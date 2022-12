L'avvio di una nuova attività richiede un'attenta analisi di molti aspetti per mantenere l'attività senza intoppi. Uno di questi aspetti è il sistema di gestione del piazzale per tenere sotto controllo il movimento dei rimorchi degli autocarri nell'impianto di produzione, che è uno dei problemi principali affrontati dagli yms. La struttura può essere un centro di distribuzione o un magazzino. YMS è una soluzione tecnologica progettata in modo efficiente per tracciare e gestire la posizione dei camion e dei rimorchi, il carico e lo scarico delle merci alla risorsa. I quadranti magici di Gartner forniscono una guida definitiva per l'utilizzo degli YMS da parte del mercato per l'approvvigionamento delle merci. I sistemi di gestione dei cantieri offrono l'opportunità di integrare i sistemi di gestione del magazzino e dei trasporti con gli YMS. La collaborazione di questi tre sistemi può dare un impulso efficace alla vostra attività. Decisioni giuste e tempestive per il miglioramento dell'attività contribuiscono alla crescita dell'azienda.

Come funziona il sistema di gestione del cantiere?

I sistemi di gestione del piazzale rendono le cose automatizzate e facili da gestire per la vostra azienda. Invece di fare programmi per il carico e lo scarico di camion e rimorchi, YMS vi aiuta a creare programmi automatizzati per la fornitura. Inoltre, traccia il movimento dei rimorchi dei camion e fornisce informazioni dettagliate sulle attrezzature e sulle merci da rifornire. Grazie alle informazioni dettagliate, è possibile prendere decisioni efficaci e informate sulla propria attività.

Automatizza il sistema e fornisce visibilità e una rapida capacità di risposta alla vostra attività. I sistemi di gestione mantengono lo stato del cantiere e la visibilità delle spedizioni. È possibile tenere un registro delle proprie risorse, di dove vengono utilizzate e dello stato delle spedizioni. Inoltre, la funzione di risposta rapida di YMS aiuta a gestire le preoccupazioni dei clienti senza perdere tempo. È possibile affrontare gli inconvenienti operativi e i problemi con i consumatori in tempi brevi.

L'obiettivo principale del sistema YMS per la gestione dei cantieri alla fonte è mantenere l'equilibrio tra i prodotti in entrata e quelli in uscita, grazie a una corretta programmazione delle operazioni nel cantiere. Il processo attraverso cui funziona l'YMS è il seguente:

Gestione dei cancelli

La gestione dei cancelli garantisce la sicurezza degli autisti e delle spedizioni del cantiere specifico. Gli autisti devono inserire i dati dell'appuntamento nell'apparecchiatura self-service per poter aprire il cancello di un cantiere. Il sistema di gestione YMS verifica i dati inseriti dagli autisti nelle apparecchiature self-service in merito agli appuntamenti e, dopo aver confermato il parcheggio dei dati, vengono assegnati i lotti dei cantieri e il cancello viene aperto automaticamente per le operazioni successive. La visibilità di tutti i veicoli è assicurata al loro arrivo in cantiere.

Appuntamento

La procedura di appuntamento è necessaria per mantenere gli accordi per la vostra attività. I dati e le informazioni sui veicoli vengono raccolti e verificati per garantire la sicurezza. Quindi vengono fissati e confermati gli appuntamenti con il trasportatore per caricare i prodotti dal molo.

L'YMS offre appuntamenti online self-service per gli autisti attraverso apparecchiature mobili. Inoltre, lo stato degli autocarri per quanto riguarda il rispetto degli appuntamenti e degli orari viene aggiornato per garantire la consegna tempestiva dei prodotti al piazzale. Se l'appuntamento viene riprogrammato da una delle parti, le altre parti vengono informate della riprogrammazione dell'appuntamento per mantenere il flusso di lavoro e le operazioni più fluide.

Statistiche

Il sistema YMS raccoglie statistiche e informazioni analitiche su diversi processi e operazioni nei cantieri dell'organizzazione. Ciò consente al sistema di identificare le carenze di specifici processi e operazioni per migliorare la qualità e il funzionamento di quel processo specifico nell'organizzazione.

L'analisi delle prestazioni dell'YMS comprende le metriche relative al numero percentuale di dati del gate, del supervisore e delle attrezzature. Nell'analisi dei dati relativi ai cancelli, vengono presi in considerazione i tempi di ingresso e uscita dal cantiere e il numero di veicoli all'interno e all'esterno della banchina. Il movimento dei rimorchi su base giornaliera viene controllato insieme all'analisi delle ore di spedizione dei veicoli attraverso le attrezzature mobili.

Controllo delle banchine

La gestione delle banchine è necessaria per garantire l'efficacia delle operazioni di gestione del cantiere YMS. I team della banchina, gli autisti e i manager sono tutti al corrente dell'orario di arrivo dei camion alla banchina del cantiere. L'arrivo del camion viene notificato al responsabile dell'appuntamento in banchina. Il manager viene informato dell'arrivo del camion in cantiere per proseguire le operazioni di carico e scarico secondo il programma. Tuttavia, il responsabile del bacino può programmare l'orario di carico e scarico con intervalli specifici per gestire le operazioni di lavoro in modo efficiente.

Visibilità degli asset del piazzale

Tutti i beni collocati nel piazzale sono facilmente rintracciabili attraverso il sistema di gestione del piazzale di origine. Utilizza la tecnologia RFID per tracciare ogni bene collocato nel piazzale insieme ai gadget collocati sui camion e sugli spotter. Inoltre, aiuta a identificare i cambiamenti di posizione e riduce gli sforzi per affrontare manualmente l'ispezione degli asset nel piazzale.

Gestione degli incarichi

Questo software avanzato possiede un efficace gestore di incarichi che assegna automaticamente i compiti ai lavoratori del cantiere. Gli autisti possono anche ricevere notifiche sui compiti attraverso i gadget collegati al camion. Le notifiche possono essere ricevute tramite smartphone o postazioni di lavoro. La configurazione automatica dei compiti tra i lavoratori riduce il tempo utilizzato per l'assegnazione manuale dei compiti in cantiere. Inoltre, questo software aumenta l'efficienza del team e garantisce un uso efficace delle risorse umane in cantiere.

Sistema di allerta

Il sistema di allerta consente al responsabile del cantiere e ad altre parti di ricevere una notifica su qualsiasi tipo di ritardo nel carico, nello scarico, negli arrivi o nel rispetto delle scadenze del cantiere. Una corretta gestione della temperatura è necessaria anche per mantenere i prodotti al sicuro fino alla consegna. Il sistema di allerta tiene traccia e notifica i disturbi della temperatura per evitare che i prodotti si rovinino.

Il software di gestione del cantiere yms è la soluzione tecnologica per gestire gli appuntamenti, la programmazione e la pianificazione dei prodotti della supply chain. Invece di occuparvi manualmente dell'organizzazione e della pianificazione delle operazioni di cantiere, potete utilizzare questo software per gestire questi problemi in modo efficace. Inoltre, è possibile tracciare i prodotti e ottenere informazioni dettagliate per prendere decisioni migliori sull'attività. YMS non lavora da solo in questo processo; per funzionare in modo efficiente, si integra con altri software come il sistema di gestione dei trasporti (TMS), la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e il sistema di gestione del magazzino (WMS).

Che cosa è importante considerare nel vostro YMS?

Un obiettivo importante associato all'implementazione dell'YMS è la visibilità dell'intera catena di fornitura dei principali problemi che l'YMS affronta. Per gestire la visibilità delle procedure, è necessaria un'integrazione tra TMS WMS e YMS. Questa integrazione è necessaria perché va a vantaggio della gestione del cantiere. Quando tutti i team dell'azienda conoscono i progressi reciproci, possono lavorare in modo efficiente. Pertanto, quando si cercano sistemi di gestione efficaci, è necessario assicurarsi che l'integrazione sia presente tra i tre sistemi.

I quadranti magici di Gartner

I quadranti magici di Gartner forniscono un'analisi efficiente e approfondita dei processi dei sistemi di gestione. Come abbiamo detto, l'integrazione di TMS, WMS e YMS porta al successo dell'organizzazione. I quattro quadranti sono spiegati sul sito web dei partner magic. I quadranti magici di questi partner comprendono i leader, i visionari, gli operatori di nicchia e le sfide. Il quadrante magico si concentra sui TMS domestici multimodali olistici che possiedono tutte le funzionalità fondamentali. Questi sono i quadranti che definiscono il funzionamento dell'YMS sotto forma di grafici e diagrammi. L'integrazione di TMS, WMS e YMS porta a prestazioni efficienti, come dimostra il magic del partner. Si concentra su quattro quadranti che conducono a una leadership efficace, con attori di nicchia visionari che si comportano in modo efficiente nelle sfide.

Vantaggi del sistema di gestione del cantiere

Al giorno d'oggi le aziende si concentrano sui vantaggi tecnologici più avanzati. Il sistema YMS è uno dei software che aiuta a gestire e programmare le spedizioni dell'azienda. Durante la ricerca di un sistema di gestione del piazzale, è necessario comprendere i potenziali vantaggi che un sistema di gestione del piazzale avrà sulla vostra attività. Prima di scegliere un sistema YMS, dovreste anche stabilire le priorità per la vostra organizzazione. Ci sono alcuni vantaggi che la vostra azienda otterrà dopo aver adottato un YMS efficace.

Efficienza dei costi

Un sistema di gestione del cantiere efficace ed efficiente riduce al minimo i costi delle operazioni del vostro cantiere. Riduce le spese di confinamento e di controstallia. Questi costi possono essere ridotti automatizzando le procedure di digitalizzazione e la gestione degli appuntamenti. Anche il costo della manodopera può essere ridotto utilizzando YMS. Non sarà più necessaria la manodopera per effettuare chiamate, svolgere attività manuali e cercare gli inventari.

Processo migliorato

Questi sistemi di gestione del cantiere hanno migliorato le operazioni aziendali e le hanno influenzate positivamente. Il processo moderno basato sulla tecnologia garantisce precisione e accuratezza negli input e negli output. I sistemi YMS vengono forniti ai 3PL e agli spedizionieri insieme a rapporti e analisi per garantire misurazioni efficienti e impostazioni KPI.

La sicurezza

La sicurezza di YMS può essere facilmente migliorata limitando il movimento di persone che si occupano manualmente delle operazioni in cantiere. L'introduzione di un migliore sistema di gestione del piazzale nella vostra azienda vi avvantaggia nel massimizzare la sicurezza. L'uso corretto del sistema YMS consente di monitorare la velocità dei camion, le pratiche di sicurezza e le ore di servizio degli autisti. Tutti i movimenti dei camion, compresi i check-in e i check-out, sono tenuti sotto controllo per garantire la sicurezza.

Analisi del vettore

Per migliorare le attività operative, la visibilità è necessaria per soddisfare tutti gli aspetti della catena di approvvigionamento globale. È utile per prendere una decisione informata sulla scelta del vettore nella vostra catena di fornitura. Per prendere una decisione migliore, aiuta a tracciare e identificare le informazioni sugli impegni del vettore, sulle prestazioni e sui tempi di carico. È possibile prendere una decisione migliore sull'ottimizzazione della manodopera al molo per il carico e lo scarico.

Conformità del processo

YMS garantisce che ogni camion o rimorchio che entra nello stabilimento di produzione, nel magazzino o nel centro di distribuzione sia controllato in entrata e in uscita in modo corretto. Inoltre, il sistema registra i sigilli, i potenziali danni e le informazioni sulla spedizione. Tutte queste informazioni vengono registrate e trasmesse insieme al numero del rimorchio.

Risparmio di tempo

I sistemi di gestione del piazzale consentono di programmare gli appuntamenti in modo automatizzato. La programmazione automatizzata degli appuntamenti consente di risparmiare tempo e denaro. La manodopera non deve perdere tempo a telefonare o inviare e-mail.

Le sfide della gestione del cantiere al giorno d'oggi

A seconda delle dimensioni e della capacità lavorativa dell'azienda, il sistema di gestione del cantiere deve affrontare sfide diverse. Le sfide sono diverse anche in base ai prodotti di una specifica azienda. Ecco alcune sfide che i sistemi di gestione del cantiere devono affrontare al giorno d'oggi.

Visibilità minima del rimorchio

In un sistema di gestione del piazzale, la visibilità è uno degli aspetti fondamentali da considerare quando si lavora nel settore della supply chain. L'assenza di visibilità nel movimento dei rimorchi porta a una movimentazione inefficiente degli stessi. La scarsa conoscenza della disponibilità di risorse di rimorchi nel piazzale porta all'assenza di visibilità e al movimento incontrollato dei rimorchi. Questo comporta anche un aumento dei costi e una diminuzione dell'efficienza del fantino.

La mancanza di informazioni e di programmazione nelle squadre di terra le porta a soffrire di una visibilità limitata delle spedizioni. Le squadre non hanno alcuna visione delle spedizioni in arrivo o in partenza dal bacino, il che porta a un uso non qualificato del patio e delle sue risorse; di conseguenza, aumentano i tassi di detenzione e di controstallia.

Diversi sistemi di gestione o strumenti che difficilmente aggiornano o mantengono i propri servizi si occupano dei processi di magazzino, trasporto e piazzale. La scarsa manutenzione e l'aggiornamento minimo dei processi portano a operazioni reattive. Gli stakeholder non sono consapevoli dei processi che causano un uso inefficiente del magazzino e delle sue risorse, con conseguente aumento dei costi nel settore della supply chain. L'uso inefficiente delle risorse di trasporto aumenta i tempi di ritardo e i costi che danneggiano la fedeltà dei clienti.

Domande frequenti

Che cos'è un sistema di gestione del cantiere YMS?

Il sistema di gestione del piazzale è un software che aiuta l'industria della supply chain a tenere sotto controllo il movimento dei rimorchi dei camion. Inoltre, aiuta a generare appuntamenti e programmi automatici. Aiuta a gestire il carico e lo scarico dei camion e dei rimorchi nello stabilimento di produzione, che può essere un magazzino o un centro di distribuzione.

Che cos'è l'YMS nella catena di fornitura?

L'intera catena di fornitura si sta muovendo verso l'e-commerce, che a volte diventa complesso. Il sistema di gestione del piazzale nella catena di fornitura globale è un enorme progresso tecnologico che porta il complesso sistema all'interno della struttura. È possibile gestire e tracciare i camion e i rimorchi presso lo stabilimento di produzione, il magazzino o i centri di distribuzione della catena di fornitura. Gestisce tutti gli ordini, i loro ritiri e le consegne presso il sito richiesto in tutta sicurezza.

Cosa significa gestione del cantiere?

Il sistema di gestione del piazzale è un software che aiuta a tracciare gli spostamenti e gli appuntamenti di camion e rimorchi presso le strutture produttive, compresi i magazzini e i centri di distribuzione. Inoltre, grazie a questo sistema, è possibile gestire facilmente il carico e lo scarico dei camion in modo accurato e conveniente. È anche un software che fa risparmiare tempo e che aiuta i proprietari delle aziende a prendere decisioni giuste in tempi brevissimi.

Che cos'è un fornitore di TMS?

È un sistema di gestione dei trasporti che aiuta le aziende a gestire i trasporti. Fornisce visibilità sulle attività di trasporto quotidiane e sulle operazioni commerciali. Si tratta di una piattaforma online che aiuta l'azienda a gestire, organizzare, eseguire e implementare il piano per un buon trasporto da un impianto di produzione a un magazzino o a un centro di distribuzione. Questo sistema tiene conto anche della procedura di documentazione dei prodotti in entrata e in uscita. Si assicura che le spedizioni vengano consegnate in tempo o meno.

Che cos'è la gestione del cantiere SAP EWM?

La gestione del piazzale SAP EWM è stata creata per facilitare il movimento di camion e rimorchi all'interno del piazzale. Il piazzale è l'area esterna al magazzino dove i camion o i rimorchi rimangono dopo aver caricato o scaricato i prodotti. La gestione del piazzale SAP EWM aiuta il personale del piazzale a gestire il movimento dei camion e delle merci all'interno del piazzale.

Qual è lo scopo di un sistema di gestione del magazzino?

Il sistema di gestione del magazzino aiuta a movimentare in modo efficiente ed economico le merci e i prodotti nella struttura del magazzino o del bacino. Il sistema di gestione del magazzino assiste nelle funzioni di inventario e si occupa in modo efficiente di queste funzioni. Inoltre, aiuta a gestire i prelievi e le consegne delle merci all'interno della struttura.

Che cos'è un controllo del piazzale?

Il controllo del piazzale è un'attività in cui le guardie, insieme a informazioni dettagliate, registrano l'ingresso di camion e veicoli. Di solito, le guardie o i guardiani si occupano dei check-in e verificano le informazioni relative agli appuntamenti e alla consegna dei prodotti.