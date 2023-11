Podstawowe komponenty i funkcje WebSocket API

Co to jest API protokołu WebSocket?

WebSocket API to ustandaryzowany protokół i interfejs programowania aplikacji (API) , który umożliwia ciągłą dwukierunkową komunikację pomiędzy klientem a serwerem. Wykorzystuje pojedyncze, długotrwałe połączenie, które umożliwia wysyłanie i odbieranie danych w czasie rzeczywistym, zapewniając interakcje o niskim opóźnieniu i wydajną komunikację.

Tradycyjny model HTTP żądanie-odpowiedź może powodować opóźnienia ze względu na obciążenie związane z ustanawianiem i kończeniem wielu połączeń między klientem a serwerem. Interfejs API WebSocket rozwiązuje ten problem, utrzymując trwałe połączenie, zmniejszając obciążenie i zapewniając szybszą i responsywną obsługę. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach do wymiany danych w czasie rzeczywistym, takich jak gry online, platformy handlu finansowego i aplikacje do czatowania. Interfejs API WebSocket jest obsługiwany przez nowoczesne przeglądarki internetowe, co ułatwia programistom wdrażanie funkcji w czasie rzeczywistym na różnych platformach.

Tworzenie połączenia WebSocket

Aby utworzyć połączenie WebSocket, utwórz instancję nowego obiektu WebSocket po stronie klienta, przekazując jako parametr adres URL serwera WebSocket. Konstruktor WebSocket akceptuje następujący parametr: new WebSocket(url[, protocols]) - url : Ciąg znaków określający adres URL serwera WebSocket, z którym ma zostać nawiązane połączenie, przy użyciu schematu ws (WebSocket) lub wss (WebSocket Secure). - protocols [opcjonalne]: Tablica ciągów podprotokołu lub pojedynczy ciąg znaków podprotokołu.

Podprotokoły reprezentują semantykę specyficzną dla aplikacji i mogą być używane do wersjonowania lub do obsługi różnych przypadków użycia. Połączenie WebSocket zostanie odrzucone, jeśli serwer nie obsługuje określonego podprotokołu. Oto przykład tworzenia połączenia WebSocket:

const socket = new WebSocket("wss://example.com/socketserver");

Spowoduje to utworzenie obiektu WebSocket reprezentującego połączenie, udostępniającego metody i właściwości umożliwiające interakcję z serwerem. Cykl życia połączenia WebSocket rozpoczyna się natychmiast po utworzeniu instancji, zaczynając od fazy „otwierania” połączenia.

Zdarzenia WebSocket i procedury obsługi zdarzeń

Zdarzenia WebSocket są wyzwalane asynchronicznie przez przeglądarkę w różnych momentach cyklu życia połączenia WebSocket, wskazując bieżący stan połączenia. Zdarzenia te obejmują otwarcie, zamknięcie i otrzymanie wiadomości. Obsługa zdarzeń to funkcje JavaScript przypisane do tych zdarzeń, definiujące zachowanie aplikacji w odpowiedzi na nie. Podstawowe zdarzenia protokołu WebSocket i odpowiadające im procedury obsługi zdarzeń są następujące:

1. onopen : Wywoływane, gdy połączenie zostało pomyślnie otwarte. W tym momencie możesz rozpocząć wysyłanie wiadomości na serwer. Przykład:

socket.onopen = (event) => { console.log('WebSocket connection opened:', event); };

2. onclose : Wywoływane, gdy połączenie zostało zamknięte z powodu pomyślnego uzgadniania zamknięcia, awarii lub nieoczekiwanego zakończenia. Przykład:

socket.onclose = (event) => { console.log(`WebSocket connection closed (code ${event.code}):`, event.reason); };

3. onmessage : Wywoływane po odebraniu wiadomości z serwera. Obiekt zdarzenia przekazany do procedury obsługi zdarzeń zawiera właściwość data zawierającą dane odebranego komunikatu. Należy pamiętać, że wiadomości można odbierać w formacie tekstowym lub binarnym. Przykład:

socket.onmessage = (event) => { console.log('Received message:', event.data); };

4. onerror : Wywoływane w przypadku wystąpienia błędu podczas komunikacji WebSocket. Po tym zdarzeniu może nastąpić zdarzenie onclose , jeśli błąd doprowadzi do zakończenia połączenia. Przykład:

socket.onerror = (event) => { console.log('WebSocket error encountered:', event); };

Przypisując odpowiednie funkcje do tych procedur obsługi zdarzeń, możesz zdefiniować sposób, w jaki Twoja aplikacja będzie reagować na różne zdarzenia i zapewnić płynną komunikację WebSocket.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Interfejs API WebSocket umożliwia dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy klientem a serwerem. Proces wysyłania i odbierania wiadomości stanowi rdzeń tej komunikacji. W tej sekcji omówimy metody używane do wysyłania i odbierania wiadomości oraz obsługi różnych typów danych.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość od klienta do serwera za pomocą interfejsu API WebSocket, użyj metody send() obiektu WebSocket. Ta metoda akceptuje pojedynczy argument, którym może być ciąg, ArrayBuffer, Blob lub ArrayBufferView. Oto przykład wysłania wiadomości tekstowej na serwer: ```javascript const websocket = new WebSocket('wss://example.com/ws'); websocket.onopen = () => { websocket.send('Witaj, świecie!'); }; ``` W tym przykładzie zdefiniowano procedurę obsługi zdarzenia onopen w celu zapewnienia, że ​​wiadomość zostanie wysłana dopiero po otwarciu połączenia WebSocket i gotowości do transmisji danych.

Odbieranie wiadomości

Aby zarządzać wiadomościami przychodzącymi z serwera i je przetwarzać, musisz przypisać funkcję do procedury obsługi zdarzeń onmessage obiektu WebSocket. Ta procedura obsługi zdarzeń zostanie wywołana za każdym razem, gdy odebrana zostanie wiadomość z serwera. Odebrany obiekt MessageEvent zawiera informacje o wiadomości, w tym jej zawartość danych: ```javascript websocket.onmessage = event => { console.log('Wiadomość odebrana z serwera:', event.data); }; ```

Obsługa różnych typów danych

Jak wspomniano wcześniej, interfejs API protokołu WebSocket obsługuje przesyłanie różnych typów danych, takich jak ciągi znaków, bufory ArrayBuffers, obiekty Blob i widoki ArrayBufferView. Podczas odbierania wiadomości istotne jest odpowiednie obchodzenie się z każdym typem danych. Na przykład podczas odbierania danych binarnych możesz użyć instrukcji switch lub serii instrukcji warunkowych, aby określić, czy dane są ArrayBufferem czy obiektem Blob, a następnie odpowiednio je przetworzyć: ```javascript websocket.onmessage = event => { if (event.data exampleof ArrayBuffer) { // Przetwórz dane ArrayBuffer } else if (event.data instancji Blob) { // Przetwórz dane obiektu Blob } else { // Przetwórz dane tekstowe } }; ``` Można także ustawić właściwość binaryType obiektu WebSocket, aby określić sposób odbierania komunikatów binarnych. Wartość domyślna to „blob”, ale możesz ją zmienić na „arraybuffer”, jeśli wolisz pracować z obiektami ArrayBuffer: ```javascript websocket.binaryType = 'arraybuffer'; ```

Zamykanie połączenia WebSocket

Zamykanie połączenia WebSocket jest istotną częścią zarządzania cyklem życia aplikacji opartej na protokole WebSocket. Interfejs API WebSocket zapewnia metodę płynnego kończenia połączenia WebSocket, zapewniając, że zarówno klient, jak i serwer będą mogli wykonać niezbędne operacje czyszczące. Aby zamknąć połączenie WebSocket, możesz wywołać metodę close() na obiekcie WebSocket: ```javascript websocket.close(); ``` Opcjonalnie możesz przekazać kod statusu i powód zamknięcia jako parametry do metody close() .

Informacje te mogą być przydatne podczas uzgadniania zamknięcia zarówno dla klienta, jak i serwera, aby wiedzieć, dlaczego połączenie zostaje zakończone: ```javascript websocket.close(1000, 'Normalne zamknięcie'); ``` Po pomyślnym zamknięciu połączenia wyzwalane jest zdarzenie onclose . Można zdefiniować procedurę obsługi zdarzeń onclose , która będzie wykrywać zamknięcie połączenia i wykonywać niezbędne porządki lub aktualizacje interfejsu użytkownika: ```javascript websocket.onclose = event => { console.log('Połączenie WebSocket zamknięte:', event.code, event .powód); }; ```

Obsługa błędów i debugowanie

Aby tworzyć wydajne aplikacje WebSocket, należy skutecznie obsługiwać błędy i wyjątki. Interfejs API WebSocket zapewnia mechanizm wykrywania i obsługi błędów występujących podczas cyklu życia połączenia WebSocket. W przypadku wystąpienia błędu, takiego jak brak połączenia lub problem z transmisją komunikatu, w obiekcie WebSocket wyzwalane jest zdarzenie onerror .

Przypisując funkcję do procedury obsługi zdarzenia onerror , możesz zarejestrować błąd i wykonać wymagane działania, takie jak powiadomienie użytkownika lub próba ponownego połączenia: ```javascript websocket.onerror = event => { console.error('Błąd WebSocket wystąpiło:', zdarzenie); }; ``` Zdarzenie onerror nie dostarcza szczegółowych informacji o błędzie. Mimo to rejestrowanie zdarzenia błędu może pomóc w debugowaniu i programowaniu. Aby uzyskać bardziej dogłębną obsługę błędów i debugowanie, konieczne jest monitorowanie dzienników po stronie serwera, wdrożenie mechanizmów raportowania błędów po stronie klienta i używanie narzędzi programistycznych przeglądarki do profilowania wydajności i stabilności aplikacji WebSocket.

Interfejs API WebSocket umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy klientami i serwerami za pomocą prostego i wydajnego protokołu. Rozumiejąc, jak wysyłać i odbierać wiadomości, zamykać połączenia i obsługiwać błędy, możesz tworzyć zaawansowane aplikacje przy użyciu interfejsu API WebSocket. Integracja z platformami niewymagającymi kodu, takimi jak AppMaster , może jeszcze bardziej usprawnić proces programowania, pomagając w tworzeniu wyjątkowych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa protokołu WebSocket

WebSocket API, podobnie jak inne technologie internetowe, jest narażony na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Zrozumienie i uwzględnienie tych zagrożeń jest niezbędne podczas projektowania i wdrażania aplikacji opartych na protokole WebSocket w celu ochrony zarówno serwera, jak i użytkowników. Oto niektóre z najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem, o których należy pamiętać:

Do szyfrowanej komunikacji używaj protokołu WebSocket Secure (WSS).

Podobnie jak HTTPS zapewnia szyfrowaną komunikację dla protokołu HTTP, protokół WebSocket Secure (WSS) zapewnia bezpieczną warstwę komunikacji WebSocket pomiędzy serwerem a klientem. Aby skorzystać z usługi WSS, wystarczy użyć schematu wss:// w adresie URL serwera WebSocket podczas tworzenia obiektu połączenia WebSocket. Korzystanie z WSS gwarantuje, że Twoje dane są szyfrowane i chronione przed podsłuchującymi i atakami typu man-in-the-middle.

Sprawdź i oczyść dane wejściowe

Podczas przetwarzania wiadomości otrzymanych za pośrednictwem protokołu WebSocket sprawdzenie i oczyszczenie wszelkich treści generowanych przez użytkowników jest niezbędne przed podjęciem działań lub zapisaniem danych w bazie danych. Nieprawidłowa obsługa treści generowanych przez użytkowników może prowadzić do luk w zabezpieczeniach, takich jak skrypty krzyżowe (XSS) lub wstrzykiwanie SQL . Przed przetworzeniem zawsze sprawdzaj i oczyszczaj dane wejściowe zgodnie z wymaganiami i ograniczeniami aplikacji.

Wdrażaj mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji

WebSocket API z natury nie zapewnia mechanizmów uwierzytelniania ani autoryzacji, ale kluczowa jest weryfikacja użytkowników lub klientów komunikujących się z serwerem WebSocket. Jednym ze sposobów implementacji uwierzytelniania w aplikacji opartej na protokole WebSocket jest użycie podejścia opartego na tokenach. Na przykład wygeneruj i wyślij unikalny token uwierzytelnionym użytkownikom i używaj tego tokena do uwierzytelniania użytkowników, gdy próbują nawiązać połączenie WebSocket. Wdrożenie odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji ma kluczowe znaczenie w powstrzymywaniu złośliwych aktorów.

Chroń się przed atakami typu „odmowa usługi” (DoS).

Serwery WebSocket mogą być celem ataków typu „odmowa usługi” (DoS), podczas których osoba atakująca próbuje przeciążyć serwer, ustanawiając wiele połączeń lub wysyłając liczne wiadomości. Wdrożenie ograniczania szybkości i ograniczania połączeń może pomóc w łagodzeniu ataków DoS. Regularne monitorowanie serwera WebSocket jest niezbędne, aby wykryć wszelkie nietypowe wzorce lub potencjalne trwające ataki.

Praktyczne zastosowania API WebSocket

Interfejs API WebSocket odgrywa zasadniczą rolę w różnych aplikacjach wymagających transmisji danych w czasie rzeczywistym i interakcji o niskim opóźnieniu. Dzięki potencjalnym przypadkom użycia interfejs WebSocket API stał się rozwiązaniem dla programistów i firm chętnie wykorzystywanym w aplikacjach czasu rzeczywistego. Oto kilka praktycznych zastosowań WebSocket API:

Gry internetowe

Technologia WebSocket umożliwia komunikację między użytkownikami w czasie rzeczywistym i przy niewielkich opóźnieniach, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w grach online. Ponieważ gry często wymagają jednoczesnego udziału graczy i komunikacji, interfejs API WebSocket umożliwia bezproblemowe udostępnianie aktualizacji stanu gry i działań graczy, co prowadzi do płynnej i interaktywnej rozgrywki.

Aktualności finansowe na żywo

W sektorze finansowym dostęp do danych w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji. Instytucje finansowe mogą wykorzystywać interfejs API WebSocket do tworzenia aplikacji dostarczających aktualizacje giełdowe lub kursy walut w czasie rzeczywistym. Dzięki komunikacji WebSocket aktualizacje te można przesyłać do klientów natychmiast po ich pojawieniu się, co pozwala użytkownikom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Platformy komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym

Aplikacje takie jak narzędzia do współpracy zespołowej i platformy komunikatorów internetowych w znacznym stopniu korzystają z możliwości protokołu WebSocket w zakresie ułatwiania komunikacji w czasie rzeczywistym. Dzięki interfejsowi API WebSocket można łatwo wdrożyć czaty i wymianę informacji w czasie rzeczywistym między użytkownikami, co pozwala na natychmiastową i bezproblemową współpracę.

Monitorowanie urządzeń IoT

WebSocket można wykorzystać do monitorowania i kontrolowania urządzeń IoT w czasie rzeczywistym. Korzystając z protokołu WebSocket do łączenia urządzeń IoT z centralnym serwerem, użytkownicy mogą otrzymywać aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym i wysyłać polecenia umożliwiające sterowanie urządzeniami. WebSocket API skutecznie umożliwia lepszą łączność i zarządzanie urządzeniami IoT w czasie rzeczywistym.

Transmisja wydarzeń na żywo

WebSocket API może być doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji do transmisji strumieniowej wydarzeń na żywo, takich jak strumieniowe przesyłanie wideo z koncertów lub wydarzeń sportowych. Korzystając z protokołu WebSocket w celu ułatwienia dostarczania widzom danych wideo i audio w czasie rzeczywistym, aplikacje do strumieniowego przesyłania wydarzeń mogą zapewnić użytkownikom niskie opóźnienia, wysoką jakość i interaktywne doświadczenia.

WebSocket API to potężna i wszechstronna technologia, która może rozwiązać wiele problemów związanych z komunikacją i interakcjami w czasie rzeczywistym. Włączając interfejs WebSocket API do swoich aplikacji, możesz skorzystać z jego możliwości związanych z niskimi opóźnieniami i pracą w czasie rzeczywistym, zapewniając użytkownikom ulepszone i interaktywne doświadczenia.

Korzystając z interfejsu API WebSocket, rozważ skorzystanie z platform takich jak AppMaster, aby efektywnie tworzyć aplikacje. AppMaster to platforma no-code, która umożliwia łatwe tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych. Korzystając z AppMaster, możesz skoncentrować się na projektowaniu doskonałego doświadczenia użytkownika dla aplikacji WebSocket i skutecznie zaspokajać potrzeby użytkowników.