يمكن أن يكون تطوير تطبيقات الويب معقدًا ، وقد يكون ضمان السلوك المتسق عبر بيئات مختلفة - التطوير أو الاختبار أو الإنتاج - أمرًا صعبًا. أحد الحلول القوية للتخفيف من هذه الصداع هو Docker - منصة حاوية تسمح لك بتعبئة التطبيقات وتوزيعها وتشغيلها في حاويات معزولة ومحمولة.

قام Docker بتحويل طريقة عمل المطورين ، وتحسين الإنتاجية وتقليل تعقيد إعداد وإدارة بيئات التطبيقات. في دليل المبتدئين هذا ، سنغطي أساسيات Docker ، وكيف تساعد في النقل بالحاويات ، وكيف تعمل.

فهم الحاوية

قبل الغوص في Docker ، من الضروري فهم مفهوم النقل بالحاويات. الحاوية هي عملية تغليف رمز البرنامج وتبعياته والتكوينات المطلوبة في وحدة محمولة قائمة بذاتها تسمى الحاوية. تعمل هذه الحاويات باستمرار عبر بيئات مختلفة ، مما يضمن أن البرنامج يتصرف بنفس الطريقة ، بغض النظر عن البنية التحتية الأساسية. الحاويات خفيفة الوزن وفعالة ويمكن مشاركتها ونشرها بسهولة ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمشاريع تطوير الويب.

يمكن مقارنة المرسى والحاويات بحاويات الشحن للتجارة الدولية. واجه الشاحنون الأوائل تحديات في نقل البضائع بسبب اختلاف الأحجام والأشكال ، مما أدى إلى عدم الكفاءة وإهدار الموارد. حلت حاويات الشحن القياسية هذه المشكلة ، حيث يمكن تحميلها بسهولة على السفن والشاحنات ، بغض النظر عن محتوياتها. وبالمثل ، يتيح Docker إمكانية إنهاء تطبيقك وتبعياته بتنسيق قياسي ، مما يجعل من السهل نشره وتشغيله في بيئات متعددة.

تختلف الحاوية عن المحاكاة الافتراضية التقليدية ، التي تستخدم الأجهزة الافتراضية (VMs) لتشغيل التطبيقات. تشتمل الأجهزة الافتراضية على نظام تشغيل الضيف (OS) وتتطلب موارد مخصصة (وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين) لكل حالة ، مما يجعلها ثقيلة الموارد وأقل كفاءة. ومع ذلك ، فإن الحاويات تشترك في نواة نظام التشغيل المضيف ، مما يقلل من استخدام الموارد ويوفر أوقات بدء تشغيل أسرع.

كيف يعمل Docker

يعتمد Docker على مفهوم النقل بالحاويات ، مما يوفر طريقة مباشرة وسهلة الاستخدام لإنشاء الحاويات وإدارتها وتوزيعها. يحقق Docker النقل بالحاويات من خلال مكونات ومفاهيم مختلفة ، بما في ذلك صور Docker و Dockerfiles وحاويات Docker.

صور عامل ميناء

صورة Docker عبارة عن حزمة محمولة وخفيفة الوزن وقابلة للتنفيذ تتضمن كل ما يلزم لتشغيل تطبيق - التعليمات البرمجية ووقت التشغيل وأدوات النظام والمكتبات والإعدادات. الصور مبنية من الصور الأساسية وبيئات نظام التشغيل التي تم تكوينها مسبقًا والتي توفر الأساس لتطبيقك في الحاوية. يتم إصدار صور Docker ويمكن تخزينها في سجل ، مما يسهل مشاركة التطبيق وتوزيعه بين أعضاء الفريق أو نشره في بيئات مختلفة.

ملفات Dockerfiles

ملف Dockerfile عبارة عن برنامج نصي يحتوي على إرشادات خطوة بخطوة حول إنشاء صورة Docker. يحدد الصورة الأساسية والتبعيات ورمز التطبيق وتكوينات النظام والمتطلبات الأخرى لتشغيل التطبيق في الحاوية. تسمح Dockerfiles للمطورين بتحديد بيئة التطبيقات الخاصة بهم في التعليمات البرمجية ، وتعزيز الشفافية والتحكم في الإصدار.

حاويات Docker

حاوية Docker هي مثيل قيد التشغيل لصورة Docker. عند بدء التشغيل ، تقوم الحاوية بتغليف التطبيق وتبعياته في بيئة معزولة ومتسقة ، مما يضمن تصرفه كما هو متوقع عبر الأنظمة المختلفة. يمكن إنشاء الحاويات وبدء تشغيلها وإيقافها وإزالتها حسب الحاجة ، مما يؤدي إلى تحسين قابلية نقل التطبيقات وجعل اختبار إصدارات البرامج الجديدة ونشرها أسهل.

باختصار ، يجعل Docker من السهل على المطورين وضع تطبيقاتهم في حاويات ، مما يوفر طريقة موثوقة وفعالة لحزم البرامج وتوزيعها وتشغيلها بطريقة متسقة ومحمولة. من خلال فهم مفاهيم Docker الأساسية مثل الحاوية والصور و Dockerfiles والحاويات ، سنستكشف استخدام Docker لتطوير الويب في الأقسام التالية.

إعداد Docker لتطوير الويب

لبدء استخدام Docker لتطوير الويب ، تحتاج إلى تثبيت Docker على جهازك المحلي. يتوفر Docker لأنظمة macOS و Windows و Linux. اتبع الخطوات أدناه لتثبيت Docker:

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قم بزيارة صفحة التنزيل الرسمية لـ Docker وقم بتنزيل Docker Desktop لنظام التشغيل الخاص بك (macOS أو Windows). قم بتثبيت Docker Desktop باتباع إرشادات التثبيت لنظام التشغيل المحدد لديك. لمستخدمي Linux ، اتبع دليل التثبيت الرسمي لتوزيعك. تحقق من تثبيت Docker عن طريق تشغيل الأمر التالي في جهازك الطرفي:

docker --version

إذا كان التثبيت ناجحًا ، فيجب أن يعرض الأمر أعلاه إصدار Docker المثبت. الآن وبعد تثبيت Docker ، يمكنك البدء في استخدامه لمشاريع تطوير الويب.

إنشاء Dockerfile

ملف Dockerfile هو برنامج نصي يحتوي على إرشادات لبناء صورة Docker. عند إنشاء تطبيق ويب ، يحدد Dockerfile الصورة الأساسية وتبعيات التطبيق والتكوينات المطلوبة للحاوية. لإنشاء Dockerfile ، اتبع الخطوات التالية:

قم بإنشاء ملف جديد باسم Dockerfile (بدون ملحق) في الدليل الجذر لمشروعك. حدد الصورة الأساسية لتطبيق الويب الخاص بك. يمكن أن تكون هذه صورة رسمية من Docker Hub (على سبيل المثال ، node أو python أو php ) أو صورة مخصصة. استخدم تعليمات FROM في Dockerfile:

FROM node:latest

قم بإنشاء دليل عمل داخل الحاوية باستخدام تعليمات WORKDIR . سيكون هذا هو الدليل الأساسي لجميع الإجراءات الإضافية:

WORKDIR /app

انسخ ملفات التطبيق إلى الحاوية مع تعليمات COPY :

COPY . .

قم بتثبيت التبعيات الضرورية لتطبيقك. قد يتضمن ذلك استخدام مدير الحزم مثل npm لـ Node.js أو pip لـ Python :

RUN npm install

قم بتعريض المنفذ المطلوب لتطبيقك باستخدام تعليمات EXPOSE :

EXPOSE 3000

حدد الأمر لتشغيل التطبيق الخاص بك عند بدء الحاوية. على سبيل المثال ، بالنسبة لتطبيق Node.js ، يمكنك استخدام:

CMD ["npm", "start"]

مع وجود Dockerfile في مكانه ، يمكنك الآن إنشاء صورة Docker وتشغيل التطبيق الخاص بك داخل حاوية باستخدام الأوامر التالية:

docker build -t my-web-app . docker run -p 3000:3000 my-web-app

Docker Compose: تبسيط تطبيقات الحاويات المتعددة

في تطوير الويب ، غالبًا ما تتضمن المشاريع خدمات متعددة تعمل في حاويات منفصلة. لتنظيم هذا الإعداد متعدد الحاويات ، يوفر Docker أداة مساعدة تسمى Docker Compose. يتيح لك Docker Compose تحديد التطبيقات متعددة الحاويات وإدارتها باستخدام ملف YAML بسيط ، يُسمى عادةً docker-compose.yml .

لإنشاء ملف docker-compose.yml لتطبيق الويب الخاص بك ، اتبع الخطوات التالية:

قم بإنشاء ملف جديد باسم docker-compose.yml في الدليل الجذر لمشروعك. حدد إصدار ملف Docker Compose. على سبيل المثال ، لاستخدام الإصدار 3 ، أضف ما يلي:

version: "3"

أضف قسم services لتحديد الحاويات التي يتكون منها تطبيقك. حدد تفاصيل الحاوية مثل الصورة وسياق البناء ومتغيرات البيئة لكل خدمة. في ما يلي مثال على تطبيق ويب به خلفية Node.js وقاعدة بيانات Redis:

services: web: build: . ports: - "3000:3000" depends_on: - redis redis: image: "redis:latest" ports: - "6379:6379"

مع وجود ملف docker-compose.yml في مكانه ، يمكنك الآن استخدام Docker Compose لإنشاء تطبيق متعدد الحاويات وتشغيله باستخدام أمر واحد:

docker-compose up

سيهتم Docker Compose ببناء الصور وإنشاء الحاويات وربطها معًا كما هو محدد في ملف docker-compose.yml .

من خلال استخدام Docker Compose ، يمكن للمطورين تبسيط إدارة التطبيقات متعددة الحاويات ، مما يسهل إنشاء تطبيقات الويب وحزمها ونشرها مع العديد من الخدمات المترابطة.

دمج Docker في سير عمل التطوير الخاص بك

يمكن أن يساعد دمج Docker في سير عمل التطوير في جعل عمليتك أكثر كفاءة واتساقًا وتعاونًا. من خلال وضع تطبيقاتك في حاويات ، يمكنك التخلص من المشكلات المتعلقة ببيئات التطوير المتنوعة ، وتبسيط التكامل المستمر ، وجعله أكثر قابلية للإدارة لأعضاء الفريق للمشاركة والعمل على نفس قواعد التعليمات البرمجية.

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فيما يلي بعض الطرق العملية لدمج Docker في سير عمل التطوير الخاص بك:

التنمية المحلية

يتيح لك استخدام Docker للتطوير المحلي إنشاء بيئات محمولة ومعزولة تحاكي إعداد الإنتاج الخاص بك. للبدء ، ما عليك سوى إنشاء Dockerfile لكل خدمة من خدمات تطبيقك. بعد تحديد تكوين الحاوية ، يمكنك إنشاء الحاويات وتشغيلها على جهازك المحلي ، مما يوفر بيئة متسقة لكتابة الشفرة واختبارها.

التكامل المستمر والنشر المستمر (CI / CD)

يبسط Docker إعداد خطوط أنابيب التكامل المستمر. باستخدام الحاويات ، يمكنك إنشاء بيئات قابلة لإعادة الإنتاج لإجراء الاختبارات ، مما يضمن عمل الكود على النحو المنشود قبل نشره في الإنتاج. تحتوي العديد من أدوات CI / CD ، مثل Jenkins و GitLab CI و GitHub Actions ، على دعم مدمج لـ Docker ، مما يتيح لك دمج حاويات Docker في خطوط الأنابيب الخاصة بك بسهولة.

تقاسم البيئة بين أعضاء الفريق

تتمثل إحدى أهم مزايا استخدام Docker في فريق التطوير في القدرة على مشاركة بيئات التطبيق. بدلاً من تكوين إعداد تطوير كل عضو في الفريق يدويًا ، يمكنك استخدام صور وحاويات Docker للتأكد من أن كل شخص يعمل بنفس التبعيات والتكوينات. هذا يوفر الوقت ويساعد في تجنب المشكلات عند نشر التطبيق في بيئات التدريج أو الإنتاج.

نشر الإنتاج

يمكن أيضًا استخدام حاويات Docker لنشر التطبيقات في الإنتاج. يدعم العديد من موفري السحابة وأنظمة تنظيم الحاويات ، مثل Kubernetes و Amazon ECS ، نشر حاويات Docker ، مما يوفر نفس مزايا الاتساق والعزل التي تواجهها أثناء التطوير. يعمل هذا على تبسيط عمليات النشر وتقليل فرص مواجهة المشكلات المتعلقة بالبيئة عند تشغيل التطبيقات الحية.

Docker و AppMaster .io

يستخدم AppMaster.io ، وهو نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، Docker لتجميع التطبيقات الخلفية ونشرها بكفاءة. باستخدام Docker ، يضمن AppMaster.io تشغيل تطبيقاته بشكل متسق وآمن عبر بيئات مختلفة ، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن لتطوير التطبيقات الحديثة.

عند إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster.io ، يقوم النظام الأساسي بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات ، وتجميعها ، وتعبئتها في حاويات Docker. تسهل هذه العملية صيانة التطبيقات وتنفيذها بأداء ثابت ، حتى عند النشر في بيئات استضافة مختلفة.

لا تعد حاويات Docker هي الميزة الوحيدة لاستخدام AppMaster.io. تتيح لك بيئة التطوير المرئي القوية للمنصة تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم دون كتابة أي رمز. يعمل هذا النهج على تسريع عملية التطوير وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها ، مما يسمح حتى لغير المطورين بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة وآمنة.

افكار اخيرة

أحدثت Docker ثورة في عالم تطوير الويب من خلال تقديم حاويات ، والتي توفر الاتساق وقابلية النقل ومزايا الأداء عبر دورة حياة التطوير بأكملها. يمكن أن يساعدك دمج Docker في سير عمل التطوير الخاص بك على تقليل المشكلات المتعلقة بالبيئة ، وتبسيط التكامل المستمر ، وتعزيز تعاون الفريق ، ونشر التطبيقات للإنتاج دون عناء.

يعد العثور على الأدوات المناسبة لمشاريع تطوير الويب أمرًا بالغ الأهمية في سوق التكنولوجيا سريع الخطى اليوم. يمكن لأدوات مثل Docker و AppMaster.io أن تعزز بشكل كبير خبرتك في التطوير وتجعل مشاريعك أكثر تنافسية في صناعة متطلبة بشكل متزايد. سيؤدي تبني هذه الحلول بلا شك إلى ممارسات تطوير ويب أكثر كفاءة وتماسكًا ونجاحًا.