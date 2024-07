Die 6 besten E-Commerce-Website-Builder für Online-Shops im Jahr 2024

Die Welt des Online-Einzelhandels wächst in beispiellosem Tempo und öffnet sowohl Unternehmern als auch etablierten Einzelhändlern Türen. Die Wahl des richtigen E-Commerce-Website-Builders ist entscheidend für den Aufbau einer erfolgreichen Online-Präsenz. Im Jahr 2024 stehen verschiedene robuste Tools zur Verfügung, die jeweils unterschiedliche Geschäftsanforderungen erfüllen, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Unternehmen. In diesem Leitfaden werden die sechs besten E-Commerce-Website-Builder für Online-Shops im Jahr 2024 vorgestellt und ihre Funktionen und Vorteile sowie die Gründe erläutert, warum sie sich in diesem wettbewerbsintensiven Markt hervorheben.

Egal, ob Sie nach einer All-Inclusive-Plattform mit umfangreichen Anpassungsoptionen oder einem unkomplizierten, benutzerfreundlichen Builder suchen, unsere Liste deckt alles ab. Mit dem richtigen E-Commerce-Builder können Sie einen Online-Shop erstellen, der nicht nur gut aussieht, sondern auch reibungslos funktioniert und Ihren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis bietet. Beginnen wir mit der Untersuchung der wichtigsten Akteure auf diesem Gebiet, angefangen bei Branchenriesen wie Shopify und WooCommerce, über vielseitige Optionen wie Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace bis hin zur innovativen No-Code-Lösung von AppMaster.

1. Shopify

Wenn es um Website-Builder für E-Commerce geht, ist Shopify für viele Geschäftsinhaber die erste Wahl. Shopify wurde 2006 gegründet, ist exponentiell gewachsen und unterstützt über eine Million Unternehmen weltweit. Was macht Shopify zu einer bevorzugten Plattform für E-Commerce? Lassen Sie uns tiefer in die Funktionen und Vorteile eintauchen, die es auszeichnen.

Benutzerfreundlichkeit

Einer der größten Vorteile von Shopify ist seine Benutzerfreundlichkeit. Die Plattform ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Unternehmer konzipiert und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Website-Erstellungsprozess vereinfacht. Shopify bietet einen Drag-and-Drop-Builder, mit dem Benutzer ihren Online-Shop ganz einfach anpassen können, ohne über Programmierkenntnisse zu verfügen.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Shopify ist hochgradig skalierbar und daher für Unternehmen jeder Größe geeignet. Egal, ob Sie einen kleinen Online-Shop eröffnen oder ein großes Unternehmen führen, Shopify bietet verschiedene Pläne, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Die Plattform unterstützt unbegrenzte Produkte, Bandbreite und Speicherplatz und stellt sicher, dass Ihr Shop mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Darüber hinaus bietet Shopify eine Reihe von Designs und Plugins, um die Funktionalität und das Erscheinungsbild Ihres Shops zu verbessern.

Integration von Zahlungsgateways

Shopify lässt sich in über 100 Zahlungsgateways integrieren, darunter wichtige wie PayPal, Stripe und Authorize.Net. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass Sie Ihren Kunden flexible Zahlungsoptionen anbieten können, was ihr Einkaufserlebnis verbessert und die Konversionsraten erhöht.

Sicherheit

Sicherheit ist ein entscheidender Aspekt jeder E-Commerce-Plattform, und Shopify nimmt sie ernst. Die Plattform ist PCI DSS-konform, was bedeutet, dass sie strenge Sicherheitsstandards zum Schutz der Kundendaten einhält. Shopify stellt auch SSL-Zertifikate für Ihren Shop bereit und stellt so sicher, dass alle über Ihre Site übertragenen Daten verschlüsselt und sicher sind.

Shopify bietet eine Reihe robuster SEO- und Marketing-Tools, mit denen Sie Kunden gewinnen und binden können. Sie können Ihre Website mithilfe von Meta-Tags, Titel-Tags und benutzerdefinierten URLs ganz einfach für Suchmaschinen optimieren. Darüber hinaus unterstützt Shopify die Integration mit verschiedenen Social-Media-Plattformen und bietet E-Mail-Marketing-Tools, mit denen Sie ein breiteres Publikum erreichen und den Umsatz steigern können.

Kundensupport rund um die Uhr

Shopify bietet Kundensupport rund um die Uhr über verschiedene Kanäle, darunter Live-Chat, E-Mail und Telefon. Ihr umfangreiches Hilfecenter und ihre Community-Foren bieten außerdem wertvolle Ressourcen und Einblicke, die Ihnen bei der Fehlerbehebung und Optimierung Ihres Online-Shops helfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shopify aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, umfangreichen Zahlungsgateway-Integrationen, robusten Sicherheitsmaßnahmen und umfassenden Marketingtools im Jahr 2024 eine Top-Wahl für E-Commerce-Website-Ersteller ist. Egal, ob Sie ein angehender Unternehmer oder ein etablierter Geschäftsinhaber sind, Shopify bietet die Tools und die Unterstützung, die Sie benötigen, um auf dem wettbewerbsintensiven Online-Markt erfolgreich zu sein.

2. AppMaster für E-Commerce

AppMaster ist bekannt als umfassende No-Code-Plattform, mit der Benutzer Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Es ist eine innovative Lösung für E-Commerce-Unternehmen, die schnell und effizient eine Online-Präsenz aufbauen möchten. Deshalb ist AppMaster eine hervorragende Wahl für den Aufbau von E-Commerce-Websites im Jahr 2024:

Umfassende Entwicklungsumgebung

AppMaster bietet eine leistungsstarke integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die jeden Aspekt der Anwendungsentwicklung umfasst. Egal, ob Sie eine beeindruckende Web-Storefront entwerfen oder eine mobile App für Ihren Online-Shop entwickeln müssen, AppMaster bietet alles. Die Plattform ermöglicht Ihnen die visuelle Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen mithilfe von Drag-and-Drop-Tools, sodass sie auch für Personen ohne technischen Hintergrund zugänglich ist.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Visueller BP Designer

Eines der herausragenden Features von AppMaster ist der visuelle BP Designer. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Geschäftsprozesse mit visuellen Tools erstellen und verwalten, was die Entwicklung komplexer Workflows und Automatisierungen vereinfacht. Für den E-Commerce bedeutet dies, dass Sie problemlos Prozesse wie Auftragsverwaltung, Kundenbenachrichtigungen, Bestandsverfolgung und mehr einrichten können, um einen reibungslosen Betrieb Ihres Geschäfts sicherzustellen.

Skalierbarkeit und Leistung

Die Backend-Anwendungen von AppMaster werden mit Go (Golang) erstellt, das für seine Leistung und Skalierbarkeit bekannt ist. Dies macht AppMaster besonders geeignet für E-Commerce-Unternehmen, die ein erhebliches Wachstum erwarten und eine Infrastruktur benötigen, die hohe Verkehrsmengen und komplexe Transaktionen bewältigen kann. Darüber hinaus können AppMaster-Anwendungen mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank arbeiten, was Flexibilität bei der Datenverwaltung bietet.

Schnelle Entwicklung und Bereitstellung

Mit AppMaster können Sie Ihre E-Commerce-Anwendungen in weniger als 30 Sekunden erstellen und bereitstellen. Die Plattform nimmt Ihre Blaupausen und generiert den Quellcode, kompiliert die Anwendungen und führt sogar Tests durch, bevor sie bereitgestellt werden. Diese Entwicklungsgeschwindigkeit ist unübertroffen und ermöglicht es Ihnen, Ihren Shop zu iterieren und schnell neue Funktionen basierend auf Kundenfeedback und Markttrends zu implementieren.

Nahtlose mobile Integration

Auf dem heutigen Markt ist es entscheidend, eine mobilfreundliche oder dedizierte mobile App für Ihren E-Commerce-Shop zu haben. AppMaster ist hervorragend in der Entwicklung mobiler Apps und ermöglicht Ihnen die Erstellung nativer mobiler Anwendungen mit Kotlin und Jetpack Compose für Android sowie SwiftUI für iOS. Dies stellt sicher, dass Ihr Shop auf allen Geräten ein optimales Erlebnis bietet, die Kundenzufriedenheit erhöht und den Umsatz steigert.

Keine technischen Schulden

Der einzigartige Ansatz von AppMaster, bei jeder Änderung Anwendungen von Grund auf neu zu erstellen, eliminiert technische Schulden und stellt sicher, dass Ihr E-Commerce-Shop immer auf dem neuesten Stand und frei von Problemen mit Legacy-Code ist. Dies ist besonders vorteilhaft, um die Effizienz und Sicherheit Ihres Online-Shops bei dessen Wachstum und Entwicklung aufrechtzuerhalten.

Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit

AppMaster ist benutzerfreundlich gestaltet und daher für eine breite Palette von Benutzern zugänglich, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Abonnementplänen, darunter eine kostenlose Stufe für diejenigen, die ihre Funktionen erkunden möchten. Dank des intuitiven Designs und der umfassenden verfügbaren Supportressourcen können selbst technisch nicht versierte Benutzer professionelle E-Commerce-Websites erstellen, bereitstellen und verwalten.

Mit AppMaster können Sie Ihr E-Commerce-Geschäft wirklich umgestalten, indem Sie eine No-Code-Plattform nutzen, die sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich ist. Egal, ob Sie ein Startup sind, das nach einer kostengünstigen Lösung sucht, oder ein Unternehmen, das eine skalierbare und leistungsstarke E-Commerce-Plattform braucht, AppMaster bietet die Tools und die Flexibilität, die Sie brauchen, um auf dem wettbewerbsintensiven Online-Markt erfolgreich zu sein.

3. WooCommerce

WooCommerce ist eine vielseitige E-Commerce-Lösung für alle, die ihren Online-Shop lieber auf der WordPress-Plattform aufbauen. Als Plugin für WordPress bietet WooCommerce eine Kombination aus Flexibilität und leistungsstarken Funktionen, sodass Benutzer hochgradig angepasste E-Commerce-Websites erstellen können, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hier erfahren Sie genauer, warum WooCommerce auch 2024 eine Top-Wahl für Online-Shops bleibt.

Funktionen und Vorteile

Anpassbarkeit: WooCommerce bietet robuste Anpassungsoptionen, mit denen Benutzer jeden Aspekt ihres Online-Shops kontrollieren können. Von Layout und Design bis hin zu spezifischen Funktionen über Erweiterungen sind die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt.

WooCommerce bietet robuste Anpassungsoptionen, mit denen Benutzer jeden Aspekt ihres Online-Shops kontrollieren können. Von Layout und Design bis hin zu spezifischen Funktionen über Erweiterungen sind die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt. Integration mit WordPress: Da WooCommerce als Plugin für WordPress entwickelt wurde, lässt es sich nahtlos in alle von WordPress angebotenen Funktionen integrieren, einschließlich Designs, Plugins und SEO-Tools. Dies macht es zu einer idealen Wahl für Benutzer, die bereits eine WordPress-Site haben oder die CMS-Funktionen von WordPress bevorzugen.

Da WooCommerce als Plugin für WordPress entwickelt wurde, lässt es sich nahtlos in alle von WordPress angebotenen Funktionen integrieren, einschließlich Designs, Plugins und SEO-Tools. Dies macht es zu einer idealen Wahl für Benutzer, die bereits eine WordPress-Site haben oder die CMS-Funktionen von WordPress bevorzugen. Umfangreiche Plugin-Bibliothek: Die umfangreiche Bibliothek an Plugins und Erweiterungen von WooCommerce ermöglicht zusätzliche Funktionen wie erweiterte Produktfilterung, Buchungssysteme und Abonnementfunktionen. Die Community-gesteuerte Entwicklung stellt sicher, dass Optionen für nahezu jede Funktion verfügbar sind, die Sie benötigen.

Die umfangreiche Bibliothek an Plugins und Erweiterungen von WooCommerce ermöglicht zusätzliche Funktionen wie erweiterte Produktfilterung, Buchungssysteme und Abonnementfunktionen. Die Community-gesteuerte Entwicklung stellt sicher, dass Optionen für nahezu jede Funktion verfügbar sind, die Sie benötigen. Unterstützung für Zahlungsgateways: WooCommerce unterstützt eine breite Palette von Zahlungsgateways. Es bietet standardmäßig PayPal- und Stripe-Integrationen, aber es sind Erweiterungen für nahezu jedes erdenkliche Zahlungsgateway verfügbar, um verschiedenen Kundenpräferenzen gerecht zu werden.

WooCommerce unterstützt eine breite Palette von Zahlungsgateways. Es bietet standardmäßig PayPal- und Stripe-Integrationen, aber es sind Erweiterungen für nahezu jedes erdenkliche Zahlungsgateway verfügbar, um verschiedenen Kundenpräferenzen gerecht zu werden. Skalierbarkeit: WooCommerce kann sowohl kleine Startups als auch große Unternehmen bedienen. Die Flexibilität von WordPress in Kombination mit der Möglichkeit, WooCommerce durch Plugins zu verbessern, macht die Skalierung Ihrer E-Commerce-Site unkompliziert.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

SEO und Marketing

SEO-freundlich: Aufgrund seiner grundlegenden Integration mit WordPress nutzt WooCommerce die SEO-Stärken von WordPress. Sie können Plugins wie Yoast SEO verwenden, um Ihre Produktseiten, Kategorien und Blogbeiträge zu optimieren und so die Sichtbarkeit Ihrer Site in Suchmaschinen deutlich zu verbessern.

Aufgrund seiner grundlegenden Integration mit WordPress nutzt WooCommerce die SEO-Stärken von WordPress. Sie können Plugins wie Yoast SEO verwenden, um Ihre Produktseiten, Kategorien und Blogbeiträge zu optimieren und so die Sichtbarkeit Ihrer Site in Suchmaschinen deutlich zu verbessern. Content-Marketing: WooCommerce ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Commerce-Bemühungen nahtlos mit Content-Marketing zu verbinden. Mithilfe der Blogging-Funktionen von WordPress können Sie ansprechende Inhalte erstellen, die den Verkehr zu Ihrem Shop lenken, die Markenautorität stärken und die Kundenbindung verbessern.

Kosteneffizienz

Open Source: Einer der wesentlichen Vorteile von WooCommerce ist, dass es Open Source ist, d. h. die Nutzung ist kostenlos. Es fallen nur Kosten für Hosting, kostenpflichtige Designs und Premium-Plugins an, falls erforderlich. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, mit minimalen Kosten zu beginnen und ihren Funktionsumfang nach Bedarf zu erweitern.

Support und Community

Lebendige Community: WooCommerce profitiert von einer großen, aktiven Community aus Entwicklern und Benutzern. Die Fülle an Tutorials, Foren und von der Community bereitgestellten Erweiterungen stellt sicher, dass Sie unabhängig von Ihrem technischen Fachwissen leicht Hilfe und Ressourcen finden können.

Professioneller Support: Wenn Sie dedizierten Support benötigen, bietet WooCommerce mehrere Supportpläne, einschließlich vorrangiger Supportoptionen, sodass Sie jederzeit Expertenhilfe erhalten können.

Mit Blick auf das Jahr 2024 ist WooCommerce weiterhin eine attraktive Option für alle, die einen Online-Shop einrichten oder erweitern möchten. Die Integration mit WordPress, gepaart mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten und einer unterstützenden Community, macht es zu einer robusten Wahl für eine breite Palette von E-Commerce-Anforderungen.

Wenn Sie außerdem nach einer No-Code-Lösung suchen, die Ihren WooCommerce-Shop ergänzt, sollten Sie AppMaster in Betracht ziehen. Mit AppMaster können Sie benutzerdefinierte Backend-Lösungen, Webanwendungen und mobile Apps erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen, und so sicherstellen, dass Ihr E-Commerce-Betrieb rationalisiert und effektiv ist.

4. Wix eCommerce

Wix eCommerce ist eine beliebte Wahl unter Kleinunternehmern und Unternehmern, die eine benutzerfreundliche Plattform mit einer breiten Palette an Anpassungsoptionen suchen. In erster Linie als Website-Builder bekannt, hat Wix seine Fähigkeiten erweitert, um den Anforderungen von Online-Shops gerecht zu werden, und ist damit eine vielseitige Option für alle, die sich in den digitalen Einzelhandel wagen.

Hauptfunktionen

Wix eCommerce bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Online-Shop effizient zu erstellen, zu verwalten und zu erweitern:

Drag-and-Drop-Builder: Der intuitive Drag-and-Drop -Builder ermöglicht es Benutzern, einen optisch ansprechenden und funktionalen Online-Shop ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Sie können jeden Aspekt Ihrer Site an die Identität Ihrer Marke anpassen.

Der intuitive -Builder ermöglicht es Benutzern, einen optisch ansprechenden und funktionalen Online-Shop ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Sie können jeden Aspekt Ihrer Site an die Identität Ihrer Marke anpassen. Mehrere Zahlungsgateways: Akzeptieren Sie Zahlungen über eine Vielzahl von Gateways, darunter PayPal , Stripe und andere wichtige Dienste. Diese Flexibilität gewährleistet Ihren Kunden ein nahtloses Checkout-Erlebnis.

Akzeptieren Sie Zahlungen über eine Vielzahl von Gateways, darunter , und andere wichtige Dienste. Diese Flexibilität gewährleistet Ihren Kunden ein nahtloses Checkout-Erlebnis. Mobiloptimierung: Angesichts der zunehmenden Zahl von Käufern, die mobile Geräte verwenden, stellt Wix sicher, dass Ihr Onlineshop vollständig für das mobile Surfen und Einkaufen optimiert ist.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Käufern, die mobile Geräte verwenden, stellt Wix sicher, dass Ihr Onlineshop vollständig für das mobile Surfen und Einkaufen optimiert ist. Produktmanagement: Fügen Sie Ihre Produkte ganz einfach hinzu, verwalten und zeigen Sie sie an, mit umfangreichen Produktseiten, Bestandsverfolgung und anpassbaren Optionen wie Größen und Farben.

Fügen Sie Ihre Produkte ganz einfach hinzu, verwalten und zeigen Sie sie an, mit umfangreichen Produktseiten, Bestandsverfolgung und anpassbaren Optionen wie Größen und Farben. Marketing- und SEO-Tools: Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihres Shops mit integrierten Marketing- und SEO-Tools. Von anpassbaren Meta-Tags bis hin zu integriertem Social-Media-Marketing hilft Ihnen Wix, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihres Shops mit integrierten Marketing- und SEO-Tools. Von anpassbaren Meta-Tags bis hin zu integriertem Social-Media-Marketing hilft Ihnen Wix, ein breiteres Publikum zu erreichen. App-Markt: Greifen Sie über den Wix-App-Markt auf eine breite Palette zusätzlicher Funktionen und Tools zu. Sie können Funktionen wie E-Mail-Marketing, Live-Chat und Kundenbewertungen integrieren, um Ihren Shop zu verbessern.

Vorteile der Verwendung von Wix eCommerce

Benutzerfreundliche Oberfläche: Eines der herausragenden Merkmale von Wix ist die benutzerfreundliche Oberfläche, die es auch für Personen ohne technische Kenntnisse zugänglich macht. Der visuelle Editor ist intuitiv und unkompliziert, sodass Sie Änderungen in Echtzeit sehen können.

Eines der herausragenden Merkmale von Wix ist die benutzerfreundliche Oberfläche, die es auch für Personen ohne technische Kenntnisse zugänglich macht. Der visuelle Editor ist intuitiv und unkompliziert, sodass Sie Änderungen in Echtzeit sehen können. Anpassbarkeit: Mit Hunderten von Designervorlagen und umfassenden Anpassungsoptionen können Sie einen einzigartigen Shop erstellen, der die Persönlichkeit Ihrer Marke widerspiegelt.

Mit Hunderten von Designervorlagen und umfassenden Anpassungsoptionen können Sie einen einzigartigen Shop erstellen, der die Persönlichkeit Ihrer Marke widerspiegelt. Skalierbarkeit: Wix eCommerce ist darauf ausgelegt, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. Egal, ob Sie gerade mit einer kleinen Produktpalette beginnen oder Ihr Angebot auf mehrere Kategorien und Artikel erweitern, die Plattform kann Ihre Anforderungen erfüllen.

Wix eCommerce ist darauf ausgelegt, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. Egal, ob Sie gerade mit einer kleinen Produktpalette beginnen oder Ihr Angebot auf mehrere Kategorien und Artikel erweitern, die Plattform kann Ihre Anforderungen erfüllen. Kundensupport: Wix bietet umfangreiche Supportressourcen, darunter einen rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice, Tutorials und ein Community-Forum. Diese Ressourcen stellen sicher, dass Sie die Hilfe bekommen, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Einschränkungen

Wix eCommerce ist zwar für viele Benutzer eine ausgezeichnete Wahl, weist jedoch einige Einschränkungen auf:

Erweiterte Funktionen für große Unternehmen: Wix fehlen möglicherweise einige erweiterte Funktionen, die große Unternehmen mit umfangreichen Anforderungen benötigen. Unternehmen, die nach hochspezialisierten Funktionen suchen, müssen sich möglicherweise funktionsreichere Plattformen wie BigCommerce oder Shopify Plus ansehen.

Wix fehlen möglicherweise einige erweiterte Funktionen, die große Unternehmen mit umfangreichen Anforderungen benötigen. Unternehmen, die nach hochspezialisierten Funktionen suchen, müssen sich möglicherweise funktionsreichere Plattformen wie oder Plus ansehen. Transaktionsgebühren: Abhängig von Ihrem gewählten Plan können Transaktionsgebühren anfallen, die sich bei einem hohen Verkaufsvolumen summieren können. Es ist wichtig, diese Gebühren bei der Planung Ihres Budgets zu berücksichtigen.

Abhängig von Ihrem gewählten Plan können Transaktionsgebühren anfallen, die sich bei einem hohen Verkaufsvolumen summieren können. Es ist wichtig, diese Gebühren bei der Planung Ihres Budgets zu berücksichtigen. Anpassung über Vorlagen hinaus: Obwohl Wix umfangreiche Anpassungsoptionen bietet, können einige Benutzer auf Einschränkungen stoßen, wenn sie stark angepasste Funktionen oder Designelemente benötigen, die über das hinausgehen, was die Vorlagen und Apps der Plattform bieten.

Wix eCommerce ist eine solide Option für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die nach einem benutzerfreundlichen, flexiblen Website-Builder suchen. Seine Drag-and-Drop-Oberfläche, die Integration von Zahlungsgateways und die breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten machen es für viele Unternehmer zu einer überzeugenden Wahl. Unternehmen, die jedoch erweiterte Funktionen und umfassende Skalierbarkeit benötigen, müssen möglicherweise andere Plattformen in Betracht ziehen. Nutzen Sie die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz von Wix eCommerce, um einen robusten Online-Shop aufzubauen, der sich an Ihr Unternehmen anpassen und mit ihm wachsen kann.

5. BigCommerce

BigCommerce zeichnet sich als leistungsstarke und vielseitige E-Commerce-Plattform aus, die auf die Unterstützung von Unternehmen unterschiedlicher Größe zugeschnitten ist, sich aber besonders für Großhändler eignet. BigCommerce bietet eine umfassende Palette an Funktionen, robusten Integrationen und beeindruckender Skalierbarkeit und ist darauf ausgelegt, Online-Shops dabei zu helfen, nahtlos zu wachsen und erfolgreich zu sein. Lassen Sie uns genauer untersuchen, was BigCommerce zu einer hervorragenden Wahl für die Erstellung eines Online-Shops im Jahr 2024 macht.

Hauptfunktionen von BigCommerce

Anpassbarkeit und Flexibilität : BigCommerce bietet ein flexibles Framework, das eine breite Palette von Geschäftsmodellen abdecken kann, ob B2B, B2C oder Hybrid. Seine Flexibilität stellt sicher, dass Sie Ihren Shop an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.

: BigCommerce bietet ein flexibles Framework, das eine breite Palette von Geschäftsmodellen abdecken kann, ob B2B, B2C oder Hybrid. Seine Flexibilität stellt sicher, dass Sie Ihren Shop an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können. SEO- und Marketing-Tools : BigCommerce verfügt über integrierte SEO-Optimierungstools, mit denen Ihr Online-Shop schnell in Suchmaschinen indiziert wird, mehr organischen Verkehr anzieht und den Umsatz effektiv steigert. Darüber hinaus bietet es eine nahtlose Integration mit verschiedenen Marketingplattformen, darunter Google Shopping und Facebook Ads, sodass Sie ein breiteres Publikum erreichen können.

: BigCommerce verfügt über integrierte SEO-Optimierungstools, mit denen Ihr Online-Shop schnell in Suchmaschinen indiziert wird, mehr organischen Verkehr anzieht und den Umsatz effektiv steigert. Darüber hinaus bietet es eine nahtlose Integration mit verschiedenen Marketingplattformen, darunter Google Shopping und Facebook Ads, sodass Sie ein breiteres Publikum erreichen können. Produktmanagement : Verwalten Sie Ihren Produktkatalog effizient mit den robusten Produktmanagement-Tools von BigCommerce. Sie können problemlos Produkte hinzufügen, aktualisieren und organisieren, Lagerbestände verwalten und komplexe Produktoptionen und -varianten einrichten, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

: Verwalten Sie Ihren Produktkatalog effizient mit den robusten Produktmanagement-Tools von BigCommerce. Sie können problemlos Produkte hinzufügen, aktualisieren und organisieren, Lagerbestände verwalten und komplexe Produktoptionen und -varianten einrichten, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Integration von Zahlungsgateways : BigCommerce unterstützt mehrere Zahlungsgateways und stellt so sicher, dass Ihren Kunden eine breite Palette an Zahlungsoptionen zur Verfügung steht. Von PayPal und Stripe bis hin zu lokalen und spezialisierten Gateways können Sie flexible und sichere Zahlungsmethoden anbieten, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

: BigCommerce unterstützt mehrere Zahlungsgateways und stellt so sicher, dass Ihren Kunden eine breite Palette an Zahlungsoptionen zur Verfügung steht. Von PayPal und Stripe bis hin zu lokalen und spezialisierten Gateways können Sie flexible und sichere Zahlungsmethoden anbieten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Anpassung und Design : BigCommerce bietet eine Reihe professionell gestalteter Vorlagen, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch hochgradig anpassbar sind. Sie können das Erscheinungsbild Ihres Shops auch vollständig anpassen, indem Sie auf HTML, CSS und JavaScript zugreifen.

: BigCommerce bietet eine Reihe professionell gestalteter Vorlagen, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch hochgradig anpassbar sind. Sie können das Erscheinungsbild Ihres Shops auch vollständig anpassen, indem Sie auf HTML, CSS und JavaScript zugreifen. Sicherheit und Compliance: Sicherheit ist im E-Commerce von größter Bedeutung und BigCommerce nimmt sie ernst. Die Plattform ist PCI DSS Level 1-zertifiziert und bietet HTTPS für sichere Transaktionen. Dank ausgefeilter Sicherheitsfunktionen bleiben Ihr Geschäft und Ihre Kundeninformationen vor Cyberbedrohungen geschützt.

6. Squarespace

Squarespace ist ein vielseitiger Website-Builder, der für seinen Fokus auf Design und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Squarespace wurde ursprünglich für seine atemberaubenden Vorlagendesigns für kreative Profis bekannt und hat sich zu einem beeindruckenden Konkurrenten im E-Commerce-Bereich mit einer umfassenden Palette an Funktionen für Online-Shops entwickelt. Egal, ob Sie eine Boutique oder ein großer Einzelhändler sind, Squarespace bietet eine benutzerfreundliche und dennoch leistungsstarke Plattform zur Verwaltung Ihres Online-Shops.

Hauptfunktionen von Squarespace für E-Commerce

Schöne Vorlagen: Squarespace bietet eine Fülle professionell gestalteter Vorlagen, die vollständig anpassbar sind. Diese Vorlagen sind für Mobilgeräte optimiert, sodass Ihr Online-Shop auf jeder Bildschirmgröße gut aussieht.

Squarespace bietet eine Fülle professionell gestalteter Vorlagen, die vollständig anpassbar sind. Diese Vorlagen sind für Mobilgeräte optimiert, sodass Ihr Online-Shop auf jeder Bildschirmgröße gut aussieht. Integrierter Einkaufswagen: Die Plattform umfasst einen integrierten Einkaufswagen mit einem nahtlosen Bezahlvorgang, der Ihren Kunden ein reibungsloses Erlebnis bietet.

Die Plattform umfasst einen integrierten Einkaufswagen mit einem nahtlosen Bezahlvorgang, der Ihren Kunden ein reibungsloses Erlebnis bietet. Produktmanagement: Squarespace bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Produkten, einschließlich Bestandsverfolgung, Produktvarianten und Preisoptionen. Sie können ganz einfach Bilder, Beschreibungen und SEO-Tags hinzufügen, um Ihre Angebote zu optimieren.

Squarespace bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Produkten, einschließlich Bestandsverfolgung, Produktvarianten und Preisoptionen. Sie können ganz einfach Bilder, Beschreibungen und SEO-Tags hinzufügen, um Ihre Angebote zu optimieren. Zahlungsgateways: Es stehen mehrere Zahlungsgateway-Optionen zur Verfügung, darunter Stripe, PayPal und Apple Pay, sodass Sie eine Vielzahl von Zahlungspräferenzen berücksichtigen können.

Es stehen mehrere Zahlungsgateway-Optionen zur Verfügung, darunter Stripe, PayPal und Apple Pay, sodass Sie eine Vielzahl von Zahlungspräferenzen berücksichtigen können. Marketingtools: Squarespace bietet integrierte Marketingtools wie E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Integration und erweiterte Analysen. Mit diesen Tools können Sie Ihre Produkte bewerben und die Leistung Ihrer Kampagnen verfolgen.

Squarespace bietet integrierte Marketingtools wie E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Integration und erweiterte Analysen. Mit diesen Tools können Sie Ihre Produkte bewerben und die Leistung Ihrer Kampagnen verfolgen. SEO-Optimierung: Die Plattform ist mit robusten SEO-Tools ausgestattet, die Ihrem Shop dabei helfen, in den Suchmaschinenergebnissen höher eingestuft zu werden und organischen Verkehr auf Ihre Website zu lenken.

Die Plattform ist mit robusten SEO-Tools ausgestattet, die Ihrem Shop dabei helfen, in den Suchmaschinenergebnissen höher eingestuft zu werden und organischen Verkehr auf Ihre Website zu lenken. Kundensupport: Der rund um die Uhr verfügbare Kundensupport per E-Mail und Live-Chat stellt sicher, dass Sie Unterstützung erhalten, wenn Sie auf Probleme stoßen oder Hilfe bei der Navigation auf der Plattform benötigen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Vorteile der Verwendung von Squarespace für Ihren Online-Shop

Die Wahl von Squarespace als Ihre E-Commerce-Plattform bietet mehrere Vorteile:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Der Drag-and-Drop -Builder von Squarespace vereinfacht den Prozess der Erstellung und Anpassung Ihres Online-Shops und macht ihn sogar für Anfänger ohne Programmierkenntnisse zugänglich.

Der -Builder von Squarespace vereinfacht den Prozess der Erstellung und Anpassung Ihres Online-Shops und macht ihn sogar für Anfänger ohne Programmierkenntnisse zugänglich. Komplettlösung: Von Webhosting über Domänenregistrierung bis hin zu E-Commerce-Funktionen bietet Squarespace eine Komplettlösung. Rationalisierung der Einrichtung und Verwaltung Ihres Online-Shops.

Von Webhosting über Domänenregistrierung bis hin zu E-Commerce-Funktionen bietet Squarespace eine Komplettlösung. Rationalisierung der Einrichtung und Verwaltung Ihres Online-Shops. Responsive Design: Vorlagen sind so konzipiert, dass sie vollständig responsive sind und sicherstellen, dass Ihr Shop auf allen Geräten ein konsistentes und angenehmes Benutzererlebnis bietet.

Vorlagen sind so konzipiert, dass sie vollständig responsive sind und sicherstellen, dass Ihr Shop auf allen Geräten ein konsistentes und angenehmes Benutzererlebnis bietet. Skalierbarkeit: Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder Ihr Geschäft ausbauen möchten, Squarespace bietet skalierbare Lösungen, die Ihr Wachstum unterstützen.

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder Ihr Geschäft ausbauen möchten, Squarespace bietet skalierbare Lösungen, die Ihr Wachstum unterstützen. Kreative Freiheit: Der Schwerpunkt der Plattform auf Design ermöglicht es Ihnen, einen optisch ansprechenden Shop zu erstellen, der die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegelt.

Überlegungen zur Verwendung von Squarespace

Obwohl Squarespace für viele Online-Händler eine robuste Option ist, gibt es einige Faktoren zu berücksichtigen:

Eingeschränkte App-Integrationen: Im Vergleich zu einigen anderen E-Commerce-Plattformen bietet Squarespace weniger App-Integrationen von Drittanbietern, was bestimmte Funktionen einschränken kann.

Im Vergleich zu einigen anderen E-Commerce-Plattformen bietet Squarespace weniger App-Integrationen von Drittanbietern, was bestimmte Funktionen einschränken kann. Transaktionsgebühren: Wenn Sie sich für den Business-Plan entscheiden, beachten Sie, dass Squarespace eine Gebühr erhebt 3 % Transaktionsgebühr auf Verkäufe. Sie können diese Gebühr vermeiden, indem Sie einen der E-Commerce-Pläne wählen.

Wenn Sie sich für den Business-Plan entscheiden, beachten Sie, dass Squarespace eine Gebühr erhebt 3 % Transaktionsgebühr auf Verkäufe. Sie können diese Gebühr vermeiden, indem Sie einen der E-Commerce-Pläne wählen. Lernkurve: Obwohl die Benutzeroberfläche benutzerfreundlich ist, kann es für Benutzer, die mit Website-Buildern nicht vertraut sind, eine Lernkurve geben, insbesondere wenn es um erweiterte Anpassungsoptionen geht.

Insgesamt ist Squarespace die erste Wahl für Unternehmen, die eine ästhetisch ansprechende und benutzerfreundliche E-Commerce-Plattform suchen. Mit seinem Fokus auf Design, integrierten Marketingtools und reaktionsschnellem Kundensupport ermöglicht Squarespace Einzelhändlern, ihre Online-Shops mit Leichtigkeit zu erstellen und zu verwalten.

Für diejenigen, die No-Code-Plattformen für eine umfassendere Backend- und App-Entwicklung nutzen möchten, bietet AppMaster eine einzigartige Lösung. Durch die Kombination von Backend-, Web- und mobilen Entwicklungsfunktionen ohne technische Schulden kann AppMaster eine hervorragende Ergänzung zu Ihrem Squarespace-E-Commerce-Setup darstellen.

Fazit

Im Jahr 2024 ist die Wahl des richtigen E-Commerce-Website-Builders von größter Bedeutung für den Erfolg eines Online-Shops. Die sechs besten Optionen – Shopify, WooCommerce, Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace und AppMaster – bieten jeweils einzigartige Funktionen und Vorteile, die auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen und -größen zugeschnitten sind.

Shopify zeichnet sich durch eine Komplettlösung mit umfassenden Drittanbieterintegrationen aus und ist daher ideal für Unternehmen, die schnell starten und effektiv skalieren möchten. Unterdessen glänzt WooCommerce für diejenigen, die die Flexibilität von WordPress bevorzugen, da es ihnen die vollständige Kontrolle über die Anpassung und Funktionalität ihres Shops gibt.

Wix eCommerce vereint Einfachheit und leistungsstarke E-Commerce-Tools in einem benutzerfreundlichen Paket und stellt sicher, dass Benutzer aller technischen Fähigkeitsstufen einen professionellen Shop entwerfen und verwalten können. Für Unternehmen, die ein signifikantes Wachstum anstreben, bietet BigCommerce robuste Funktionen, die speziell auf hohe Verkaufszahlen und Anforderungen auf Unternehmensebene zugeschnitten sind.

Squarespace bleibt ein Top-Anwärter für Kreativprofis und bietet atemberaubende Designvorlagen gepaart mit grundlegender E-Commerce-Funktionalität, sodass die Ästhetik nicht auf Kosten der Handelsfähigkeit geht.

Schließlich erweist sich AppMaster als unschätzbares Werkzeug, indem es seine No-Code-Plattform nutzt, um umfassende, skalierbare E-Commerce-Anwendungen zu erstellen. Dazu gehören Backend-Systeme, Webschnittstellen und mobile Apps, die alle nahtlos integriert und darauf ausgelegt sind, technische Schulden zu eliminieren und sicherzustellen, dass sich Ihre E-Commerce-Lösung zusammen mit Ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickelt.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines E-Commerce-Website-Builders Ihr Geschäftsmodell, Ihr Wachstumspotenzial und Ihre spezifischen Anforderungen. Jede Plattform zeichnet sich in unterschiedlichen Bereichen aus, also wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihren Geschäftszielen passt. Indem Sie die Stärken dieser Top-E-Commerce-Builder nutzen, können Sie Ihren Online-Shop auf dem dynamischen und wettbewerbsintensiven digitalen Markt des Jahres 2024 erfolgreich machen.