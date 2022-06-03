هل تبحث عن أفضل استراتيجية لإنشاء تطبيق ورق الحائط الخاص بك؟ يتزايد سوق تطبيقات ورق الحائط يومًا بعد يوم وهو بلا شك يستحق الاستكشاف. ومع ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيق الخلفية الخاص بك دون الحاجة إلى ترميز وتعقيدات أخرى. في هذا الدليل ، نقدم لك بعض النصائح حول كيفية إنشاء تطبيق خلفية بكفاءة أكبر.

كيفية إنشاء تطبيق خلفية: خطوات وميزات تطوير التطبيق



إنها ليست عملية معقدة لإنشاء تطبيق خلفية آسر. يجب عليك توظيف مطور تطبيقات ، لكن هذه العملية ستظل بحاجة إلى اهتمامك. في هذه الكتابة ، ستكتشف كيف يمكنك إنشاء تطبيق خلفية ممتاز دون أي تعقيدات ، فلماذا تنتظره؟ دعنا ننتقل إلى أبعد من ذلك ونحصل على إجابات لأسئلتك المتعلقة بتطوير تطبيق الخلفية. إذا كنت على استعداد لإنشاء تطبيق الخلفية الخاص بك ، فاتبع جميع النصائح والحيل أدناه. إنها خريطة طريق بسيطة جدًا ستقودك نحو الهدف المنشود.



قم بمراجعة أي تطبيق Wallpaper مفضل

إذا كنت مبتدئًا وتريد إنشاء تطبيق ورق الحائط الخاص بك ، فأنت بحاجة إلى مراجعة تطبيق ورق الحائط الشهير أولاً. لا تقفز في الماء دون علم. كيف تسبح! استكشف أي تطبيقات خلفية مثالية واحصل على فكرة عن الأشياء والميزات. حاول اكتشاف تطبيقات خلفية متعددة. لذلك ، بعد الحصول على الإلهام ، ستتمكن من إنشاء تطبيق خلفية يحتوي على العديد من الأفكار الفريدة. أوصيك بمراجعة تطبيق ورق الحائط "Walli" ؛ إنه تطبيق خلفية شائع رائع لأجهزة iOS و Android. آمل ذلك ، وسيقدم المساعدة في إنشاء وتخطيط تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. ستحصل على فكرة عن ميزات تطوير API من خلال مراجعة Walli ، لذا انظر ؛ في الميزات التي يتم تقديمها في هذا التطبيق الشهير.

تسمح Walli لمستخدميها بالاختيار من بين مجموعة واسعة من الخلفيات المبتكرة.



إنه يعرف باسم تطبيق ورق الحائط المميز من الدرجة الأولى الذي يطوره كبار مصممي الرسوم في جميع أنحاء العالم.



تم إنشاؤه بواسطة مطور تطبيقات أجهزة محمول خبير يتيح للفنانين في جميع أنحاء العالم الاشتراك بسرعة.



أيضًا ، يكافأ الفنانون على أعمالهم الفنية في ورق الحائط.



يسمح لك بتصفح مجموعة واسعة من مجموعات ورق الحائط دون أي تأخير.



يحتوي تطبيق الجوال هذا على ثلاثة أقسام للخلفية: "مميز" و "شائع" وحديث.



علاوة على ذلك ، يمكنك البحث عن تصنيفات ورق الحائط المحددة مثل ؛ الحيوان والطبيعة والاقتباسات والفضاء.



يتيح لك تطبيق خلفية android هذا "إبداء الإعجاب" بأي خلفية. أيضًا ، يمكنك رؤية هذه الخلفية في ملفك الشخصي.



يمكن لمستخدمي تطبيق الخلفية هذا تحديد الخلفية التي يختارونها على قفل الشاشة في هاتف Android أو IOS.



أيضًا ، يحتوي Walli على ميزة "قائمة التشغيل" أيضًا. لذلك ، يمكنك اختيار أي من الخلفيات الموجودة على جهازك.

هذه خطوة بسيطة تحتاج إلى اتباعها قبل القيام بأي شيء آخر. بعد هذه الخطوة ، ستحصل على العديد من الأفكار حول تطوير تطبيق ورق الحائط والإلهام. الآن ، يمكنك فهم الأشياء وتنظيمها والتخطيط لها بسرعة كبيرة. ومع ذلك ، فهي مجرد خطوة أساسية ؛ دعنا نستكشف المزيد حول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ذات الصلة بالخلفية في قراءة أخرى.

خطط لميزات تطبيق Android Wallpaper وتطويره

لنفترض أنك قمت بمراجعة تطبيق الخلفية الشهير ؛ حان الوقت الآن للتخطيط لميزة تطبيقك. بعد استكشاف التطبيق الشهير ، حان الوقت للتفكير في ميزات تطبيقك. سيكون من المفيد إذا كنت مبتكرًا في هذا السياق. حاول تمييز تطبيق خلفية Android عن طريق تطبيق أفكار وميزات فريدة. لنأخذ مثالا. يمكنك ابتكار ميزة مخصصة لصانع ورق الحائط في تطبيق ورق الحائط للجوال. سيسمح لك بالبدء بقوالب متعددة. ستسمح هذه الميزة الرائعة للمستخدمين بإنشاء خلفياتهم من خلال استخدام صورهم. أيضًا ، سيكونون قادرين على إضافة بعض الاقتباسات التحفيزية بخطوط متعددة. ستتيح لهم هذه الميزة أن يكونوا مبدعين.

أيضًا ، يمكنك إضافة بعض خيارات التحرير الفريدة ، مثل تغيير التدرجات اللونية ، وسطوع البكسل ، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، يمكنك جعلها أكثر فائدة عن طريق إضافة بعض الميزات للمشاركة الاجتماعية. اسمح لمستخدميك بمشاركة خلفياتهم على منصات وسائط اجتماعية مختلفة. أنت بحاجة إلى مدير مشروع مختص (CPM) لتخطيط ميزتك أولاً. لهذا الغرض ، ستحتاج أيضًا إلى مهندس معماري متمرس ومحلل أعمال واسع المعرفة (BA). لذلك ، تجري مناقشة مفصلة مع هذا الفريق وتحاول تصور رحلة المستخدم من خلال تطبيق خلفية Android. الآن ، حان وقت التقييم ؛ الميزات التي يمكن أن تضيف قيمة أكبر إلى تجربة تطبيق الخلفية وواجهة المستخدم. حاول تضمين كل المناقشات والأفكار في مستند متطلبات مشروع تطبيق ورق الحائط الخاص بك.



حان الوقت لتخطيط المشروع: الخطوة الأساسية لإنشاء تطبيق Exclusive Wallpaper



ما الذي يجب عليك فعله لتحقيق الهدف المنشود لمشروع تطبيق الخلفية هذا؟ هل لديك أي أهداف نهائية؟ لا يمكنك تحقيق أي هدف إلا إذا كنت تخطط له بشكل صحيح. بدون التخطيط المناسب ، لا يمكنك إنشاء تطبيق خلفية رائع. يمكنك مراعاة الاقتراحات التالية أثناء التخطيط لتطوير تطبيق خلفية Android.

المنهجية:

بادئ ذي بدء ، عليك إطلاق MVP وترقيته وفقًا لتعليقات السوق.

التطبيقات الأصلية:

تطوير التطبيقات الأصلية لأنها توفر "تجربة المستخدم" (UX) والأداء المثاليين.

حماية:

نفِّذ أمان التطبيقات والبيانات لضمان تجربة تطبيق مستخدم آمنة ومأمونة.

سحاب:

يمكنك استخدام المنصات السحابية بذكاء. بمساعدة الأنظمة الأساسية السحابية ، يمكنك التركيز على تطوير التطبيقات بدلاً من إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

واجهات برمجة التطبيقات:

يمكنك استخدام بعض واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث لمنع التبعيات الخارجية الواسعة. قم بإنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لميزاتك الأساسية. لا تعتمد على الميزات غير الأساسية لواجهات برمجة التطبيقات لتطوير التطبيقات.

اختر كومة التكنولوجيا:

UX والأداء وقابلية التوسع كلها ضرورية لتطوير تطبيق خلفية Android. تعتبر مجموعة التكنولوجيا الفائقة مثالية للحصول على أفضل النتائج.

الناس:

على متن الطائرة أشخاص أكفاء وإدارة كل منهم لمزيد من الإنتاجية.

تطوير أفضل الممارسات:

إنها النقطة الأساسية التي تحتاج إلى تذكرها لبدء التخطيط لعمليات التحقق والتحقق. إنها خطوة مطلوبة لإنشاء تطبيق خلفية.



قم بعمل إستراتيجية لأمان تطبيق Wallpaper

يمكنك أن تقدم للمستخدمين لديك ميزة الشراء داخل التطبيق. لكن السؤال هو كيف يمكنك تأمين المعلومات السرية للمستخدمين؟ هذا السؤال بالغ الأهمية ويمكن أن يؤثر بشكل مباشر على نجاح تطبيق الخلفية. لذلك ، تحتاج إلى وضع استراتيجية لكل شيء بشكل مناسب. قم بتضمين الإجراءات القليلة التالية في إستراتيجية أمان تطبيق الخلفية:

تولي مسؤولية التخفيف من الثغرات الأمنية في التطبيق ؛

إضافة اختبار الأمان والامتثال كجزء من خط أنابيب CI / CD ؛

استخدم أدوات وتقنيات مثل ؛ مضاد فيروسات ، جدار حماية من الجيل التالي ، استخبارات التهديدات في الوقت الفعلي ، مصادقة متعددة العوامل (MFA) ، تشفير ، إلخ ؛

استخدام منصة سحابية آمنة ومأمونة ؛

أمن واجهات برمجة التطبيقات أمر ضروري ؛

ضع خطة لخلفية Android Mobile أثناء إنشاء تطبيق Wallpaper



في هذه الخطوة ، عليك التركيز على تصميم وتطوير واجهة المستخدم ومنطق الأعمال. أيضًا ، تعد الواجهة الخلفية للجوال ضرورية أيضًا. استخدم منصة "Mobile-Backend-as-a-Service" (MBaaS). يمكنك الحصول على المزايا التالية:

ستقوم بإدارة البنية التحتية السحابية والتخزين المستمر.



يمكنك بسهولة تقييم تطبيق خلفية الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام منصة MBaaS المشهورة.



يمكنك أيضًا دمج واجهات برمجة التطبيقات بسهولة إذا كنت تستخدم منصة MBaaS.

احصل على واجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية للميزات غير الأساسية

يجب عليك تطوير واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من أجل الميزات الأساسية لتطبيقك ؛ يمكنك الاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات الجهات الخارجية الرائدة للميزات غير الأساسية. فيما يلي تلك الموصى بها:

خدمة إعلام Apple Push (APNS

Firebase Cloud Messaging (FCM

برينتري المباشر



اختر مجموعة التكنولوجيا المناسبة لإنشاء تطبيق خلفية



ما هي مجموعة التقنيات التي يجب أن تختارها لتطوير واجهة برمجة التطبيقات؟ عليك التخطيط لتطوير Android و iOS أصلي. علاوة على ذلك ، ستحتاج أيضًا إلى أدوات تطوير API ؛ فيما يلي المقترحات لإنشاء تطبيق خلفية ؛

Java لتطوير تطبيقات Android الأصلية ؛

يجب عليك إنشاء تطبيق Android أصلي باستخدام Java. كانت Java هي الدعامة الأساسية لتطوير Android على المدى الطويل.

Swift لتطوير iOS الأصلي ؛

اقترحت أن تقوم بترميز تطبيق iOS المقترح الخاص بك باستخدام Swift. يمكنك الحصول على المزايا المتعددة والميزات القوية من خلال Swift. الآن ، يمكنك الحصول على قاعدة بيانات أصغر وصيغة تشبه اللغة الإنجليزية. تتغلب جميع الميزات معًا على جهود الصيانة الخاصة بك وتساعدك في إنشاء تطبيق خلفية.

REST لتطوير API ؛

كيف يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك؟ REST (النقل التمثيلي للحالة) هو المعيار الواقعي المثالي. لذلك ، اقترحت أنه يجب عليك تطوير RESTful APIs.



ابحث عن مطوري التطبيق

خطوتك التالية هي الحصول على مطورين أكفاء. حاول العثور على مطور Android لديه المهارات التالية ؛

مطورو Android الأصليون الذين يتمتعون بمهارات Java ؛

مطورو iOS الأصليون بمهارات Swift ؛

مهندسو DevOps ؛

مصممو واجهة المستخدم ؛

المختبرين.

ضع خطة للتحقق والتحقق من الصحة عند إنشاء تطبيق خلفية

دعنا نخطط لضمان الجودة لمشروع تطبيق ورق الحائط الخاص بك؟ عليك أن تخطط لكل من التحقق والتحقق من الصحة. يتم تضمين عملية التحقق في المراجعة ، ويجب أن يغطي ذلك تفضيلاتك ووثائق التصميم وخطة الاختبار وحالات الاختبار والرمز. هدفك هو البحث عن العيوب مبكرًا ، ويجب أن تجد مراجعين ذوي خبرة. يتضمن التحقق من الصحة الاختبار. يجب عليك كتابة حالات اختبار شاملة وتقييم تطبيق ورق الحائط الخاص بك باستخدام أجهزة مختلفة. لا تكفي أداة اختبار قوية مفتوحة المصدر. ومع ذلك ، فأنت تحتاج إلى مختبر للأجهزة المحمولة على السحابة.

تقديم تصميم فعال لواجهة المستخدم



الآن ، عليك أن تقدم تصميمًا مثاليًا لواجهة المستخدم لمستخدميك. سيساعدك اتباع الإرشادات بهذه الطريقة.

إرشادات "التصميم متعدد الأبعاد" لتصميم واجهة مستخدم تطبيقات Android ؛

"إرشادات الواجهة البشرية" لتصميم واجهة مستخدم تطبيقات iOS.

تطوير API لبناء تطبيق خلفية

يجب عليك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) لتنفيذ قدرات عملك الأساسية. أيضًا ، يجب أن توفر واجهات برمجة التطبيقات إطارًا متسقًا للواجهة الأمامية للوصول إلى الواجهة الخلفية. سيكون من المفيد إذا قمت بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful.

تطوير واختبار ونشر تطبيقات الهاتف المحمول

الآن دعنا نتحدث عن تطوير تطبيقات Android الأصلية للأجهزة المحمولة. ابدأ بتطبيق Android المخطط. كيفية إنشاء تطبيق خلفية في Android studio؟ تحتاج إلى اتخاذ الخطوات التالية لإنشاء تطبيق خلفية للجوال بنظام Android:

كود التطبيق باستخدام Java على Android Studio ودمج واجهات برمجة التطبيقات.



الآن ، دعنا ننتقل إلى معمل الجهاز المحمول.



اختبر التطبيق



بعد تقييم التطبيق من خلال أي معامل مختبرية للأجهزة المحمولة ، انشر التطبيق على متجر Google Play.

كيف تصنع تطبيق iOS المقترح؟

اتخذ الخطوات التالية لإنشاء تطبيق iOS Wallpaper:

يستخدم التطبيق رمز Swift on Code ، أي IDE الشهير لتطوير iOS.

دمج واجهات برمجة التطبيقات وفحصها

صيانة التطبيق

تعد صيانة التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لضمان تجربة تطبيق ممتازة للمستخدمين. ستحتاج إلى خطة صيانة لمواكبة إصدارات أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة المتقدمة. ستحتاج أيضًا إلى تحديث أمان التطبيق لمواكبة الثغرات الأمنية المتقدمة. علاوة على ذلك ، قد يساعدك إذا واصلت تعزيز مستوى ميزات MVP الخاصة بك. لتحديث سمات التطبيق وفقًا لمتطلبات المستخدمين ، استثمر في الحصول على تعليقاتهم. لهذا الغرض ، يمكنك إجراء استبيانات متنوعة ، واطلب منهم ترك تعليقات متجر التطبيقات ، وتقييم التطبيق الخاص بك ، وما إلى ذلك. يمكنك استخدام العديد من الأدوات مثل Survey Monkey و Qualaroo وما إلى ذلك ، للحصول على تعليقات المستخدمين.

افكار اخيرة



كما لاحظت بالفعل ، يمكن أن يكون النهج الكلاسيكي للتنمية معقدًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً ، ناهيك عن التكلفة العالية. لحل هذه المشكلة ، نوصي بالاهتمام بطريقة عدم وجود رمز. بمساعدة الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، يمكنك تنفيذ مشروعك بشكل أسرع وأرخص وأسهل في الوصول إليه. ومع ذلك ، فقد أوصينا بجميع النصائح حول كيفية إنشاء تطبيق خلفية.

كيف يمكنني إنشاء تطبيق الخلفية الخاص بي؟

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإنشاء تطبيق خلفية للجوال خاص بك:

راجع أحد الأمثلة الشهيرة قبل إنشاء تطبيق خلفية



خطط لميزاتك عند إنشاء تطبيق خلفية



تخطيط المشروع هو المفتاح لإنشاء تطبيق ورق الحائط الخاص بك



وضع إستراتيجيات لأمان التطبيق



خطط لخلفية الهاتف المحمول عند إنشاء تطبيق خلفية



البحث عن الميزات غير الأساسية لواجهات برمجة تطبيقات الجهات الخارجية



حدد مجموعة التكنولوجيا المناسبة لإنشاء تطبيق خلفية



ابحث عن مطورين



خطط للتحقق والتحقق من الصحة عند إنشاء تطبيق خلفية



ركز على تصميم واجهة المستخدم



تطوير API لإنشاء تطبيق خلفية



تطوير تطبيقات الهاتف المحمول واختبارها ونشرها

صيانة التطبيق

ما هو أفضل تطبيق لعمل الخلفيات؟



فيما يلي بعض تطبيقات الخلفية المقترحة المثالية لتغيير الخلفية

مغير الخلفية التلقائي



مغير خلفية بسيط



ممحاة الخلفية للمحترفين



فاسيتون



Apowersoft: ممحاة الخلفية



ركب



أدوبي فوتوشوب إكسبريس



LightX

كيف يمكنني عمل ورق الحائط؟



يمكنك إنشاء خلفيات مذهلة من خلال الحصول على المساعدة من أي تطبيقات خلفية مجانية. ولكن هنا نقدم لك الفكرة الرئيسية باستخدام Canva.

قم بتشغيل تطبيق Canva. افتح Canva وابحث عن "Wallpaper" لتبدأ في تصميمك



الآن ، اختر من بين الكثير من تصميمات ورق الحائط والخلفية المصممة بشكل جميل



قم بتخصيص ورق الحائط الذي تريده في بضع دقائق فقط



احصل على مكونات تصميم إبداعية واجعل ورق الحائط الخاص بك



الآن احفظ ورق الحائط الخاص بك وشارك.



كيف اصنع خلفية مجانية؟

فيما يلي بعض التطبيقات المجانية التي يمكنها إنشاء خلفيات مجانية



الخلفيات. خلفيات جوجل والي الملخص ورق جدران لايف والبي Muzei لايف للجدران زدج

ما هو أفضل تطبيق للجدران لنظام Android؟



Walli & Resplash هما مثالان بارزان لتطبيقات ورق الحائط الممتازة.

ما هي بعض الميزات الأساسية لتطبيق الخلفية؟

يجب أن يجعل تطبيق الخلفية الأشياء أكثر إثارة وآسرًا للمستخدمين لإبقائهم على اتصال. تتضمن هذه السمات مجموعة من خلفيات HD وصور متحركة تفاعلية وملصقات جذابة وخلفيات حية وما إلى ذلك.

أين يمكنني العثور على خلفية مجانية لهاتفي؟



ارتقِ بخلفية هاتفك وأسلوبه إلى المستوى التالي مع خلفيات الهاتف الرائعة عن طريق تثبيت تطبيقات الخلفية المتنوعة من متجر الألعاب.



