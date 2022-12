Ustawienia SMTP można znaleźć w dokumentacji usługi pocztowej lub wyszukując "SMTP + ustawienia (nazwa)".





Adres URL do strony pomocy Google z ustawieniami dla Gmaila:

https://support.google.com/mail/answer/7126229

Dodatkowe ustawienia poczty

Czasami, aby wszystko działało, wymagane są dodatkowe uprawnienia i ustawienia. Gmail wymaga zezwolenia aplikacjom innych firm na łączenie się ze skrzynką pocztową.

Jeśli to ustawienie jest wyłączone, to nie będzie możliwe wysłanie wiadomości e-mail - przy próbie wykonania tej czynności wyskoczy komunikat usługi z błędem.

Jak zezwolić aplikacji na łączenie się z Gmailem

Otwórz przeglądarkę i zaloguj się na swoje konto Google.





Przejdź do centrum pomocy i kliknij odpowiedni link, aby otworzyć stronę kontroli dostępu. Oto adres: https://myaccount.google.com/lesssecureapps .

W otwartym oknie przesuń selektor, aby pozwolić na połączenie.





Jeśli Google zablokował połączenie

Nawet po zezwoleniu aplikacjom firm trzecich na połączenie, Google może odmówić dostępu - musisz potwierdzić, że to ty żądasz.

Uwaga!!! Upewnij się, że przyznałeś dostęp swojej aplikacji. Przejdź do tej sekcji dopiero po całkowitym skonfigurowaniu formularza do wysyłania wiadomości e-mail i próbie wysłania wiadomości e-mail.

Zezwolenie na połączenie

Zaloguj się na swoje konto Google. Zobacz, czy na stronie głównej znajdują się komunikaty o zabezpieczeniach i przejrzyj je.

Jeśli znajdziesz komunikat o zablokowanym połączeniu, potwierdź, że to Ty próbowałeś się połączyć.

UnlockCaptcha

Przejdź do https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha i potwierdź, że zezwalasz na dostęp do swojej poczty elektronicznej do aplikacji, która ostatnio próbowała się połączyć.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i zbuduj swoją aplikację tutaj.