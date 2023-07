Nu wereldwijd steeds meer mensen op afstand werken, moeten organisaties hun processen en strategieën aanpassen om werknemers op afstand te ondersteunen en hun productiviteit op peil te houden. Om dit te bereiken, kunnen organisaties Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen gebruiken. Deze krachtige softwareoplossingen helpen bij het beheren van verschillende bedrijfsfuncties, het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van de samenwerking voor externe teams.

Dit artikel gaat in op het groeiende belang van werken op afstand en legt uit hoe ERP-systemen bijdragen aan efficiënte externe activiteiten. We bespreken de basisprincipes van ERP-systemen, hun fundamentele functies en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd om externe teams beter te ondersteunen.

Het groeiende belang van werken op afstand

Werken op afstand is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, gedreven door technologische vooruitgang, groeiende wereldmarkten en veranderende eisen aan arbeidskrachten. De COVID-19 pandemie heeft deze trend nog versneld en dwingt organisaties om zich aan te passen aan het werken op afstand om de continuïteit van het bedrijf en het welzijn van de werknemers te waarborgen.

Terwijl werken op afstand zich voorheen concentreerde op freelancers en een beperkt aantal werknemers, is het nu uitgegroeid tot een mainstream bedrijfspraktijk. Veel organisaties hebben de overstap gemaakt van traditionele werkmodellen op kantoor naar externe of hybride benaderingen die werknemers meer flexibiliteit en autonomie bieden. Deze verschuiving heeft bedrijven toegang gegeven tot een bredere talentenpool, operationele kosten verlaagd en de productiviteit verhoogd.

Maar het faciliteren van werk op afstand is niet zonder uitdagingen. Organisaties moeten werknemers uitrusten met de tools, technologieën en processen die nodig zijn om te communiceren, samen te werken en hun werk efficiënt te beheren in een externe werkomgeving. Dit is waar ERP-systemen om de hoek komen kijken en een allesomvattende oplossing bieden voor de complexiteit van werken op afstand.

ERP-systemen: Wat ze zijn en hoe ze werken

ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) zijn geavanceerde softwarepakketten die verschillende bedrijfsfuncties integreren, zoals financiën, personeelszaken, voorraadbeheer, relatiebeheer en meer. Door gegevens te centraliseren en processen te stroomlijnen, vergroten ERP-systemen de zichtbaarheid, verbeteren ze de besluitvorming en verhogen ze de algehele efficiëntie van de organisatie.

ERP-systemen bestaan meestal uit verschillende geïntegreerde modules of applicaties, elk op maat gemaakt voor een specifieke bedrijfsfunctie. Deze modules kunnen naadloos op elkaar aansluiten, waardoor informatie ongehinderd door de organisatie kan stromen en er één enkele bron van waarheid ontstaat waar medewerkers toegang toe hebben en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Moderne ERP-systemen maken vaak gebruik van cloud-gebaseerde technologie, wat betekent dat de software en gegevens worden opgeslagen op externe servers die worden beheerd door een externe leverancier. Hierdoor hoeven bedrijven niet te investeren in dure hardware op locatie en is het ERP-systeem altijd en overal toegankelijk, mits er een stabiele internetverbinding is. Deze cloud-gebaseerde aanpak is vooral gunstig voor externe teams, omdat het gemakkelijk toegang biedt tot kritieke gegevens en systemen.

Naast hun kernfunctionaliteit hebben veel ERP-systemen zich ontwikkeld met geavanceerde mogelijkheden, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en Internet of Things (IoT) integratie. Deze innovatieve functies helpen organisaties om gegevens beter te analyseren, repetitieve taken te automatiseren en zich aan te passen aan steeds veranderende bedrijfsomgevingen.

Nu we een basiskennis hebben van wat ERP-systemen zijn en hoe ze werken, bespreken we enkele van de belangrijkste functies die ze ideaal maken voor het faciliteren van externe werkprocessen.

Belangrijkste ERP-functies die werken op afstand vergemakkelijken

Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen zijn ontworpen om de bedrijfsvoering te verbeteren, en hun functies kunnen bijzonder nuttig zijn bij het optimaliseren van externe werkomgevingen. Enkele belangrijke ERP-functies die het werken op afstand vergemakkelijken zijn:

Cloud-gebaseerde software

Een cloud-gebaseerd ERP-systeem wordt gehost op het internet, waardoor gebruikers er altijd en overal toegang toe hebben. Deze functie is cruciaal voor werknemers op afstand, omdat teamleden zo verbonden kunnen blijven en snel updates van gegevens kunnen maken, ongeacht hun fysieke locatie. Cloudgebaseerde systemen bieden ook betere beveiliging, automatische updates en eenvoudiger schaalbaarheid in vergelijking met oplossingen op locatie.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mobiele toegang

Moderne ERP-systemen worden vaak geleverd met mobiele applicaties of responsieve webgebaseerde interfaces die compatibel zijn met smartphones en tablets. Deze tools bieden externe medewerkers de flexibiliteit om onderweg toegang te krijgen tot essentiële bedrijfsfuncties en -gegevens, waardoor hun productiviteit, reactievermogen en algehele werkervaring verbetert.

ERP-systemen bevatten vaak functies voor real-time samenwerking, zoals gedeelde documenten, berichtendiensten en tools voor taakbeheer. Deze functionaliteiten bevorderen teamwerk en maken het makkelijker voor teams op afstand om verbonden te blijven, samen te werken aan projecten en de voortgang effectief bij te houden. Betere samenwerking leidt tot efficiënter werken en betere besluitvorming binnen de organisatie.

Rolgebaseerde toegangscontrole

Met rolgebaseerde toegangscontrole stellen ERP-systemen beheerders in staat om machtigingen en toegangsrechten voor individuele gebruikers te definiëren op basis van hun rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Deze functie verbetert niet alleen de beveiliging, maar stroomlijnt ook de workflows door ervoor te zorgen dat teamleden op afstand toegang hebben tot de gegevens en tools die ze nodig hebben om hun taken efficiënt uit te voeren.

Geïntegreerde communicatiekanalen

Effectieve communicatie is cruciaal voor werken op afstand. ERP-systemen hebben vaak ingebouwde communicatietools zoals videoconferenties, instant messaging en e-mailintegratie. Door deze communicatiekanalen te consolideren binnen de ERP-oplossing, kunnen teams op afstand gemakkelijk met elkaar in contact blijven en informatie delen op een meer georganiseerde, efficiënte manier.

Voordelen van het gebruik van ERP-systemen voor extern werken

Het implementeren van ERP-systemen in een externe werkomgeving biedt organisaties tal van voordelen. Enkele voordelen zijn

Verhoogde productiviteit

ERP-systemen stroomlijnen processen, automatiseren repetitieve taken en centraliseren gegevens, waardoor externe medewerkers zich kunnen concentreren op hun kerntaken en taken efficiënter kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen externe medewerkers, omdat ze vanaf elke locatie toegang hebben tot essentiële gegevens en tools, snel reageren op vragen, beslissingen nemen en informatie bijwerken, wat leidt tot een hogere algehele productiviteit.

Betere besluitvorming op basis van gegevens

ERP-systemen bieden realtime gegevens en inzichten die externe teams kunnen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Met nauwkeurige, actuele informatie binnen handbereik kunnen externe medewerkers trends herkennen, potentiële problemen signaleren en gegevensgestuurde beslissingen nemen die een positieve invloed hebben op de prestaties van de organisatie.

Verbeterde communicatie en samenwerking

Dankzij de geïntegreerde communicatiekanalen en samenwerkingstools die ERP-systemen bieden, kunnen externe werknemers gemakkelijk in contact blijven en naadloos samenwerken. Dit bevordert niet alleen een sterke teamband, maar ook een meer collaboratieve werkomgeving die innovatie stimuleert en misverstanden voorkomt.

Grotere flexibiliteit

Door cloud-gebaseerde oplossingen en mobiele toegang te bieden, zorgen ERP-systemen ervoor dat teamleden op afstand vanaf verschillende locaties en zelfs onderweg kunnen werken. Deze flexibiliteit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om zich aan te passen aan veranderende eisen voor werk op afstand en stelt werknemers in staat om een betere balans tussen werk en privéleven te bereiken.

Kostenbesparing

ERP-systemen kunnen organisaties helpen om te besparen op kosten die gepaard gaan met werken op afstand, zoals reiskosten en kantoorbenodigdheden. Bovendien leiden de automatiseringsmogelijkheden van ERP-oplossingen tot meer efficiëntie en minder werkdruk voor teams, wat kan helpen bij het verlagen van de operationele kosten en het minimaliseren van fouten.

ERP-systemen implementeren voor externe teams

Een juiste implementatie van ERP-systemen voor externe teams is essentieel voor een succesvolle uitrol van de software en om te kunnen profiteren van de voordelen van deze krachtige tools. Hier zijn enkele stappen die je moet volgen bij het implementeren van ERP-systemen voor je externe team:

Identificeer de systeemvereisten: Begin met het beoordelen van de specifieke behoeften van je organisatie en het selecteren van de ERP-functies die je externe team het beste zullen ondersteunen. Dit kan inhouden dat je je bedrijfsprocessen, gegevensstroom en bestaande systemen moet analyseren om te bepalen welke gebieden verbetering behoeven. Kies de juiste ERP-oplossing: Onderzoek verschillende ERP-oplossingen en kies er een die aansluit bij je eisen, budget en algemene bedrijfsdoelen. Zorg ervoor dat de oplossing die u kiest essentiële functies biedt voor werken op afstand, zoals cloudgebaseerde hosting, mobiele toegankelijkheid en geïntegreerde communicatietools. Betrek de belangrijkste belanghebbenden: Breng besluitvormers, projectmanagers en eindgebruikers samen om de ERP-implementatie te bespreken en hun input te verzamelen. Dit helpt ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de behoeften van alle teamleden en leidt tot een succesvolle uitrol van de software. Zorg voor training en ondersteuning: Zorg ervoor dat teamleden op afstand grondig worden getraind in het gebruik van het nieuwe ERP-systeem. Dit kan inhouden dat er virtuele trainingssessies worden gehouden, dat er online hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld en dat er doorlopende ondersteuning wordt geboden bij problemen die zich tijdens het implementatieproces voordoen. Bewaak de voortgang en verzamel feedback: Meet regelmatig het succes van je ERP-implementatie door statistieken bij te houden, zoals de productiviteit van werknemers, de nauwkeurigheid van gegevens en het gebruik van het systeem. Verzamel daarnaast feedback van teamleden om eventuele verbeterpunten te identificeren en ervoor te zorgen dat het ERP-systeem aan hun behoeften voldoet.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Het combineren van ERP-systemen met werken op afstand kan leiden tot aanzienlijke voordelen voor organisaties. Door deze tools effectief te implementeren en gebruik te maken van hun krachtige functies, kunnen bedrijven processen stroomlijnen, de samenwerking verbeteren en de algehele productiviteit van hun externe teams verhogen.

Toekomst van werken op afstand en ERP-systemen

De toepassing van werken op afstand is blijvend, omdat bedrijven de voordelen van personeel op afstand blijven inzien. Bijgevolg zal de vraag naar ERP-systemen die offsite activiteiten vergemakkelijken alleen maar toenemen. De toekomst van werken op afstand en ERP-systemen zal waarschijnlijk worden gekenmerkt door technologische vooruitgang, een toenemend gebruik van datagestuurde inzichten en meer aanpassingsmogelijkheden om tegemoet te komen aan uiteenlopende bedrijfsbehoeften.

Enkele veelbelovende trends in de ERP-industrie zijn:

AI en Machine Learning: De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning in ERP-systemen zal meer geavanceerde voorspellende mogelijkheden, procesautomatisering en gegevensanalyse mogelijk maken. Dit vertaalt zich in efficiëntere activiteiten en betere besluitvorming voor externe teams.

De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning in ERP-systemen zal meer geavanceerde voorspellende mogelijkheden, procesautomatisering en gegevensanalyse mogelijk maken. Dit vertaalt zich in efficiëntere activiteiten en betere besluitvorming voor externe teams. Integratie van IoT: Naarmate het Internet of Things (IoT) steeds populairder wordt, zullen ERP-systemen waarschijnlijk IoT-gegevens integreren om realtime inzichten te bieden en het beheer van resources te verbeteren. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor werken op afstand, omdat bedrijven waardevolle informatie kunnen verkrijgen van aangesloten apparaten en processen dienovereenkomstig kunnen optimaliseren.

Naarmate het Internet of Things (IoT) steeds populairder wordt, zullen ERP-systemen waarschijnlijk IoT-gegevens integreren om realtime inzichten te bieden en het beheer van resources te verbeteren. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor werken op afstand, omdat bedrijven waardevolle informatie kunnen verkrijgen van aangesloten apparaten en processen dienovereenkomstig kunnen optimaliseren. Bruikbaarheid: ERP-leveranciers zullen de gebruikerservaring blijven verbeteren, zodat externe medewerkers het systeem gemakkelijker kunnen gebruiken en zich eraan kunnen aanpassen. Dit omvat meer intuïtieve gebruikersinterfaces, betere helpbronnen en verbeterd trainingsmateriaal.

ERP-leveranciers zullen de gebruikerservaring blijven verbeteren, zodat externe medewerkers het systeem gemakkelijker kunnen gebruiken en zich eraan kunnen aanpassen. Dit omvat meer intuïtieve gebruikersinterfaces, betere helpbronnen en verbeterd trainingsmateriaal. Datagestuurde inzichten: Gegevens zullen een cruciale rol blijven spelen in de toekomst van telewerken en ERP-systemen. Bedrijven zullen steeds meer vertrouwen op inzichten op basis van gegevens om hun activiteiten te optimaliseren, prestaties bij te houden en betere beslissingen te nemen voor hun personeel op afstand.

Gegevens zullen een cruciale rol blijven spelen in de toekomst van telewerken en ERP-systemen. Bedrijven zullen steeds meer vertrouwen op inzichten op basis van gegevens om hun activiteiten te optimaliseren, prestaties bij te houden en betere beslissingen te nemen voor hun personeel op afstand. Aanpassing: Omdat bedrijven te maken hebben met unieke uitdagingen met werk op afstand, zullen ERP-oplossingen meer aanpassingsmogelijkheden bieden om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van elke organisatie. Dit stelt bedrijven in staat om hun ERP-systeem zo aan te passen dat het hun externe activiteiten het beste ondersteunt en de algehele prestaties verbetert.

Laatste gedachten

Omdat werken op afstand zich blijft ontwikkelen en het nieuwe normaal wordt voor veel organisaties, is de rol van ERP-systemen in het faciliteren van werken op afstand steeds belangrijker geworden. Door gegevens te centraliseren, processen te stroomlijnen en de communicatie en samenwerking tussen werknemers te verbeteren, kunnen ERP-oplossingen de efficiëntie, de besluitvorming en het algehele succes van externe teams aanzienlijk verbeteren.

Om het volledige potentieel van ERP-systemen voor werken op afstand te benutten, moeten bedrijven hun behoeften zorgvuldig evalueren en de juiste ERP-oplossing kiezen die past bij hun unieke vereisten. Zo kunnen ze concurrerend blijven in een steeds veranderende markt en hun externe medewerkers in staat stellen om optimaal te presteren.

No-code en low-code platforms zoals AppMaster.io's no-code platform kunnen organisaties helpen efficiënte, uitgebreide en schaalbare softwareoplossingen te bouwen zonder de noodzaak van uitgebreide technische middelen, waardoor het een ideale optie is voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen en optimaliseren via ERP-systemen en andere technologische oplossingen.