SMTP ayarları, posta hizmeti belgelerinde veya "SMTP + ayarları (ad)" aranarak bulunabilir.





Gmail ayarlarının bulunduğu Google yardım sayfasının URL'si:

https://support.google.com/mail/answer/7126229

Ek posta ayarları

Bazen her şeyin çalışması için ek izinler ve ayarlar gerekir. Gmail, üçüncü taraf uygulamaların posta kutunuza bağlanmasına izin vermenizi gerektirir.

Bu ayar devre dışı bırakılırsa e-posta göndermek mümkün olmaz - bunu yapmaya çalıştığınızda hata içeren bir servis mesajı açılır.

Bir uygulamanın Gmail'e bağlanmasına nasıl izin verilir?

Tarayıcınızı açın ve Google hesabınızda oturum açın.





Yardım merkezine gidin ve erişim kontrol sayfasını açmak için ilgili bağlantıya tıklayın. İşte adres: https://myaccount.google.com/lesssecureapps .

Açılan pencerede, bağlantıya izin vermek için seçiciyi hareket ettirin.





Google bağlantıyı engellediyse

Üçüncü taraf uygulamaların bağlanmasına izin verdikten sonra bile, Google erişimi reddedebilir - bunu talep edenin siz olduğunuzu onaylamanız gerekir.

Dikkat! Uygulamanıza erişim izni verdiğinizden emin olun. Bu bölüme ancak formu tamamen e-posta göndermeye yönelik yapılandırdıktan ve bir e-posta göndermeye çalıştıktan sonra geçin.

Bağlantıya izin verilmesi

Google hesabınıza giriş yapın. Ana sayfada güvenlik uyarıları olup olmadığına bakın ve bunları gözden geçirin.

Engellenen bir bağlantıyla ilgili bir mesaj bulursanız, bağlanmaya çalışanın siz olduğunuzu onaylayın.

Captcha'nın kilidini aç

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha adresine gidin ve yakın zamanda bağlanmaya çalışan uygulamaya e-postanızın erişmesine izin verdiğinizi onaylayın.

Talimatları izleyin ve uygulamanızı burada oluşturun.