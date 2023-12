Sztuczna inteligencja o niskim kodzie: przyszłość wydajnego tworzenia aplikacji

Pojawienie się sztucznej inteligencji (AI) w tworzeniu aplikacji było po prostu rewolucyjne, napędzając branżę do przodu dzięki postępom w automatyzacji, analizie predykcyjnej i procesach decyzyjnych. U podstaw tej ewolucji technologicznej leży pojawienie się synergii między sztuczną inteligencją a platformami o niskim kodzie , co obiecuje demokratyzację tworzenia aplikacji jak nigdy dotąd. To połączenie, znane jako sztuczna inteligencja low-code, zyskuje na popularności jako idealne miejsce dla firm i programistów, którzy chcą wdrażać inteligentne aplikacje bez konieczności intensywnego uczenia się tradycyjnie związanego z rozwojem sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja Low-code zapewnia moc uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i innych zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji w zasięgu mas, zwłaszcza tych nieposiadających głębokiej wiedzy programistycznej. Zapewniając intuicyjne interfejsy graficzne, w których użytkownicy mogą drag-and-drop komponenty w celu składania aplikacji, platformy low-code zmniejszają złożoność i czas wymagany do zapewnienia aplikacjom możliwości sztucznej inteligencji. Takie podejście jest niezbędne na rynku, na którym stale rośnie zapotrzebowanie na inteligentne, adaptacyjne i oparte na danych oprogramowanie. Nadal poważnym wąskim gardłem pozostaje dostępność wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Dzięki AI low-code organizacje mogą usprawnić procesy tworzenia aplikacji i uwolnić potencjał innowacji dotychczas ograniczony do osób z rozległą wiedzą programistyczną. Stanowi świadectwo ciągłego zaangażowania branży na rzecz włączenia i uproszczenia – których celem jest przyspieszenie cykli rozwoju i obniżenie barier wejścia dla wizjonerskich twórców na całym świecie.

Wykorzystując sztuczną inteligencję low-code, programiści nie rezygnują z potrzeby zaawansowanego programowania; zamiast tego wykorzystują moc sztucznej inteligencji do wykonywania rutynowych zadań, pozostawiając im swobodę skupienia się na architekturze i doświadczeniu użytkownika – czyli elementach, które naprawdę odróżniają jedną aplikację od drugiej. W miarę posuwania się naprzód AppMaster ze swoją potężną platformą no-code odgrywa kluczową rolę w tej przestrzeni, umożliwiając zarówno osobom znającym się na technologii, jak i osobom zainteresowanym technologią szybkie i skuteczne wprowadzanie w życie pomysłów na inteligentne aplikacje.

Korzyści z integracji sztucznej inteligencji z platformami o niskim kodzie

W miarę rozwoju sztucznej inteligencji (AI) jej integracja z różnymi technologiami staje się coraz bardziej powszechna. Jednym z najważniejszych osiągnięć jest włączenie możliwości sztucznej inteligencji do platform programistycznych low-code. Ta potężna kombinacja tworzy symbiotyczną relację, w której każda technologia wzmacnia drugą, zapewniając wiele korzyści zarówno firmom, jak i programistom.

Demokratyzacja rozwoju sztucznej inteligencji

Połączenie sztucznej inteligencji i platform low-code demokratyzuje tworzenie aplikacji, udostępniając je większej liczbie osób. Dzięki złożonym algorytmom sztucznej inteligencji i możliwościom przetwarzania danych wbudowanym w platformę wymagającą minimalnej ilości kodowania, firmy nie muszą już polegać wyłącznie na specjalistach AI. Zamiast tego w tworzeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji może brać udział szersza grupa profesjonalistów – w tym tych nieposiadających dogłębnej wiedzy programistycznej. Ta integracja sprzyja innowacjom i przyspiesza cykl rozwoju aplikacji, czyniąc ją przełomową dla firm, które chcą pozostać konkurencyjnymi na szybko rozwijającym się rynku.

Usprawnione ulepszanie aplikacji

Integracja sztucznej inteligencji z platformami low-code umożliwia programistom łatwiejsze ulepszanie aplikacji za pomocą zaawansowanych funkcji. Funkcje takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i rozpoznawanie obrazów można zintegrować z aplikacjami za pomocą kilku kliknięć, podnosząc komfort użytkownika bez konieczności obszernego kodowania. Abstrahując od podstawowych złożoności, platformy AI low-code umożliwiają zespołom skoncentrowanie się na strategicznych aspektach tworzenia aplikacji, takich jak projektowanie interfejsu użytkownika i ulepszenia obsługi klienta, jednocześnie zapewniając funkcje AI wysokiego poziomu.

Redukcja kosztów

Koszt jest istotnym czynnikiem przy rozważaniu wdrożenia sztucznej inteligencji w tworzeniu aplikacji. Tradycyjny rozwój sztucznej inteligencji może być zbyt kosztowny i często wymagać wyspecjalizowanego talentu i dużych zasobów. Platformy Low-code i możliwościach sztucznej inteligencji stanowią opłacalną alternatywę. Zmniejszają zapotrzebowanie na duży zespół ekspertów AI i skracają czas wprowadzenia produktu na rynek , oszczędzając zarówno koszty pracy, jak i koszty alternatywne.

Zwiększona zwinność i szybkość

Elastyczność biznesowa ma ogromne znaczenie w dzisiejszym środowisku technologicznym. Platformy AI Low-code umożliwiają organizacjom szybkie dostosowywanie się i reagowanie na zmiany rynkowe lub potrzeby wewnętrzne. Możliwe jest szybkie prototypowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji wspomaganych sztuczną inteligencją, co zapewnia firmom znaczną przewagę dzięki temu, że jako pierwsze wprowadzają na rynek innowacyjne funkcje.

Skalowalność i wydajność

W miarę rozwoju firm ich oprogramowanie musi być odpowiednio skalowane. Platformy Low-code, które integrują sztuczną inteligencję, są z natury skalowalne. Wspierają rozwój aplikacji, które są w stanie obsłużyć rosnące obciążenia i złożone operacje bez odpowiedniego zwiększania zasobów ludzkich i obliczeniowych. Poprawa wydajności to kolejna cecha charakterystyczna integracji sztucznej inteligencji, umożliwiająca aplikacjom szybsze analizowanie dużych zbiorów danych i podejmowanie inteligentnych decyzji w czasie rzeczywistym.

Jakość i niezawodność

Precyzja algorytmów AI w połączeniu ze strukturalnym środowiskiem platformy low-code zwiększa niezawodność i jakość aplikacji. Sztuczna inteligencja może pomóc zidentyfikować i naprawić błędy na wczesnym etapie procesu rozwoju, zapewniając wyższą jakość produktu końcowego. Co więcej, możliwości predykcyjne sztucznej inteligencji można wykorzystać do przewidywania potrzeb użytkowników i dostosowywania się do zmieniających się zachowań, co skutkuje tworzeniem potężniejszych aplikacji, które odpowiadają oczekiwaniom użytkowników.

Konserwacja i ewolucja

Konserwacja aplikacji może być uciążliwym i ciągłym zadaniem. Integracja AI obsługuje automatyczne aktualizacje i zadania konserwacyjne, zmniejszając długoterminowe obciążenie zespołów programistycznych . Co więcej, w miarę jak modele sztucznej inteligencji uczą się i ewoluują wraz z upływem czasu, podobnie jak aplikacje, zachowując aktualność i skuteczność bez ciągłej ręcznej interwencji.

Włączanie sztucznej inteligencji do platform low-code toruje drogę do wydajnego, innowacyjnego i włączającego tworzenia aplikacji. Przekształca branżę, upraszczając złożone zadania, obniżając koszty i umożliwiając szerszemu gronu użytkowników wniesienie wkładu w branżę technologiczną. Dzięki platformom takim jak AppMaster, które wykorzystują to podejście, moc sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej dostępna, tworząc przyszłość, w której technologia umożliwia przedsiębiorstwom każdej wielkości osiąganie ich najbardziej śmiałych celów.

Jak sztuczna inteligencja o niskim kodzie zmienia grę dla programistów

Pojawienie się sztucznej inteligencji low-code zapewnia programistom zestaw narzędzi do transformacji, który zmienia charakter tworzenia aplikacji. Dawno minęły czasy, gdy zintegrowanie sztucznej inteligencji z aplikacją oznaczało głębokie zanurzenie się w złożonym programowaniu i algorytmach. Wraz z pojawieniem się platform low-code, które obsługują funkcje sztucznej inteligencji, programiści mają teraz luksus skupienia się na strategicznych aspektach tworzenia aplikacji, takich jak projektowanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów i innowacje.

Platformy AI Low-code są wyposażone w gotowe modele i usługi AI, które można włączyć do aplikacji za pośrednictwem intuicyjnych graficznych interfejsów użytkownika. Upraszcza to zadania takie jak analiza danych, rozpoznawanie wzorców i modelowanie predykcyjne, które tradycyjnie wymagają specjalistycznej wiedzy w zakresie uczenia maszynowego i nauki o danych. Co więcej, elastyczność narzędzi AI wymagających low-code oznacza, że ​​programiści mogą iterować i wdrażać funkcje AI znacznie szybciej niż wcześniej, dzięki czemu można dotrzymać kroku szybko zmieniającym się wymaganiom użytkowników i rynków.

Dla doświadczonych programistów atrakcyjność sztucznej inteligencji low-code polega na skróceniu czasu i zasobów poświęcanych na szablonowy kod oraz na ponownym wynalezieniu koła dla typowych funkcjonalności sztucznej inteligencji. Ta nowo odkryta wydajność pozostawia więcej miejsca na stawianie czoła wyjątkowym wyzwaniom i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Dla początkujących programistów platformy AI low-code stanowią skuteczny pomost, pomagając im wdrażać zaawansowane technologie bez konieczności zostania ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Włączenie sztucznej inteligencji do środowisk low-code rozszerzyło także możliwości spersonalizowanych i inteligentnych doświadczeń użytkowników. Od chatbotów po systemy rekomendacji – sztuczna inteligencja może dostosować interakcje do indywidualnych preferencji i zachowań użytkowników, zwiększając zaangażowanie i satysfakcję.

Co więcej, utrzymanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji stało się mniej uciążliwe. Dzięki platformom low-code, które zarządzają cyklem życia modeli sztucznej inteligencji, w tym szkoleniami, wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją, programiści i firmy mogą zapewnić ciągłe ulepszanie swoich aplikacji i dostosowywanie się do nowych danych bez ręcznej interwencji.

Na przykład AppMaster wykorzystuje swój etos platformy no-code, aby zapewnić płynniejszą integrację sztucznej inteligencji z aplikacjami. Programiści mogą korzystać z funkcji sztucznej inteligencji, aby poprawić inteligencję i wydajność swoich aplikacji, bez angażowania się w zawiłości rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji lub nauki o danych.

Sztuczna inteligencja Low-code demokratyzuje tworzenie aplikacji AI, umożliwiając programistom stosunkowo łatwe tworzenie wydajnych, inteligentnych aplikacji. Rewolucja ta toruje drogę nowej erze innowacji, w której bariery wejścia dla sztucznej inteligencji zostaną znacznie obniżone, a potencjał kreatywnych, skutecznych rozwiązań znacznie się rozszerzy.

Przypadki użycia: aplikacje oparte na sztucznej inteligencji w różnych branżach

Połączenie sztucznej inteligencji i platform programistycznych low-code odblokowało bogactwo możliwości w różnych branżach, z których każda wykorzystuje moc sztucznej inteligencji do przekształcania operacji, ulepszania doświadczeń klientów i napędzania innowacji. W tym miejscu zagłębiamy się w wybrane przypadki użycia, w których aplikacje oparte na sztucznej inteligencji wywarły znaczący wpływ:

Opieka zdrowotna: spersonalizowana opieka nad pacjentem

W sektorze opieki zdrowotnej platformy low-code oparte na sztucznej inteligencji ułatwiają tworzenie aplikacji oferujących spersonalizowaną opiekę nad pacjentem. Od analiz predykcyjnych, które przewidują trendy zdrowotne pacjentów, po chatboty zapewniające całodobową pomoc – aplikacje te poprawiają wydajność podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i doświadczenia pacjentów. Na przykład aplikacje low-code można zintegrować z elektroniczną dokumentacją medyczną, aby zapewnić lekarzom wgląd w historię pacjenta, zasugerować plany leczenia lub ostrzec ich o potencjalnych interakcjach leków.

Finanse: automatyczne wykrywanie oszustw

Instytucje finansowe wdrażają aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, aby automatyzować i usprawniać wykrywanie oszustw. Aplikacje te analizują w czasie rzeczywistym ogromne ilości danych transakcyjnych, aby zidentyfikować wzorce wskazujące na oszukańczą działalność. Korzystając z platform low-code i wbudowanych możliwościach sztucznej inteligencji, banki i start-upy z branży fintech mogą szybko wdrażać aplikacje chroniące swoich klientów i ich aktywa, bez konieczności rozbudowanego kodowania.

Handel detaliczny: ulepszona obsługa klienta

Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji w branży detalicznej zrewolucjonizowały sposób, w jaki klienci robią zakupy. Aplikacje te oferują spersonalizowane rekomendacje, wirtualnych asystentów zakupowych i systemy zarządzania zapasami. Platformy Low-code umożliwiają sprzedawcom detalicznym szybkie dostosowywanie się do zmieniających się zachowań konsumentów poprzez wdrożenie sztucznej inteligencji, która analizuje historię zakupów i dane przeglądania, aby przewidzieć potrzeby i preferencje klientów.

Logistyka i łańcuchy dostaw: analiza predykcyjna

W logistyce i łańcuchach dostaw aplikacje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają dokładniejsze prognozowanie popytu, optymalizację tras i przewidywanie potencjalnych zakłóceń. Platformy Low-code umożliwiają menedżerom tworzenie inteligentnych pulpitów nawigacyjnych, które zapewniają wgląd w łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym, pomagając podejmować świadome decyzje i zmniejszać koszty operacyjne.

Produkcja: Inteligentne operacje fabryczne

Aplikacje obsługujące sztuczną inteligencję w produkcji, zwane także inteligentnymi fabrykami, korzystają z low-code, aby przyspieszyć transformację cyfrową. Aplikacje te mogą monitorować stan sprzętu, przewidywać awarie przed ich wystąpieniem i zarządzać harmonogramami produkcji w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Producenci czerpią korzyści z aplikacji AI, które usprawniają procesy kontroli jakości poprzez rozpoznawanie obrazu i wykrywanie defektów w czasie rzeczywistym.

Edukacja: Adaptacyjne systemy uczenia się

Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji zbudowane na platformach low-code zapewniają spersonalizowane doświadczenia edukacyjne w edukacji. Systemy te dostarczają treści dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, tempa i preferencji uczenia się, znacznie zwiększając zaangażowanie i utrwalanie wiedzy. Dzięki sztucznej inteligencji nauczyciele mogą tworzyć aplikacje śledzące wyniki i przekazujące informacje zwrotne w czasie rzeczywistym zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Wyzwania i kwestie do rozważenia podczas korzystania z platform AI o niskim kodzie

Platformy AI Low-code robią furorę na arenie tworzenia oprogramowania , przełamując bariery w integracji sztucznej inteligencji i czyniąc ją bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Niemniej jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, pewne przeszkody i kluczowe punkty wymagają uwagi. Aby mieć pewność, że potencjał AI low-code zostanie w pełni wykorzystany bez niezamierzonych wad, konieczne jest poruszanie się po nich z jasnym zrozumieniem.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Podstawą każdego systemu AI są jego dane. Korzystając z platform AI low-code, należy upewnić się, że prywatność i bezpieczeństwo danych nie zostaną naruszone. Obsługa danych często wiąże się z informacjami wrażliwymi, które mogą być zagrożone, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Platformy Low-code muszą przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie danych, takich jak RODO , i korzystać z bezpiecznych kanałów transmisji danych. Ponadto platformy powinny zapewniać silne mechanizmy kontroli dostępu, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych lub naruszeniom.

Jakość danych treningowych

Model sztucznej inteligencji jest tak dobry, jak dane, na których jest trenowany. W przypadku platform AI low-code wyzwanie polega na pozyskiwaniu wysokiej jakości zbiorów danych szkoleniowych, które są wolne od uprzedzeń i wystarczająco wszechstronne, aby umożliwić sztucznej inteligencji skuteczne uczenie się. Użytkownicy muszą ocenić dane wprowadzone do modeli AI pod kątem dokładności, reprezentatywności i stronniczości. Przygotowanie to może być znaczącym zadaniem, a praktyczne narzędzia do sprawdzania poprawności i czyszczenia danych są kluczowe w środowisku low-code.

Zrozumienie ograniczeń sztucznej inteligencji

Platformy Low-code upraszczają wdrażanie sztucznej inteligencji, ale to nie znaczy, że sztuczna inteligencja będzie lekarstwem na wszystkie problemy. Zrozumienie możliwości i ograniczeń komponentów AI w ramach platformy low-code jest niezbędne. Użytkownicy muszą zdać sobie sprawę, że chociaż sztuczna inteligencja low-code może niesamowicie dobrze wykonywać określone zadania, w niektórych przypadkach niezbędny będzie nadzór i interwencja człowieka, szczególnie w przypadku złożonych lub zróżnicowanych scenariuszy wymagających ludzkiej oceny.

Zapewnienie wydajności modelu AI

Testowanie wydajności i monitorowanie modeli sztucznej inteligencji mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza że modele te mogą z czasem ulegać zmianom lub degradować w miarę zmiany kontekstu lub danych. Użytkownicy muszą ustanowić procesy ciągłego monitorowania i aktualizacji modeli sztucznej inteligencji, aby utrzymać skuteczność. Obejmuje to skonfigurowanie kluczowych wskaźników wydajności i posiadanie systemu ostrzegającego, gdy modele spadną poniżej tych progów. Ponadto platforma low-code powinna ułatwiać ponowne szkolenie i ponowne wdrażanie modeli, jeśli to konieczne.

Integracja z istniejącymi systemami

Platformy AI Low-code muszą bezproblemowo integrować się z infrastrukturą IT organizacji i ekosystemami danych. Wyzwania mogą pojawić się podczas integracji ze starszymi systemami, usługami stron trzecich lub złożonymi bazami danych. Platforma AI low-code powinna oferować złącza i interfejsy API , które umożliwią jej współpracę z różnymi innymi systemami bez konieczności stosowania znacznej ilości dodatkowego kodowania lub rekonfiguracji.

Skalowanie rozwiązań AI

W miarę skalowania przedsiębiorstw, ich aplikacje także muszą się skalować. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji tworzone na platformach low-code nie są wyjątkiem. W miarę wzrostu bazy użytkowników modele sztucznej inteligencji muszą być skalowane bez zmniejszania wydajności. Oznacza to, że platforma musi bezproblemowo obsługiwać zwiększone ilości danych, bardziej złożone zapytania o dane i wyższe współczynniki transakcji. Kwestie skalowalności powinny stanowić część podstawowego projektu platformy, aby wspierać rozwój bez powstawania długu technicznego.

Zarządzanie oczekiwaniami

Chociaż platformy AI low-code oferują znaczną przewagę pod względem szybkości i redukcji zasobów, kluczowe znaczenie ma zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy dotyczącymi tych korzyści. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż low-code może przyspieszyć rozwój, nadal istnieje potrzeba przejrzystości wizji, rygorystycznych testów i kompleksowego zarządzania projektami, aby naprawdę korzystać z możliwości platformy.

W obliczu tych wyzwań platformy takie jak AppMaster pokazują, co można osiągnąć, łącząc podejście oparte low-code ze sztuczną inteligencją. Umożliwiają firmom pokonanie wielu tradycyjnych przeszkód rozwojowych dzięki skrupulatnie zaprojektowanemu ekosystemowi, który jest stale udoskonalany, aby spełniać potrzeby tworzenia nowoczesnych aplikacji z myślą o funkcjonalnościach sztucznej inteligencji. Ciągłe aktualizacje, opinie użytkowników i przyszłościowe podejście pomagają zapewnić, że rozwijająca się sfera sztucznej inteligencji i low-code pozostanie łatwa w nawigacji i korzystna.

Przyszłe trendy: sztuczna inteligencja i rozwój niskokodowy

Branża technologiczna podlega ciągłym zmianom i niewiele obszarów wykazało tak duży potencjał zakłóceń, jak sztuczna inteligencja i rozwój low-code. Razem te sfery nie tylko kształtują teraźniejszość, ale także zapewniają jasną wizję jeszcze bardziej zautomatyzowanej i intuicyjnej przyszłości w tworzeniu oprogramowania. W miarę ciągłego rozwoju sztucznej inteligencji staje się ona coraz bardziej płynnie integrowana z platformami low-code, oferując możliwości transformacji, których niecierpliwie wyczekują zarówno programiści, jak i firmy.

Na czele tych trendów stoi postępująca demokratyzacja technologii. Zaawansowane narzędzia AI, które kiedyś były dostępne tylko dla dużych korporacji dysponujących ogromnymi zasobami, stają się coraz bardziej dostępne w środowiskach low-code. Ta zmiana znacznie zwiększa liczbę osób, które mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w swoich aplikacjach, radykalnie zmniejszając bariery wejścia dla firm każdej wielkości.

Co więcej, możemy spodziewać się wzrostu liczby „inteligentnych” platform low-code, wyposażonych w sztuczną inteligencję, które mogą rekomendować lub nawet generować fragmenty kodu i przepływy pracy w oparciu o cele programisty. Postęp ten prowadzi do inteligentniejszych środowisk programistycznych, w których sztuczna inteligencja pomaga w debugowaniu, oferuje sugestie dotyczące optymalizacji kodu, a nawet przewiduje przyszłe potrzeby na podstawie wzorców użytkowania.

Wraz ze wzrostem wykorzystania sztucznej inteligencji na tych platformach rośnie również stopień zaawansowania aplikacji, które mogą tworzyć. To prowadzi nas do granic bardziej praktycznych i wizjonerskich wdrożeń sztucznej inteligencji, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, analityka predykcyjna i inteligentna automatyzacja. Funkcje te umożliwiają aplikacjom nie tylko wykonywanie zadań, ale także przewidywanie potrzeb i dostarczanie informacji, które wcześniej były poza zasięgiem bez znacznych inwestycji w rozwój sztucznej inteligencji.

AppMaster, skupiający się na pozostawaniu w czołówce rozwoju bez użycia kodu , prawdopodobnie zintegruje sztuczną inteligencję, aby jeszcze bardziej ulepszyć i uprościć proces projektowania aplikacji. Takie integracje mogłyby umożliwić automatyczne generowanie modeli danych, optymalizację procesów biznesowych, a nawet wyrafinowane interaktywne doświadczenia klientów dostosowane specjalnie do zachowań użytkowników.

Kolejnym kluczowym trendem w łączeniu sztucznej inteligencji z rozwojem low-code jest nacisk na etyczną sztuczną inteligencję. Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ stronniczych lub źle zaprojektowanych systemów sztucznej inteligencji, coraz większy nacisk kładzie się na zapewnienie odpowiedzialnego opracowywania tych systemów. Przyszłe platformy low-code prawdopodobnie będą zawierać wytyczne i narzędzia dotyczące etycznych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji, zapewniając szerszy dostęp do sztucznej inteligencji nie zagrażający integralności jej aplikacji.

Wreszcie, w miarę rozprzestrzeniania się urządzeń IoT , platformy low-code ze zintegrowaną sztuczną inteligencją staną się kluczowe w zarządzaniu ogromnymi danymi wytwarzanymi przez te urządzenia. Umożliwią firmom szybkie tworzenie aplikacji przetwarzających te dane i wykorzystywanie ich do automatyzacji zadań, podejmowania decyzji i zapewniania bogatszych doświadczeń użytkowników.

Od zwiększania możliwości programistów obywatelskich po zapewnienie maksymalnego wykorzystania ogromnych pul danych – przyszłość AI opartej low-code jest nieograniczona i pełna możliwości. Obiecuje świat, w którym tworzenie aplikacji jest nie tylko szybsze i mniej kosztowne, ale także mądrzejsze, bardziej intuicyjne i bardziej dostępne dla szerszego grona twórców niż kiedykolwiek wcześniej.