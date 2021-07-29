يمكن العثور على إعدادات SMTP في وثائق خدمة البريد الخاصة بك أو من خلال البحث عن "إعدادات SMTP + (الاسم)".





عنوان URL لصفحة مساعدة Google مع إعدادات Gmail:

https://support.google.com/mail/answer/7126229

إعدادات البريد الإضافية

يلزم أحيانًا أذونات وإعدادات إضافية لكي يعمل كل شيء. يتطلب Gmail منك السماح لتطبيقات الجهات الخارجية بالاتصال بصندوق البريد الخاص بك.

إذا تم تعطيل هذا الإعداد ، فلن يكون من الممكن إرسال بريد إلكتروني - عندما تحاول القيام بذلك ، ستظهر رسالة خدمة بها خطأ.

كيفية السماح لتطبيق ما بالاتصال بـ Gmail

افتح المستعرض الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.





انتقل إلى مركز المساعدة وانقر على الرابط المقابل لفتح صفحة التحكم في الوصول. هذا هو العنوان: https://myaccount.google.com/lesssecureapps .

في النافذة المفتوحة ، انقل المحدد للسماح بالاتصال.





إذا قام Google بحظر الاتصال

حتى بعد السماح لتطبيقات الجهات الخارجية بالاتصال ، يمكن لـ Google رفض الوصول - تحتاج إلى تأكيد أنك من يطلب ذلك.

انتباه! تأكد من منح حق الوصول إلى التطبيق الخاص بك. انتقل إلى هذا القسم فقط بعد أن تقوم بتكوين النموذج بالكامل لإرسال بريد إلكتروني ومحاولة إرسال بريد إلكتروني.

السماح بالاتصال

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. تحقق مما إذا كانت هناك إشعارات أمنية على الصفحة الرئيسية وتصفحها.

إذا وجدت رسالة حول اتصال محظور ، فتأكد من أنك الشخص الذي حاول الاتصال.

فتح الكابتشا

انتقل إلى https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha وتأكد من أنك تسمح بالوصول إلى بريدك الإلكتروني إلى التطبيق الذي حاول الاتصال مؤخرًا.

اتبع التعليمات وقم ببناء طلبك هنا .