Bắt đầu một công việc kinh doanh mới cần phải có một cái nhìn sâu sắc về rất nhiều thứ để giữ cho công việc kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Một trong những điều này là hệ thống quản lý bãi để giám sát các rơ moóc xe tải di chuyển trong cơ sở sản xuất, đây là một trong những vấn đề chính mà yms phải giải quyết. Cơ sở có thể là một trung tâm phân phối hoặc một nhà kho. YMS là một giải pháp dựa trên công nghệ được thiết kế hiệu quả để theo dõi và quản lý vị trí của xe tải và xe kéo, xếp và dỡ hàng hóa đến tài nguyên. Góc phần tư ma thuật của Gartner cung cấp hướng dẫn cuối cùng cho thị trường sử dụng YMS để cung cấp hàng hóa. Hệ thống Quản lý kho cung cấp cơ hội tích hợp hệ thống quản lý kho hàng và hệ thống quản lý vận tải với YMS. Ba hệ thống này phối hợp với nhau có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn một cách hiệu quả. Các quyết định đúng đắn và kịp thời về việc cải thiện hoạt động kinh doanh sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp bạn.

Hệ thống quản lý sân hoạt động như thế nào?

Hệ thống quản lý sân giúp mọi thứ trở nên tự động và dễ dàng xử lý cho doanh nghiệp của bạn. Thay vì bạn lập lịch trình xếp dỡ xe tải và xe kéo, YMS giúp bạn tạo lịch trình tự động cho việc cung cấp. Nó cũng theo dõi chuyển động của các rơ-moóc xe tải và cung cấp thông tin chi tiết về thiết bị và hàng hóa cần cung cấp. Với thông tin chi tiết, bạn có thể đưa ra quyết định hiệu quả và sáng suốt về doanh nghiệp của mình.

Nó tự động hóa hệ thống và cung cấp khả năng hiển thị cũng như phương tiện phản hồi nhanh chóng cho doanh nghiệp của bạn. Hệ thống quản lý duy trì thông suốt trạng thái của bãi và khả năng hiển thị của lô hàng. Bạn có thể lưu giữ hồ sơ về các nguồn lực của mình, nơi các nguồn lực được sử dụng và tình trạng của các lô hàng. Hơn nữa, cơ sở phản hồi nhanh chóng của YMS giúp quản lý các mối quan tâm của khách hàng mà không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Bạn có thể giải quyết các rủi ro hoạt động và các vấn đề với người tiêu dùng trong thời gian ngắn hơn.

Trọng tâm chính của quản lý bãi nguồn YMS là giữ cho các sản phẩm đến và đi được cân bằng bằng cách lên lịch phù hợp cho các hoạt động tại bãi. Quá trình YMS hoạt động như sau:

Quản lý cổng

Quản lý cổng đảm bảo an toàn cho lái xe cũng như các lô hàng của bãi cụ thể. Các tài xế phải nhập dữ liệu cuộc hẹn vào thiết bị tự phục vụ để có thể mở cổng bến bãi. Hệ thống quản lý YMS xác minh dữ liệu do người lái xe nhập vào thiết bị tự phục vụ về các cuộc hẹn và sau khi xác nhận dữ liệu bãi đậu xe, rất nhiều bãi được chỉ định và cổng sẽ tự động mở cho các hoạt động tiếp theo. Tầm nhìn của tất cả các phương tiện được đảm bảo khi họ đến bến tàu.

Cuộc hẹn

Thủ tục cuộc hẹn là cần thiết để duy trì các giao dịch cho doanh nghiệp của bạn. Hồ sơ và thông tin về các phương tiện được thu thập và xác minh để bảo mật. Sau đó, các cuộc hẹn được ấn định và xác nhận với người vận chuyển để tải sản phẩm từ bến tàu.

YMS cung cấp các cuộc hẹn trực tuyến tự phục vụ cho người lái xe thông qua thiết bị di động. Hơn nữa, tình trạng xe tải về việc họp lịch hẹn và lịch trình được cập nhật để đảm bảo giao hàng kịp thời tại bãi. Nếu cuộc hẹn được lên lịch lại bởi bất kỳ bên nào, các bên khác sẽ được thông báo về việc lên lịch lại cuộc hẹn để giữ cho quy trình làm việc và hoạt động trơn tru hơn.

Số liệu thống kê

Hệ thống YMS thu thập các số liệu thống kê và thông tin phân tích về các quy trình và hoạt động khác nhau trong các bãi của tổ chức. Điều này cho phép hệ thống xác định những thiếu sót của các quá trình và hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng và hoạt động của quá trình cụ thể đó trong tổ chức.

Phân tích hiệu suất của YMS bao gồm số phần trăm số liệu của dữ liệu cổng, người giám sát và dữ liệu thiết bị. Trong phân tích dữ liệu cổng, thời gian nhận phòng và trả phòng tại bãi được xác định cùng với số lượng phương tiện trong và ngoài bến. Sự di chuyển của rơ moóc hàng ngày được giám sát cùng với việc phân tích giờ vận chuyển của các phương tiện thông qua thiết bị di động.

Kiểm soát bến tàu

Quản lý bến tàu là cần thiết để đảm bảo hoạt động YMS quản lý bãi hiệu quả. Đội cập bến, lái xe và quản lý đều nắm được thời gian xuất bến của các xe tải tại bến của bãi. Sự xuất hiện của xe tải được thông báo đến bến người quản lý cuộc hẹn. Người quản lý được thông báo về việc xe tải đến bãi để tiếp tục xử lý các hoạt động xếp hoặc dỡ hàng theo lịch trình. Tuy nhiên, dock quản lý cuộc hẹn có thể lên lịch thời gian tải và giảm tải với những khoảng trống cụ thể để quản lý hoạt động công việc một cách hiệu quả.

Khả năng hiển thị của tài sản sân

Tất cả các tài sản đặt tại bãi được theo dõi dễ dàng thông qua hệ thống quản lý bãi nguồn. Nó sử dụng công nghệ RFID để theo dõi mọi tài sản được đặt trong bãi cùng với các thiết bị được đặt tại xe tải và máy dò. Nó cũng giúp xác định sự thay đổi vị trí và giảm nỗ lực giải quyết thủ công việc kiểm tra tài sản tại bãi.

Quản lý công việc

Phần mềm tiên tiến này sở hữu một trình quản lý phân công hiệu quả tự động giao nhiệm vụ cho các công nhân tại sân. Người lái xe cũng có thể nhận được thông báo về các nhiệm vụ thông qua các tiện ích gắn liền với xe tải. Có thể nhận thông báo qua điện thoại thông minh hoặc máy trạm. Cấu hình tự động của các nhiệm vụ giữa các lao động làm giảm thời gian được sử dụng trong việc phân công các nhiệm vụ thủ công tại sân. Hơn nữa, phần mềm này làm tăng hiệu quả của đội và đảm bảo việc sử dụng nguồn nhân lực tại sân một cách hiệu quả.

Hệ thống cảnh báo

Hệ thống Cảnh báo cho phép người quản lý cuộc hẹn của sân và các bên khác nhận được thông báo về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xếp hàng, dỡ hàng, khách đến hoặc thời hạn họp tại bãi. Quản lý nhiệt độ thích hợp cũng là cần thiết để giữ cho sản phẩm an toàn cho đến khi giao hàng. Hệ thống cảnh báo sẽ theo dõi và thông báo về sự xáo trộn nhiệt độ để tránh sản phẩm bị hư hỏng.

Phần mềm quản lý kho yms là giải pháp công nghệ để xử lý các cuộc hẹn, lên lịch và lập kế hoạch cho các sản phẩm của chuỗi cung ứng. Thay vì xử lý thủ công việc tổ chức và lập kế hoạch hoạt động của sân, bạn có thể sử dụng phần mềm này để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả. Hơn nữa, bạn cũng có thể theo dõi sản phẩm của mình và nhận thông tin chi tiết để đưa ra quyết định tốt hơn về doanh nghiệp. YMS không hoạt động một mình trong toàn bộ quá trình này; để hoạt động hiệu quả, nó tích hợp với các phần mềm khác như hệ thống quản lý vận tải (TMS), hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống quản lý kho hàng (WMS).

Điều gì quan trọng cần xem xét trong YMS của bạn?

Một mục tiêu quan trọng liên quan đến việc triển khai YMS là khả năng hiển thị của toàn bộ chuỗi cung ứng về các vấn đề chính mà YMS giải quyết. Để quản lý khả năng hiển thị của các thủ tục, điều này là cần thiết để có sự tích hợp giữa TMS WMS và YMS. Sự tích hợp này là cần thiết vì nó có lợi cho việc quản lý sân. Khi tất cả các nhóm của công ty biết tiến độ của nhau, họ có thể làm việc hiệu quả. Vì vậy, trong khi tìm kiếm các hệ thống quản lý hiệu quả, hãy đảm bảo sự tích hợp có mặt giữa ba hệ thống.

Góc phần tư ma thuật của Gartner

Góc phần tư ma thuật của Gartner cung cấp phân tích hiệu quả và chuyên sâu về các quy trình của hệ thống quản lý. Như chúng ta đã đề cập, việc tích hợp TMS WMS và YMS dẫn đến thành công trong tổ chức của bạn. Bốn góc phần tư được giải thích trên trang web ma thuật của đối tác. Các góc phần tư ma thuật của các đối tác này bao gồm các nhà lãnh đạo, những người có tầm nhìn xa, những người chơi thích hợp và những thách thức. Trọng tâm của góc phần tư ma thuật là vào TMS nội địa đa phương thức tổng thể sở hữu tất cả các khả năng cốt lõi. Đây là các góc phần tư xác định YMS hoạt động dưới dạng đồ thị và biểu đồ. Việc tích hợp TMS WMS và YMS dẫn đến hiệu suất hiệu quả được thể hiện bởi sự kỳ diệu của đối tác. Nó tập trung vào bốn góc phần tư hướng tới khả năng lãnh đạo hiệu quả với những người chơi thích hợp có tầm nhìn xa trông rộng hoạt động hiệu quả trong các thử thách.

Lợi ích của Hệ thống Quản lý Sân

Các công ty ngày nay đang tập trung vào những lợi ích công nghệ tiên tiến nhất. YMS là một trong những phần mềm hỗ trợ quản lý và lên lịch cho các chuyến hàng của công ty. Trong khi tìm kiếm một hệ thống quản lý sân, hãy hiểu những lợi ích tiềm năng mà hệ thống quản lý sân sẽ có đối với công việc kinh doanh của bạn. Bạn cũng nên ưu tiên các nhu cầu cần thiết cho tổ chức của mình trước khi chọn YMS. Có những lợi ích nhất định mà công ty của bạn sẽ có sau khi có một YMS hiệu quả.

Hiệu quả về chi phí

Có một hệ thống quản lý sân hiệu quả và hiệu quả sẽ giảm thiểu chi phí vận hành tại Bãi của bạn. Nó làm giảm chi phí giam giữ và phá sản. Những chi phí này có thể được giảm bớt bằng cách tự động hóa các quy trình số hóa và quản lý các cuộc hẹn. Chi phí lao động cũng có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng YMS. Sẽ không cần lao động như vậy để thực hiện các cuộc gọi, thực hiện các công việc thủ công và tìm kiếm hàng tồn kho.

Quy trình cải tiến

Các hệ thống quản lý Yard này đã cải thiện hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng tích cực đến chúng. Quy trình dựa trên công nghệ hiện đại đảm bảo độ chính xác và chính xác trong các đầu vào và đầu ra. YMS đưa ra 3PL và người gửi hàng cùng với các báo cáo và phân tích để đảm bảo cài đặt KPI và đo lường hiệu quả.

Bảo vệ

An ninh của YMS có thể dễ dàng được cải thiện bằng cách hạn chế sự di chuyển của mọi người để giải quyết các hoạt động trong sân theo cách thủ công. Khi bạn giới thiệu một hệ thống quản lý sân bãi tốt hơn trong công ty trong tổ chức của bạn, nó sẽ mang lại lợi ích cho bạn trong việc bảo mật tối đa. Việc sử dụng YMS đúng cách cho phép bạn theo dõi tốc độ của xe tải, các hoạt động an toàn và giờ làm việc của các tài xế xe tải. Tất cả các hoạt động của xe tải, bao gồm cả nhận phòng và trả phòng, đều được giám sát để đảm bảo an ninh.

Phân tích nhà cung cấp dịch vụ

Để mang lại sự cải thiện trong các hoạt động vận hành, khả năng hiển thị là điều cần thiết để phục vụ cho tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó có lợi trong việc đưa ra quyết định sáng suốt về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trong chuỗi cung ứng của bạn. Để đưa ra quyết định tốt hơn, nó giúp theo dõi và xác định thông tin về các cam kết của nhà cung cấp dịch vụ, hiệu suất và thời gian tải. Bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn về việc tối ưu hóa lao động tại bến tàu để xếp dỡ.

Sự phù hợp của quy trình

YMS đảm bảo rằng mọi xe tải hoặc rơ-moóc đi vào cơ sở sản xuất, nhà kho hoặc trung tâm phân phối đều được kiểm tra và kiểm tra đúng cách. Hơn nữa, hệ thống ghi lại niêm phong, thiệt hại tiềm ẩn và thông tin lô hàng. Toàn bộ thông tin này được ghi lại và chuyển tải cùng với số trailer.

Tiết kiệm thời gian

Hệ thống quản lý sân cung cấp việc lên lịch cuộc hẹn một cách tự động. Lập lịch cuộc hẹn tự động này cũng tiết kiệm thời gian và hiệu quả về chi phí. Người lao động không cần mất thời gian gọi điện, gửi email.

Quản lý bãi Thách thức ở thời điểm hiện tại

Tùy thuộc vào quy mô và năng lực làm việc của công ty mà hệ thống quản lý sân bãi phải đối mặt với những thách thức khác nhau. Các thách thức cũng khác nhau tùy theo sản phẩm của một công ty cụ thể. Dưới đây là một số thách thức mà hệ thống quản lý sân phải đối mặt ngày nay.

Khả năng hiển thị đoạn giới thiệu tối thiểu

Trong hệ thống quản lý sân bãi, khả năng hiển thị là một trong những điều cơ bản cần xem xét khi làm việc trong ngành chuỗi cung ứng. Việc không có tầm nhìn trong chuyển động của rơ-moóc dẫn đến chuyển động của rơ-moóc không hiệu quả. Ít hiểu biết hơn về sự sẵn có của các tài sản xe kéo trong bãi dẫn đến việc không có tầm nhìn và chuyển động xe kéo không được kiểm soát. Điều này cũng dẫn đến việc tăng chi phí và giảm hiệu quả của xe đạp.

Việc thiếu thông tin và lập kế hoạch trong các đội mặt đất khiến họ bị hạn chế về khả năng hiển thị lô hàng. Các đội không có cái nhìn sâu sắc về các chuyến hàng đến hoặc ra khỏi bến tàu, dẫn đến việc sử dụng sân và các nguồn lực của nó không có kỹ năng; kết quả của điều này là tỷ lệ giam giữ và bỏ trốn tăng lên.

Một số hệ thống hoặc công cụ quản lý hầu như không cập nhật hoặc duy trì các dịch vụ của họ liên quan đến các quy trình kho hàng, vận tải và bến bãi. Việc bảo trì thấp và cập nhật quy trình tối thiểu này dẫn đến các hoạt động phản ứng trong đó. Các bên liên quan không biết về các quy trình gây ra việc sử dụng không hiệu quả và các nguồn lực của nó, điều này cũng làm tăng chi phí trong ngành chuỗi cung ứng. Việc sử dụng không hiệu quả các nguồn lực vận tải làm tăng thời gian chậm trễ và chi phí gây tổn hại đến lòng trung thành của khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống quản lý bãi YMS là gì?

Hệ thống quản lý bãi là phần mềm giúp ngành công nghiệp chuỗi cung ứng theo dõi chặt chẽ hơn quá trình di chuyển của xe đầu kéo. Hơn nữa, nó giúp tạo ra các cuộc hẹn và lịch trình tự động. Nó giúp quản lý việc xếp và dỡ hàng của xe tải và xe kéo trong cơ sở sản xuất, có thể là nhà kho hoặc trung tâm phân phối.

YMS trong chuỗi cung ứng là gì?

Toàn bộ chuỗi cung ứng đang chuyển sang thương mại điện tử, điều này đôi khi trở nên phức tạp. Hệ thống quản lý sân bãi trong chuỗi cung ứng toàn cầu là một tiến bộ vượt bậc của công nghệ mang lại hệ thống phức hợp cho cơ sở. Bạn có thể quản lý và theo dõi các xe tải và xe kéo tại cơ sở sản xuất, nhà kho hoặc các trung tâm phân phối trong chuỗi cung ứng của mình. Nó quản lý tất cả các đơn đặt hàng, nhận hàng và giao hàng tại địa điểm được yêu cầu một cách an toàn.

Quản lý bãi nghĩa là gì?

Hệ thống quản lý bến bãi là phần mềm hỗ trợ theo dõi việc di chuyển và bổ nhiệm của xe tải, xe đầu kéo tại các cơ sở sản xuất, bao gồm cả kho bãi và trung tâm phân phối. Hơn nữa, thông qua hệ thống này, bạn có thể dễ dàng quản lý việc xếp dỡ hàng hóa của xe tải một cách chính xác và tiết kiệm chi phí. Nó cũng là phần mềm tiết kiệm thời gian giúp các chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn trong thời gian ít nhất.

Nhà cung cấp TMS là gì?

Đó là hệ thống quản lý vận tải giúp doanh nghiệp quản lý vận tải. Nó cung cấp khả năng hiển thị trong các hoạt động vận tải hàng ngày và hoạt động thương mại. Đây là nền tảng trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp quản lý, tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch vận chuyển tốt từ cơ sở sản xuất đến kho hàng hoặc trung tâm phân phối. Hệ thống này cũng tính đến thủ tục lập hồ sơ của các sản phẩm đến và đi. Nó đảm bảo rằng các lô hàng có được giao đúng thời hạn hay không.

Quản lý bãi SAP EWM là gì?

Quản lý bãi SAP EWM được tạo ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của xe tải và xe kéo trong bãi. Bãi là khu vực bên ngoài kho, nơi xe tải hoặc rơ moóc ở lại sau khi xếp, dỡ sản phẩm. Quản lý bãi SAP EWM giúp nhân viên bãi quản lý việc di chuyển của xe tải và hàng hóa bên trong bãi.

Mục đích của hệ thống quản lý kho hàng là gì?

Hệ thống quản lý kho hàng hỗ trợ việc di chuyển hàng hóa và sản phẩm trong kho hoặc bến tàu một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Hệ thống quản lý kho hỗ trợ các chức năng kiểm kê và xử lý hiệu quả các chức năng này. Nó cũng giúp quản lý việc nhận và trả hàng hóa trong cơ sở.

Kiểm tra bãi là gì?

Kiểm tra bãi là một hoạt động trong đó các bảo vệ cùng với các thông tin chi tiết, ghi lại sự ra vào của xe tải và xe cộ. Thông thường, bảo vệ hoặc người gác cổng giải quyết việc nhận phòng và xác minh thông tin về các cuộc hẹn và giao sản phẩm.