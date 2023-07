In dem Maße, in dem die globale Belegschaft zunehmend auf Remote-Arbeitsmodelle zurückgreift, müssen Unternehmen ihre Prozesse und Strategien anpassen, um Mitarbeiter an anderen Standorten zu unterstützen und die Produktivität zu erhalten. Um dies zu erreichen, können Unternehmen Enterprise Resource Planning (ERP) -Systeme einsetzen. Diese leistungsstarken Softwarelösungen helfen bei der Verwaltung verschiedener Geschäftsfunktionen, bei der Rationalisierung von Abläufen und bei der Verbesserung der Zusammenarbeit von dezentralen Teams.

Dieser Artikel befasst sich mit der wachsenden Bedeutung der Telearbeit und erklärt, wie ERP-Systeme zu effizienten Offsite-Aktivitäten beitragen. Wir besprechen die Grundlagen von ERP-Systemen, ihre grundlegenden Funktionen und wie sie implementiert werden können, um Remote-Teams besser zu unterstützen.

Die wachsende Bedeutung der Telearbeit

Fernarbeit hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, bedingt durch technologische Fortschritte, expandierende globale Märkte und veränderte Anforderungen an die Arbeitskräfte. Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend noch beschleunigt und zwingt Unternehmen dazu, sich auf Remote-Arbeitsbedingungen einzustellen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu sichern.

Während sich die Telearbeit früher auf Freiberufler und eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern konzentrierte, hat sie sich inzwischen zu einer gängigen Geschäftspraxis entwickelt. Viele Unternehmen haben den Übergang von traditionellen bürogestützten Arbeitsmodellen zu Remote- oder Hybridkonzepten vollzogen, die den Mitarbeitern mehr Flexibilität und Autonomie bieten. Dieser Wandel hat es den Unternehmen ermöglicht, auf einen größeren Talentpool zuzugreifen, die Betriebskosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Die Erleichterung der Fernarbeit ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter mit den Werkzeugen, Technologien und Prozessen ausstatten, die sie für die Kommunikation, die Zusammenarbeit und die effiziente Verwaltung ihrer Arbeit in einer entfernten Arbeitsumgebung benötigen. An dieser Stelle kommen ERP-Systeme ins Spiel, die eine umfassende Lösung für die Komplexität der Telearbeit bieten.

ERP-Systeme: Was sie sind und wie sie funktionieren

Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme sind hochentwickelte Software-Suites, die verschiedene Geschäftsfunktionen wie Finanzen, Personalwesen, Bestandsmanagement, Kundenbeziehungsmanagement und vieles mehr integrieren. Durch die Zentralisierung von Daten und die Rationalisierung von Prozessen erhöhen ERP-Systeme die Transparenz, verbessern die Entscheidungsfindung und steigern die Gesamteffizienz des Unternehmens.

ERP-Systeme bestehen in der Regel aus mehreren integrierten Modulen oder Anwendungen, die jeweils auf eine bestimmte Geschäftsfunktion zugeschnitten sind. Diese Module können nahtlos ineinandergreifen, so dass Informationen ungehindert durch das Unternehmen fließen können und eine einzige Quelle der Wahrheit geschaffen wird, auf die die Mitarbeiter zugreifen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Moderne ERP-Systeme nutzen häufig cloudbasierte Technologie, d. h. die Software und die Daten werden auf entfernten Servern gespeichert, die von einem Drittanbieter verwaltet werden. Dadurch müssen Unternehmen nicht mehr in teure Hardware vor Ort investieren, und der Zugriff auf das ERP-System ist überall und jederzeit möglich, vorausgesetzt, es besteht eine stabile Internetverbindung. Dieser Cloud-basierte Ansatz ist besonders für dezentrale Teams von Vorteil, da er einen einfachen Zugriff auf wichtige Daten und Systeme ermöglicht.

Zusätzlich zu ihrer Kernfunktionalität haben sich viele ERP-Systeme weiterentwickelt und bieten fortschrittliche Funktionen wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und die Integration des Internets der Dinge (IoT). Diese innovativen Funktionen helfen Unternehmen, Daten besser zu analysieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und sich an die sich ständig verändernden Geschäftsumgebungen anzupassen.

Nachdem wir nun ein grundlegendes Verständnis davon haben, was ERP-Systeme sind und wie sie funktionieren, wollen wir nun einige der wichtigsten Funktionen besprechen, die sie ideal für die Erleichterung von Remote-Arbeitsprozessen machen.

Wichtige ERP-Funktionen zur Erleichterung der Fernarbeit

ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) sind darauf ausgelegt, die Geschäftsabläufe zu verbessern, und ihre Funktionen können besonders bei der Optimierung von Fernarbeitsumgebungen von Vorteil sein. Einige der wichtigsten ERP-Funktionen, die die Arbeit an entfernten Standorten erleichtern, sind:

Cloud-basierte Software

Ein cloudbasiertes ERP-System wird im Internet gehostet, so dass die Benutzer von überall und jederzeit darauf zugreifen können. Diese Funktion ist für Telearbeiter von entscheidender Bedeutung, da sie es Teammitgliedern ermöglicht, in Verbindung zu bleiben und Daten schnell zu aktualisieren, unabhängig von ihrem physischen Standort. Cloud-basierte Systeme bieten außerdem eine bessere Sicherheit, automatische Updates und eine einfachere Skalierbarkeit als Lösungen vor Ort.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mobiler Zugang

Moderne ERP-Systeme verfügen häufig über mobile Anwendungen oder reaktionsschnelle webbasierte Schnittstellen, die mit Smartphones und Tablets kompatibel sind. Mit diesen Tools können Außendienstmitarbeiter flexibel von unterwegs auf wichtige Geschäftsfunktionen und -daten zugreifen und so ihre Produktivität, Reaktionsfähigkeit und die allgemeine Arbeitserfahrung verbessern.

ERP-Systeme enthalten häufig Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie z. B. gemeinsam genutzte Dokumente, Nachrichtendienste und Aufgabenmanagement-Tools. Diese Funktionen fördern die Teamarbeit und erleichtern es Teams an entfernten Standorten, miteinander in Verbindung zu bleiben, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und den Fortschritt effektiv zu verfolgen. Die verbesserte Zusammenarbeit führt zu einer höheren Arbeitseffizienz und einer besseren Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Mit der rollenbasierten Zugriffskontrolle ermöglichen ERP-Systeme den Administratoren, Berechtigungen und Zugriffsrechte für einzelne Benutzer auf der Grundlage ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens zu definieren. Diese Funktion verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern rationalisiert auch die Arbeitsabläufe, indem sie sicherstellt, dass Teammitglieder an entfernten Standorten Zugang zu den Daten und Werkzeugen haben, die sie zur effizienten Ausführung ihrer Aufgaben benötigen.

Integrierte Kommunikationskanäle

Effektive Kommunikation ist für die Arbeit an entfernten Standorten von entscheidender Bedeutung. ERP-Systeme verfügen häufig über integrierte Kommunikationstools wie Videokonferenzen, Instant Messaging und E-Mail-Integration. Durch die Konsolidierung dieser Kommunikationskanäle innerhalb der ERP-Lösung können Remote-Teams leicht in Verbindung bleiben und Informationen auf organisierte, effiziente Weise austauschen.

Vorteile des Einsatzes von ERP-Systemen für Telearbeit

Die Implementierung von ERP-Systemen in einer Remote-Arbeitsumgebung bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Einige dieser Vorteile sind:

Erhöhte Produktivität

ERP-Systeme rationalisieren Prozesse, automatisieren sich wiederholende Aufgaben und zentralisieren Daten, so dass sich die Außendienstmitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und ihre Aufgaben effizienter erledigen können. Da die Außendienstmitarbeiter von jedem beliebigen Standort aus auf wichtige Daten und Tools zugreifen können, sind sie in der Lage, schnell auf Anfragen zu reagieren, Entscheidungen zu treffen und Informationen zu aktualisieren, was zu einer höheren Gesamtproduktivität führt.

ERP-Systeme bieten Echtzeitdaten und -einblicke, die den Außendienstmitarbeitern helfen können, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Mit genauen, aktuellen Informationen können Mitarbeiter an entfernten Standorten Trends erkennen, potenzielle Probleme ausmachen und datengestützte Entscheidungen treffen, die sich positiv auf die Leistung des Unternehmens auswirken.

Verbesserte Kommunikation und Kollaboration

Die integrierten Kommunikationskanäle und Tools für die Zusammenarbeit, die von ERP-Systemen bereitgestellt werden, ermöglichen es Mitarbeitern an entfernten Standorten, problemlos in Verbindung zu bleiben und nahtlos zusammenzuarbeiten. Dies fördert nicht nur einen starken Teamzusammenhalt, sondern auch eine kooperative Arbeitsumgebung, die Innovationen vorantreibt und Missverständnissen vorbeugt.

Größere Flexibilität

Durch die Bereitstellung von Cloud-basierten Lösungen und mobilem Zugriff ermöglichen es ERP-Systeme den Teammitgliedern, von verschiedenen Standorten aus und sogar von unterwegs aus zu arbeiten. Diese Flexibilität erleichtert es den Unternehmen, sich an veränderte Anforderungen bei der Telearbeit anzupassen, und ermöglicht den Mitarbeitern eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Kostenreduzierung

ERP-Systeme können Unternehmen dabei helfen, die mit der Telearbeit verbundenen Kosten, wie Reisekosten und Büromaterial, zu senken. Darüber hinaus führen die Automatisierungsfunktionen von ERP-Lösungen zu Effizienzsteigerungen und einer geringeren Arbeitsbelastung der Teams, was zur Senkung der Betriebskosten und zur Minimierung von Fehlern beitragen kann.

Implementierung von ERP-Systemen für Remote-Teams

Die ordnungsgemäße Implementierung von ERP-Systemen für Remote-Teams ist von entscheidender Bedeutung, um eine erfolgreiche Softwareeinführung zu gewährleisten und die Vorteile dieser leistungsstarken Tools zu nutzen. Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Sie bei der Implementierung von ERP-Systemen für Ihr externes Team beachten sollten:

Ermitteln Sie die Systemanforderungen: Beginnen Sie damit, die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zu ermitteln und die ERP-Funktionen auszuwählen, die Ihr dezentrales Team am besten unterstützen. Dies kann eine Analyse Ihrer Geschäftsprozesse, des Datenflusses und der vorhandenen Systeme beinhalten, um festzustellen, welche Bereiche verbessert werden müssen. Wählen Sie die richtige ERP-Lösung: Recherchieren Sie verschiedene ERP-Lösungen und wählen Sie eine aus, die Ihren Anforderungen, Ihrem Budget und Ihren allgemeinen Unternehmenszielen entspricht. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Lösung wesentliche Funktionen für die Arbeit an entfernten Standorten bietet, z. B. Cloud-basiertes Hosting, mobile Erreichbarkeit und integrierte Kommunikationswerkzeuge. Beziehen Sie wichtige Interessengruppen ein: Bringen Sie Entscheidungsträger, Projektmanager und Endbenutzer zusammen, um die ERP-Implementierung zu besprechen und ihre Beiträge zu sammeln. So können Sie sicherstellen, dass das System den Anforderungen aller Teammitglieder entspricht und die Softwareeinführung erfolgreich verläuft. Bieten Sie Schulungen und Support an: Vergewissern Sie sich, dass die externen Teammitglieder gründlich in der Nutzung des neuen ERP-Systems geschult werden. Dazu können virtuelle Schulungssitzungen gehören, die Bereitstellung von Online-Ressourcen und das Angebot von fortlaufendem Support für alle Probleme, die während des Einführungsprozesses auftreten können. Überwachen Sie den Fortschritt und holen Sie Feedback ein: Messen Sie regelmäßig den Erfolg Ihrer ERP-Einführung, indem Sie Kennzahlen wie Mitarbeiterproduktivität, Datengenauigkeit und Systemnutzung verfolgen. Holen Sie außerdem Feedback von den Teammitgliedern ein, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und sicherzustellen, dass das ERP-System ihre Anforderungen erfüllt.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Die Kombination von ERP-Systemen und Fernarbeit kann für Unternehmen erhebliche Vorteile mit sich bringen. Durch die effektive Implementierung dieser Tools und die Nutzung ihrer leistungsstarken Funktionen können Unternehmen Prozesse rationalisieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Gesamtproduktivität ihrer externen Teams steigern.

Die Zukunft der Fernarbeit und ERP-Systeme

Die Einführung von Telearbeit wird sich fortsetzen, da die Unternehmen die Vorteile von Telearbeitskräften immer mehr erkennen. Folglich wird die Nachfrage nach ERP-Systemen, die Offsite-Operationen erleichtern, weiter steigen. Die Zukunft der Telearbeit und der ERP-Systeme wird wahrscheinlich von technologischen Fortschritten, der verstärkten Nutzung von datengestützten Erkenntnissen und größeren Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Geschäftsanforderungen geprägt sein.

Einige vielversprechende Trends in der ERP-Branche sind:

KI und maschinelles Lernen: Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen in ERP-Systeme wird fortschrittlichere Vorhersagefunktionen, Prozessautomatisierung und Datenanalyse ermöglichen. Dies führt zu effizienteren Abläufen und einer besseren Entscheidungsfindung für dezentrale Teams.

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen in ERP-Systeme wird fortschrittlichere Vorhersagefunktionen, Prozessautomatisierung und Datenanalyse ermöglichen. Dies führt zu effizienteren Abläufen und einer besseren Entscheidungsfindung für dezentrale Teams. IoT-Integration: Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) werden ERP-Systeme wahrscheinlich IoT-Daten einbeziehen, um Echtzeit-Einsichten zu liefern und das Ressourcenmanagement zu verbessern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Fernarbeit, da Unternehmen wertvolle Informationen von angeschlossenen Geräten erhalten und Prozesse entsprechend optimieren können.

Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) werden ERP-Systeme wahrscheinlich IoT-Daten einbeziehen, um Echtzeit-Einsichten zu liefern und das Ressourcenmanagement zu verbessern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Fernarbeit, da Unternehmen wertvolle Informationen von angeschlossenen Geräten erhalten und Prozesse entsprechend optimieren können. Benutzerfreundlichkeit: ERP-Anbieter werden die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessern, um es den Mitarbeitern an entfernten Standorten zu erleichtern, das System zu nutzen und sich daran anzupassen. Dazu gehören intuitivere Benutzeroberflächen, bessere Hilfsressourcen und verbessertes Schulungsmaterial.

ERP-Anbieter werden die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessern, um es den Mitarbeitern an entfernten Standorten zu erleichtern, das System zu nutzen und sich daran anzupassen. Dazu gehören intuitivere Benutzeroberflächen, bessere Hilfsressourcen und verbessertes Schulungsmaterial. Datengestützte Einblicke: Daten werden auch in Zukunft eine entscheidende Rolle bei Fernarbeit und ERP-Systemen spielen. Unternehmen werden sich zunehmend auf datengestützte Erkenntnisse stützen, um die Abläufe zu optimieren, die Leistung zu verfolgen und bessere Entscheidungen für ihre Remote-Mitarbeiter zu treffen.

Daten werden auch in Zukunft eine entscheidende Rolle bei Fernarbeit und ERP-Systemen spielen. Unternehmen werden sich zunehmend auf datengestützte Erkenntnisse stützen, um die Abläufe zu optimieren, die Leistung zu verfolgen und bessere Entscheidungen für ihre Remote-Mitarbeiter zu treffen. Anpassung: Da Unternehmen bei der Telearbeit mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, werden ERP-Lösungen mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten, um den spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht zu werden. So können Unternehmen ihr ERP-System so anpassen, dass es ihre dezentralen Tätigkeiten optimal unterstützt und die Gesamtleistung verbessert.

Abschließende Überlegungen

In dem Maße, in dem sich die Telearbeit weiterentwickelt und für viele Unternehmen zur neuen Normalität wird, gewinnt die Rolle von ERP-Systemen bei der Erleichterung der Telearbeit zunehmend an Bedeutung. Durch die Zentralisierung von Daten, die Rationalisierung von Prozessen und die Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern können ERP-Lösungen die Effizienz, die Entscheidungsfindung und den Gesamterfolg von Remote-Teams erheblich verbessern.

Um das volle Potenzial von ERP-Systemen für die Telearbeit zu nutzen, müssen Unternehmen ihre Bedürfnisse sorgfältig bewerten und die richtige ERP-Lösung für ihre individuellen Anforderungen auswählen. Auf diese Weise können sie in einem sich ständig verändernden Markt wettbewerbsfähig bleiben und ihren Mitarbeitern an entfernten Standorten die Möglichkeit geben, optimale Leistungen zu erzielen.

No-Code- und low-code -Plattformen wie die No-Code-Plattform von AppMaster.io können Unternehmen bei der Entwicklung effizienter, umfassender und skalierbarer Softwarelösungen unterstützen, ohne dass umfangreiche technische Ressourcen erforderlich sind. Dies macht sie zu einer idealen Option für Unternehmen, die ihre Abläufe durch ERP-Systeme und andere Technologielösungen rationalisieren und optimieren möchten.