Het starten van een nieuw bedrijf moet goed kijken naar zoveel dingen om het bedrijf soepel te laten verlopen. Een van deze dingen is het yard management systeem te houden een overzicht op de beweging vrachtwagens trailers in de fabriek, dat is een van de belangrijkste problemen yms adres. De faciliteit kan een distributiecentrum of een magazijn zijn. YMS is een efficiënt ontworpen op technologie gebaseerde oplossing voor het volgen en beheren van de locatie van de vrachtwagens en trailers, het laden en lossen van de goederen aan de bron. De magic quadrants van Gartner bieden een ultieme leidraad voor de markt om YMS te gebruiken voor de bevoorrading van goederen. Yard Management systemen bieden een mogelijkheid om warehouse management systemen en transport management systemen te integreren met YMS. Deze drie systemen in samenwerking kunnen uw bedrijf effectief stimuleren. Juiste en tijdige beslissingen over de verbetering van het bedrijf helpt bij de groei van uw bedrijf.

Hoe werkt een Yard Management Systeem?

Yard management systemen maken dingen geautomatiseerd en gemakkelijk te hanteren voor uw bedrijf. In plaats van het maken van schema's voor het laden en lossen van vrachtwagens en trailers, helpt YMS u bij het maken van geautomatiseerde schema's voor de bevoorrading. Het traceert ook de bewegingen van vrachtwagenopleggers en geeft gedetailleerde informatie over de te bevoorraden apparatuur en goederen. Met de gedetailleerde informatie kunt u een effectieve en geïnformeerde beslissing nemen over uw bedrijf.

Het automatiseert het systeem en geeft zichtbaarheid en een snelle reactiefaciliteit aan uw bedrijf. De beheersystemen houden soepel de status van de werf en de zichtbaarheid van de zending bij. U kunt uw middelen bijhouden, waar de middelen worden gebruikt en wat de status van de zendingen is. Bovendien helpt de snelle reactiefaciliteit van YMS bij het beheren van de zorgen van klanten zonder tijd te verspillen. U kunt operationele ongelukken en problemen met consumenten in minder tijd aanpakken.

De belangrijkste focus van het YMS is om de inkomende en uitgaande producten in balans te houden door een goede planning van de activiteiten op de werf. Het proces waardoor het YMS werkt is als volgt:

Poortbeheer

Poortbeheer zorgt voor de veiligheid van zowel de chauffeurs als de zendingen van de specifieke werf. De chauffeurs moeten de afspraakgegevens invoeren in de zelfbedieningsapparatuur zodat zij de poort van een werf kunnen openen. Het beheersysteem YMS controleert de gegevens die de chauffeurs in de self-service apparatuur invoeren over de afspraken, en na bevestiging van het parkeren van de gegevens worden percelen van werven toegewezen en wordt de poort automatisch geopend voor verdere activiteiten. De zichtbaarheid van alle voertuigen is verzekerd wanneer zij op de werf aankomen.

Afspraak

De afspraakprocedure is noodzakelijk om de deals voor uw bedrijf te handhaven. De gegevens en informatie over de voertuigen worden voor de zekerheid verzameld en gecontroleerd. Vervolgens worden de afspraken vastgelegd en bevestigd met de vervoerder om de producten van het dok te laden.

Het YMS biedt self-service online afspraken voor chauffeurs via mobiele apparatuur. Bovendien wordt de status van de vrachtwagens met betrekking tot het nakomen van afspraken en de planning bijgewerkt, zodat de producten tijdig op de werf worden afgeleverd. Als de afspraak door een partij wordt verzet, worden de andere partijen op de hoogte gebracht van het verzetten van de afspraak, zodat de workflow en de activiteiten vlotter verlopen.

Statistieken

Het systeem YMS verzamelt statistieken en analytische informatie over verschillende processen en operaties op de werven van de organisatie. Hierdoor kan het systeem de tekortkomingen van specifieke processen en operaties identificeren om de kwaliteit en de werking van dat specifieke proces in de organisatie te verbeteren.

De prestatieanalyse van YMS omvat het percentage poortgegevens, supervisor en apparatuurgegevens. In de analyse van de poortgegevens wordt de tijd van in- en uitchecken op de werf behandeld, samen met het aantal voertuigen binnen en buiten het dok. De verplaatsing van trailers op dagelijkse basis wordt gecontroleerd, samen met de analyse van de verzendingsuren van voertuigen via mobiele apparatuur.

Dokbeheer

Dokbeheer is noodzakelijk voor een effectief werfbeheer YMS operaties. Dokteams, chauffeurs en managers zijn allemaal op de hoogte van de aankomsttijd van de vrachtwagens bij het dok van de werf. De aankomst van de vrachtwagen wordt gemeld aan de afspraak manager dok. De manager wordt geïnformeerd over de aankomst van de vrachtwagen op de werf om het laden en lossen verder te verwerken volgens de planning. De afspraakbeheerder dok kan echter de laad- en lostijden plannen met specifieke openingen om de werkzaamheden efficiënt te beheren.

Zichtbaarheid van goederen op de werf

Alle op de werf geplaatste activa worden gemakkelijk gevolgd via het bronsysteem voor werfbeheer. Het maakt gebruik van RFID-technologie om elk goed dat op de werf is geplaatst te traceren, samen met de gadgets die bij vrachtwagens en spotters zijn geplaatst. Het helpt ook bij het identificeren van de locatieverandering en vermindert de inspanningen om de inspectie van activa op de werf handmatig aan te pakken.

Beheer van taken

Deze geavanceerde software beschikt over een effectieve toewijzingsmanager die automatisch taken toewijst aan de werknemers op de werf. De chauffeurs kunnen ook worden geïnformeerd over de taken via de gadgets op de vrachtwagen. Kennisgevingen kunnen worden ontvangen via smartphones of werkstations. De geautomatiseerde configuratie van taken onder arbeiders vermindert de tijd die nodig is voor de handmatige toewijzing van taken op de werf. Bovendien verhoogt deze software de efficiëntie van het team en zorgt het voor een effectief gebruik van menselijke hulpbronnen op de werf.

Waarschuwingssysteem

Dankzij het waarschuwingssysteem kunnen de aanstellingsmanager van de werf en andere partijen op de hoogte worden gebracht van vertragingen bij het laden, lossen, aankomsten of het halen van deadlines op de werf. Een goed temperatuurbeheer is ook noodzakelijk om de producten veilig te houden tot de levering. Het waarschuwingssysteem zal bijhouden en informeren over de temperatuurverstoring om te voorkomen dat de producten bederven.

Yard management software yms is de technologische oplossing voor afspraken, planning en planning van supply chain producten. In plaats van handmatig omgaan met de organisatie en planning van werfactiviteiten, kunt u deze software gebruiken om effectief om te gaan met deze kwesties. Bovendien kunt u ook uw producten volgen en gedetailleerde informatie krijgen voor een betere besluitvorming over het bedrijf. YMS werkt niet alleen in dit hele proces; om efficiënt te werken, integreert het met andere software zoals transport management systeem (TMS), enterprise resource planning (ERP), en warehouse management systeem (WMS).

Wat is belangrijk om naar te kijken in uw YMS?

Een belangrijk doel bij de implementatie van YMS is de zichtbaarheid van de gehele toeleveringsketen van de belangrijkste problemen die YMS aanpakt. Om de zichtbaarheid van procedures te beheren, is een integratie tussen TMS WMS en YMS noodzakelijk. Deze integratie is noodzakelijk omdat het het beheer van de werf ten goede komt. Wanneer alle teams van het bedrijf elkaars voortgang kennen, kunnen ze efficiënt werken. Let er bij het zoeken naar effectieve beheersystemen dus op dat de integratie tussen de drie systemen aanwezig is.

De magische kwadranten van Gartner

De magic quadrants van Gartner bieden een efficiënte en diepgaande analyse van managementsysteemprocessen. Zoals gezegd leidt de integratie van TMS, WMS en YMS tot succes in uw organisatie. De vier kwadranten worden toegelicht op de magic website van de partners. De magische kwadranten van deze partners omvatten leiders, visionairs, nichespelers en uitdagingen. De focus van het magische kwadrant ligt op holistische multimodale binnenlandse TMS die alle kerncapaciteiten bezitten. Dit zijn de kwadranten die de YMS werking definiëren in de vorm van grafieken en diagrammen. De integratie van TMS WMS, en YMS leidt tot de efficiënte prestaties die de magie van de partner laat zien. Het richt zich op vier kwadranten die leiden tot effectief leiderschap met visionaire nichespelers die efficiënt presteren in uitdagingen.

Voordelen van Yard Management Systemen

Bedrijven richten zich tegenwoordig op de meest geavanceerde technologische voordelen. YMS is een van de software die helpt bij het beheren en plannen van de zendingen van het bedrijf. Bij het zoeken naar een yard management systeem, begrijp de potentiële voordelen die een yard management systeem zal hebben op uw bedrijf. U moet ook prioriteiten stellen voor uw organisatie voordat u een YMS kiest. Er zijn bepaalde voordelen die uw bedrijf zal hebben na het hebben van een effectief YMS.

Kosteneffectief

Een effectief en efficiënt werfbeheersysteem minimaliseert de kosten van de activiteiten op uw werf. Het vermindert de kosten van opsluiting en liggeld. Deze kosten kunnen worden verlaagd door het automatiseren van de digitaliseringsprocedures en het beheer van de afspraken. De arbeidskosten kunnen ook worden verminderd door het gebruik van YMS. Er is geen arbeid meer nodig voor het plegen van telefoontjes, het uitvoeren van handmatige taken en het zoeken naar de voorraden.

Verbeterd proces

Deze Yard management systemen hebben de bedrijfsvoering verbeterd en positief beïnvloed. Het op moderne technologie gebaseerde proces garandeert precisie en nauwkeurigheid in de inputs en outputs. YMS komt met de 3PL's en verladers samen met rapporten en analyses om efficiënte metingen en KPI-instellingen te garanderen.

Beveiliging

De veiligheid van YMS kan gemakkelijk worden verbeterd door de bewegingen van mensen te beperken om de operaties op de werf handmatig af te handelen. Wanneer u een beter yard management systeem in het bedrijf in uw organisatie introduceert, komt dat de veiligheid ten goede. Met een juist gebruik van YMS kunt u de snelheid van de vrachtwagen, veilige praktijken en diensturen van vrachtwagenchauffeurs controleren. Alle bewegingen van vrachtwagens, inclusief in- en uitchecken, worden in de gaten gehouden om de veiligheid te waarborgen.

Vervoerdersanalyse

Om de operationele activiteiten te verbeteren, is zichtbaarheid noodzakelijk voor alle aspecten van de wereldwijde toeleveringsketen. Het helpt bij het nemen van een geïnformeerde beslissing over de keuze van de vervoerder in uw toeleveringsketen. Om een betere beslissing te nemen, helpt het bij het volgen en identificeren van de informatie over de verplichtingen van de vervoerder, de prestaties en de laadtijd. U kunt een betere beslissing nemen over de optimalisatie van de arbeid bij het laden en lossen.

Conformiteit van het proces

YMS zorgt ervoor dat elke vrachtwagen of trailer die de productiefaciliteit, het magazijn of het distributiecentrum binnenkomt op de juiste manier wordt in- en uitgecheckt. Bovendien registreert het systeem de zegels, mogelijke schade en verzendinformatie. Deze hele informatie wordt geregistreerd en samen met het trailernummer doorgegeven.

Tijdbesparend

Yard management systemen zorgen voor een geautomatiseerde planning van afspraken. Deze geautomatiseerde afspraakplanning is tijdbesparend en kosteneffectief. Het personeel hoeft geen tijd te verspillen met bellen of e-mailen.

Yard management uitdagingen op dit moment

Afhankelijk van de grootte en de werkcapaciteit van het bedrijf wordt yard management systeem geconfronteerd met verschillende uitdagingen. De uitdagingen verschillen ook naargelang de producten van een bepaald bedrijf. Hier zijn enkele uitdagingen waarmee werfbeheersystemen tegenwoordig worden geconfronteerd.

Minimale zichtbaarheid van trailers

In een werfbeheersysteem is zichtbaarheid een van de fundamentele zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken in de toeleveringsketen. Het ontbreken van zichtbaarheid in trailerbeweging leidt tot inefficiënte trailerbeweging. Minder inzicht in de beschikbaarheid van trailers op de werf leidt tot het ontbreken van zichtbaarheid en ongecontroleerde trailerbewegingen. Dit leidt ook tot hogere kosten en een lagere efficiëntie van de jockey.

Gebrek aan informatie en planning in de grondteams leidt ertoe dat zij last hebben van een beperkt zicht op de zendingen. De teams hebben geen zicht op de zendingen die het dok binnenkomen of verlaten, wat leidt tot een onoordeelkundig gebruik van het terras en de middelen; als gevolg daarvan stijgen de aanhoudings- en overliggingspercentages.

Verschillende beheersystemen of -hulpmiddelen die hun diensten nauwelijks bijwerken of onderhouden, houden zich bezig met magazijn-, transport- en werfprocessen. Dit geringe onderhoud en een minimale update van de processen leiden tot reactieve operaties. De betrokkenen zijn zich niet bewust van de processen die leiden tot een inefficiënt gebruik van het magazijn en zijn middelen, waardoor ook de kosten in de toeleveringsketen toenemen. Inefficiënt gebruik van transportmiddelen verhoogt de vertragingstijd en de kosten die de klantentrouw schaden.

FAQs

Wat is een werfbeheersysteem YMS?

Het yard management systeem is de software die de supply chain industrie helpt bij het in de gaten houden van de bewegingen van vrachtwagen trailers. Bovendien helpt het bij het genereren van geautomatiseerde afspraken en schema's. Het helpt bij het beheer van het laden en lossen van vrachtwagens en trailers in de productiefaciliteit, die een magazijn of een distributiecentrum kan zijn.

Wat is YMS in de toeleveringsketen?

De hele toeleveringsketen beweegt zich in de richting van e-commerce, wat soms complex wordt. Het YMS in de wereldwijde toeleveringsketen is een enorme technologische vooruitgang die het complexe systeem naar de faciliteit brengt. U kunt de vrachtwagens en trailers in de productiefaciliteit, het magazijn of de distributiecentra van uw toeleveringsketen beheren en traceren. Het beheert alle bestellingen, hun ophalingen en leveringen op de gewenste locatie met veiligheid.

Wat betekent werfbeheer?

Het yard management systeem is de software die helpt bij het volgen van de bewegingen en afspraken van trucks en trailers bij productiefaciliteiten, waaronder magazijnen en distributiecentra. Bovendien, door middel van dit systeem, kunt u gemakkelijk beheren het laden en lossen van vrachtwagens nauwkeurig, en dat ook in een kosteneffectieve manier. Het is ook tijdbesparende software die de bedrijfseigenaren helpt bij het maken van rechtvaardige beslissingen binnen de minste tijd.

Wat is een TMS provider?

Het is het transportmanagementsysteem dat het bedrijf helpt bij het beheren van het transport. Het biedt zichtbaarheid in de dagelijkse transportactiviteiten en handelsactiviteiten. Dit is het online platform dat het bedrijf helpt bij het beheren, organiseren, uitvoeren en implementeren van het plan voor goed transport van een productiefaciliteit naar een magazijn of een distributiecentrum. Dit systeem houdt ook rekening met de documentatieprocedure van inkomende en uitgaande producten. Het zorgt ervoor dat de zendingen al dan niet op tijd worden geleverd.

Wat is werfbeheer SAP EWM?

SAP EWM yard management is gecreëerd om de bewegingen van vrachtwagens en trailers binnen de yard te vergemakkelijken. De yard is het gebied buiten het magazijn waar de vrachtwagens of trailers verblijven na het laden of lossen van de producten. Het werfbeheer SAP EWM helpt het werfpersoneel om de bewegingen van vrachtwagens en goederen binnen de werf te beheren.

Wat is het doel van een magazijnbeheersysteem?

Het magazijnbeheersysteem helpt bij de efficiënte en kosteneffectieve verplaatsing van goederen en producten in de faciliteit van het magazijn of dok. Het magazijnbeheersysteem helpt bij de voorraadfuncties en behandelt deze functies efficiënt. Het helpt ook bij het beheer van de pick-ups en drop-offs van de goederen binnen de faciliteit.

Wat is een werfcontrole?

Een werfcontrole is een activiteit waarbij de bewakers, samen met gedetailleerde informatie, de binnenkomst van vrachtwagens en voertuigen registreren. Gewoonlijk pakken de bewakers of poortwachters de check-ins aan en controleren ze de informatie over afspraken en levering van producten.