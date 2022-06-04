瑜伽是一种非常有益和有效的身心练习，可提供广泛的情感、身体和精神益处。据统计，全球瑜伽从业者估计为3亿，全球瑜伽产业价值800亿美元。这些统计数据表明瑜伽的广泛流行。您想要开始练习瑜伽的原因可能有很多。即使您是一位经验丰富的瑜伽练习者，您也应该开始使用现代工具和技术作为高效的移动瑜伽应用程序来改善您的健康状况和整体健康状况。

因此，如果您正在寻找无需编码即可构建瑜伽应用程序的详尽指南，那么您来对地方了。在本文结束时，您将学习使用 AppMaster 进行瑜伽应用程序开发所需的基本技能和知识，并创建一个用户友好的应用程序来跟踪您的健身和锻炼程序。首先，让我们从一些基础知识开始。

我如何在家开始瑜伽应用程序？



瑜伽越来越受欢迎，因为越来越多的人意识到它对身体和心理的好处。大多数练习瑜伽的人说他们对自我发展和提高灵性感兴趣。在开发瑜伽应用程序时必须考虑这些因素，以确保用户通过该应用程序保持参与并有兴趣练习瑜伽。





当您考虑如何通过移动应用程序开始瑜伽等因素时，您必须考虑目标受众等各种因素来确定他们在寻找什么。不同类型的观众可能出于不同的原因寻求练习瑜伽，例如消除生活中的不良习惯、改变生活方式、克服疾病以及改善健康和整体幸福感。

瑜伽应用程序的功能



在向移动瑜伽应用程序添加不同功能时，您可以根据您的要求考虑许多不同的功能。确保添加所有基本功能的可靠方法是将自己视为目标受众，并考虑您期望从瑜伽应用程序中获得的功能。以下是您必须添加到瑜伽应用程序的一些最关键的功能。

瑜伽课



创建和下载瑜伽应用程序的目的是确保您能够保留瑜伽课程或课程的所有记录。因此，该应用程序必须有一个瑜伽课程部分，您可以在其中添加各种图片、视频和动画。瑜伽教练也喜欢这个功能，因为它可以让他们保持一个井井有条的课程安排。非常需要一款可以让瑜伽教练在紧急情况下轻松重新安排或推迟瑜伽课程的应用程序，因此您也应该添加此功能。

博客



在您的瑜伽应用程序中添加博客部分可以让您的想法更上一层楼。许多人想获得有关瑜伽的知识并学习如何练习它。精心设计的瑜伽移动应用程序对初学者和瑜伽专家都有用。因此，将瑜伽部分集成到您的瑜伽应用程序中是迎合更广泛受众的好方法。随着人们在社交媒体平台上分享博客链接，它还将增加您的应用程序变得更受欢迎和成功的机会。同样，教练也可以简单地将他们的瑜伽学生推荐到您应用程序中的博客或视频，这有助于获得认可和信誉。

登记



您不应忽视提供定制内容的重要性，因为如今越来越多的用户需要此类内容。此外，如果您计划通过瑜伽应用程序提供应用内购买，那么您必须包括注册和登录功能。确保注册过程快速简单，以便任何人都可以通过提供姓名、年龄、联系信息和简要介绍等基本信息来注册您的应用程序。如今，与社交媒体平台的集成很容易，因此您应该提供通过 Facebook、Gmail 和其他此类网络创建新帐户的选项。

通知



有人会在他们的手机上安装瑜伽应用程序的最可能原因是他们想要开发一套瑜伽程序以实现其最大收益。您可以通过推送通知帮助他们做到这一点。此功能必不可少，因为作为用户，如果我们不经常使用应用程序，我们往往会忘记它。因此，每日通知将帮助您与瑜伽应用程序的用户建立联系。有多种方法可以使用推送通知来增加您与用户的互动。例如，您可以发送每日励志名言或简要讨论瑜伽的好处，以激励用户参加瑜伽课程。此外，通知还有助于提醒用户附近即将发生的活动和事件。

网上商城



提供应用内购买的趋势正变得越来越普遍和流行，尤其是在 COVID-19 大流行之后，电子商务行业正在崛起。瑜伽行业有许多不同的产品和服务可供销售。例如，瑜伽服、垫子、包、毛巾、创建冥想区的产品交易，以及许多其他增强瑜伽益处的产品。如果您选择将在线商店添加到您的瑜伽应用程序中，您将必须专注于实施高效且安全的支付网关。用户更喜欢具有多种支付选项的应用程序和商店，例如传统的信用卡/借记卡和各种移动银行选项，例如 PayPal 和 Apple Pay。与此列表中的功能不同，将在线商店添加到您的瑜伽应用程序是一项完全可选的功能，因为您可能不想销售任何产品。因此，您应该首先考虑自己的需求，然后再决定要向目标受众提供的功能。

挑战



为您的应用添加每日和每周挑战是提高应用用户参与度的另一种可靠方式。这样的挑战会促使人们定期练习瑜伽，并有完成挑战的内在动力。此外，如果您想留住应用程序用户，您应该奖励他们完成挑战。奖励可以是数字徽章或在线商店的一些优惠券（如果有的话）的简单形式。成就感会给用户带来极大的满足感。

活动



瑜伽活动在世界各地都很受欢迎。可以有许多这样的活动，如户外瑜伽工作坊、瑜伽大师的研讨会、当地的瑜伽课程和其他各种活动。您应该添加一个功能来创建和管理瑜伽活动，以便用户可以跟上所有与瑜伽相关的活动。它还将通过众多活动和活动来增强与您的应用程序的互动。

设计和布局



当涉及到任何移动应用程序的成功和流行时，应用程序的整体结构和布局，或者从技术角度来说，用户体验和用户界面设计可能是决定成败的因素。所有上述功能必须以合乎逻辑和用户友好的方式呈现。用户倾向于根据其设计来判断网站或移动应用程序的可信度。因此，您应该特别关注使应用程序具有吸引力、吸引力和用户友好性，以便所有类型的用户都可以使用不同的功能。

制作一个瑜伽应用程序需要多少钱？



开发瑜伽应用程序所需的时间和金钱直接取决于您想要的功能类型和数量。目标受众、UI/UX 设计的复杂性、特定功能、可扩展性和目标平台（iOS 或 Android）等其他因素也会影响瑜伽应用程序的开发预算。开发专业瑜伽应用程序所需的估计成本在 15,000 美元到 35,000 美元之间。很明显，开发移动瑜伽应用程序的传统方式既昂贵又复杂。好消息是，AppMaster 通过使用其无代码平台构建可靠、高效且用户友好的应用程序，可以让您节省大量金钱、时间和精力。

如何为您的健身和瑜伽课程制作应用程序？



既然您已经熟悉了瑜伽移动应用程序的基本功能，那么您就可以很好地了解如何为您的健身房、健身中心或个人瑜伽课程制作应用程序。按照以下三个步骤创建用户友好的应用程序：

第 1 步 – 规划

规划可以说是任何项目中最重要的部分，包括移动应用程序开发。在选择要创建的特定类型的瑜伽应用程序之前，您应该进行彻底的研究。规划阶段包括确定目标受众、评估预期市场份额以及提出现代解决方案以超越竞争对手。在此阶段收集和分析的数据在整个开发过程中都很重要。它还为瑜伽应用程序的功能、规模、预算、平台和整体设计奠定了基础。

第 2 步 - 选择开发解决方案

移动应用程序开发是一个大型行业，以 MEAN 和 MERN 等开发堆栈的形式提供广泛的解决方案。您应该根据应用程序的预期功能并考虑您愿意为应用程序开发花费的成本来选择合适的技术。开发瑜伽应用程序的最有效和最经济的方法之一是依靠 AppMaster 的无代码开发解决方案。它将使整个开发过程更容易、更快、更实惠、更清洁。否则，聘请专业开发人员使用 React Native、Swift 和 JavaScript 等高级开发技术可能会很复杂且成本很高。由于开发成本是瑜伽应用程序开发的主要决定因素，因此建议您依赖无代码开发解决方案。

第 3 步 – 构建和测试



开发用户友好的瑜伽应用程序的第三步也是最后一步是构建具有所有必需功能和基本功能的应用程序，如上所述。一般来说，注册、搜索选项、与社交媒体网络的集成以及支付网关的实现等常见功能都很容易实现。大多数开发时间通常用于应用程序中独特的功能。例如，瑜伽课程和活动部分是瑜伽移动应用程序的独特部分。构建应用程序后，您必须在启动之前对其进行彻底测试。测试过程包括检测和消除应用程序中不同类型的错误、故障和潜在缺陷。您应该在大规模发布之前进行可用性测试，以确保目标受众可以轻松有效地与应用程序交互。

哪个瑜伽应用程序是完全免费的？



我们生活在数字时代，因此您绝对可以在 Google Play Store 和 App Store 上找到各种免费的瑜伽移动应用程序。 Yoga for Beginners Mind + Body、Simply Yoga、Grokker 和 Underbelly 等应用程序已在瑜伽应用程序行业留下了自己的印记。最著名的免费瑜伽移动应用程序之一是 Asana Rebel。您可以免费使用它的所有重要功能，并通过饮食计划、锻炼技巧和定期瑜伽课程来改变生活方式。它包括一个每日挑战部分，您可以通过该部分记录您的日常锻炼和瑜伽课程。总体而言，Asana Rebel 是一款有用的免费瑜伽应用程序，直到您使用 AppMaster 开发自己的瑜伽应用程序。





结论



尽管存在众多瑜伽应用程序，但瑜伽行业仍有更多应用程序和企业出现的巨大空间，因为它是一个不断发展的行业。全球大流行也使人们对健康和保健应用程序更加感兴趣，因此您应该利用这个机会并按照本文中讨论的提示和技巧开发瑜伽应用程序。一个成功的瑜伽应用可以通过鼓励人们变得更健康和更健康来给社会带来巨大的变化。同样，对于参与开发和营销瑜伽应用程序以鼓励人们练习瑜伽并获得其众多好处的人来说，这可能是一个很好的财务机会。







