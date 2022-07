Você está procurando a melhor estratégia para criar seu aplicativo de papel de parede? O mercado de aplicativos de papel de parede está aumentando dia a dia e, sem dúvida, vale a pena explorar. No entanto, você pode criar seu aplicativo de papel de parede sem codificação e outras complicações. Neste guia, damos algumas dicas sobre como criar um aplicativo de papel de parede com mais eficiência.

Como fazer um aplicativo de papel de parede: etapas e recursos para o desenvolvimento de aplicativos



Não é um processo complicado para gerar seu aplicativo de papel de parede cativante. Você precisa contratar um desenvolvedor de aplicativos, mas esse processo ainda precisará de sua atenção. Nesta escrita, você descobrirá como criar um excelente aplicativo de papel de parede sem complicações, então por que você está esperando por isso? Vamos avançar e obter as respostas para suas perguntas relacionadas ao desenvolvimento de aplicativos de papel de parede. Se você estiver disposto a criar seu aplicativo de papel de parede, siga todas as dicas e truques abaixo. É um roteiro bastante simples que o levará ao objetivo desejado.



Revise qualquer aplicativo de papel de parede favorito

Se você é um iniciante, que deseja criar seu aplicativo de papel de parede, primeiro precisa revisar um aplicativo de papel de parede popular. Não pule na água sem saber; Como nadar! Explore qualquer aplicativo de papel de parede perfeito e tenha uma ideia sobre coisas e recursos. Tente descobrir vários aplicativos de papel de parede. Então, depois de obter a inspiração, você poderá criar um aplicativo de papel de parede com muitas ideias exclusivas. Eu recomendo que você revise o aplicativo de papel de parede "Walli"; é um fantástico aplicativo de papel de parede popular para dispositivos iOS e Android. Espero que sim, e forneceria assistência na criação e planejamento de seu aplicativo para dispositivos móveis. Você terá uma ideia sobre os recursos de desenvolvimento de API revisando o Walli, então veja; em quais recursos estão sendo oferecidos neste aplicativo popular.

Walli permite que seus usuários selecionem entre uma ampla gama de papéis de parede inovadores.



Ele é conhecido como o aplicativo de papel de parede de alto nível que os principais designers gráficos de todo o mundo desenvolvem.



Ele foi criado por um desenvolvedor especialista em aplicativos para dispositivos móveis que permite que artistas de todo o mundo se inscrevam rapidamente.



Além disso, os artistas são recompensados por sua arte de papel de parede.



Ele permite que você navegue em uma ampla variedade de coleções de papéis de parede sem atrasos.



Este aplicativo móvel tem três seções para papel de parede: "Em destaque", "popular" e recente.



Além disso, você pode pesquisar as classificações específicas de papel de parede, como; animal, natureza, citações e espaço.



Este aplicativo de papel de parede para Android permite que você "curta" qualquer papel de parede. Além disso, você pode ver esse papel de parede em seu perfil.



Os usuários deste aplicativo de papel de parede podem selecionar o papel de parede de sua escolha no bloqueio de tela de seu telefone Android ou IOS.



Além disso, Walli também possui um recurso de "lista de reprodução". Assim, você pode escolher qualquer papel de parede no seu dispositivo.

Este é um passo simples que você precisa seguir antes de fazer qualquer outra coisa. Após esta etapa, você obtém várias ideias sobre o desenvolvimento e a inspiração de aplicativos de papel de parede. Agora, você pode entender, organizar e planejar as coisas muito rapidamente. No entanto, é apenas um passo essencial; vamos explorar mais sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis relacionados a papel de parede na leitura adicional.

Planeje os recursos e o desenvolvimento do seu aplicativo Android Wallpaper

Suponha que você revisou o aplicativo de papel de parede popular; agora é hora de planejar o recurso do seu aplicativo. Depois de explorar o aplicativo popular, é hora de pensar nos recursos do seu aplicativo. Ajudaria se você fosse inovador neste contexto. Tente diferenciar seu aplicativo de papel de parede Android aplicando ideias e recursos exclusivos. Vamos dar um exemplo; você pode criar um recurso de criador de papel de parede personalizado em seu aplicativo de papel de parede para celular. ele permitirá que você comece com vários modelos. Este recurso fantástico permitirá que os usuários criem seus papéis de parede utilizando suas fotos. Além disso, eles poderão adicionar algumas citações motivacionais com várias fontes. Esse recurso permitirá que eles sejam criativos.

Além disso, você pode adicionar algumas opções de edição exclusivas, como alterar gradientes de cores, brilho de pixels, etc. Além disso, você pode torná-lo mais benéfico adicionando alguns recursos para compartilhamento social. Permita que seus usuários compartilhem seus papéis de parede em diferentes plataformas de mídia social. Você precisa de um gerente de projeto competente (CPM) para planejar seu recurso primeiro. Para isso, você também precisará de um arquiteto de TI experiente e um analista de negócios (BA) experiente. Então, você conduz uma discussão detalhada com essa equipe e tenta visualizar a jornada do usuário através do seu aplicativo de papel de parede Android. Agora, é hora de avaliar; quais recursos podem agregar mais valor à experiência do aplicativo de papel de parede e à interface do usuário. Tente incluir todas as discussões e ideias no documento de requisitos do projeto do seu aplicativo de papel de parede.



Tempo para planejar o projeto: o passo principal para criar seu aplicativo de papel de parede exclusivo



O que você precisa fazer para obter o objetivo desejado para este projeto de aplicativo de papel de parede? Você tem algum objetivo final? Você não pode atingir nenhum objetivo a menos que o planeje adequadamente. Sem um planejamento adequado, você não poderá criar um ótimo aplicativo de papel de parede. Você pode considerar as seguintes sugestões ao planejar o desenvolvimento do seu aplicativo de papel de parede Android.

Metodologia:

Antes de tudo, você deve lançar um MVP e atualizá-lo de acordo com o feedback do mercado.

Aplicativos nativos:

Desenvolva aplicativos nativos, pois eles oferecem a "experiência do usuário" (UX) e desempenho ideais.

Segurança:

Implemente a segurança de aplicativos e dados para garantir uma experiência de aplicativo do usuário segura e protegida.

Nuvem:

Você pode utilizar plataformas de nuvem de forma inteligente. Com a ajuda de plataformas em nuvem, você pode se concentrar no desenvolvimento de aplicativos em vez do gerenciamento da infraestrutura de TI.

APIs:

Você pode usar algumas APIs de terceiros para evitar dependências externas extensas. Crie suas APIs para seus recursos principais. Não confie nos recursos não essenciais das APIs para o desenvolvimento de aplicativos.

Escolha a pilha de tecnologia:

UX, desempenho e escalabilidade são essenciais para o desenvolvimento do seu aplicativo de papel de parede Android. A pilha de tecnologia superior é perfeita para obter os melhores resultados.

Pessoas:

Incorpore pessoas competentes e gerencie todas elas para obter mais produtividade.

Desenvolvimento de boas práticas:

É o ponto essencial que você precisa se lembrar de instituir para planejar os processos de verificação e validação. É uma etapa necessária para criar um aplicativo de papel de parede.



Faça uma estratégia para a segurança do aplicativo Wallpaper

Você pode oferecer aos seus usuários o recurso de compra no aplicativo. Mas a questão é; como você protegeria as informações confidenciais de seus usuários? Essa pergunta é crucial e pode impactar diretamente no sucesso do seu aplicativo de papel de parede. Portanto, você precisa planejar tudo adequadamente. Inclua as seguintes medidas em sua estratégia de segurança do aplicativo de papel de parede:

Assumir a mitigação de vulnerabilidades de segurança de aplicativos;

Adicione testes de segurança e conformidade como parte de seu pipeline de CI/CD;

Use ferramentas e técnicas como; antivírus, firewall de última geração, inteligência de ameaças em tempo real, autenticação multifator (MFA), criptografia, etc.;

Use uma plataforma de nuvem segura e protegida;

A segurança das APIs é essencial;

Faça um plano para o back-end móvel Android ao criar um aplicativo de papel de parede



Nesta etapa, você deve se concentrar no design e desenvolvimento da interface do usuário e da lógica de negócios. Além disso, o back-end móvel também é crucial. Use a plataforma "Mobile-Backend-as-a-Service" (MBaaS). Você pode obter os seguintes benefícios:

Ele gerenciará a infraestrutura em nuvem e o armazenamento persistente.



Você pode avaliar facilmente seu aplicativo de papel de parede móvel usando uma plataforma MBaaS de renome.



Além disso, você pode integrar APIs facilmente se utilizar uma plataforma MBaaS.

Obtenha APIs de terceiros para recursos não essenciais

Você precisa desenvolver suas APIs para os principais recursos do seu aplicativo; você pode utilizar as principais APIs de terceiros para recursos não essenciais. Seguem os recomendados:

Serviço de notificação por push da Apple (APNS

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Braintree Direto



Escolha a pilha de tecnologia certa para criar um aplicativo de papel de parede



Qual pilha de tecnologia você deve selecionar para o desenvolvimento de API? Você precisa planejar o desenvolvimento nativo para Android e iOS. Além disso, você também precisará de ferramentas de desenvolvimento de API; a seguir estão os sugeridos para criar um aplicativo de papel de parede;

Java para desenvolvimento de aplicativos Android nativos;

Você deve criar um aplicativo Android nativo usando Java. Java tem sido o pilar do desenvolvimento Android a longo prazo.

Swift para desenvolvimento iOS nativo;

Sugeri que você codificasse seu aplicativo iOS proposto usando Swift. Você pode obter as múltiplas vantagens e recursos poderosos através do Swift. Agora, você pode obter uma base de código menor e uma sintaxe semelhante ao inglês. Todos os recursos juntos superam seu esforço de manutenção e ajudam você a criar um aplicativo de papel de parede.

REST para desenvolvimento de API;

Como você criaria suas APIs? REST (Representational State Transfer) é o padrão de fato ideal. Portanto, sugeri que você desenvolvesse APIs RESTful.



Procure os desenvolvedores de aplicativos

Seu próximo passo é obter desenvolvedores competentes. Tente encontrar um desenvolvedor Android com as seguintes habilidades;

Desenvolvedores Android nativos com habilidades em Java;

Desenvolvedores iOS nativos com habilidades em Swift;

Engenheiros de DevOps;

designers de interface do usuário;

Testadores.

Crie um plano para verificação e validação ao criar um aplicativo de papel de parede

Vamos planejar a garantia de qualidade para o seu projeto de aplicativo de papel de parede? Você precisa planejar tanto a verificação quanto a validação. O processo de verificação está envolvido na revisão, e isso deve abranger sua preferência, documentos de design, plano de teste, casos de teste e código. Seu objetivo é procurar defeitos antecipadamente e você deve encontrar revisores experientes. A validação envolve testes. Você precisa escrever casos de teste abrangentes e avaliar seu aplicativo de papel de parede com vários dispositivos. Uma ferramenta robusta de teste de código aberto não é suficiente. No entanto, você precisa de um laboratório de dispositivo móvel na nuvem.

Ofereça um design de interface do usuário eficaz



Agora, você precisa oferecer um design de interface do usuário perfeito para seus usuários. Seguir as diretrizes ajudaria você dessa maneira.

Diretrizes de "design de material" para design de interface de usuário do aplicativo Android;

"Diretriz de interface humana" para design de interface do usuário do aplicativo iOS.

Desenvolvimento de API para criar um aplicativo de papel de parede

Você precisa criar APIs para a implementação de seus principais recursos de negócios. Além disso, as APIs devem fornecer uma estrutura consistente para que seu front-end acesse o back-end. Ajudaria se você criasse APIs RESTful.

Desenvolvimento, teste e implantação de aplicativos móveis

Agora vamos falar sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis Android nativos. Comece com o aplicativo Android planejado. Como criar um aplicativo de papel de parede no estúdio Android? Você precisa seguir as seguintes etapas para criar um aplicativo de papel de parede para celular Android:

Codifique o aplicativo usando Java no Android Studio e integre APIs.



Agora, vamos para o laboratório de dispositivos móveis.



Teste o aplicativo



Depois de avaliar o aplicativo por meio de laboratórios de dispositivos móveis, publique o aplicativo na Google Play Store.

Como você faz o aplicativo iOS proposto?

Siga as etapas a seguir para criar o aplicativo iOS Wallpaper:

Codifique o aplicativo está utilizando o Swift on Code, ou seja, o famoso IDE para desenvolvimento iOS.

Integrar APIs e examinar

Manutenção de aplicativos

A manutenção do aplicativo é crucial para garantir uma excelente experiência de aplicativo para os usuários. Você precisará de um plano de manutenção para acompanhar as versões avançadas do sistema operacional móvel. Você também precisará atualizar a segurança do aplicativo para acompanhar as vulnerabilidades de segurança avançadas. Além disso, ajudaria se você continuasse aumentando o nível de seus recursos de MVP. Para atualizar os atributos do aplicativo de acordo com as demandas dos usuários, invista em obter o feedback deles. Para isso, você pode realizar várias pesquisas, pedir que deixem comentários na loja de aplicativos, avaliar seu aplicativo, etc. Você pode utilizar muitas ferramentas como Survey Monkey, Qualaroo, etc., para obter feedback do usuário.

Pensamentos finais



Como você já notou, a abordagem clássica de desenvolvimento pode ser muito complexa e demorada, sem mencionar o alto custo. Para resolver esse problema, recomendamos prestar atenção ao método sem código. Com a ajuda de plataformas como AppMaster, você pode implementar seu projeto de forma muito mais rápida, barata e acessível. No entanto, recomendamos todas as dicas sobre Como criar um aplicativo de papel de parede.

Como faço meu próprio aplicativo de papel de parede?

Aqui estão alguns passos que você deve seguir para criar seu próprio aplicativo de papel de parede para celular:

Revise um exemplo famoso antes de criar um aplicativo de papel de parede



Planeje seus recursos ao criar um aplicativo de papel de parede



O planejamento do projeto é a chave para criar seu próprio aplicativo de papel de parede



Crie estratégias para segurança de aplicativos



Planeje o back-end móvel ao criar um aplicativo de papel de parede



Encontre recursos não essenciais de APIs de terceiros



Selecione a pilha de tecnologia certa para criar um aplicativo de papel de parede



Encontre desenvolvedores



Planeje a verificação e validação ao criar um aplicativo de papel de parede



Concentre-se no design da interface do usuário



Desenvolvimento de API para criar um aplicativo de papel de parede



Desenvolvimento, teste e implantação de aplicativos móveis

Manutenção de aplicativos

Qual é o melhor aplicativo para fazer fundos?



Aqui estão alguns aplicativos de papel de parede sugeridos que são perfeitos para alterar o plano de fundo

Trocador de fundo automático



Trocador de plano de fundo simples



Apagador de fundo profissional



Facetune



Apowersoft: Apagador de fundo



Sobrepor



Adobe Photoshop Expresso



LightX

Como posso fazer o papel de parede?



Você pode criar papéis de parede incríveis obtendo assistência de qualquer aplicativo de papel de parede gratuito. Mas aqui estamos dando a ideia principal usando o Canva.

Inicie o aplicativo Canva. Abra o Canva e pesquise "Papel de parede" para começar a criar seu design



Agora, selecione entre toneladas de papéis de parede e designs de plano de fundo lindamente projetados



Personalize o papel de parede desejado em apenas alguns minutos



Obtenha ingredientes de design criativos e faça seu papel de parede



Agora salve seu papel de parede e compartilhe.



Como faço um papel de parede grátis?

Aqui estão alguns aplicativos gratuitos que podem criar papéis de parede gratuitos



Cenários. Papéis de parede do Google Walli Abstrato Papel de parede animado Paperland Walpy Papel de parede animado Muzei Zedge

Qual é o melhor aplicativo de papel de parede para Android?



Walli & Resplash são 2 exemplos de excelentes aplicativos de papel de parede.

Quais são alguns recursos essenciais de um aplicativo de papel de parede?

Seu aplicativo de papel de parede deve tornar as coisas mais emocionantes e cativantes para os usuários mantê-los conectados. Esses atributos incluem uma coleção de papéis de parede HD, gifs interativos, adesivos cativantes, papéis de parede animados, etc.

Onde posso encontrar papel de parede gratuito para o meu telefone?



Leve o papel de parede e o estilo do seu telefone para o próximo nível com papéis de parede de telefone fascinantes instalando os vários aplicativos de papel de parede da loja de jogos.