يحتاج بدء عمل جديد إلى إلقاء نظرة فاحصة على العديد من الأشياء للحفاظ على سير العمل بسلاسة. أحد هذه الأشياء هو نظام إدارة الفناء لإلقاء نظرة على مقطورات شاحنات الحركة في منشأة التصنيع ، والتي تعد واحدة من المشكلات الرئيسية التي تعالجها yms. يمكن أن تكون المنشأة مركز توزيع أو مستودع. YMS هو حل قائم على التكنولوجيا مصمم بكفاءة لتتبع وإدارة موقع الشاحنات والمقطورات ، وتحميل وتفريغ البضائع إلى المورد. توفر الأرباع السحرية من Gartner دليلاً نهائيًا للسوق لاستخدام YMS لتزويد السلع. توفر أنظمة إدارة الفناء فرصة لدمج أنظمة إدارة المستودعات وأنظمة إدارة النقل مع YMS. يمكن لهذه الأنظمة الثلاثة في التعاون أن تعزز عملك بشكل فعال. تساعد القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب حول تحسين الأعمال في نمو عملك.

كيف يعمل نظام إدارة الساحة؟

تجعل أنظمة إدارة الفناء الأشياء مؤتمتة وسهلة التعامل مع عملك. بدلاً من وضع جداول زمنية لتحميل وتفريغ الشاحنات والمقطورات ، تساعدك YMS في إنشاء جداول زمنية مؤتمتة للإمداد. كما أنه يتتبع حركة مقطورات الشاحنات ويوفر معلومات مفصلة عن المعدات والبضائع المراد توريدها. باستخدام المعلومات التفصيلية ، يمكنك اتخاذ قرار فعال ومستنير بشأن عملك.

يقوم بأتمتة النظام ويعطي إمكانية الرؤية وتسهيل الاستجابة السريعة لعملك. تحافظ أنظمة الإدارة بسلاسة على حالة الساحة ورؤية الشحنة. يمكنك الاحتفاظ بسجل للموارد الخاصة بك ، وأين يتم استخدام الموارد ، وما هي حالة الشحنات. علاوة على ذلك ، فإن خدمة الاستجابة السريعة من YMS تساعد في إدارة مخاوف العملاء دون إضاعة أي وقت. يمكنك معالجة الحوادث والمشكلات التشغيلية مع المستهلكين في وقت أقل.

ما هو المهم الذي يجب النظر إليه في YMS الخاص بك؟

أحد الأهداف المهمة المرتبطة بتنفيذ YMS هو الرؤية الكاملة لسلسلة التوريد للمشاكل الرئيسية التي تعالجها YMS. لإدارة وضوح الإجراءات ، من الضروري وجود تكامل بين TMS WMS و YMS. هذا التكامل ضروري لأنه يفيد إدارة الفناء. عندما تعرف جميع فرق الشركة تقدم بعضها البعض ، يمكنهم العمل بكفاءة. لذلك أثناء البحث عن أنظمة إدارة فعالة ، تأكد من وجود التكامل بين الأنظمة الثلاثة.

الأرباع السحرية لجارتنر

توفر الأرباع السحرية من Gartner تحليلًا فعالًا ومتعمقًا لعمليات نظام الإدارة. كما تحدثنا ، فإن تكامل TMS WMS و YMS يؤدي إلى النجاح في مؤسستك. يتم شرح الأرباع الأربعة على موقع السحر الخاص بالشريك. تشمل الأرباع السحرية لهؤلاء الشركاء القادة ، وأصحاب الرؤى ، واللاعبين المتخصصين ، والتحديات. ينصب تركيز الربع السحري على TMS المحلي الشامل متعدد الوسائط الذي يمتلك جميع القدرات الأساسية. هذه هي الأرباع التي تحدد عمل YMS في شكل رسوم بيانية ومخططات. يؤدي دمج TMS WMS و YMS إلى الأداء الفعال الذي يظهره سحر الشريك. وهو يركز على أربعة أجزاء تؤدي إلى قيادة فعالة مع لاعبين متخصصين ذوي رؤية وأداء فعال في التحديات.

فوائد نظام إدارة الساحة

تركز الشركات هذه الأيام على الفوائد التكنولوجية الأكثر تقدمًا. YMS هو أحد البرامج التي تساعد في إدارة وجدولة شحنات الشركة. أثناء البحث عن نظام إدارة ساحة ، افهم الفوائد المحتملة لنظام إدارة الساحة على عملك. يجب عليك أيضًا إعطاء الأولوية للضروريات لمنظمتك قبل اختيار YMS. هناك بعض الفوائد التي ستجنيها شركتك بعد وجود YMS فعال.

فعاله من حيث التكلفه

إن وجود نظام فعال وفعال لإدارة الفناء يقلل من تكاليف العمليات في الفناء الخاص بك. يقلل من نفقات الحبس وغرامة التأخير. يمكن تخفيض هذه التكاليف عن طريق أتمتة إجراءات الرقمنة وإدارة المواعيد. يمكن أيضًا تقليل تكلفة العمالة باستخدام YMS. لن يكون هناك مثل هذا العمل المطلوب لإجراء المكالمات والقيام بالمهام اليدوية والبحث عن قوائم الجرد.

عملية محسنة

لقد حسنت أنظمة إدارة الساحة هذه العمليات التجارية وأثرت عليها بشكل إيجابي. تضمن العملية الحديثة القائمة على التكنولوجيا الدقة والدقة في المدخلات والمخرجات. تأتي YMS مع 3PLs والشاحنين جنبًا إلى جنب مع التقارير والتحليلات لضمان القياس الفعال وإعدادات KPI.

حماية

يمكن تحسين أمان YMS بسهولة عن طريق الحد من حركة الأشخاص للتعامل يدويًا مع العمليات في الفناء. عندما تقدم نظامًا أفضل لإدارة الفناء في الشركة في مؤسستك ، فإنه يفيدك في زيادة الأمان. يسمح لك الاستخدام السليم لـ YMS بمراقبة سرعة الشاحنة والممارسات الآمنة وساعات خدمة سائقي الشاحنات. تخضع جميع تحركات الشاحنات ، بما في ذلك عمليات تسجيل الوصول والمغادرة ، للمراقبة لضمان الأمن.

تحليل الناقل

لتحقيق تحسين في الأنشطة التشغيلية ، فإن الرؤية هي الشيء الضروري لتلبية جميع جوانب سلسلة التوريد العالمية. إنها تستفيد من اتخاذ قرار مستنير بشأن اختيار الناقل في سلسلة التوريد الخاصة بك. لاتخاذ قرار أفضل ، فإنه يساعد في تتبع وتحديد المعلومات المتعلقة بالتزامات الناقل والأداء ووقت التحميل. يمكنك اتخاذ قرار أفضل بشأن تحسين العمالة في الرصيف للتحميل والتفريغ.

مطابقة العملية

تضمن YMS أن كل شاحنة أو مقطورة تدخل إلى منشأة التصنيع أو المستودع أو مركز التوزيع يتم فحصها وفحصها بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، يسجل النظام الأختام والأضرار المحتملة ومعلومات الشحن. يتم تسجيل هذه المعلومات بالكامل ونقلها مع رقم المقطورة.

توفير الوقت

توفر أنظمة إدارة الفناء جدولة المواعيد بطريقة آلية. تعد جدولة المواعيد التلقائية هذه موفرة للوقت وفعالة من حيث التكلفة أيضًا. لا يحتاج العمل إلى إضاعة الوقت في إجراء مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني.

تحديات إدارة الفناء في الوقت الحاضر

اعتمادًا على حجم وقدرة العمل ، يواجه نظام إدارة ساحة الشركة تحديات مختلفة. تختلف التحديات أيضًا وفقًا لمنتجات شركة معينة. فيما يلي بعض التحديات التي تواجه أنظمة إدارة الفناء هذه الأيام.

الحد الأدنى من رؤية المقطورة

في نظام إدارة الفناء ، تعد الرؤية أحد الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء العمل في صناعة سلسلة التوريد. يؤدي غياب الرؤية في حركة المقطورة إلى حركة غير فعالة للمقطورة. قلة النظر في مدى توافر أصول المقطورة في الفناء يؤدي إلى غياب الرؤية وحركة المقطورة غير المنضبطة. يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة التكلفة وتقليل كفاءة الفارس.

في نظام إدارة الفناء ، تعد الرؤية أحد الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء العمل في صناعة سلسلة التوريد. يؤدي غياب الرؤية في حركة المقطورة إلى حركة غير فعالة للمقطورة. قلة النظر في مدى توافر أصول المقطورة في الفناء يؤدي إلى غياب الرؤية وحركة المقطورة غير المنضبطة. يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة التكلفة وتقليل كفاءة الفارس. أدنى شحنة

يؤدي نقص المعلومات والجدولة الزمنية في الفرق الأرضية إلى معاناتهم من محدودية رؤية الشحنة. ليس لدى الفرق نظرة ثاقبة على الشحنات الواردة أو الخارجة من الرصيف ، مما يؤدي إلى استخدام غير ماهر للفناء وموارده ؛ ونتيجة لذلك ، زادت معدلات الاعتقال وغرامات التأخير.

يؤدي نقص المعلومات والجدولة الزمنية في الفرق الأرضية إلى معاناتهم من محدودية رؤية الشحنة. ليس لدى الفرق نظرة ثاقبة على الشحنات الواردة أو الخارجة من الرصيف ، مما يؤدي إلى استخدام غير ماهر للفناء وموارده ؛ ونتيجة لذلك ، زادت معدلات الاعتقال وغرامات التأخير. اختلال العملية

تتعامل العديد من أنظمة أو أدوات الإدارة التي بالكاد تقوم بتحديث أو صيانة خدماتها مع عمليات المستودعات والنقل والفناء. تؤدي هذه الصيانة المنخفضة والحد الأدنى من تحديث العمليات إلى عمليات تفاعلية فيها. أصحاب المصلحة غير مدركين للعمليات التي تسبب الاستخدام غير الفعال لها ومواردها ، مما يزيد أيضًا من التكاليف في صناعة سلسلة التوريد. يؤدي الاستخدام غير الفعال لموارد النقل إلى زيادة وقت التأخير والتكاليف التي تضر بولاء العملاء.

أسئلة وأجوبة

ما هو نظام إدارة ساحة YMS؟

نظام إدارة الساحة هو البرنامج الذي يساعد صناعة سلسلة التوريد في إلقاء نظرة فاحصة على حركة مقطورات الشاحنات. علاوة على ذلك ، فهو يساعد في إنشاء المواعيد والجداول الزمنية الآلية. يساعد في إدارة تحميل وتفريغ الشاحنات والمقطورات في منشأة التصنيع ، والتي قد تكون مستودعًا أو مركز توزيع.

ما هو YMS في سلسلة التوريد؟

تتجه سلسلة التوريد بأكملها نحو التجارة الإلكترونية التي تصبح معقدة في بعض الأحيان. يعد نظام إدارة الفناء في سلسلة التوريد العالمية تقدمًا هائلاً للتكنولوجيا التي تنقل النظام المعقد إلى المنشأة. يمكنك إدارة وتتبع الشاحنات والمقطورات في منشأة التصنيع أو المستودع أو مراكز التوزيع لسلسلة التوريد الخاصة بك. يدير جميع الطلبات ، وشاحناتهم ، والتسليم في الموقع المطلوب بأمان.

ماذا تعني إدارة الساحة؟

نظام إدارة الساحة هو البرنامج الذي يساعد في تتبع حركة الشاحنات والمقطورات والمواعيد في مرافق التصنيع ، بما في ذلك المستودعات ومراكز التوزيع. علاوة على ذلك ، من خلال هذا النظام ، يمكنك بسهولة إدارة تحميل وتفريغ الشاحنات بدقة ، وذلك أيضًا بطريقة فعالة من حيث التكلفة. إنه أيضًا برنامج موفر للوقت يساعد أصحاب الأعمال في اتخاذ قرارات صائبة في أقل وقت.

ما هو مزود TMS؟

إنه نظام إدارة النقل الذي يساعد الأعمال في إدارة النقل. يوفر رؤية في أنشطة النقل اليومية والعمليات التجارية. هذه هي المنصة عبر الإنترنت التي تساعد الأعمال في إدارة وتنظيم وتنفيذ وتنفيذ خطة النقل الجيد من منشأة تصنيع إلى مستودع أو مركز توزيع. يأخذ هذا النظام أيضًا في الاعتبار إجراءات التوثيق للمنتجات الواردة والصادرة. تتأكد من تسليم الشحنات في الوقت المحدد أم لا.