As configurações de SMTP podem ser encontradas na documentação do serviço de e-mail ou pesquisando por "Configurações de SMTP + (nome)".





O URL da página de ajuda do Google com configurações do Gmail:

https://support.google.com/mail/answer/7126229

Configurações adicionais de e-mail

Às vezes, permissões e configurações adicionais são necessárias para que tudo funcione. O Gmail exige que você permita que aplicativos de terceiros se conectem à sua caixa de correio.

Se esta configuração estiver desativada, não será possível enviar um e-mail - quando você tentar fazer isso, uma mensagem de serviço com um erro aparecerá.

Como permitir que um aplicativo se conecte ao Gmail

Abra seu navegador e faça login em sua conta do Google.





Vá para o centro de ajuda e clique no link correspondente para abrir a página de controle de acesso. Aqui está o endereço: https://myaccount.google.com/lesssecureapps .

Na janela aberta, mova o seletor para permitir a conexão.





Se o Google bloqueou a conexão

Mesmo depois de permitir a conexão de aplicativos de terceiros, o Google pode negar o acesso - você precisa confirmar que é você quem está solicitando.

Atenção! Certifique-se de conceder acesso ao seu aplicativo. Prossiga para esta seção somente depois de configurar completamente o formulário para enviar um e-mail e tentar enviar um e-mail.

Permitindo a conexão

Faça login em sua conta do Google. Veja se há avisos de segurança na página inicial e passe por eles.

Se você encontrar uma mensagem sobre uma conexão bloqueada, confirme se foi você quem tentou se conectar.

UnlockCaptcha

Vá para https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha e confirme se você está permitindo o acesso ao seu e-mail para o aplicativo que tentou se conectar recentemente.

Siga as instruções e crie seu aplicativo aqui .