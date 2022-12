Rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej musi mieć bliskie spojrzenie na tak wiele rzeczy, aby utrzymać firmę płynnie. Jedną z tych rzeczy jest system zarządzania stocznią, aby utrzymać widok na ruch ciężarówek przyczep w zakładzie produkcyjnym, który jest jednym z głównych problemów yms adres. Obiekt może być centrum dystrybucji lub magazyn. YMS to efektywnie zaprojektowane, oparte na technologii rozwiązanie do śledzenia i zarządzania lokalizacją ciężarówek i przyczep, ładowania i rozładowywania towarów do zasobu. Magiczne kwadranty Gartnera stanowią ostateczny przewodnik dla rynku w zakresie wykorzystania YMS do dostarczania towarów. Systemy Yard Management dają możliwość integracji systemów zarządzania magazynem i systemów zarządzania transportem z systemem YMS. Te trzy systemy we współpracy mogą skutecznie pobudzić Twoją działalność. Właściwe i terminowe decyzje dotyczące usprawnienia działalności pomagają w rozwoju firmy.

Jak działa system zarządzania placem?

Systemy zarządzania placem sprawiają, że rzeczy są zautomatyzowane i łatwe w obsłudze dla Twojej firmy. Zamiast robić harmonogramy ładowania i rozładowywania ciężarówek i przyczep, YMS pomaga tworzyć zautomatyzowane harmonogramy dostaw. Śledzi również ruch przyczep ciężarówek i dostarcza szczegółowych informacji o sprzęcie i towarach, które należy dostarczyć. Dzięki szczegółowym informacjom możesz podejmować skuteczne i świadome decyzje dotyczące Twojej działalności.

Automatyzuje system i daje widoczność i obiekt szybkiej reakcji do Twojej firmy. Systemy zarządzania płynnie utrzymują status stoczni i widoczność przesyłki. Możesz prowadzić rejestr swoich zasobów, gdzie są one wykorzystywane i jaki jest status przesyłek. Co więcej, funkcja szybkiej odpowiedzi w systemie YMS pomaga w zarządzaniu problemami klientów bez straty czasu. W krótszym czasie można rozwiązać problemy operacyjne i problemy z konsumentami.

Głównym celem zarządzania stocznią YMS jest utrzymanie równowagi między produktami przychodzącymi i wychodzącymi dzięki odpowiedniemu planowaniu operacji na stoczni. Proces, dzięki któremu działa YMS, jest następujący:

Zarządzanie bramą (Gate Management)

Zarządzanie bramą zapewnia bezpieczeństwo kierowców, jak również przesyłek na danym placu. Kierowcy mają za zadanie wprowadzić dane dotyczące umówionych spotkań do urządzeń samoobsługowych, dzięki czemu mogą otworzyć bramę danego placu. System zarządzania YMS weryfikuje dane wprowadzone przez kierowców do urządzeń samoobsługowych o umówionych spotkaniach, a po potwierdzeniu danych parkingu, przydzielane są partie placów, a brama zostaje automatycznie otwarta do dalszych operacji. Zapewniona jest widoczność wszystkich pojazdów po przybyciu do doku.

Powołanie

Procedura mianowania jest niezbędna do utrzymania transakcji dla Twojej firmy. Rekord i informacje o pojazdach są zbierane i weryfikowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Następnie terminy są ustalane i potwierdzane z przewoźnikiem, aby załadować produkty z doku.

YMS oferuje samoobsługowe umawianie spotkań online dla kierowców za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Ponadto, status ciężarówek w zakresie spełnienia terminów i harmonogramu jest aktualizowany, aby zapewnić szybką dostawę produktów na plac. W przypadku zmiany terminu przez jedną ze stron, pozostałe strony są informowane o zmianie terminu, aby zachować płynność pracy i operacji.

Statystyki

System YMS gromadzi statystyki i informacje analityczne dotyczące różnych procesów i operacji w stoczniach organizacji. Dzięki temu system może zidentyfikować niedociągnięcia konkretnych procesów i operacji, aby poprawić jakość i pracę tego konkretnego procesu w organizacji.

Analiza wydajności YMS obejmuje metryki procentowe liczba danych bramy, nadzorca, i dane sprzętu. W analizie danych bramowych, czas check-ins i check-outs w stoczni jest adresowany wraz z liczbą pojazdów wewnątrz i na zewnątrz doku. Nadzorowany jest ruch naczep w ciągu dnia oraz analiza godzin dyspozycyjnych pojazdów przez sprzęt mobilny.

Kontrola doków

Zarządzanie dokiem jest niezbędne do zapewnienia efektywnego zarządzania placem YMS. Zespoły dokujące, kierowcy i kierownicy są świadomi czasu przyjazdu ciężarówek do doku stoczni. Przyjazd ciężarówki jest zgłaszany do kierownika doku. Kierownik jest informowany o przybyciu ciężarówki do stacji przeładunkowej, aby kontynuować proces załadunku lub rozładunku zgodnie z harmonogramem. Kierownik doku może jednak zaplanować czas załadunku i rozładunku z określonymi przerwami, aby efektywnie zarządzać pracą.

Widoczność aktywów na placu

Wszystkie aktywa umieszczone na placu są łatwo śledzone przez system zarządzania stocznią źródłową. Wykorzystuje on technologię RFID do śledzenia każdego składnika majątku umieszczonego w stoczni wraz z gadżetami umieszczonymi na ciężarówkach i spotterach. Pomaga również w identyfikacji zmiany lokalizacji i zmniejsza wysiłki w celu ręcznego adresowania kontroli aktywów w stoczni.

Zarządzanie zadaniami

To zaawansowane oprogramowanie posiada skuteczny menedżer zadań, który automatycznie przydziela zadania pracownikom na placu. Kierowcy mogą również otrzymywać powiadomienia o zadaniach za pośrednictwem gadżetów dołączonych do ciężarówki. Powiadomienia mogą być odbierane za pośrednictwem smartfonów lub stacji roboczych. Automatyczna konfiguracja zadań wśród pracowników zmniejsza czas poświęcony na ręczne przydzielanie zadań w stoczni. Ponadto, oprogramowanie to zwiększa wydajność zespołu i zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w stoczni.

System Alert

System alarmowy pozwala kierownikowi stoczni oraz innym osobom na otrzymywanie informacji o wszelkiego rodzaju opóźnieniach w załadunku, rozładunku, przyjazdach lub dotrzymaniu terminów na stoczni. Odpowiednie zarządzanie temperaturą jest również niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa produktów do momentu dostawy. System alertów będzie śledzić i powiadamiać o zaburzeniach temperatury, aby uniknąć produktów zepsucia.

Yard oprogramowanie do zarządzania yms jest rozwiązaniem technologicznym do czynienia z terminów, harmonogramu i planowania produktów łańcucha dostaw. Zamiast ręcznie czynienia z organizacji i planowania operacji stoczni, można użyć tego oprogramowania do czynienia z tych kwestii skutecznie. Co więcej, można również śledzić swoje produkty i uzyskać szczegółowe informacje w celu lepszego podejmowania decyzji dotyczących działalności. YMS nie działa sam w tym całym procesie; aby działać efektywnie, integruje się z innym oprogramowaniem, takim jak system zarządzania transportem (TMS), planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i system zarządzania magazynem (WMS).

Na co warto zwrócić uwagę w systemie YMS?

Ważnym celem związanym z wdrożeniem systemu YMS jest widoczność całego łańcucha dostaw w zakresie głównych problemów, które YMS rozwiązuje. Aby zarządzać widocznością procedur, konieczna jest integracja między systemami TMS, WMS i YMS. Integracja ta jest konieczna, ponieważ przynosi korzyści w zarządzaniu stocznią. Kiedy wszystkie zespoły w firmie znają nawzajem swoje postępy, mogą pracować wydajnie. Dlatego szukając skutecznych systemów zarządzania, należy upewnić się, że pomiędzy tymi trzema systemami istnieje integracja.

Magiczne kwadranty Gartnera

Kwadranty magiczne Gartnera zapewniają skuteczną i dogłębną analizę procesów systemów zarządzania. Jak już mówiliśmy, integracja systemów TMS, WMS i YMS prowadzi do sukcesu organizacji. Cztery kwadranty są wyjaśnione na stronie internetowej magicznych partnerów. Te magiczne kwadranty partnerów obejmują liderów, wizjonerów, graczy niszowych i wyzwania. Magiczny kwadrant skupia się na holistycznych multimodalnych krajowych systemach TMS, które posiadają wszystkie podstawowe możliwości. To właśnie te kwadranty określają system YMS działający w formie wykresów i diagramów. Integracja systemów TMS, WMS i YMS prowadzi do wydajnej pracy, którą pokazuje magia partnera. Koncentruje się na czterech kwadrantach, które prowadzą do skutecznego przywództwa z wizjonerskimi graczami niszowymi, którzy skutecznie radzą sobie z wyzwaniami.

Korzyści z systemu zarządzania placem

Firmy w dzisiejszych czasach skupiają się na najbardziej zaawansowanych korzyściach technologicznych. YMS to jedno z oprogramowań, które pomaga w zarządzaniu i planowaniu przesyłek firmy. Szukając systemu zarządzania stocznią, zrozum potencjalne korzyści, jakie system zarządzania stocznią będzie miał dla Twojej firmy. Powinieneś również ustalić priorytety dla swojej organizacji przed wyborem YMS. Istnieją pewne korzyści, które Twoja firma będzie miała po zastosowaniu skutecznego systemu YMS.

Ekonomiczny

Posiadanie skutecznego i wydajnego systemu zarządzania podwórzem minimalizuje koszty operacji w Twojej stoczni. Zmniejsza wydatki związane z zatrzymaniem i przestojem. Koszty te można zmniejszyć poprzez automatyzację procedur digitalizacji i zarządzania terminami. Koszt pracy może być również zmniejszony przez zastosowanie YMS. Nie trzeba będzie wykonywać telefonów, zadań ręcznych i szukać zapasów.

Ulepszony proces

Systemy zarządzania Yard usprawniły działania biznesowe i wpłynęły na nie pozytywnie. Nowoczesny proces oparty na technologii gwarantuje precyzję i dokładność danych wejściowych i wyjściowych. System YMS współpracuje z firmami 3PL i spedytorami, a także z raportami i analizami zapewniającymi efektywne pomiary i ustawienia wskaźników KPI.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo YMS można łatwo poprawić, ograniczając ruch osób, które ręcznie zajmują się operacjami na placu. Kiedy wprowadzasz lepszy system zarządzania stocznią w firmie w swojej organizacji, przynosi to korzyści w postaci maksymalizacji bezpieczeństwa. Właściwe wykorzystanie YMS pozwala na monitorowanie prędkości ciężarówki, bezpiecznych praktyk i godzin pracy kierowców ciężarówek. Wszystkie ruchy ciężarówek, w tym check-iny i check-outs, są pod nadzorem, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Analiza przewoźnika

Aby wprowadzić ulepszenia w działaniach operacyjnych, niezbędna jest widoczność, która pozwoli na zaspokojenie wszystkich aspektów globalnego łańcucha dostaw. Przynosi ona korzyści w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wyboru przewoźnika w łańcuchu dostaw. Aby podjąć lepszą decyzję, pomaga w śledzeniu i identyfikacji informacji o zobowiązaniach przewoźnika, wydajności i czasu załadunku. Można podjąć lepszą decyzję o optymalizacji pracy w doku przy załadunku i rozładunku.

Zgodność procesu

YMS zapewnia, że każda ciężarówka lub naczepa wjeżdżająca do zakładu produkcyjnego, magazynu lub centrum dystrybucyjnego jest prawidłowo odprawiona i wypisana. Ponadto system rejestruje plomby, ewentualne uszkodzenia oraz informacje o przesyłce. Cała ta informacja jest zapisywana i przekazywana wraz z numerem naczepy.

Oszczędność czasu

Systemy zarządzania placem zapewniają planowanie terminów w sposób zautomatyzowany. To automatyczne planowanie spotkań jest oszczędność czasu i kosztów, jak również. Praca nie musi tracić czasu na wykonywanie połączeń lub e-maili.

Zarządzanie stocznią Wyzwania w obecnych czasach

W zależności od wielkości i zdolności roboczej firmy system zarządzania stocznią napotyka różne wyzwania. Wyzwania są również różne w zależności od produktów konkretnej firmy. Oto kilka wyzwań stojących przed systemami zarządzania podwórkiem w dzisiejszych czasach.

Minimalna widoczność naczepy

W systemie zarządzania placem widoczność jest jedną z podstawowych rzeczy, które należy rozważyć podczas pracy w branży łańcucha dostaw. Brak widoczności w ruchu naczep prowadzi do nieefektywnego ruchu naczep. Mniejszy wgląd w dostępność aktywów naczepowych w stoczni prowadzi do braku widoczności i niekontrolowanego ruchu naczep. Prowadzi to również do zwiększenia kosztów i zmniejszenia wydajności dżokeja.

W systemie zarządzania placem widoczność jest jedną z podstawowych rzeczy, które należy rozważyć podczas pracy w branży łańcucha dostaw. Brak widoczności w ruchu naczep prowadzi do nieefektywnego ruchu naczep. Mniejszy wgląd w dostępność aktywów naczepowych w stoczni prowadzi do braku widoczności i niekontrolowanego ruchu naczep. Prowadzi to również do zwiększenia kosztów i zmniejszenia wydajności dżokeja. Minimalna wysyłka

Brak informacji i harmonogramów w zespołach naziemnych prowadzi do tego, że cierpią one z powodu ograniczonej widoczności przesyłek. Zespoły nie mają wglądu w przesyłki przychodzące i wychodzące z doku, co prowadzi do nieumiejętnego wykorzystania patio i jego zasobów; w rezultacie wzrastają wskaźniki zatrzymania i demurrage.

Brak informacji i harmonogramów w zespołach naziemnych prowadzi do tego, że cierpią one z powodu ograniczonej widoczności przesyłek. Zespoły nie mają wglądu w przesyłki przychodzące i wychodzące z doku, co prowadzi do nieumiejętnego wykorzystania patio i jego zasobów; w rezultacie wzrastają wskaźniki zatrzymania i demurrage. Niedopasowanie procesów

Kilka systemów lub narzędzi zarządzania, które prawie nie aktualizują lub nie utrzymują swoich usług, zajmuje się procesami magazynowymi, transportowymi i placowymi. To niskie utrzymanie i minimalna aktualizacja procesów prowadzą do reaktywnych operacji w tym zakresie. Interesariusze nie są świadomi procesów, które powodują nieefektywne wykorzystanie go i jego zasobów, co również zwiększa koszty w branży łańcucha dostaw. Nieefektywne wykorzystanie zasobów transportowych zwiększa czas opóźnienia i koszty, które szkodzą lojalności klientów.

FAQs

Co to jest system zarządzania placem YMS?

System zarządzania stocznią to oprogramowanie, które pomaga branży łańcucha dostaw w bliższym przyjrzeniu się ruchowi przyczep ciężarówek. Ponadto, pomaga w generowaniu automatycznych terminów i harmonogramów. Pomaga w zarządzaniu załadunkiem i rozładunkiem ciężarówek i przyczep w zakładzie produkcyjnym, którym może być magazyn lub centrum dystrybucyjne.

Czym jest YMS w łańcuchu dostaw?

Cały łańcuch dostaw zmierza w kierunku e-commerce, który czasami staje się skomplikowany. System zarządzania placem w globalnym łańcuchu dostaw to ogromny postęp technologii, który przenosi złożony system do obiektu. Możesz zarządzać i śledzić ciężarówki i przyczepy w zakładzie produkcyjnym, magazynie lub centrach dystrybucyjnych Twojego łańcucha dostaw. To zarządza wszystkimi zamówieniami, ich odbioru i dostaw w wymaganym miejscu z bezpieczeństwem.

Co oznacza zarządzanie placem?

System zarządzania stoczni jest oprogramowanie, które pomaga w śledzeniu ruchu ciężarówek i przyczep i terminów w zakładach produkcyjnych, w tym magazynów i centrów dystrybucyjnych. Ponadto, za pomocą tego systemu, można łatwo zarządzać załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych dokładnie, i że zbyt w opłacalny sposób. Jest to również oprogramowanie oszczędzające czas, które pomaga właścicielom firm w podejmowaniu trafnych decyzji w jak najkrótszym czasie.

Co to jest dostawca TMS?

Jest to system zarządzania transportem, który pomaga przedsiębiorstwom w zarządzaniu transportem. Zapewnia on widoczność w codziennej działalności transportowej i operacjach handlowych. Jest to platforma internetowa, która pomaga firmie w zarządzaniu, organizowaniu, wykonywaniu i wdrażaniu planu dobrego transportu z zakładu produkcyjnego do magazynu lub centrum dystrybucyjnego. System ten uwzględnia również procedurę dokumentacji produktów przychodzących i wychodzących. To upewnia się, że przesyłki są dostarczane na czas lub nie.

Co to jest Yard management SAP EWM?

Zarządzanie placem SAP EWM jest stworzone w celu ułatwienia ruchu ciężarówek i przyczep w obrębie placu. Plac jest obszarem poza magazynem, gdzie ciężarówki lub przyczepy pozostają po załadunku lub rozładunku produktów. Zarządzanie placem SAP EWM pomaga personelowi placu w zarządzaniu ruchem ciężarówek i towarów wewnątrz placu.

W jakim celu stosuje się system zarządzania magazynem?

System zarządzania magazynem pomaga w skutecznym i opłacalnym ruchu towarów i produktów w obiekcie magazynu lub doku. System zarządzania magazynem pomaga w funkcjach inwentaryzacyjnych i skutecznie zajmuje się tymi funkcjami. Pomaga również w zarządzaniu odbiorami i odbiorami towarów w obiekcie.

Co to jest kontrola placu?

Kontrola placu to czynność, w której strażnicy, wraz ze szczegółowymi informacjami, rejestrują wjazd ciężarówek i pojazdów. Zazwyczaj strażnicy lub portierzy zajmują się odprawami i weryfikują informacje o terminach i dostawach produktów.