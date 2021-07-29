SMTP 设置可以在您的邮件服务文档中找到，也可以通过搜索“SMTP + 设置（名称）”找到。





包含 Gmail 设置的 Google 帮助页面的 URL：

https://support.google.com/mail/answer/7126229

其他邮件设置

有时，一切工作都需要额外的权限和设置。 Gmail 要求您让第三方应用程序连接到您的邮箱。

如果此设置被禁用，则将无法发送电子邮件- 当您尝试执行此操作时，将弹出带有错误的服务消息。

如何让应用连接到 Gmail

打开您的浏览器并登录您的 Google 帐户。





进入帮助中心，点击相应链接，打开访问控制页面。这是地址： https ://myaccount.google.com/lesssecureapps。

在打开的窗口中，移动选择器让连接。





如果 Google 阻止了连接

即使在您允许第三方应用程序连接后，Google 也可以拒绝访问 - 您需要确认是您请求访问。

注意力！确保授予对您的应用程序的访问权限。只有在您完全配置了用于发送电子邮件的表单并尝试发送电子邮件后，才能继续本节。

允许连接

登录您的 Google 帐户。查看主页上是否有安全通知并通过它们。

如果您发现有关连接被阻止的消息，请确认您是尝试连接的人。

解锁验证码

转到 https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha 并确认您允许最近尝试连接的应用程序访问您的电子邮件。

按照说明在此处构建您的应用程序。