entwicklung der Benutzeroberfläche und der Geschäftslogik konzentrieren. Auch das mobile Backend ist entscheidend. Nutzen Sie die Plattform „Mobile-Backend-as-a-Service“ (MBaaS). Sie können die folgenden Vorteile erhalten:

Es verwaltet die Cloud-Infrastruktur und den dauerhaften Speicher.



Sie können Ihre Handy-Hintergrundbild-App ganz einfach über eine renommierte MBaaS-Plattform evaluieren.



Außerdem können Sie APIs einfach integrieren, wenn Sie eine MBaaS-Plattform verwenden.

Holen Sie sich Drittanbieter-APIs für Nicht-Kernfunktionen

Sie müssen Ihre APIs für die Kernfunktionen Ihrer App entwickeln; Sie können führende APIs von Drittanbietern für Nicht-Kernfunktionen verwenden. Nachfolgend die empfohlenen:

Apple-Push-Benachrichtigungsdienst (APNS

Firebase Cloud Messaging (FCM

Braintree Direct



Wählen Sie den richtigen Technologie-Stack, um eine Hintergrund-App zu erstellen



Welchen Technologie-Stack sollten Sie für die API-Entwicklung auswählen? Sie müssen die native Android- und iOS-Entwicklung einplanen. Darüber hinaus benötigen Sie auch API-Entwicklungstools; Die folgenden sind die Vorschläge zum Erstellen einer Hintergrund-App.

Java für die Entwicklung nativer Android-Apps;

Sie sollten eine native Android-Anwendung mit Java erstellen. Java ist seit langem die Hauptstütze der Android-Entwicklung.

Swift für native iOS-Entwicklung;

Ich habe vorgeschlagen, dass Sie Ihre vorgeschlagene iOS-Anwendung mit Swift codieren. Sie können die zahlreichen Vorteile und leistungsstarken Funktionen über Swift erhalten. Jetzt können Sie eine kleinere Codebasis und eine englische Syntax erhalten. Alle Funktionen zusammen überwinden Ihren Wartungsaufwand und unterstützen Sie bei der Erstellung einer Hintergrund-App.

REST für die API-Entwicklung;

Wie würden Sie Ihre APIs erstellen? REST (Representational State Transfer) ist der ideale De-facto-Standard. Daher habe ich vorgeschlagen, dass Sie RESTful-APIs entwickeln müssen.



Suchen Sie nach den App-Entwicklern

Ihr nächster Schritt ist es, kompetente Entwickler zu finden. Versuchen Sie, einen Android-Entwickler zu finden, der die folgenden Fähigkeiten hat;

Einheimische Android-Entwickler mit Java-Kenntnissen;

Einheimische iOS-Entwickler mit Swift-Kenntnissen;

DevOps-Ingenieure;

UI-Designer;

Tester.

Erstellen Sie einen Plan für die Überprüfung und Validierung, wenn Sie eine Hintergrund-App erstellen

Lassen Sie uns die Qualitätssicherung für Ihr Wallpaper-App-Projekt planen? Sie müssen sowohl Verifizierung als auch Validierung einplanen. Der Überprüfungsprozess ist an der Überprüfung beteiligt und sollte Ihre Präferenz, Designdokumente, Testplan, Testfälle und Code umfassen. Ihr Ziel ist es, frühzeitig nach Fehlern zu suchen, und Sie sollten erfahrene Prüfer finden. Zur Validierung gehört das Testen. Sie müssen umfassende Testfälle schreiben und Ihre Wallpaper-App mit verschiedenen Geräten evaluieren. Ein testrobustes Open-Source-Tool reicht nicht aus. Sie benötigen jedoch ein Labor für mobile Geräte in der Cloud.

Bieten Sie effektives UI-Design



Jetzt müssen Sie Ihren Benutzern ein perfektes UI-Design bieten. Die folgenden Richtlinien würden Ihnen dabei helfen.

„Materialdesign“-Richtlinien für das UI-Design von Android-Apps;

„Human Interface Guideline“ für das UI-Design von iOS-Anwendungen.

API-Entwicklung zum Erstellen einer Hintergrund-App

Sie müssen APIs für die Implementierung Ihrer Kerngeschäftsfunktionen erstellen. Außerdem müssen APIs ein konsistentes Framework für Ihr Front-End bereitstellen, um auf das Back-End zugreifen zu können. Es wäre hilfreich, wenn Sie RESTful-APIs erstellen würden.

Entwicklung, Test und Bereitstellung mobiler Apps

Lassen Sie uns nun über die Entwicklung der nativen mobilen Android-Apps sprechen. Starten Sie mit der geplanten Android-Anwendung durch. Wie erstelle ich eine Wallpaper-App in Android Studio? Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, um eine Android-App für mobile Hintergrundbilder zu erstellen:

Codieren Sie die App, indem Sie Java in Android Studio verwenden und APIs integrieren.



Kommen wir nun zum Labor für mobile Geräte.



Testen Sie die Anwendung



Veröffentlichen Sie die App im Google Play Store, nachdem Sie sie in einem Labor für mobile Geräte evaluiert haben.

Wie erstellen Sie die vorgeschlagene iOS-App?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die iOS-Wallpaper-App zu erstellen:

Code Die App verwendet Swift on Code, dh die berühmte IDE für die iOS-Entwicklung.

APIs integrieren und prüfen

App-Wartung

Die App-Wartung ist entscheidend, um ein hervorragendes App-Erlebnis für die Benutzer zu gewährleisten. Sie benötigen einen Wartungsplan, um mit den erweiterten Versionen mobiler Betriebssysteme Schritt halten zu können. Sie müssen auch die App-Sicherheit aktualisieren, um mit den erweiterten Sicherheitslücken Schritt zu halten. Darüber hinaus wäre es hilfreich, wenn Sie das Niveau Ihrer MVP-Funktionen weiter erhöhen würden. Um App-Attribute gemäß den Anforderungen der Benutzer zu aktualisieren, investieren Sie in das Einholen ihres Feedbacks. Zu diesem Zweck können Sie verschiedene Umfragen durchführen, sie bitten, Feedback zum App Store zu hinterlassen, Ihre Anwendung bewerten usw. Sie können viele Tools wie Survey Monkey, Qualaroo usw. verwenden, um Benutzerfeedback zu erhalten.

Abschließende Gedanken



Wie Sie bereits bemerkt haben, kann der klassische Entwicklungsansatz sehr komplex und zeitaufwändig sein, ganz zu schweigen von den hohen Kosten. Um dieses Problem zu lösen, empfehlen wir, auf die No-Code-Methode zu achten. Mit Hilfe von Plattformen wie AppMaster können Sie Ihr Projekt viel schneller, günstiger und zugänglicher umsetzen. Wir haben jedoch alle Tipps zum Erstellen einer Hintergrund-App empfohlen.

Wie erstelle ich meine eigene Wallpaper-App?

Hier sind ein paar Schritte, die Sie befolgen müssen, um Ihre eigene Handy-Wallpaper-App zu erstellen:

Sehen Sie sich ein bekanntes Beispiel an, bevor Sie eine Hintergrund-App erstellen



Planen Sie Ihre Funktionen, wenn Sie eine Hintergrund-App erstellen



Projektplanung ist der Schlüssel zur Erstellung Ihrer eigenen Wallpaper-App



Planen Sie eine Strategie für die Anwendungssicherheit



Planen Sie das mobile Back-End ein, wenn Sie eine Hintergrund-App erstellen



Finden Sie APIs von Drittanbietern, die nicht zum Kerngeschäft gehören



Wählen Sie den richtigen Technologie-Stack aus, um eine Hintergrund-App zu erstellen



Entwickler finden



Planen Sie die Überprüfung und Validierung ein, wenn Sie eine Hintergrund-App erstellen



Fokus auf UI-Design



API-Entwicklung zum Erstellen einer Hintergrund-App



Entwicklung, Test und Bereitstellung mobiler Apps

App-Wartung

Was ist die beste App zum Erstellen von Hintergründen?



Hier sind einige empfohlene Hintergrundbild-Apps, die sich perfekt zum Ändern des Hintergrunds eignen

Automatischer Hintergrundwechsler



Einfacher Hintergrundwechsler



Hintergrund-Radiergummi Pro



Facetune



Apowersoft: Hintergrund-Radierer



Überlagern



Adobe Photoshop Express



LichtX

Wie kann ich die Tapete machen?



Sie können erstaunliche Hintergrundbilder erstellen, indem Sie Unterstützung von kostenlosen Hintergrundbild-Apps erhalten. Aber hier geben wir Ihnen die Hauptidee, indem wir Canva verwenden.

Starten Sie die Canva-App. Öffne Canva und suche nach „Wallpaper“, um mit deinem Design zu beginnen



Wählen Sie jetzt aus unzähligen wunderschön gestalteten Tapeten- und Hintergrunddesigns



Passen Sie Ihr gewünschtes Hintergrundbild in nur wenigen Minuten an



Holen Sie sich kreative Designzutaten und erstellen Sie Ihre Tapete



Speichern Sie jetzt Ihr Hintergrundbild und teilen Sie es.



Wie erstelle ich ein kostenloses Hintergrundbild?

Hier sind die wenigen kostenlosen Anwendungen, die kostenlose Hintergrundbilder erstellen können



Kulissen. Google-Hintergründe Walli Abstrakt Paperland Live-Hintergründe Walpy Muzei Live-Hintergründe Zedge

Was ist die beste Wallpaper-App für Android?



Walli & Resplash sind 2 Top-Beispiele für exzellente Wallpaper-Apps.

Was sind einige wesentliche Funktionen einer Wallpaper-App?

Ihre Hintergrund-App sollte die Dinge für Benutzer spannender und fesselnder machen, damit sie in Verbindung bleiben. Zu diesen Attributen gehören eine Sammlung von HD-Hintergrundbildern, interaktiven GIFs, eingängigen Aufklebern, Live-Hintergrundbildern usw.

Wo finde ich kostenlose Hintergrundbilder für mein Handy?



Bringen Sie Ihr Handy-Hintergrundbild und Ihren Stil mit faszinierenden Handy-Hintergrundbildern auf die nächste Stufe, indem Sie die verschiedenen Hintergrund-Apps aus dem Play Store installieren.