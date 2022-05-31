Yeni bir iş kurmak, işi sorunsuz bir şekilde devam ettirmek için pek çok şeye yakından bakmak gerekir. Bunlardan biri de, yms'nin ele aldığı en büyük sorunlardan biri olan, üretim tesisindeki hareketli kamyon treylerlerini gözden kaçırmamak için saha yönetim sistemidir. Tesis bir dağıtım merkezi veya bir depo olabilir. YMS, kamyon ve treylerlerin konumlarını takip etmek ve yönetmek, malları kaynağa yüklemek ve boşaltmak için verimli bir şekilde tasarlanmış teknoloji tabanlı bir çözümdür. Gartner'ın sihirli kadranları, pazarın mal tedarik etmek için YMS'yi kullanması için nihai bir kılavuz sağlar. Yard Yönetim sistemleri, depo yönetim sistemlerini ve nakliye yönetim sistemlerini YMS ile entegre etme fırsatı sunar. Bu üç sistem işbirliği içinde işinizi etkili bir şekilde artırabilir. İşin iyileştirilmesine ilişkin doğru ve zamanında alınan kararlar, işinizin büyümesine yardımcı olur.

Yard Yönetim Sistemi nasıl çalışır?

Yard yönetim sistemleri, işletmeniz için işleri otomatik hale getirir ve yönetimi kolaylaştırır. YMS, kamyon ve treylerlerin yüklenmesi ve boşaltılması için çizelgeler yapmak yerine, tedarik için otomatik çizelgeler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca kamyon römorklarının hareketini izler ve tedarik edilecek ekipman ve mallar hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Detaylı bilgiler ile işletmeniz hakkında etkili ve bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Sistemi otomatikleştirir ve işletmenize görünürlük ve hızlı yanıt olanağı sağlar. Yönetim sistemleri, sahanın durumunu ve konsinye görünürlüğünü sorunsuz bir şekilde korur. Kaynaklarınızın, kaynakların nerelerde kullanıldığını ve sevkıyatların durumunun ne olduğunun kaydını tutabilirsiniz. Ayrıca YMS'nin hızlı yanıt verme özelliği, müşterilerin endişelerini zaman kaybetmeden yönetmeye yardımcı olur. Operasyonel aksilikleri ve tüketicilerle ilgili sorunları daha kısa sürede çözebilirsiniz.

YMS'nizde nelere dikkat etmeniz önemlidir?

YMS'nin uygulanmasıyla ilgili önemli bir hedef, YMS'nin ele aldığı başlıca sorunların tüm tedarik zinciri görünürlüğünü sağlamaktır. Prosedürlerin görünürlüğünü yönetmek için TMS WMS ve YMS arasında bir entegrasyon olması gerekir. Bu entegrasyon, saha yönetimine fayda sağladığı için gereklidir. Şirketin tüm ekipleri birbirinin ilerlemesini bildiğinde verimli çalışabilirler. Bu nedenle, etkili yönetim sistemleri ararken, üç sistem arasında entegrasyonun mevcut olduğundan emin olun.

Gartner'ın sihirli kadranları

Gartner'ın sihirli kadranları, yönetim sistemi süreçlerinin verimli ve derinlemesine analizini sağlar. Bahsettiğimiz gibi, TMS WMS ve YMS entegrasyonu, organizasyonunuzda başarıya yol açar. Dört kadran, partnerin sihirli web sitesinde açıklanmıştır. Bu ortakların sihirli kadranları arasında liderler, vizyonerler, niş oyuncular ve zorluklar bulunur. Sihirli çeyreğin odak noktası, tüm temel yeteneklere sahip bütünsel çok modlu yerel TMS'dir. Bunlar, YMS'nin grafik ve çizelge şeklinde çalışmasını tanımlayan kadranlardır. TMS WMS ve YMS'nin entegrasyonu, ortağın sihrinin gösterdiği verimli performansa yol açar. Zorluklarda verimli bir şekilde performans gösteren vizyoner niş oyuncularla etkili liderliğe giden dört çeyreğe odaklanır.

Yard Yönetim Sisteminin Faydaları

Şirketler bugünlerde en gelişmiş teknolojik faydalara odaklanıyor. YMS, şirketin gönderilerini yönetmeye ve planlamaya yardımcı olan yazılımlardan biridir. Bir bahçe yönetim sistemi ararken, bir bahçe yönetim sisteminin işinize sağlayacağı potansiyel faydaları anlayın. Ayrıca YMS seçmeden önce kurumunuzun ihtiyaçlarını da önceliklendirmelisiniz. Etkili bir YMS geçirdikten sonra firmanızın elde edeceği bazı avantajlar vardır.

Uygun maliyetli

Etkili ve verimli bir avlu yönetim sistemine sahip olmak, Avlunuzdaki operasyon maliyetlerini en aza indirir. Hapis ve demuraj masraflarını azaltır. Bu maliyetler, dijitalleştirme prosedürlerinin otomatikleştirilmesi ve randevuların yönetilmesiyle azaltılabilir. YMS kullanılarak işçilik maliyeti de düşürülebilir. Arama yapmak, el işleri yapmak, envanter aramak için böyle bir emek gerekmeyecek.

İyileştirilmiş Süreç

Bu Yard yönetim sistemleri iş operasyonlarını iyileştirdi ve olumlu etkiledi. Modern teknolojiye dayalı süreç, girdi ve çıktılarda kesinlik ve doğruluğu garanti eder. YMS, verimli ölçüm ve KPI ayarlarını sağlamak için 3PL'ler ve nakliyeciler ile birlikte raporlar ve analitikler sunar.

Güvenlik

YMS'nin güvenliği, avludaki operasyonlarla manuel olarak ilgilenmek için insanların hareketini sınırlandırarak kolayca geliştirilebilir. Şirketinizde daha iyi bir avlu yönetim sistemini kuruluşunuzda tanıttığınızda, güvenliği en üst düzeye çıkarmanıza fayda sağlar. YMS'nin doğru kullanımı, tırın hızını, güvenli uygulamalarını ve tır şoförlerinin servis saatlerini izlemenizi sağlar. Kamyonların check-in ve check-out dahil tüm hareketleri güvenliği sağlamak için gözetim altında tutulmaktadır.

Taşıyıcı Analizi

Operasyonel faaliyetlerde iyileştirme sağlamak için görünürlük, küresel tedarik zincirinin tüm yönlerine hitap etmek için gerekli olan şeydir. Tedarik zincirinizde taşıyıcı seçimi hakkında bilinçli bir karar vermenizde fayda sağlar. Daha iyi bir karar verebilmek için taşıyıcı taahhütleri, performans ve yükleme süresi ile ilgili bilgilerin izlenmesine ve tanımlanmasına yardımcı olur. Yükleme ve boşaltma için rıhtımdaki işçiliğin optimizasyonu konusunda daha iyi bir karar verebilirsiniz.

Proses uygunluğu

YMS, üretim tesisine, depoya veya dağıtım merkezine giren her kamyon veya treylerin uygun şekilde giriş ve çıkışlarının yapılmasını sağlar. Ayrıca sistem mühürleri, olası hasarları ve sevkiyat bilgilerini kaydeder. Tüm bu bilgiler, treyler numarası ile birlikte kaydedilir ve iletilir.

Zaman tasarrufu

Yard yönetim sistemleri, otomatik bir şekilde randevu planlaması sağlar. Bu otomatik randevu planlaması, zamandan tasarruf sağlar ve aynı zamanda uygun maliyetlidir. İşçinin arama veya e-posta yaparak zaman kaybetmesine gerek yoktur.

Günümüzde avlu yönetimi Zorlukları

İşletmenin büyüklüğüne ve çalışma kapasitesine bağlı olarak avlu yönetim sistemi farklı zorluklarla karşı karşıyadır. Zorluklar, belirli bir şirketin ürünlerine göre de farklıdır. İşte bugünlerde avlu yönetim sistemlerinin karşılaştığı birkaç zorluk.

Minimum römork görünürlüğü

Bir saha yönetim sisteminde, tedarik zinciri endüstrisinde çalışırken göz önünde bulundurulması gereken temel şeylerden biri görünürlüktür. Römork hareketinde görünürlük olmaması, verimsiz treyler hareketine yol açar. Avludaki treyler varlıklarının mevcudiyetine ilişkin daha az bilgi, görünürlük ve kontrolsüz treyler hareketinin olmamasına yol açar. Bu aynı zamanda maliyetin artmasına ve jokeyin verimliliğinin düşmesine yol açar.

Bir saha yönetim sisteminde, tedarik zinciri endüstrisinde çalışırken göz önünde bulundurulması gereken temel şeylerden biri görünürlüktür. Römork hareketinde görünürlük olmaması, verimsiz treyler hareketine yol açar. Avludaki treyler varlıklarının mevcudiyetine ilişkin daha az bilgi, görünürlük ve kontrolsüz treyler hareketinin olmamasına yol açar. Bu aynı zamanda maliyetin artmasına ve jokeyin verimliliğinin düşmesine yol açar. Minimum sevkiyat

Kara ekiplerinde bilgi ve zamanlama eksikliği, sınırlı sevkiyat görünürlüğünden muzdarip olmalarına neden olur. Ekiplerin, limana giren veya çıkan gönderiler hakkında hiçbir fikri yok, bu da verandanın ve kaynaklarının vasıfsız kullanımına yol açıyor; bunun sonucunda tutukluluk ve demuraj oranları artmaktadır.

Kara ekiplerinde bilgi ve zamanlama eksikliği, sınırlı sevkiyat görünürlüğünden muzdarip olmalarına neden olur. Ekiplerin, limana giren veya çıkan gönderiler hakkında hiçbir fikri yok, bu da verandanın ve kaynaklarının vasıfsız kullanımına yol açıyor; bunun sonucunda tutukluluk ve demuraj oranları artmaktadır. Proses hizasızlığı

Hizmetlerini zorlukla güncelleyen veya sürdüren çeşitli yönetim sistemleri veya araçları, depo, nakliye ve saha süreçleriyle ilgilenir. Bu düşük bakım ve minimum süreç güncellemesi, içinde reaktif işlemlere yol açar. Paydaşların, kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olan süreçlerin farkında olmaması, tedarik zinciri sektöründe maliyetleri de artırmaktadır. Taşıma kaynaklarının verimsiz kullanımı, gecikme süresini ve müşteri sadakatini zedeleyen maliyetleri artırır.

SSS

Yard Yönetim Sistemi YMS Nedir?

Saha yönetim sistemi, tedarik zinciri endüstrisinin kamyon römorklarının hareketini daha yakından incelemesine yardımcı olan bir yazılımdır. Ayrıca, otomatik randevular ve programlar oluşturmaya yardımcı olur. Depo veya dağıtım merkezi olabilecek üretim tesisinde kamyon ve treylerlerin yüklenmesi ve boşaltılmasının yönetilmesine yardımcı olur.

Tedarik zincirinde YMS nedir?

Tüm tedarik zinciri, bazen karmaşıklaşan e-ticarete doğru ilerliyor. Küresel tedarik zincirindeki saha yönetim sistemi, karmaşık sistemi tesise getiren büyük bir teknoloji ilerlemesidir. Tedarik zincirinizin üretim tesisi, depo veya dağıtım merkezlerindeki kamyon ve treylerleri yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Tüm siparişleri, alımlarını ve teslimatlarını gerekli sahada güvenli bir şekilde yönetir.

Yard Yönetimi ne anlama gelmektedir?

Saha yönetim sistemi, depolar ve dağıtım merkezleri dahil olmak üzere üretim tesislerinde kamyon ve treylerin hareketlerinin ve randevularının izlenmesine yardımcı olan bir yazılımdır. Üstelik bu sistem sayesinde tırların yükleme ve boşaltma işlemlerini doğru bir şekilde kolayca yönetebilir, üstelik bunu da uygun maliyetli bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda işletme sahiplerinin en kısa sürede doğru kararlar vermelerine yardımcı olan zaman kazandıran bir yazılımdır.

TMS sağlayıcısı nedir?

İşletmenin ulaşımı yönetmesine yardımcı olan ulaşım yönetim sistemidir. Günlük taşıma faaliyetlerinde ve ticaret operasyonlarında görünürlük sağlar. Bu, bir üretim tesisinden bir depoya veya dağıtım merkezine iyi bir nakliye planının yönetilmesinde, organize edilmesinde, yürütülmesinde ve uygulanmasında işletmeye yardımcı olan çevrimiçi platformdur. Bu sistem aynı zamanda gelen ve giden ürünlerin dokümantasyon prosedürünü de dikkate almaktadır. Gönderilerin zamanında teslim edilip edilmediğini kontrol eder.