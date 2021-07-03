Настройки SMTP можно найти в документации вашего почтового сервиса или через поиск по запросу «настройки smtp + (название)».

Адрес страницы справочного центра Google с настройками для Gmail:

https://support.google.com/mail/answer/7126229

Дополнительные настройки почты

Чтобы все работало, иногда нужны дополнительные разрешения и настройки. Gmail требует разрешить подключение к почтовому ящику сторонних приложений.

Если эта настройка не включена, то отправить письмо не получится — при попытке сделать это всплывет сервисное сообщение с ошибкой.

Как разрешить приложению подключиться к Gmail

Откройте браузер и войдите в аккаунт Google.





Перейдите в справочный центр и кликните по соответствующей ссылке, чтобы открыть страницу управления доступом. Вы можете быстро найти ее по этому адресу: https://myaccount.google.com/lesssecureapps .

В открывшемся окне переместите селектор, разрешив подключение.





Если Google заблокировал подключение

Даже после того, как вы разрешили подключение сторонних приложений, Google может запретить доступ — нужно подтвердить, что его запрашиваете именно вы.

Внимание! Убедитесь, что разрешаете доступ именно своему приложению. Переходите к этому разделу только после того, как полностью настроили форму отправки e-mail и попытались отправить письмо.

Разрешение подключения

Зайдите в свой Google аккаунт. Посмотрите, есть ли на главной странице уведомления о проблемах безопасности и просмотрите их.





Если найдете сообщение о заблокированном подключении — подтвердите, что подключиться пытались именно вы.













UnlockCaptcha

Перейдите на страницу: https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha и подтвердите, что разрешаете доступ к вашей электронной почте приложению, которое недавно пыталось подключиться.







