Tworzenie aplikacji internetowych może być skomplikowane, a zapewnienie spójnego zachowania w różnych środowiskach - deweloperskim, testowym lub produkcyjnym - może stanowić wyzwanie. Jednym z potężnych rozwiązań łagodzących te bóle głowy jest Docker - platforma konteneryzacji umożliwiająca pakowanie, dystrybucję i uruchamianie aplikacji w izolowanych, przenośnych kontenerach.

Docker zmienił sposób pracy deweloperów, zwiększając produktywność i zmniejszając złożoność konfigurowania środowisk aplikacji i zarządzania nimi. W tym przewodniku dla początkujących omówimy podstawy Dockera, w jaki sposób pomaga on w konteneryzacji i jak działa.

Zrozumienie konteneryzacji

Zanim zagłębimy się w Dockera, niezbędne jest zrozumienie koncepcji konteneryzacji. Konteneryzacja to proces hermetyzacji kodu oprogramowania, jego zależności i wymaganych konfiguracji w przenośną, samodzielną jednostkę zwaną kontenerem. Kontenery te działają spójnie w różnych środowiskach, zapewniając, że oprogramowanie zachowuje się w ten sam sposób, niezależnie od podstawowej infrastruktury. Kontenery są lekkie, wydajne i mogą być łatwo udostępniane i wdrażane, co czyni je doskonałym wyborem dla projektów tworzenia stron internetowych.

Docker i kontenery można porównać do kontenerów transportowych w handlu międzynarodowym. Pierwsi spedytorzy stanęli w obliczu wyzwań związanych z transportem towarów ze względu na różne rozmiary i kształty, co prowadziło do nieefektywności i marnowania zasobów. Standaryzowane kontenery transportowe rozwiązały ten problem, ponieważ można je było bez wysiłku ładować na statki i ciężarówki, niezależnie od ich zawartości. Podobnie, Docker umożliwia upakowanie aplikacji i jej zależności w znormalizowanym formacie, ułatwiając jej wdrażanie i uruchamianie w wielu środowiskach.

Konteneryzacja różni się od tradycyjnej wirtualizacji, która wykorzystuje maszyny wirtualne (VM) do uruchamiania aplikacji. Maszyny wirtualne zawierają cały system operacyjny gościa (OS) i wymagają dedykowanych zasobów (procesor, pamięć, pamięć masowa) dla każdej instancji, co czyni je zasobochłonnymi i mniej wydajnymi. Kontenery natomiast współdzielą jądro systemu operacyjnego hosta, zmniejszając zużycie zasobów i zapewniając krótszy czas uruchamiania.

Jak działa Docker

Docker opiera się na koncepcji konteneryzacji, zapewniając prosty i przyjazny dla użytkownika sposób tworzenia, zarządzania i dystrybucji kontenerów. Docker osiąga konteneryzację poprzez różne komponenty i koncepcje, w tym obrazy Docker, pliki Docker i kontenery Docker.

Obrazy Docker

Obraz Docker to przenośny, lekki i wykonywalny pakiet, który zawiera wszystko, co potrzebne do uruchomienia aplikacji - kod, środowisko uruchomieniowe, narzędzia systemowe, biblioteki i ustawienia. Obrazy są tworzone z obrazów bazowych, wstępnie skonfigurowanych środowisk systemu operacyjnego, które stanowią podstawę dla konteneryzowanej aplikacji. Obrazy Docker są wersjonowane i mogą być przechowywane w rejestrze, co ułatwia udostępnianie i dystrybucję aplikacji wśród członków zespołu lub wdrażanie jej w różnych środowiskach.

Pliki Docker

Plik Dockerfile to skrypt zawierający instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia obrazu Docker. Określa on obraz bazowy, zależności, kod aplikacji, konfiguracje systemu i inne wymagania dotyczące uruchamiania aplikacji w kontenerze. Pliki Docker umożliwiają programistom definiowanie środowiska aplikacji w kodzie, promując przejrzystość i kontrolę wersji.

Kontenery Docker

Kontener Docker to uruchomiona instancja obrazu Docker. Po uruchomieniu kontener otacza aplikację i jej zależności w izolowanym i spójnym środowisku, zapewniając, że zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami w różnych systemach. Kontenery mogą być tworzone, uruchamiane, zatrzymywane i usuwane w zależności od potrzeb, poprawiając przenośność aplikacji i ułatwiając testowanie i wdrażanie nowych wersji oprogramowania.

Podsumowując, Docker ułatwia deweloperom konteneryzację aplikacji, zapewniając niezawodny i wydajny sposób pakowania, dystrybucji i uruchamiania oprogramowania w spójny i przenośny sposób. Po zapoznaniu się z podstawowymi koncepcjami Dockera, takimi jak konteneryzacja, obrazy, pliki Docker i kontenery, w kolejnych sekcjach zbadamy wykorzystanie Dockera do tworzenia stron internetowych.

Konfiguracja Dockera do tworzenia stron internetowych

Aby rozpocząć korzystanie z Dockera do tworzenia stron internetowych, należy zainstalować Dockera na komputerze lokalnym. Docker jest dostępny dla systemów macOS, Windows i Linux. Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować Docker:

Odwiedź oficjalną stronę pobierania Docker i pobierz Docker Desktop dla swojego systemu operacyjnego (macOS lub Windows). Zainstaluj Docker Desktop, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji dla określonego systemu operacyjnego. W przypadku użytkowników systemu Linux należy postępować zgodnie z oficjalną instrukcją instalacji dla danej dystrybucji. Zweryfikuj instalację Docker, uruchamiając następujące polecenie w terminalu:

docker --version

Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, powyższe polecenie powinno wyświetlić zainstalowaną wersję Dockera. Teraz, gdy masz już zainstalowany Docker, możesz zacząć używać go do tworzenia projektów internetowych.

Tworzenie pliku Dockerfile

Plik Dockerfile to skrypt zawierający instrukcje budowania obrazu Docker. Podczas tworzenia aplikacji internetowej plik Dockerfile definiuje obraz bazowy, zależności aplikacji i wymagane konfiguracje kontenera. Aby utworzyć plik Dockerfile, wykonaj następujące kroki:

Utwórz nowy plik o nazwie Dockerfile (bez rozszerzenia) w katalogu głównym projektu. Określ obraz bazowy dla swojej aplikacji internetowej. Może to być oficjalny obraz z Docker Hub (na przykład node , python lub php ) lub obraz niestandardowy. Użyj instrukcji FROM w pliku Dockerfile:

FROM node:latest

Utwórz katalog roboczy wewnątrz kontenera za pomocą instrukcji WORKDIR . Będzie to katalog bazowy dla wszystkich dalszych działań:

WORKDIR /app

Skopiuj pliki aplikacji do kontenera za pomocą instrukcji COPY :

COPY .

Zainstaluj niezbędne zależności dla swojej aplikacji. Może to wymagać użycia menedżera pakietów, takiego jak npm dla Node.js lub pip dla Pythona:

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

RUN npm install

Udostępnienie wymaganego portu dla aplikacji za pomocą instrukcji EXPOSE :

EXPOSE 3000

Zdefiniuj polecenie uruchamiania aplikacji po uruchomieniu kontenera. Na przykład, dla aplikacji Node.js, można użyć:

CMD ["npm", "start"].

Po utworzeniu pliku Dockerfile można teraz zbudować obraz Docker i uruchomić aplikację w kontenerze za pomocą następujących poleceń:

docker build -t my-web-app . docker run -p 3000:3000 my-web-app

Docker Compose: upraszczanie aplikacji wielokontenerowych

W tworzeniu stron internetowych projekty często obejmują wiele usług działających w oddzielnych kontenerach. Aby zorganizować tę konfigurację wielu kontenerów, Docker udostępnia narzędzie o nazwie Docker Compose. Docker Compose pozwala definiować i zarządzać aplikacjami wielokontenerowymi za pomocą prostego pliku YAML, zwykle nazywanego docker-compose.yml .

Aby utworzyć plik docker-compose .yml dla swojej aplikacji internetowej, wykonaj następujące kroki:

Utwórz nowy plik o nazwie docker-compose .yml w katalogu głównym projektu. Zdefiniuj wersję pliku Docker Compose. Na przykład, aby użyć wersji 3, dodaj następujące elementy:

version: "3"

Dodaj sekcję usług , aby zdefiniować kontenery tworzące aplikację. Określ szczegóły kontenera, takie jak obraz, kontekst kompilacji i zmienne środowiskowe dla każdej usługi. Oto przykład aplikacji internetowej z backendem Node.js i bazą danych Redis:

services: web: build: . ports: - "3000:3000" depends_on: - redis redis: image: "redis:latest" porty: - "6379:6379"

Po zainstalowaniu pliku docker-compose.yml można teraz użyć Docker Compose do zbudowania i uruchomienia aplikacji składającej się z wielu kontenerów za pomocą jednego polecenia:

docker-compose up

Docker Compose zajmie się budowaniem obrazów, tworzeniem kontenerów i łączeniem ich ze sobą w sposób określony w pliku docker-compose .yml .

Korzystając z Docker Compose, programiści mogą uprościć zarządzanie aplikacjami składającymi się z wielu kontenerów, ułatwiając tworzenie, pakowanie i wdrażanie aplikacji internetowych z wieloma połączonymi usługami.

Integracja platformy Docker z przepływem pracy deweloperskiej

Integracja platformy Docker z przepływem pracy programistycznej może sprawić, że proces ten będzie bardziej wydajny, spójny i oparty na współpracy. Konteneryzacja aplikacji pozwala wyeliminować problemy związane z różnymi środowiskami programistycznymi, usprawnić ciągłą integrację i ułatwić członkom zespołu udostępnianie i pracę nad tymi samymi bazami kodu.

Oto kilka praktycznych sposobów na zintegrowanie Dockera z przepływem pracy programistycznej:

Rozwój lokalny

Używanie Dockera do lokalnego rozwoju pozwala tworzyć przenośne, odizolowane środowiska, które naśladują konfigurację produkcyjną. Aby rozpocząć, wystarczy utworzyć plik Dockerfile dla każdej usługi aplikacji. Po zdefiniowaniu konfiguracji kontenera można zbudować i uruchomić kontenery na komputerze lokalnym, zapewniając spójne środowisko do pisania i testowania kodu.

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie (CI/CD)

Docker upraszcza konfigurowanie potoków ciągłej integracji. Korzystając z kontenerów, można tworzyć powtarzalne środowiska do uruchamiania testów, upewniając się, że kod działa zgodnie z przeznaczeniem, zanim zostanie wdrożony do produkcji. Wiele narzędzi CI/CD, takich jak Jenkins, GitLab CI i GitHub Actions, ma wbudowaną obsługę Dockera, umożliwiając łatwe włączenie kontenerów Docker do potoków.

Współdzielenie środowiska przez członków zespołu

Jedną z najważniejszych zalet korzystania z Dockera w zespole programistycznym jest możliwość współdzielenia środowisk aplikacji. Zamiast ręcznie konfigurować środowisko programistyczne każdego członka zespołu, można użyć obrazów i kontenerów Docker, aby upewnić się, że wszyscy pracują z tymi samymi zależnościami i konfiguracjami. Oszczędza to czas i pomaga uniknąć problemów podczas wdrażania aplikacji w środowiskach przejściowych lub produkcyjnych.

Wdrożenie produkcyjne

Kontenery Docker mogą być również wykorzystywane do wdrażania aplikacji w środowisku produkcyjnym. Liczni dostawcy usług w chmurze i systemy orkiestracji kontenerów, takie jak Kubernetes i Amazon ECS, obsługują wdrażanie kontenerów Docker, zapewniając taką samą spójność i izolację, jak podczas programowania. Upraszcza to procesy wdrażania i zmniejsza ryzyko napotkania problemów związanych ze środowiskiem podczas uruchamiania aplikacji na żywo.

Docker i AppMaster.io

AppMaster.io, potężna platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, webowych i mobilnych, wykorzystuje Docker do wydajnego pakowania i wdrażania aplikacji backendowych. Korzystając z Dockera, AppMaster.io zapewnia spójne i bezpieczne działanie swoich aplikacji w różnych środowiskach, co czyni go nieocenionym narzędziem do tworzenia nowoczesnych aplikacji.

Podczas tworzenia aplikacji za pomocą AppMaster.io, platforma generuje kod źródłowy aplikacji, kompiluje je i pakuje w kontenery Docker. Proces ten ułatwia utrzymanie i wykonywanie aplikacji ze stałą wydajnością, nawet podczas wdrażania w różnych środowiskach hostingowych.

Konteneryzacja Docker nie jest jedyną zaletą korzystania z AppMaster.io. Potężne wizualne środowisko programistyczne platformy pozwala projektować modele danych, procesy biznesowe i interfejsy użytkownika bez pisania jakiegokolwiek kodu. Takie podejście przyspiesza i demokratyzuje proces rozwoju, umożliwiając nawet osobom niebędącym programistami tworzenie skalowalnych, wydajnych i bezpiecznych aplikacji.

Przemyślenia końcowe

Docker zrewolucjonizował świat tworzenia stron internetowych, wprowadzając konteneryzację, która zapewnia spójność, przenośność i wydajność w całym cyklu życia oprogramowania. Integracja Dockera z przepływem pracy programistycznej może pomóc zminimalizować kwestie związane ze środowiskiem, usprawnić ciągłą integrację, usprawnić współpracę zespołową i bez wysiłku wdrażać aplikacje do produkcji.

Znalezienie odpowiednich narzędzi do tworzenia projektów internetowych ma kluczowe znaczenie na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku technologicznym. Narzędzia takie jak Docker i AppMaster.io mogą znacznie poprawić doświadczenie programistyczne i zwiększyć konkurencyjność projektów w coraz bardziej wymagającej branży. Zastosowanie tych rozwiązań niewątpliwie doprowadzi do bardziej wydajnych, spójnych i skutecznych praktyk tworzenia stron internetowych.