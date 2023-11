WebSocket API の基本的なコンポーネントと機能

WebSocket APIとは何ですか?

WebSocket API は、クライアントとサーバー間の継続的な双方向通信を可能にする標準化されたプロトコルおよびアプリケーション プログラミング インターフェイス (API)です。単一の長時間実行接続を利用してリアルタイムでのデータの送受信を可能にし、低遅延の対話と効率的な通信を実現します。

HTTP の従来の要求/応答モデルでは、クライアントとサーバー間の複数の接続の確立と終了のオーバーヘッドにより、遅延が発生する可能性があります。 WebSocket API は、永続的な接続を維持し、オーバーヘッドを削減し、より高速で応答性の高いエクスペリエンスを提供することで、この問題に対処します。これは、オンライン ゲーム、金融取引プラットフォーム、チャット アプリケーションなどのリアルタイム データ交換アプリケーションで特に役立ちます。 WebSocket API は最新の Web ブラウザでサポートされているため、開発者はさまざまなプラットフォームにリアルタイム機能を簡単に実装できます。

WebSocket接続の作成

WebSocket 接続を作成するには、クライアント側で新しい WebSocket オブジェクトをインスタンス化し、WebSocket サーバーの URL をパラメータとして渡します。 WebSocket コンストラクターは次のパラメーターを受け入れます: new WebSocket(url[, protocols]) - url : ws (WebSocket) または wss (WebSocket Secure) スキームを使用して、接続する WebSocket サーバーの URL を指定する文字列。 - protocols [オプション]: サブプロトコル文字列の配列または単一のサブプロトコル文字列。

サブプロトコルはアプリケーション固有のセマンティクスを表し、バージョン管理やさまざまなユースケースのサポートに使用できます。サーバーが指定されたサブプロトコルをサポートしていない場合、WebSocket 接続は拒否されます。 WebSocket 接続を作成する例を次に示します。

const socket = new WebSocket("wss://example.com/socketserver");

これにより、接続を表す WebSocket オブジェクトが作成され、サーバーと対話するためのメソッドとプロパティが提供されます。 WebSocket 接続のライフサイクルは、インスタンス化の直後に開始され、接続の「開始」フェーズから始まります。

WebSocket イベントとイベント ハンドラー

WebSocket イベントは、WebSocket 接続のライフサイクル中のさまざまな時点でブラウザによって非同期的にトリガーされ、接続の現在の状態を示します。これらのイベントには、開始、終了、メッセージの受信時などが含まれます。イベント ハンドラーは、これらのイベントに割り当てられるJavaScript関数であり、イベントに応答するアプリケーションの動作を定義します。主要な WebSocket イベントとそれに対応するイベント ハンドラーは次のとおりです。

1. onopen : 接続が正常に開かれたときにトリガーされます。この時点でサーバーへのメッセージの送信を開始できます。例:

socket.onopen = (event) => { console.log('WebSocket connection opened:', event); };

2. onclose : ハンドシェイクの成功、失敗、または予期しない終了のいずれかにより、接続が閉じられたときにトリガーされます。例:

socket.onclose = (event) => { console.log(`WebSocket connection closed (code ${event.code}):`, event.reason); };

3. onmessage : サーバーからメッセージを受信するとトリガーされます。イベント ハンドラーに渡されるイベント オブジェクトには、受信したメッセージ データを含む data プロパティが含まれます。メッセージはテキストまたはバイナリ形式で受信できることに注意してください。例:

socket.onmessage = (event) => { console.log('Received message:', event.data); };

4. onerror : WebSocket 通信中にエラーが発生したときにトリガーされます。エラーにより接続が終了した場合、このイベントの後に onclose イベントが続くことがあります。例:

socket.onerror = (event) => { console.log('WebSocket error encountered:', event); };

これらのイベント ハンドラーに適切な関数を割り当てることで、アプリケーションがさまざまなイベントにどのように応答するかを定義し、スムーズな WebSocket 通信を確保できます。

メッセージの送受信

WebSocket API により、クライアントとサーバー間のリアルタイムの双方向通信が可能になります。メッセージの送受信のプロセスは、この通信の中核です。このセクションでは、メッセージの送受信とさまざまな種類のデータの処理に使用されるメソッドについて説明します。

メッセージの送信

WebSocket API を使用してクライアントからサーバーにメッセージを送信するには、WebSocket オブジェクトの send() メソッドを使用します。このメソッドは、文字列、ArrayBuffer、Blob、または ArrayBufferView のいずれかの引数を 1 つ受け入れます。テキスト メッセージをサーバーに送信する方法の例を次に示します。 ````javascript const websocket = new WebSocket('wss://example.com/ws'); websocket.onopen = () => { websocket.send('Hello, World!'); }; ``` この例では、WebSocket 接続が開かれてデータ送信の準備ができた後にのみメッセージが送信されるように、 onopen イベント ハンドラーが定義されています。

メッセージの受信

サーバーからの受信メッセージを管理および処理するには、WebSocket オブジェクトの onmessage イベント ハンドラーに関数を割り当てる必要があります。このイベント ハンドラーは、サーバーからメッセージを受信するたびにトリガーされます。受信した MessageEvent オブジェクトには、データ ペイロードを含むメッセージに関する情報が含まれています。 }; 「」

さまざまなデータ型の処理

前述したように、WebSocket API は、文字列、ArrayBuffers、Blob、ArrayBufferView などのさまざまなデータ型の送信をサポートします。メッセージを受信するときは、各データ型を適切に処理することが重要です。たとえば、バイナリ データを受信する場合、switch ステートメントまたは一連の条件ステートメントを使用して、データが ArrayBuffer であるか Blob であるかを判断し、それに応じて処理できます。 (event.data instanceof ArrayBuffer) { // ArrayBuffer データを処理 } else if (event.data instanceof Blob) { // BLOB データを処理 } else { // テキスト データを処理 } }; ``` WebSocket オブジェクトの binaryType プロパティを設定して、バイナリ メッセージの受信方法を指定することもできます。デフォルト値は 'blob' ですが、ArrayBuffer オブジェクトを操作したい場合は、これを 'arraybuffer' に変更できます。 「」

WebSocket接続を閉じる

WebSocket 接続を閉じることは、WebSocket ベースのアプリケーションのライフサイクルを管理する上で不可欠な部分です。 WebSocket API は、WebSocket 接続を正常に終了するメソッドを提供し、クライアントとサーバーの両方が必要なクリーンアップ操作を確実に実行できるようにします。 WebSocket 接続を閉じるには、WebSocket オブジェクトの close() メソッドを呼び出します。 ``` オプションで、ステータス コードと閉じる理由をパラメータとして close() メソッドに渡すことができます。

この情報は、クライアントとサーバーの両方が終了ハンドシェイクで接続が終了する理由を知るのに役立ちます。 ``` 接続が正常に閉じられると、 onclose イベントがトリガーされます。 onclose イベント ハンドラーを定義して、接続の終了を検出し、必要なクリーンアップやユーザー インターフェイスの更新を実行できます。 。理由); }; 「」

エラー処理とデバッグ

強力な WebSocket アプリケーションを構築するには、エラーと例外を効果的に処理する必要があります。 WebSocket API は、WebSocket 接続のライフサイクル中に発生するエラーを検出して処理するためのメカニズムを提供します。接続の失敗やメッセージ送信の問題などのエラーが発生すると、WebSocket オブジェクトで onerror イベントがトリガーされます。

onerror イベント ハンドラーに関数を割り当てることで、エラーをログに記録し、ユーザーへの通知や再接続の試行などの必要なアクションを実行できます。発生しました:'、イベント); }; ``` onerror イベントは、エラーに関する詳細情報を提供しません。それでも、エラー イベントをログに記録すると、デバッグや開発に役立ちます。より詳細なエラー処理とデバッグを行うには、サーバー側のログを監視し、クライアント側のエラー報告メカニズムを実装し、ブラウザー開発者ツールを使用して WebSocket アプリケーションのパフォーマンスと安定性をプロファイリングすることが重要です。

WebSocket API を使用すると、シンプルで効率的なプロトコルを通じてクライアントとサーバー間のリアルタイム通信が可能になります。メッセージの送受信、接続の終了、エラーの処理方法を理解することで、WebSocket API を使用して強力なアプリケーションを構築できます。 AppMasterのようなノーコードプラットフォームとの統合により、開発プロセスがさらに合理化され、優れた Web、モバイル、バックエンド アプリケーションの作成に役立ちます。

WebSocket のセキュリティに関する考慮事項

WebSocket API は、他の Web テクノロジーと同様に、潜在的なセキュリティ リスクにさらされます。サーバーとユーザーの両方を保護するには、WebSocket ベースのアプリケーションを設計および実装するときに、これらのリスクを理解して考慮することが不可欠です。以下に、留意すべきセキュリティに関する重要な考慮事項をいくつか示します。

暗号化通信に WebSocket Secure (WSS) プロトコルを使用する

HTTPS が HTTP の暗号化通信を保証するのと同様に、WebSocket Secure (WSS) プロトコルはサーバーとクライアント間の WebSocket 通信に安全な層を提供します。 WSS を使用するには、WebSocket 接続オブジェクトの作成時に WebSocket サーバー URL で wss:// スキーマを使用するだけです。 WSS を使用すると、データが暗号化され、盗聴や中間者攻撃から保護されます。

入力データの検証とサニタイズ

WebSocket 経由で受信したメッセージを処理する場合、アクションを実行したりデータベースにデータを保存したりする前に、ユーザーが作成したコンテンツを検証してサニタイズすることが不可欠です。ユーザーが生成したコンテンツを正しく処理しないと、クロスサイト スクリプティング (XSS) やSQLインジェクションなどのセキュリティ上の脆弱性が発生する可能性があります。処理する前に、アプリケーションの要件と制約に従って入力データを常に検証し、サニタイズしてください。

認証および認可メカニズムを実装する

WebSocket API は本質的に認証または認可メカニズムを提供しませんが、WebSocket サーバーと通信するユーザーまたはクライアントを検証することが重要です。 WebSocket ベースのアプリケーションに認証を実装する 1 つの方法は、トークンベースのアプローチを使用することです。たとえば、一意のトークンを生成して認証済みユーザーに発行し、ユーザーが WebSocket 接続を確立しようとするときにこのトークンを使用してユーザーを認証します。適切な認証および認可メカニズムを実装することは、悪意のある攻撃者を寄せ付けないようにするために重要です。

サービス拒否 (DoS) 攻撃から保護する

WebSocket サーバーは、攻撃者が多数の接続を確立したり、多数のメッセージを送信したりしてサーバーを圧倒しようとするサービス拒否 (DoS) 攻撃の標的になる可能性があります。レート制限と接続スロットリングを実装すると、DoS 攻撃の軽減に役立ちます。異常なパターンや進行中の潜在的な攻撃を検出するには、WebSocket サーバーを定期的に監視することが不可欠です。

WebSocket APIの実践的な応用

WebSocket API は、リアルタイムのデータ送信と低遅延の対話を必要とするさまざまなアプリケーションに役立ちます。 WebSocket API は、その潜在的なユースケースにより、開発者や企業がリアルタイム アプリケーションを強化するための頼りになるソリューションとなっています。 WebSocket API の実際的なアプリケーションのいくつかを次に示します。

オンラインゲーム

WebSocket テクノロジーにより、ユーザー間のリアルタイムかつ低遅延の通信が可能になり、オンライン ゲーム アプリケーションに最適です。ゲームでは多くの場合、プレーヤーの同時参加とコミュニケーションが必要となるため、WebSocket API を使用すると、ゲーム状態の更新とプレーヤーのアクションをシームレスに共有でき、スムーズでインタラクティブなゲーム エクスペリエンスが実現します。

リアルタイムの財務最新情報

金融セクターでは、情報に基づいた意思決定を行うために、リアルタイム データにアクセスできることが重要です。金融機関は WebSocket API を活用して、株式市場の最新情報や為替レートをリアルタイムで配信するアプリケーションを構築できます。 WebSocket 通信を使用すると、これらの更新が発生するとすぐにクライアントにプッシュできるため、ユーザーは市場の状況の変化に迅速に対応できます。

リアルタイムコミュニケーションおよびコラボレーションプラットフォーム

チーム コラボレーション ツールやインスタント メッセージング プラットフォームなどのアプリケーションは、リアルタイム通信を促進する WebSocket の機能から大きな恩恵を受けます。 WebSocket APIを使用すると、ユーザー間のリアルタイムチャットや情報共有が簡単に実現でき、瞬時かつシームレスなコラボレーションが可能になります。

IoTデバイスの監視

WebSocket を使用すると、IoT デバイスをリアルタイムで監視および制御できます。 WebSocket を使用して IoT デバイスを中央サーバーに接続すると、ユーザーはリアルタイムのステータス更新を受信し、デバイスを制御するためのコマンドを送信できます。 WebSocket API により、接続性の強化と IoT デバイスのリアルタイム管理が効果的に可能になります。

ライブイベントストリーミング

WebSocket API は、コンサートやスポーツ イベントのストリーミング ビデオなどのライブ イベント ストリーミング アプリケーションにとって優れたソリューションとなります。 WebSocket を使用して視聴者へのビデオおよびオーディオ データのリアルタイム配信を容易にすることで、イベント ストリーミング アプリケーションは、ユーザーに低遅延、高品質、インタラクティブなエクスペリエンスを実現できます。

WebSocket API は、リアルタイムの通信と対話に関連する数多くの問題を解決できる強力で多用途のテクノロジです。 WebSocket API をアプリケーションに組み込むことにより、その低遅延およびリアルタイム機能を活用して、強化されたインタラクティブなエクスペリエンスをユーザーに提供できます。

WebSocket API を使用するときは、アプリケーションを効率的に構築するためにAppMasterなどのプラットフォームを検討することを検討してください。 AppMaster Web アプリケーションやモバイル アプリケーションを簡単に作成できるno-codeプラットフォームです。 AppMasterを使用すると、WebSocket アプリケーションの優れたユーザー エクスペリエンスの設計に集中し、ユーザーのニーズに効果的に応えることができます。