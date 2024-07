6 najlepszych kreatorów witryn eCommerce dla sklepów internetowych w 2024 r.

Świat handlu detalicznego online rozwija się w niespotykanym dotąd tempie, otwierając drzwi zarówno przedsiębiorcom, jak i uznanym sprzedawcom detalicznym. Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia witryn eCommerce ma kluczowe znaczenie dla skutecznej obecności w Internecie. W 2024 r. dostępne będą różne niezawodne narzędzia, z których każde odpowiada różnym potrzebom biznesowym, od małych start-upów po duże przedsiębiorstwa. W tym przewodniku przyjrzymy się 6 najlepszym kreatorom witryn eCommerce dla sklepów internetowych w 2024 r., zagłębiając się w ich funkcje, zalety i powody, dla których wyróżniają się na konkurencyjnym rynku.

Niezależnie od tego, czy szukasz platformy all-inclusive dzięki rozbudowanym opcjom dostosowywania lub prostemu, przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi, nasza lista obejmuje to wszystko. Dzięki odpowiedniemu kreatorowi eCommerce możesz stworzyć sklep internetowy, który nie tylko świetnie wygląda, ale także działa bezproblemowo, zapewniając optymalne doświadczenia zakupowe Twoim klientom. Zacznijmy od zbadania kluczowych graczy w tej dziedzinie, zaczynając od gigantów branżowych, takich jak Shopify i WooCommerce, a kończąc na wszechstronnych opcje takie jak Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace, a kończąc na innowacyjnym Rozwiązanie bez kodu dostarczone przez AppMaster.

1. Shopify

Jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia witryn eCommerce, Shopify wyróżnia się jako najlepszy wybór dla wielu właścicieli firm. Założona w 2006 roku firma Shopify rozrosła się wykładniczo, wspierając ponad milion firm na całym świecie. Co sprawia, że ​​Shopify jest popularną platformą dla handlu elektronicznego? Przyjrzyjmy się funkcjom i zaletom, które go wyróżniają.

Łatwość obsługi

Jedną z największych zalet Shopify jest łatwość obsługi. Platforma przeznaczona jest zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców, z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który upraszcza proces tworzenia strony internetowej. Shopify oferuje narzędzie do tworzenia przeciągnij i upuść, umożliwiające użytkownikom łatwe dostosowywanie sklepu internetowego bez znajomości kodowania.

Skalowalność i elastyczność strong>

Shopify jest wysoce skalowalny, dzięki czemu jest odpowiedni dla firm każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy zakładasz mały sklep internetowy, czy prowadzisz duże przedsiębiorstwo, Shopify oferuje różne plany spełniające Twoje potrzeby. Platforma obsługuje nieograniczone produkty, przepustowość i pamięć, dzięki czemu Twój sklep może rozwijać się wraz z Twoją firmą. Ponadto Shopify udostępnia szereg motywów i wtyczek poprawiających funkcjonalność i wygląd Twojego sklepu.

Integracja z bramką płatniczą

Shopify integruje się z ponad 100 bramkami płatniczymi, w tym najważniejsze, takie jak PayPal, Stripe i Authorize.Net. Ta wszechstronność gwarantuje, że możesz zaoferować swoim klientom elastyczne opcje płatności, poprawiając ich doświadczenia zakupowe i zwiększając współczynniki konwersji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem dowolną platformę eCommerce, a Shopify podchodzi do tego poważnie. Platforma jest zgodna ze standardem PCI DSS, co oznacza, że ​​spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych klientów. Shopify zapewnia również certyfikaty SSL dla Twojego sklepu, zapewniając, że wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem Twojej witryny są szyfrowane i bezpieczne.

Narzędzia SEO i marketingowe

Shopify oferuje solidny zestaw narzędzi SEO i marketingowych, które pomogą Ci przyciągnąć i utrzymać klientów. Możesz z łatwością zoptymalizować swoją witrynę pod kątem wyszukiwarek, używając metatagów, tagów tytułowych i niestandardowych adresów URL. Dodatkowo Shopify obsługuje integrację z różnymi platformami mediów społecznościowych i oferuje narzędzia do marketingu e-mailowego, pomagając dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zwiększyć sprzedaż.

Obsługa klienta 24/7

p>Shopify zapewnia całodobową obsługę klienta, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem różnych kanałów, w tym czatu na żywo, poczty e-mail i telefonu. Ich obszerne centrum pomocy i fora społeczności oferują również cenne zasoby i spostrzeżenia, które pomogą Ci rozwiązywać problemy i optymalizować sklep internetowy.

Podsumowując, łatwość obsługi Shopify, skalowalność, rozbudowana integracja bramek płatniczych, solidne środki bezpieczeństwa, i wszechstronne narzędzia marketingowe sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla twórców witryn eCommerce w 2024 r. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym przedsiębiorcą, czy właścicielem firmy o ugruntowanej pozycji, Shopify oferuje narzędzia i wsparcie potrzebne do odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku internetowym.

2. AppMaster dla eCommerce

AppMaster span> jest znana z tego, że jest kompleksową platformą bez kodu, która pozwala użytkownikom tworzyć backend, aplikacje internetowe i aplikacje mobilne bez pisania ani jednej linijki kodu. To innowacyjne rozwiązanie dla firm zajmujących się handlem elektronicznym, które chcą szybko i skutecznie zaistnieć w Internecie. Oto dlaczego AppMaster to wyjątkowy wybór do tworzenia witryn eCommerce w 2024 r.:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kompleksowe środowisko programistyczne

AppMaster oferuje potężne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), które obejmuje każdy aspekt tworzenia aplikacji. Niezależnie od tego, czy chcesz zaprojektować oszałamiającą witrynę sklepu internetowego, czy opracować aplikację mobilną dla swojego sklepu internetowego, AppMaster Ci to umożliwi. Platforma umożliwia wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika za pomocą narzędzi przeciągnij i upuść, dzięki czemu są one dostępne nawet dla osób bez wiedzy technicznej.

Visual BP Designer

Jedną z wyróżniających się funkcji AppMaster jest jego Visual BP Designer. Ta funkcja umożliwia tworzenie procesów biznesowych i zarządzanie nimi za pomocą narzędzi wizualnych, upraszczając tworzenie złożonych przepływów pracy i automatyzacji. W przypadku handlu elektronicznego oznacza to, że możesz łatwo skonfigurować procesy, takie jak zarządzanie zamówieniami, powiadomienia klientów, śledzenie zapasów i inne, zapewniając płynne działanie sklepu.

Skalowalność i wydajność

Aplikacje zaplecza AppMaster są zbudowane przy użyciu Go (Golang), znanego ze swojej wydajności i skalowalności. To sprawia, że ​​AppMaster jest szczególnie odpowiedni dla firm zajmujących się handlem elektronicznym, które oczekują znacznego wzrostu i wymagają infrastruktury zdolnej obsłużyć duży ruch i złożone transakcje. Dodatkowo aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL, zapewniając elastyczność w zarządzaniu danymi.

Szybki rozwój i wdrażanie

Dzięki AppMaster, możesz wygenerować i wdrożyć aplikacje eCommerce w mniej niż 30 sekund. Platforma pobiera Twoje projekty i generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, a nawet przeprowadza testy przed ich wdrożeniem. Ta szybkość rozwoju jest niezrównana i pozwala na powtarzanie zmian w sklepie i szybkie wdrażanie nowych funkcji w oparciu o opinie klientów i trendy rynkowe.

Bezproblemowa integracja mobilna

Na dzisiejszym rynku posiadanie przyjazna dla urządzeń mobilnych lub dedykowana aplikacja mobilna dla Twojego sklepu eCommerce jest kluczowa. AppMaster specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych, umożliwiając tworzenie natywnych aplikacji mobilnych przy użyciu Kotlina i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Dzięki temu Twój sklep zapewnia optymalne działanie na wszystkich urządzeniach, zwiększając satysfakcję klientów i zwiększając sprzedaż.

Brak długu technicznego

Unikalne podejście AppMaster do generowania aplikacji od podstaw za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu zmiana eliminuje dług techniczny, zapewniając, że Twój sklep eCommerce jest zawsze aktualny i wolny od problemów ze starszym kodem. Jest to szczególnie korzystne dla utrzymania wydajności i bezpieczeństwa Twojego sklepu internetowego w miarę jego rozwoju i ewolucji.

Łatwość obsługi i dostępność

AppMaster span> został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i dostępny dla szerokiego grona użytkowników, od małych firm po duże przedsiębiorstwa. Platforma oferuje różnorodne plany subskrypcji, w tym warstwę bezpłatną dla tych, którzy chcą poznać jej możliwości. Nawet użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą tworzyć, wdrażać profesjonalne witryny eCommerce i zarządzać nimi dzięki intuicyjnemu projektowi i dostępnym kompleksowym zasobom wsparcia.

Dzięki AppMaster, możesz naprawdę przekształcić swój biznes eCommerce, korzystając z platformy bez kodu, która jest zarówno wydajna, jak i łatwa w użyciu. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem poszukującym opłacalnego rozwiązania, czy przedsiębiorstwem potrzebującym skalowalnej i wydajnej platformy eCommerce, AppMaster zapewnia narzędzia i elastyczność potrzebne do odniesienia sukcesu na konkurencyjnym rynku internetowym rynek.

3. WooCommerce

WooCommerce to wszechstronne rozwiązanie eCommerce dla tych, którzy wolą budować swój sklep internetowy na platformie WordPress. Jako wtyczka do WordPressa, WooCommerce oferuje połączenie elastyczności i zaawansowanych funkcji, umożliwiając użytkownikom tworzenie wysoce spersonalizowanych witryn eCommerce dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Oto głębsze spojrzenie na to, dlaczego WooCommerce pozostanie najpopularniejszym wyborem dla sklepów internetowych w 2024 roku.

Funkcje i zalety

Możliwość dostosowywania: WooCommerce oferuje solidne możliwości dostosowywania opcji, dając użytkownikom kontrolę nad każdym aspektem ich sklepu internetowego. Od układu i projektu po określone funkcjonalności poprzez rozszerzenia, możliwości są praktycznie nieograniczone.

WooCommerce oferuje solidne możliwości dostosowywania opcji, dając użytkownikom kontrolę nad każdym aspektem ich sklepu internetowego. Od układu i projektu po określone funkcjonalności poprzez rozszerzenia, możliwości są praktycznie nieograniczone. Integracja z WordPress: Ponieważ jest zbudowany jako wtyczka do WordPressa, WooCommerce bezproblemowo integruje się ze wszystkimi funkcjonalności oferowane przez WordPress, w tym motywy, wtyczki i narzędzia SEO. To sprawia, że ​​jest to idealny wybór dla użytkowników, którzy mają już witrynę WordPress lub wolą korzystać z możliwości CMS WordPressa.

Ponieważ jest zbudowany jako wtyczka do WordPressa, WooCommerce bezproblemowo integruje się ze wszystkimi funkcjonalności oferowane przez WordPress, w tym motywy, wtyczki i narzędzia SEO. To sprawia, że ​​jest to idealny wybór dla użytkowników, którzy mają już witrynę WordPress lub wolą korzystać z możliwości CMS WordPressa. Rozbudowana biblioteka wtyczek: Obszerna biblioteka wtyczek i rozszerzeń WooCommerce pozwala na dodatkowe funkcje takie jak zaawansowane filtrowanie produktów, systemy rezerwacji i możliwości subskrypcji. Rozwój kierowany przez społeczność zapewnia dostępność opcji dla niemal każdej potrzebnej funkcji.

Obszerna biblioteka wtyczek i rozszerzeń WooCommerce pozwala na dodatkowe funkcje takie jak zaawansowane filtrowanie produktów, systemy rezerwacji i możliwości subskrypcji. Rozwój kierowany przez społeczność zapewnia dostępność opcji dla niemal każdej potrzebnej funkcji. Obsługa bramki płatności: WooCommerce obsługuje szeroką gamę bramek płatności. Od razu po wyjęciu z pudełka oferuje integrację z PayPal i Stripe, ale dostępne są rozszerzenia dla niemal każdej bramki płatniczej, o których możesz pomyśleć, dostosowując się do różnych preferencji klientów.

WooCommerce obsługuje szeroką gamę bramek płatności. Od razu po wyjęciu z pudełka oferuje integrację z PayPal i Stripe, ale dostępne są rozszerzenia dla niemal każdej bramki płatniczej, o których możesz pomyśleć, dostosowując się do różnych preferencji klientów. Skalowalność: WooCommerce może obsługuje zarówno małe start-upy, jak i duże przedsiębiorstwa. Elastyczność WordPressa w połączeniu z możliwością ulepszania WooCommerce za pomocą wtyczek sprawia, że ​​skalowanie witryny eCommerce jest proste.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

SEO i marketing

Przyjazne SEO : Biorąc pod uwagę fundamentalną integrację z WordPress, WooCommerce wykorzystuje mocne strony SEO WordPressa. Możesz używać wtyczek takich jak Yoast SEO, aby zoptymalizować strony produktów, kategorie i posty na blogu, znacznie poprawiając widoczność swojej witryny w wyszukiwarkach.

Biorąc pod uwagę fundamentalną integrację z WordPress, WooCommerce wykorzystuje mocne strony SEO WordPressa. Możesz używać wtyczek takich jak Yoast SEO, aby zoptymalizować strony produktów, kategorie i posty na blogu, znacznie poprawiając widoczność swojej witryny w wyszukiwarkach. Marketing treści: WooCommerce pozwala scalić Twoje Działania e-commerce połączone z content marketingiem przebiegają bezproblemowo. Korzystając z możliwości blogowania WordPress, możesz tworzyć angażujące treści, które kierują ruch do Twojego sklepu, budują autorytet marki i zwiększają zaangażowanie klientów.

Efektywność kosztowa

Otwarte Źródło: Jedną ze znaczących zalet WooCommerce jest to, że jest to oprogramowanie typu open source, co oznacza, że ​​można z niego korzystać bezpłatnie. Ponosisz koszty tylko za hosting, płatne motywy i wtyczki premium, jeśli są potrzebne. Ta elastyczność pozwala firmom zaczynać od minimalnych kosztów i w razie potrzeby rozszerzać zestaw funkcji.

Wsparcie i społeczność

Żywa społeczność: WooCommerce korzysta z dużego, aktywna społeczność programistów i użytkowników. Bogactwo samouczków, forów i rozszerzeń tworzonych przez społeczność gwarantuje, że możesz łatwo znaleźć pomoc i zasoby, niezależnie od Twojej wiedzy technicznej.

Profesjonalne wsparcie: Jeśli potrzebujesz dedykowanego wsparcia, WooCommerce oferuje kilka planów wsparcia, w tym opcje priorytetowego wsparcia, dzięki czemu możesz uzyskać pomoc eksperta, kiedy tylko jej potrzebujesz.

Patrząc w rok 2024, WooCommerce nadal będzie atrakcyjną opcją dla każdego, kto chce założyć lub rozwinąć firmę sklep internetowy. Integracja z WordPressem, w połączeniu z szerokimi możliwościami dostosowywania i wspierającą społecznością, sprawia, że ​​jest to solidny wybór dla szerokiego zakresu potrzeb eCommerce.

Co więcej, jeśli szukasz bezkodowe rozwiązanie, które uzupełni Twój sklep WooCommerce, rozważ AppMaster. Dzięki AppMaster możesz tworzyć niestandardowe rozwiązania backendowe, aplikacje internetowe i aplikacje mobilne bez pisania ani jednego wiersza kodu, zapewniając usprawnienie i skuteczność operacji eCommerce.

ECommerce Wix

h2>4.

Wix eCommerce to popularny wybór wśród właścicieli małych firm i przedsiębiorców, którzy szukają łatwej w obsłudze platformy z szeroką gamą opcji dostosowywania. Znany przede wszystkim jako kreator stron internetowych, Wix rozszerzył swoje możliwości, aby zaspokoić potrzeby sklepów internetowych, dzięki czemu jest wszechstronną opcją dla osób wyruszających w cyfrową przestrzeń handlową.

Kluczowe funkcje

Wix eCommerce oferuje szereg funkcji zaprojektowanych, aby pomóc Ci efektywnie tworzyć, zarządzać i rozwijać swój sklep internetowy:

Przeciągnij- Kreator and-Drop: Intuicyjny kreator przeciągnij i upuść umożliwia użytkownikom stworzenie atrakcyjnego wizualnie i funkcjonalnego sklepu internetowego bez znajomości kodowania. Możesz dostosować każdy aspekt swojej witryny, aby pasował do tożsamości Twojej marki.

Intuicyjny kreator umożliwia użytkownikom stworzenie atrakcyjnego wizualnie i funkcjonalnego sklepu internetowego bez znajomości kodowania. Możesz dostosować każdy aspekt swojej witryny, aby pasował do tożsamości Twojej marki. Wiele bramek płatniczych: Akceptuj płatności za pośrednictwem różnych bramek, w tym PayPal , Stripe i inne główne usługi. Ta elastyczność zapewnia Twoim klientom bezproblemową realizację transakcji.

Akceptuj płatności za pośrednictwem różnych bramek, w tym , i inne główne usługi. Ta elastyczność zapewnia Twoim klientom bezproblemową realizację transakcji. Optymalizacja urządzeń mobilnych: Wraz z rosnącą liczbą kupujących korzystających z urządzeń mobilnych, Wix zapewnia, że ​​Twój sklep internetowy jest w pełni zoptymalizowany pod kątem przeglądania mobilnego i zakupy.

Wraz z rosnącą liczbą kupujących korzystających z urządzeń mobilnych, Wix zapewnia, że ​​Twój sklep internetowy jest w pełni zoptymalizowany pod kątem przeglądania mobilnego i zakupy. Zarządzanie produktami: łatwo dodawaj, zarządzaj i wyświetlaj produkty dzięki rozbudowanym stronom produktów, śledzeniu zapasów i konfigurowalnym opcjom, takim jak rozmiary i kolory.

łatwo dodawaj, zarządzaj i wyświetlaj produkty dzięki rozbudowanym stronom produktów, śledzeniu zapasów i konfigurowalnym opcjom, takim jak rozmiary i kolory. Narzędzia marketingowe i SEO: Zwiększ widoczność swojego sklepu dzięki wbudowanym narzędziom marketingowym i SEO. Od konfigurowalnych metatagów po zintegrowany marketing w mediach społecznościowych, Wix pomaga dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Zwiększ widoczność swojego sklepu dzięki wbudowanym narzędziom marketingowym i SEO. Od konfigurowalnych metatagów po zintegrowany marketing w mediach społecznościowych, Wix pomaga dotrzeć do szerszego grona odbiorców. App Market: Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy dodatkowych funkcji i narzędzi za pośrednictwem Wix App Market. Możesz zintegrować funkcje, takie jak marketing e-mailowy, czat na żywo i recenzje klientów, aby ulepszyć swój sklep.

Korzyści z korzystania z handlu elektronicznego Wix

Użytkownik- Przyjazny interfejs: Jedną z wyróżniających się funkcji Wix jest przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki czemu jest dostępny nawet dla osób bez wiedzy technicznej. Edytor wizualny jest intuicyjny i prosty, dzięki czemu możesz zobaczyć zmiany w czasie rzeczywistym.

Jedną z wyróżniających się funkcji Wix jest przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki czemu jest dostępny nawet dla osób bez wiedzy technicznej. Edytor wizualny jest intuicyjny i prosty, dzięki czemu możesz zobaczyć zmiany w czasie rzeczywistym. Możliwość dostosowywania: dzięki setkom szablonów stworzonych przez projektantów i kompleksowym opcjom dostosowywania możesz stworzyć unikalny sklep, który odzwierciedla osobowość Twojej marki.

dzięki setkom szablonów stworzonych przez projektantów i kompleksowym opcjom dostosowywania możesz stworzyć unikalny sklep, który odzwierciedla osobowość Twojej marki. Skalowalność: Wix eCommerce został zaprojektowany tak, aby rozwijać się wraz z Twoją firmą. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz od małej gamy produktów, czy rozszerzasz ofertę o wiele kategorii i przedmiotów, platforma zaspokoi Twoje potrzeby.

Wix eCommerce został zaprojektowany tak, aby rozwijać się wraz z Twoją firmą. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz od małej gamy produktów, czy rozszerzasz ofertę o wiele kategorii i przedmiotów, platforma zaspokoi Twoje potrzeby. Obsługa klienta: Wix oferuje obszerne zasoby wsparcia, w tym całodobową obsługę klienta, samouczki i forum społeczności. Dzięki tym zasobom otrzymasz pomoc, której potrzebujesz.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ograniczenia

Chociaż Wix eCommerce jest doskonałym wyborem dla wielu użytkowników, ma pewne ograniczenia:

Zaawansowane funkcje dla dużych przedsiębiorstw: Wix może brakować niektórych zaawansowanych funkcji wymaganych przez duże przedsiębiorstwa o dużych potrzebach. Firmy poszukujące wysoce wyspecjalizowanych możliwości mogą potrzebować platform bardziej bogatych w funkcje, takich jak BigCommerce lub Shopify Plus.

Wix może brakować niektórych zaawansowanych funkcji wymaganych przez duże przedsiębiorstwa o dużych potrzebach. Firmy poszukujące wysoce wyspecjalizowanych możliwości mogą potrzebować platform bardziej bogatych w funkcje, takich jak lub Plus. Opłaty transakcyjne: w zależności od wybranego planu mogą zostać naliczone opłaty transakcyjne, które mogą się sumować, jeśli wielkość sprzedaży jest znaczna. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te opłaty podczas planowania budżetu.

w zależności od wybranego planu mogą zostać naliczone opłaty transakcyjne, które mogą się sumować, jeśli wielkość sprzedaży jest znaczna. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te opłaty podczas planowania budżetu. Dostosowywanie poza szablonami: Chociaż Wix oferuje znaczne opcje dostosowywania, niektórzy użytkownicy mogą napotkać ograniczenia, jeśli wymagają wysoce spersonalizowanej funkcjonalności lub elementów projektu które wykraczają poza to, co zapewniają szablony i aplikacje platformy.

Wix eCommerce wyróżnia się jako solidna opcja dla małych i średnich firm poszukujących przyjaznego dla użytkownika, elastycznego kreatora stron internetowych. Interfejs przeciągnij i upuść, integracja z bramkami płatniczymi i szerokie możliwości dostosowywania sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla wielu przedsiębiorców. Jednak firmy wymagające zaawansowanych funkcji i dużej skalowalności mogą być zmuszone rozważyć inne platformy. Wykorzystaj łatwość i wydajność Wix eCommerce, aby zbudować solidny sklep internetowy, który będzie mógł dostosowywać się i rozwijać wraz z Twoją firmą.

5. BigCommerce

BigCommerce wyróżnia się jako potężna i wszechstronna platforma eCommerce, dostosowana do obsługi firm różnej wielkości, ale szczególnie korzystna dla sprzedawców masowych. Oferując kompleksowy zestaw funkcji, solidne integracje i imponującą skalowalność, BigCommerce został zaprojektowany, aby pomóc sklepom internetowym w bezproblemowym rozwoju i sukcesie. Zagłębmy się w to, co sprawia, że ​​BigCommerce jest doskonałym wyborem do stworzenia sklepu internetowego w 2024 roku.

Kluczowe cechy BigCommerce

Adaptowalność i elastyczność : BigCommerce zapewnia elastyczne ramy, które są w stanie obsłużyć szeroką gamę modeli biznesowych, zarówno B2B, B2C, jak i hybrydowych. Jego elastyczność gwarantuje, że możesz dostosować swój sklep do unikalnych wymagań Twojej firmy.

: BigCommerce zapewnia elastyczne ramy, które są w stanie obsłużyć szeroką gamę modeli biznesowych, zarówno B2B, B2C, jak i hybrydowych. Jego elastyczność gwarantuje, że możesz dostosować swój sklep do unikalnych wymagań Twojej firmy. Narzędzia SEO i marketingowe : BigCommerce posiada wbudowane narzędzia do optymalizacji SEO, umożliwiające Twoją witrynę online store, aby szybko zaindeksować go w wyszukiwarkach, przyciągnąć większy ruch organiczny i skutecznie zwiększyć sprzedaż. Co więcej, zapewnia bezproblemową integrację z różnymi platformami marketingowymi, w tym Google Shopping i Facebook Ads, dzięki czemu możesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

: BigCommerce posiada wbudowane narzędzia do optymalizacji SEO, umożliwiające Twoją witrynę online store, aby szybko zaindeksować go w wyszukiwarkach, przyciągnąć większy ruch organiczny i skutecznie zwiększyć sprzedaż. Co więcej, zapewnia bezproblemową integrację z różnymi platformami marketingowymi, w tym Google Shopping i Facebook Ads, dzięki czemu możesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zarządzanie produktami : Efektywnie zarządzaj swoim katalogiem produktów za pomocą BigCommerce solidne narzędzia do zarządzania produktami. Możesz łatwo dodawać, aktualizować i organizować produkty, zarządzać zapasami oraz konfigurować złożone opcje i warianty produktów, aby zaspokoić różnorodne potrzeby klientów.

: Efektywnie zarządzaj swoim katalogiem produktów za pomocą BigCommerce solidne narzędzia do zarządzania produktami. Możesz łatwo dodawać, aktualizować i organizować produkty, zarządzać zapasami oraz konfigurować złożone opcje i warianty produktów, aby zaspokoić różnorodne potrzeby klientów. Integracja z bramką płatności : BigCommerce obsługuje wiele bramki płatnicze, dzięki którym Twoi klienci mają szeroki wybór opcji płatności. Od PayPal i Stripe po bramy lokalne i specjalistyczne — możesz zaoferować elastyczne i bezpieczne metody płatności, aby poprawić jakość obsługi klienta.

: BigCommerce obsługuje wiele bramki płatnicze, dzięki którym Twoi klienci mają szeroki wybór opcji płatności. Od PayPal i Stripe po bramy lokalne i specjalistyczne — możesz zaoferować elastyczne i bezpieczne metody płatności, aby poprawić jakość obsługi klienta. Dostosowywanie i projektowanie : BigCommerce oferuje szereg profesjonalnie zaprojektowanych szablonów które są nie tylko estetyczne, ale także wysoce konfigurowalne. Możesz także w pełni dostosować wygląd i styl swojego sklepu dzięki dostępowi do HTML, CSS i JavaScript.

: BigCommerce oferuje szereg profesjonalnie zaprojektowanych szablonów które są nie tylko estetyczne, ale także wysoce konfigurowalne. Możesz także w pełni dostosować wygląd i styl swojego sklepu dzięki dostępowi do HTML, CSS i JavaScript. Bezpieczeństwo i zgodność: Bezpieczeństwo jest najważniejsze w handlu elektronicznym i BigCommerce podchodzi do niego poważnie. Platforma posiada certyfikat PCI DSS Level 1 i zapewnia protokół HTTPS dla bezpiecznych transakcji. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa Twój sklep i informacje o klientach pozostają chronione przed zagrożeniami cybernetycznymi.

6. Kwadrat

Squarespace to wszechstronne narzędzie do tworzenia witryn internetowych, znane ze skupienia się na projektowaniu i łatwości obsługi. Początkowo znana ze swoich oszałamiających projektów szablonów dostosowanych do kreatywnych profesjonalistów, Squarespace przekształciła się w potężnego konkurenta w przestrzeni eCommerce z kompleksową gamą funkcji obsługujących sklepy internetowe. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem butiku, czy sprzedawcą na dużą skalę, Squarespace oferuje przyjazną dla użytkownika, ale potężną platformę do zarządzania sklepem internetowym.

Kluczowe funkcje Squarespace dla handlu elektronicznego

< li>Piękne szablony: Squarespace oferuje mnóstwo profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, które można w pełni dostosować. Szablony te są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, dzięki czemu Twój sklep internetowy wygląda świetnie na ekranie o dowolnej wielkości. Zintegrowany koszyk: Platforma zawiera zintegrowany koszyk z płynnym procesem realizacji transakcji, zapewniając płynną obsługę Twoim klientom.

Platforma zawiera zintegrowany koszyk z płynnym procesem realizacji transakcji, zapewniając płynną obsługę Twoim klientom. Zarządzanie produktami: Squarespace zapewnia intuicyjny interfejs do zarządzania produktami, w tym śledzenia zapasów, wariantów produktów i opcji cenowych. Możesz łatwo dodawać obrazy, opisy i tagi SEO, aby zoptymalizować swoje oferty.

Squarespace zapewnia intuicyjny interfejs do zarządzania produktami, w tym śledzenia zapasów, wariantów produktów i opcji cenowych. Możesz łatwo dodawać obrazy, opisy i tagi SEO, aby zoptymalizować swoje oferty. Bramki płatnicze: dostępnych jest wiele opcji bramek płatniczych, w tym Stripe, PayPal i Apple Pay, zapewniając możesz dostosować różne preferencje dotyczące płatności.

dostępnych jest wiele opcji bramek płatniczych, w tym Stripe, PayPal i Apple Pay, zapewniając możesz dostosować różne preferencje dotyczące płatności. Narzędzia marketingowe: Squarespace oferuje wbudowane narzędzia marketingowe, takie jak kampanie e-mailowe, integracja z mediami społecznościowymi i zaawansowana analityka. Narzędzia te umożliwiają promowanie produktów i śledzenie skuteczności kampanii.

Squarespace oferuje wbudowane narzędzia marketingowe, takie jak kampanie e-mailowe, integracja z mediami społecznościowymi i zaawansowana analityka. Narzędzia te umożliwiają promowanie produktów i śledzenie skuteczności kampanii. Optymalizacja SEO: Platforma jest wyposażona w niezawodne narzędzia SEO, które pomogą Twojemu sklepowi uzyskać wyższą pozycję w wyszukiwarkach wyniki, generując ruch organiczny do Twojej witryny.

Platforma jest wyposażona w niezawodne narzędzia SEO, które pomogą Twojemu sklepowi uzyskać wyższą pozycję w wyszukiwarkach wyniki, generując ruch organiczny do Twojej witryny. Obsługa klienta: całodobowa obsługa klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu na żywo zapewnia pomoc, gdy napotkasz problemy lub potrzebujesz pomocy w poruszaniu się po platformie .

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Korzyści korzystania z Squarespace w Twoim sklepie internetowym

Wybranie Squarespace jako platformy eCommerce ma kilka zalet:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: narzędzie do tworzenia przeciągnij i upuść Squarespace upraszcza proces tworzenia i dostosowywania sklepu internetowego, dzięki czemu jest dostępny nawet dla początkujących, którzy nie mają doświadczenia w kodowaniu.

narzędzie do tworzenia Squarespace upraszcza proces tworzenia i dostosowywania sklepu internetowego, dzięki czemu jest dostępny nawet dla początkujących, którzy nie mają doświadczenia w kodowaniu. Rozwiązanie „wszystko w jednym”: od hostingu po rejestrację domeny i funkcjonalność e-commerce, Squarespace oferuje kompleksowe rozwiązanie, usprawniające konfigurację sklepu internetowego i zarządzanie nim .

od hostingu po rejestrację domeny i funkcjonalność e-commerce, Squarespace oferuje kompleksowe rozwiązanie, usprawniające konfigurację sklepu internetowego i zarządzanie nim . Responsywny projekt: Szablony zaprojektowano tak, aby były w pełni responsywne, dzięki czemu Twój sklep zapewnia spójne i przyjemne doświadczenie użytkownika na wszystkich urządzeniach.

Szablony zaprojektowano tak, aby były w pełni responsywne, dzięki czemu Twój sklep zapewnia spójne i przyjemne doświadczenie użytkownika na wszystkich urządzeniach. Skalowalność: Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz rozwijać swoją firmę, Squarespace zapewnia skalowalne rozwiązania wspierające Twój rozwój.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz rozwijać swoją firmę, Squarespace zapewnia skalowalne rozwiązania wspierające Twój rozwój. Wolność kreatywna: Nacisk platformy na projektowanie pozwala stworzyć atrakcyjny wizualnie sklep, który odzwierciedla wyjątkową tożsamość Twojej marki.

Uwagi dotyczące korzystania ze Squarespace

Chociaż Squarespace to solidna opcja dla wielu sprzedawców internetowych, istnieją kilka czynników do rozważenia: