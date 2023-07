Ponieważ globalna siła robocza szybko przyjmuje modele pracy zdalnej, organizacje muszą dostosować swoje procesy i strategie, aby wspierać pracowników zdalnych i utrzymać produktywność. Aby to osiągnąć, organizacje mogą korzystać z systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Te potężne rozwiązania programowe pomagają zarządzać różnymi funkcjami biznesowymi, usprawniają operacje i poprawiają współpracę zdalnych zespołów.

Niniejszy artykuł poświęcony jest rosnącemu znaczeniu pracy zdalnej i wyjaśnia, w jaki sposób systemy ERP przyczyniają się do wydajnej pracy poza siedzibą firmy. Omówimy podstawy systemów ERP, ich podstawowe funkcje i sposób, w jaki można je wdrożyć, aby lepiej wspierać zespoły zdalne.

Rosnące znaczenie pracy zdalnej

Praca zdalna stała się w ostatnich latach coraz bardziej powszechna, napędzana postępem technologicznym, rozwijającymi się rynkami globalnymi i zmieniającymi się wymaganiami siły roboczej. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła ten trend, zmuszając organizacje do dostosowania się do warunków pracy zdalnej w celu zapewnienia ciągłości biznesowej i ochrony dobrego samopoczucia pracowników.

Podczas gdy praca zdalna wcześniej koncentrowała się na freelancerach i ograniczonej liczbie pracowników, obecnie ewoluowała do głównego nurtu praktyki biznesowej. Wiele organizacji przeszło od tradycyjnych modeli pracy biurowej do pracy zdalnej lub hybrydowej, oferując pracownikom większą elastyczność i autonomię. Zmiana ta pozwoliła firmom uzyskać dostęp do szerszej puli talentów, obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć produktywność.

Ułatwienie pracy zdalnej nie jest jednak pozbawione wyzwań. Organizacje muszą wyposażyć pracowników w narzędzia, technologie i procesy potrzebne do komunikacji, współpracy i efektywnego zarządzania pracą w zdalnym środowisku pracy. W tym miejscu do gry wkraczają systemy ERP, oferując kompleksowe rozwiązanie pozwalające sprostać złożoności pracy zdalnej.

Systemy ERP: Czym są i jak działają

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to zaawansowane pakiety oprogramowania, które integrują różne funkcje biznesowe, takie jak finanse, zasoby ludzkie, zarządzanie zapasami, zarządzanie relacjami z klientami i inne. Poprzez centralizację danych i usprawnienie procesów, systemy ERP poprawiają widoczność, usprawniają podejmowanie decyzji i zwiększają ogólną wydajność organizacji.

Systemy ERP zazwyczaj składają się z kilku zintegrowanych modułów lub aplikacji, z których każda jest dostosowana do obsługi określonej funkcji biznesowej. Moduły te mogą płynnie ze sobą współpracować, umożliwiając niezakłócony przepływ informacji w całej organizacji, tworząc jedno źródło prawdy, do którego pracownicy mają dostęp i mogą podejmować świadome decyzje.

Nowoczesne systemy ERP często wykorzystują technologię chmury, co oznacza, że oprogramowanie i dane są przechowywane na zdalnych serwerach zarządzanych przez zewnętrznego dostawcę. Eliminuje to potrzebę inwestowania przez firmy w drogi sprzęt lokalny i umożliwia dostęp do systemu ERP w dowolnym miejscu i czasie, pod warunkiem stabilnego połączenia z Internetem. Podejście oparte na chmurze jest szczególnie korzystne dla zdalnych zespołów, ponieważ zapewnia łatwy dostęp do krytycznych danych i systemów.

Oprócz podstawowej funkcjonalności, wiele systemów ERP ewoluowało w kierunku zaawansowanych możliwości, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i integracja z Internetem rzeczy (IoT). Te innowacyjne funkcje pomagają organizacjom lepiej analizować dane, automatyzować powtarzalne zadania i dostosowywać się do stale zmieniających się środowisk biznesowych.

Teraz, gdy mamy już podstawową wiedzę na temat tego, czym są systemy ERP i jak działają, omówmy niektóre z kluczowych funkcji, które sprawiają, że są one idealne do ułatwiania procesów pracy zdalnej.

Kluczowe funkcje ERP ułatwiające pracę zdalną

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zostały zaprojektowane w celu usprawnienia operacji biznesowych, a ich funkcje mogą być szczególnie korzystne w optymalizacji środowisk pracy zdalnej. Niektóre kluczowe funkcje ERP, które ułatwiają pracę zdalną obejmują:

Oprogramowanie w chmurze

Oparty na chmurze system ERP jest hostowany w Internecie, umożliwiając użytkownikom dostęp do niego z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla pracowników zdalnych, ponieważ umożliwia członkom zespołu pozostawanie w kontakcie i szybkie aktualizowanie danych, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Systemy oparte na chmurze oferują również lepsze bezpieczeństwo, automatyczne aktualizacje i łatwiejszą skalowalność w porównaniu do rozwiązań lokalnych.

Dostęp mobilny

Nowoczesne systemy ERP często wyposażone są w aplikacje mobilne lub responsywne interfejsy internetowe, które są kompatybilne ze smartfonami i tabletami. Narzędzia te zapewniają pracownikom zdalnym elastyczność w dostępie do podstawowych funkcji biznesowych i danych w podróży, zwiększając ich produktywność, szybkość reakcji i ogólne doświadczenie zawodowe.

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym

Systemy ERP często zawierają funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak współdzielone dokumenty, usługi przesyłania wiadomości i narzędzia do zarządzania zadaniami. Funkcje te promują pracę zespołową i ułatwiają zdalnym zespołom pozostawanie w kontakcie, współpracę nad projektami i efektywne śledzenie postępów. Usprawniona współpraca prowadzi do większej wydajności pracy i lepszego podejmowania decyzji w całej organizacji.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Dzięki kontroli dostępu opartej na rolach, systemy ERP pozwalają administratorom definiować uprawnienia i prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników w oparciu o ich role i obowiązki w organizacji. Funkcja ta nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale także usprawnia przepływy pracy, zapewniając zdalnym członkom zespołu dostęp do danych i narzędzi, których potrzebują do efektywnego wykonywania swoich zadań.

Zintegrowane kanały komunikacji

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla pracy zdalnej. Systemy ERP często posiadają wbudowane narzędzia komunikacyjne, takie jak wideokonferencje, komunikatory internetowe i integracja poczty e-mail. Dzięki konsolidacji tych kanałów komunikacji w ramach rozwiązania ERP, zdalne zespoły mogą łatwo pozostawać w kontakcie i dzielić się informacjami w bardziej zorganizowany i wydajny sposób.

Zalety korzystania z systemów ERP w pracy zdalnej

Wdrożenie systemów ERP w środowisku pracy zdalnej oferuje wiele korzyści dla organizacji. Niektóre z nich obejmują

Zwiększona produktywność

Systemy ERP usprawniają procesy, automatyzują powtarzalne zadania i centralizują dane, umożliwiając pracownikom zdalnym skupienie się na swoich podstawowych obowiązkach i wydajniejsze wykonywanie zadań. Ponadto, ponieważ pracownicy zdalni mają dostęp do niezbędnych danych i narzędzi z dowolnego miejsca, mogą szybko odpowiadać na zapytania, podejmować decyzje i aktualizować informacje, co prowadzi do zwiększenia ogólnej produktywności.

Lepsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Systemy ERP dostarczają danych i informacji w czasie rzeczywistym, które mogą pomóc zdalnym zespołom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Mając dokładne, aktualne informacje na wyciągnięcie ręki, pracownicy zdalni mogą identyfikować trendy, dostrzegać potencjalne problemy i podejmować decyzje oparte na danych, które pozytywnie wpływają na wydajność organizacji.

Usprawniona komunikacja i współpraca

Zintegrowane kanały komunikacji i narzędzia do współpracy zapewniane przez systemy ERP umożliwiają pracownikom zdalnym łatwe pozostawanie w kontakcie i płynną współpracę. Nie tylko promuje to silną więź zespołową, ale także sprzyja bardziej opartemu na współpracy środowisku pracy, które napędza innowacje i zapobiega nieporozumieniom.

Większa elastyczność

Oferując rozwiązania oparte na chmurze i dostęp mobilny, systemy ERP umożliwiają zdalnym członkom zespołu pracę z różnych lokalizacji, a nawet w podróży. Ta elastyczność ułatwia firmom dostosowanie się do zmieniających się wymagań dotyczących pracy zdalnej i umożliwia pracownikom osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Redukcja kosztów

Systemy ERP mogą pomóc organizacjom zaoszczędzić na wydatkach związanych z pracą zdalną, takich jak koszty podróży i materiałów biurowych. Co więcej, możliwości automatyzacji rozwiązań ERP prowadzą do wzrostu wydajności i zmniejszenia obciążenia pracą zespołu, co może pomóc obniżyć koszty operacyjne i zminimalizować liczbę błędów.

Wdrażanie systemów ERP dla zespołów zdalnych

Prawidłowe wdrożenie systemów ERP dla zdalnych zespołów jest niezbędne, aby zapewnić udane wdrożenie oprogramowania i cieszyć się korzyściami płynącymi z tych potężnych narzędzi. Oto kilka kroków, które należy wykonać podczas wdrażania systemów ERP dla zdalnego zespołu:

Określenie wymagań systemowych: Rozpocznij od oceny konkretnych potrzeb organizacji i wyboru funkcji ERP, które najlepiej będą wspierać Twój zdalny zespół. Może to obejmować analizę procesów biznesowych, przepływu danych i istniejących systemów w celu określenia, które obszary wymagają poprawy. Wybór odpowiedniego rozwiązania ERP: Zbadaj różne rozwiązania ERP i wybierz takie, które spełnia Twoje wymagania, budżet i ogólne cele biznesowe. Upewnij się, że wybrane rozwiązanie oferuje niezbędne funkcje do pracy zdalnej, takie jak hosting w chmurze, dostępność mobilna i zintegrowane narzędzia komunikacyjne. Zaangażuj kluczowych interesariuszy: Zbierz decydentów, kierowników projektów i użytkowników końcowych, aby omówić wdrożenie ERP i zebrać ich opinie. Pomoże to zapewnić, że system spełnia potrzeby wszystkich członków zespołu i prowadzi do udanego wdrożenia oprogramowania. Zapewnienie szkoleń i wsparcia: Upewnij się, że zdalni członkowie zespołu są dokładnie przeszkoleni w zakresie korzystania z nowego systemu ERP. Może to obejmować organizowanie wirtualnych sesji szkoleniowych, udostępnianie zasobów online i oferowanie stałego wsparcia w przypadku wszelkich problemów, które mogą pojawić się podczas procesu wdrażania. Monitoruj postępy i zbieraj informacje zwrotne: Regularnie mierz sukces wdrożenia systemu ERP poprzez śledzenie wskaźników, takich jak produktywność pracowników, dokładność danych i wykorzystanie systemu. Ponadto należy zbierać informacje zwrotne od członków zespołu, aby zidentyfikować wszelkie obszary wymagające poprawy i upewnić się, że system ERP spełnia ich potrzeby.

Połączenie systemów ERP z pracą zdalną może prowadzić do znaczących korzyści dla organizacji. Skutecznie wdrażając te narzędzia i wykorzystując ich zaawansowane funkcje, firmy mogą usprawnić procesy, poprawić współpracę i zwiększyć ogólną produktywność swoich zespołów zewnętrznych.

Przyszłość pracy zdalnej i systemów ERP

Przyjęcie pracy zdalnej jest tutaj na stałe, ponieważ firmy nadal dostrzegają korzyści płynące z pracy zdalnej. W związku z tym zapotrzebowanie na systemy ERP, które ułatwiają pracę poza siedzibą firmy, będzie tylko rosło. Przyszłość pracy zdalnej i systemów ERP prawdopodobnie będzie charakteryzować się postępem technologicznym, zwiększonym wykorzystaniem informacji opartych na danych i większymi możliwościami dostosowywania do różnych potrzeb biznesowych.

Niektóre obiecujące trendy w branży ERP obejmują:

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: Integracja sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego z systemami ERP umożliwi bardziej zaawansowane możliwości predykcyjne, automatyzację procesów i analizę danych. Przekłada się to na bardziej wydajne operacje i lepsze podejmowanie decyzji przez zdalne zespoły.

Integracja sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego z systemami ERP umożliwi bardziej zaawansowane możliwości predykcyjne, automatyzację procesów i analizę danych. Przekłada się to na bardziej wydajne operacje i lepsze podejmowanie decyzji przez zdalne zespoły. Integracja IoT: W miarę jak Internet Rzeczy (IoT) staje się coraz bardziej powszechny, systemy ERP będą prawdopodobnie uwzględniać dane IoT, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym i usprawnić zarządzanie zasobami. Otwiera to nowe możliwości dla pracy zdalnej, ponieważ firmy mogą uzyskiwać cenne informacje z podłączonych urządzeń i odpowiednio optymalizować procesy.

W miarę jak Internet Rzeczy (IoT) staje się coraz bardziej powszechny, systemy ERP będą prawdopodobnie uwzględniać dane IoT, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym i usprawnić zarządzanie zasobami. Otwiera to nowe możliwości dla pracy zdalnej, ponieważ firmy mogą uzyskiwać cenne informacje z podłączonych urządzeń i odpowiednio optymalizować procesy. Użyteczność: Dostawcy systemów ERP będą nadal ulepszać doświadczenia użytkowników, ułatwiając pracownikom zdalnym korzystanie z systemu i dostosowywanie się do niego. Obejmuje to bardziej intuicyjne interfejsy użytkownika, lepsze zasoby pomocy i ulepszone materiały szkoleniowe.

Dostawcy systemów ERP będą nadal ulepszać doświadczenia użytkowników, ułatwiając pracownikom zdalnym korzystanie z systemu i dostosowywanie się do niego. Obejmuje to bardziej intuicyjne interfejsy użytkownika, lepsze zasoby pomocy i ulepszone materiały szkoleniowe. Spostrzeżenia oparte na danych: Dane będą nadal odgrywać kluczową rolę w przyszłości pracy zdalnej i systemów ERP. Firmy będą w coraz większym stopniu polegać na spostrzeżeniach opartych na danych w celu optymalizacji operacji, śledzenia wydajności i podejmowania lepszych decyzji dotyczących pracowników zdalnych.

Dane będą nadal odgrywać kluczową rolę w przyszłości pracy zdalnej i systemów ERP. Firmy będą w coraz większym stopniu polegać na spostrzeżeniach opartych na danych w celu optymalizacji operacji, śledzenia wydajności i podejmowania lepszych decyzji dotyczących pracowników zdalnych. Personalizacja: Ponieważ firmy stają przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z pracą zdalną, rozwiązania ERP będą oferować większe opcje dostosowywania, aby zaspokoić specyficzne potrzeby każdej organizacji. Umożliwi to firmom dostosowanie systemu ERP w celu jak najlepszego wsparcia operacji zdalnych i zwiększenia ogólnej wydajności.

Przemyślenia końcowe

Ponieważ praca zdalna nadal ewoluuje i staje się nową normą dla wielu organizacji, rola systemów ERP w ułatwianiu pracy zdalnej staje się coraz ważniejsza. Centralizując dane, usprawniając procesy oraz poprawiając komunikację i współpracę między pracownikami, rozwiązania ERP mogą znacznie poprawić wydajność, podejmowanie decyzji i ogólny sukces zdalnych zespołów.

Aby w pełni wykorzystać potencjał systemów ERP do pracy zdalnej, firmy muszą dokładnie ocenić swoje potrzeby i wybrać odpowiednie rozwiązanie ERP spełniające ich unikalne wymagania. W ten sposób mogą pozostać konkurencyjni na stale zmieniającym się rynku i umożliwić swoim zdalnym pracownikom osiągnięcie optymalnej wydajności.

Platformy no-code i low-code, takie jak platforma no-code AppMaster.io, mogą pomóc organizacjom w tworzeniu wydajnych, kompleksowych i skalowalnych rozwiązań programowych bez konieczności posiadania rozległych zasobów technicznych, co czyni je idealną opcją dla firm, które chcą usprawnić i zoptymalizować swoje działania za pomocą systemów ERP i innych rozwiązań technologicznych.