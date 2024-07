6 công cụ xây dựng trang web thương mại điện tử hàng đầu cho cửa hàng trực tuyến năm 2024

Thế giới bán lẻ trực tuyến đang mở rộng với tốc độ chưa từng có, mở ra cánh cửa cho các doanh nhân cũng như các nhà bán lẻ lâu đời. Việc chọn công cụ xây dựng trang web thương mại điện tử phù hợp là rất quan trọng để thiết lập sự hiện diện trực tuyến thành công. Vào năm 2024, có nhiều công cụ mạnh mẽ khác nhau, mỗi công cụ phục vụ cho các nhu cầu kinh doanh khác nhau, từ các công ty khởi nghiệp nhỏ đến các doanh nghiệp lớn. Hướng dẫn này sẽ khám phá 6 công cụ xây dựng trang web thương mại điện tử hàng đầu cho các cửa hàng trực tuyến vào năm 2024, đi sâu vào các tính năng, lợi ích và lý do khiến chúng nổi bật trong thị trường cạnh tranh này.

Cho dù bạn đang tìm kiếm một nền tảng trọn gói với các tùy chọn tùy chỉnh mở rộng hoặc trình tạo đơn giản, thân thiện với người dùng, danh sách của chúng tôi bao gồm tất cả. Với trình tạo thương mại điện tử phù hợp, bạn có thể tạo một cửa hàng trực tuyến không chỉ trông đẹp mắt mà còn hoạt động liền mạch, mang lại trải nghiệm mua sắm tối ưu cho khách hàng của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra những người chơi chủ chốt trong lĩnh vực này, bắt đầu với những gã khổng lồ trong ngành như Shopify và WooCommerce, sau đó chuyển sang bao gồm các sản phẩm đa năng các tùy chọn như Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace và kết thúc bằng cải tiến Giải pháp không cần mã do AppMaster cung cấp.

1. Shopify

Khi nói đến công cụ xây dựng trang web Thương mại điện tử, Shopify nổi bật là lựa chọn hàng đầu của nhiều chủ doanh nghiệp. Được thành lập vào năm 2006, Shopify đã phát triển theo cấp số nhân, hỗ trợ hơn một triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới. Điều gì khiến Shopify trở thành nền tảng phù hợp cho Thương mại điện tử? Hãy cùng tìm hiểu các tính năng và lợi ích tạo nên sự khác biệt của Shopify.

Dễ sử dụng

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Shopify là tính dễ sử dụng. Nền tảng này được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, với giao diện người dùng trực quan giúp đơn giản hóa quy trình xây dựng trang web. Shopify cung cấp trình tạo kéo và thả, cho phép người dùng dễ dàng tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến của họ mà không cần bất kỳ kiến ​​thức về mã hóa nào.

Khả năng mở rộng và tính linh hoạt strong>

Shopify có khả năng mở rộng cao, phù hợp với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Cho dù bạn đang bắt đầu một cửa hàng trực tuyến nhỏ hay điều hành một doanh nghiệp lớn, Shopify đều cung cấp nhiều gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nền tảng này hỗ trợ các sản phẩm, băng thông và dung lượng lưu trữ không giới hạn, đảm bảo rằng cửa hàng của bạn có thể phát triển cùng với hoạt động kinh doanh của bạn. Hơn nữa, Shopify còn cung cấp nhiều chủ đề và plugin để nâng cao chức năng và diện mạo cửa hàng của bạn.

Tích hợp cổng thanh toán

Shopify tích hợp với hơn 100 cổng thanh toán, bao gồm những dịch vụ chính như PayPal, Stripe và Authorize.Net. Tính linh hoạt này đảm bảo rằng bạn có thể cung cấp cho khách hàng các tùy chọn thanh toán linh hoạt, cải thiện trải nghiệm mua sắm của họ và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Bảo mật

Bảo mật là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ nền tảng thương mại điện tử nào và Shopify đều coi trọng điều đó. Nền tảng này tuân thủ PCI DSS, có nghĩa là nó tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Shopify cũng cung cấp chứng chỉ SSL cho cửa hàng của bạn, đảm bảo rằng tất cả dữ liệu truyền qua trang web của bạn đều được mã hóa và bảo mật.

Công cụ tiếp thị và SEO

Shopify cung cấp một bộ công cụ SEO và tiếp thị mạnh mẽ để giúp bạn thu hút và giữ chân khách hàng. Bạn có thể tối ưu hóa trang web của mình cho các công cụ tìm kiếm một cách dễ dàng bằng cách sử dụng thẻ meta, thẻ tiêu đề và URL tùy chỉnh. Ngoài ra, Shopify hỗ trợ tích hợp với nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và cung cấp các công cụ tiếp thị qua email, giúp bạn tiếp cận đối tượng rộng hơn và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Hỗ trợ khách hàng 24/7

p>Shopify cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm trò chuyện trực tiếp, email và điện thoại. Trung tâm trợ giúp và diễn đàn cộng đồng mở rộng của họ cũng cung cấp các tài nguyên và thông tin chi tiết có giá trị để giúp bạn khắc phục sự cố và tối ưu hóa cửa hàng trực tuyến của mình.

Tóm lại, tính dễ sử dụng, khả năng mở rộng, tích hợp cổng thanh toán mở rộng, các biện pháp bảo mật mạnh mẽ của Shopify, và các công cụ tiếp thị toàn diện khiến Shopify trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà xây dựng trang web thương mại điện tử vào năm 2024. Cho dù bạn là một doanh nhân mới bắt đầu hay một chủ doanh nghiệp đã thành danh, Shopify đều cung cấp các công cụ và sự hỗ trợ cần thiết để thành công trên thị trường trực tuyến cạnh tranh.

2. AppMaster dành cho thương mại điện tử

AppMaster span> nổi tiếng là một nền tảng không cần mã toàn diện cho phép người dùng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động mà không cần viết một dòng mã nào. Đó là một giải pháp sáng tạo dành cho các doanh nghiệp Thương mại điện tử muốn thiết lập sự hiện diện trực tuyến một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đây là lý do AppMaster là lựa chọn đặc biệt để xây dựng trang web Thương mại điện tử vào năm 2024:

Môi trường phát triển toàn diện

AppMaster cung cấp Môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ bao gồm mọi khía cạnh của việc phát triển ứng dụng. Cho dù bạn cần thiết kế mặt tiền cửa hàng web ấn tượng hay phát triển ứng dụng di động cho cửa hàng trực tuyến của mình, AppMaster đều có thể đáp ứng cho bạn. Nền tảng này cho phép bạn tạo các mô hình dữ liệu, logic nghiệp vụ và giao diện người dùng một cách trực quan bằng cách sử dụng các công cụ kéo và thả, giúp ngay cả những người không có kiến ​​thức về kỹ thuật cũng có thể truy cập được.

Visual BP Designer

Một trong những tính năng nổi bật của AppMaster là Visual BP Designer. Tính năng này cho phép bạn tạo và quản lý quy trình kinh doanh của mình bằng các công cụ trực quan, đơn giản hóa việc phát triển các quy trình công việc và tự động hóa phức tạp. Đối với Thương mại điện tử, điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng thiết lập các quy trình như quản lý đơn hàng, thông báo cho khách hàng, theo dõi hàng tồn kho, v.v., đảm bảo cửa hàng của bạn hoạt động trơn tru.

Khả năng mở rộng và hiệu suất

Các ứng dụng phụ trợ của AppMaster được xây dựng bằng Go (Golang), được biết đến với hiệu suất và khả năng mở rộng. Điều này làm cho AppMaster đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp Thương mại điện tử mong đợi sự tăng trưởng đáng kể và yêu cầu cơ sở hạ tầng có thể xử lý lưu lượng truy cập cao và giao dịch phức tạp. Ngoài ra, các ứng dụng AppMaster có thể hoạt động với mọi cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL, mang lại sự linh hoạt trong quản lý dữ liệu.

Phát triển và triển khai nhanh chóng

Với AppMaster, bạn có thể tạo và triển khai các ứng dụng Thương mại điện tử của mình trong vòng chưa đầy 30 giây. Nền tảng này lấy bản thiết kế của bạn và tạo mã nguồn, biên dịch ứng dụng và thậm chí chạy thử nghiệm trước khi triển khai chúng. Tốc độ phát triển này là chưa từng có và cho phép bạn lặp lại cửa hàng của mình và triển khai các tính năng mới một cách nhanh chóng dựa trên phản hồi của khách hàng và xu hướng thị trường.

Tích hợp di động liền mạch

Trong thị trường ngày nay, việc có một ứng dụng di động thân thiện với thiết bị di động hoặc dành riêng cho cửa hàng Thương mại điện tử của bạn là rất quan trọng. AppMaster vượt trội trong việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, cho phép bạn tạo các ứng dụng di động gốc bằng cách sử dụng Kotlin và Jetpack Compose dành cho Android và SwiftUI dành cho iOS. Điều này đảm bảo rằng cửa hàng của bạn cung cấp trải nghiệm tối ưu trên tất cả các thiết bị, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Không nợ kỹ thuật

Cách tiếp cận độc đáo của AppMaster để tạo ứng dụng từ đầu mỗi khi bạn tạo thay đổi giúp loại bỏ nợ kỹ thuật, đảm bảo cửa hàng Thương mại điện tử của bạn luôn cập nhật và không có vấn đề về mã cũ. Điều này đặc biệt có lợi cho việc duy trì hiệu quả và tính bảo mật của cửa hàng trực tuyến của bạn khi cửa hàng này phát triển và phát triển.

Dễ sử dụng và khả năng truy cập

AppMaster AppMaster span> được thiết kế thân thiện với người dùng, giúp nhiều người dùng có thể truy cập, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Nền tảng này cung cấp nhiều gói đăng ký khác nhau, bao gồm cả cấp độ miễn phí cho những ai muốn khám phá các khả năng của nó. Ngay cả những người dùng không rành về kỹ thuật cũng có thể xây dựng, triển khai và quản lý các trang web Thương mại điện tử cấp chuyên nghiệp nhờ thiết kế trực quan và tài nguyên hỗ trợ toàn diện sẵn có. Với AppMaster, bạn có thể thực sự chuyển đổi hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử của mình bằng cách tận dụng nền tảng không cần mã vừa mạnh mẽ vừa dễ sử dụng. Cho dù bạn là người khởi nghiệp đang tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí hay doanh nghiệp cần nền tảng Thương mại điện tử có hiệu suất cao và có thể mở rộng, AppMaster đều cung cấp các công cụ và tính linh hoạt cần thiết để thành công trong môi trường cạnh tranh trực tuyến thị trường. 3. WooC Commerce WooCommerce là giải pháp thương mại điện tử linh hoạt dành cho những ai thích xây dựng cửa hàng trực tuyến của mình trên nền tảng WordPress. Là một plugin cho WordPress, WooC Commerce cung cấp sự kết hợp giữa tính linh hoạt và các tính năng mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo các trang web Thương mại điện tử có khả năng tùy chỉnh cao phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về lý do WooC Commerce vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các cửa hàng trực tuyến vào năm 2024. Tính năng và lợi ích Khả năng tùy chỉnh: WooC Commerce cung cấp khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ tùy chọn, cho phép người dùng kiểm soát mọi khía cạnh của cửa hàng trực tuyến của họ. Từ bố cục và thiết kế đến các chức năng cụ thể thông qua tiện ích mở rộng, khả năng thực tế là vô hạn.

WooC Commerce cung cấp khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ tùy chọn, cho phép người dùng kiểm soát mọi khía cạnh của cửa hàng trực tuyến của họ. Từ bố cục và thiết kế đến các chức năng cụ thể thông qua tiện ích mở rộng, khả năng thực tế là vô hạn. Tích hợp với WordPress: Vì được xây dựng dưới dạng plugin cho WordPress nên WooC Commerce tích hợp liền mạch với tất cả các chức năng do WordPress cung cấp, bao gồm các chủ đề, plugin và công cụ SEO. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng đã có trang web WordPress hoặc thích sử dụng các tính năng CMS của WordPress.

Vì được xây dựng dưới dạng plugin cho WordPress nên WooC Commerce tích hợp liền mạch với tất cả các chức năng do WordPress cung cấp, bao gồm các chủ đề, plugin và công cụ SEO. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng đã có trang web WordPress hoặc thích sử dụng các tính năng CMS của WordPress. Thư viện plugin mở rộng: Thư viện plugin và tiện ích mở rộng phong phú của WooC Commerce cho phép bổ sung các chức năng chẳng hạn như lọc sản phẩm nâng cao, hệ thống đặt chỗ và khả năng đăng ký. Quá trình phát triển dựa vào cộng đồng đảm bảo có sẵn các tùy chọn cho hầu hết mọi tính năng mà bạn có thể cần.

Thư viện plugin và tiện ích mở rộng phong phú của WooC Commerce cho phép bổ sung các chức năng chẳng hạn như lọc sản phẩm nâng cao, hệ thống đặt chỗ và khả năng đăng ký. Quá trình phát triển dựa vào cộng đồng đảm bảo có sẵn các tùy chọn cho hầu hết mọi tính năng mà bạn có thể cần. Hỗ trợ cổng thanh toán: WooC Commerce hỗ trợ nhiều cổng thanh toán. Ngay từ đầu, nó cung cấp tích hợp PayPal và Stripe, nhưng có sẵn các tiện ích mở rộng cho hầu hết mọi cổng thanh toán mà bạn có thể nghĩ tới, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau của khách hàng.

WooC Commerce hỗ trợ nhiều cổng thanh toán. Ngay từ đầu, nó cung cấp tích hợp PayPal và Stripe, nhưng có sẵn các tiện ích mở rộng cho hầu hết mọi cổng thanh toán mà bạn có thể nghĩ tới, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau của khách hàng. Khả năng mở rộng: WooC Commerce có thể phục vụ cho cả doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. Tính linh hoạt của WordPress kết hợp với khả năng nâng cao WooC Commerce thông qua plugin giúp việc mở rộng trang web Thương mại điện tử của bạn trở nên đơn giản. SEO và Tiếp thị Thân thiện với SEO : Nhờ tích hợp nền tảng với WordPress, WooC Commerce tận dụng thế mạnh SEO của WordPress. Bạn có thể sử dụng các plugin như Yoast SEO để tối ưu hóa các trang sản phẩm, danh mục và bài đăng trên blog, cải thiện đáng kể khả năng hiển thị của trang web trên công cụ tìm kiếm.

Nhờ tích hợp nền tảng với WordPress, WooC Commerce tận dụng thế mạnh SEO của WordPress. Bạn có thể sử dụng các plugin như Yoast SEO để tối ưu hóa các trang sản phẩm, danh mục và bài đăng trên blog, cải thiện đáng kể khả năng hiển thị của trang web trên công cụ tìm kiếm. Tiếp thị nội dung: WooC Commerce cho phép bạn hợp nhất trang web của bạn Nỗ lực thương mại điện tử với tiếp thị nội dung một cách liền mạch. Bằng cách sử dụng khả năng viết blog của WordPress, bạn có thể tạo nội dung hấp dẫn giúp tăng lưu lượng truy cập đến cửa hàng của mình, xây dựng uy tín thương hiệu và tăng cường mức độ tương tác của khách hàng. Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free Hiệu quả chi phí Mở Nguồn: Một trong những lợi thế đáng kể của WooC Commerce là nó là nguồn mở, nghĩa là nó miễn phí sử dụng. Bạn chỉ phải chịu chi phí lưu trữ, chủ đề trả phí và plugin cao cấp nếu cần. Tính linh hoạt này cho phép các doanh nghiệp bắt đầu với chi phí tối thiểu và mở rộng bộ tính năng của họ khi cần. Hỗ trợ và cộng đồng Cộng đồng sôi động: WooC Commerce được hưởng lợi từ một cộng đồng rộng lớn, cộng đồng tích cực của các nhà phát triển và người dùng. Sự phong phú của các hướng dẫn, diễn đàn và tiện ích mở rộng do cộng đồng đóng góp đảm bảo bạn có thể dễ dàng tìm được trợ giúp và tài nguyên, bất kể chuyên môn kỹ thuật của bạn như thế nào. Hỗ trợ chuyên nghiệp: Nếu bạn cần được hỗ trợ tận tình, WooC Commerce cung cấp một số gói hỗ trợ, bao gồm các tùy chọn hỗ trợ ưu tiên, đảm bảo rằng bạn có thể nhận được sự trợ giúp của chuyên gia bất cứ khi nào bạn cần. Khi chúng ta hướng tới năm 2024, WooC Commerce tiếp tục là một lựa chọn hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn thành lập hoặc mở rộng một cửa hàng trực tuyến. Sự tích hợp của nó với WordPress, cùng với khả năng tùy chỉnh rộng rãi và cộng đồng hỗ trợ, khiến nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ cho nhiều nhu cầu Thương mại điện tử. Hơn nữa, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp không cần mã để bổ sung cho cửa hàng WooC Commerce của bạn, hãy xem xét AppMaster. Với AppMaster, bạn có thể tạo các giải pháp phụ trợ tùy chỉnh, ứng dụng web và ứng dụng di động mà không cần viết một dòng mã nào, đảm bảo hoạt động Thương mại điện tử của bạn được sắp xếp hợp lý và hiệu quả. < h2>4. Thương mại điện tử WixThương mại điện tử Wix là lựa chọn phổ biến của các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân đang tìm kiếm một nền tảng dễ sử dụng với nhiều tùy chọn tùy chỉnh. Được biết đến chủ yếu với vai trò là công cụ xây dựng trang web, Wix đã mở rộng khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng trực tuyến, khiến Wix trở thành một lựa chọn linh hoạt cho những ai muốn dấn thân vào không gian bán lẻ kỹ thuật số. Các tính năng chính Wix eCommerce cung cấp một loạt tính năng được thiết kế để giúp bạn tạo, quản lý và phát triển cửa hàng trực tuyến của mình một cách hiệu quả: Kéo- Trình tạo và thả: Trình tạo kéo và thả trực quan cho phép người dùng tạo một cửa hàng trực tuyến đầy chức năng và hấp dẫn về mặt hình ảnh mà không cần bất kỳ kiến ​​thức về mã hóa nào. Bạn có thể tùy chỉnh mọi khía cạnh của trang web để phù hợp với nhận dạng thương hiệu của mình.

Trình tạo kéo và thả trực quan cho phép người dùng tạo một cửa hàng trực tuyến đầy chức năng và hấp dẫn về mặt hình ảnh mà không cần bất kỳ kiến ​​thức về mã hóa nào. Bạn có thể tùy chỉnh mọi khía cạnh của trang web để phù hợp với nhận dạng thương hiệu của mình. Nhiều cổng thanh toán: Chấp nhận thanh toán qua nhiều cổng khác nhau, bao gồm PayPal , Stripe và các dịch vụ chính khác. Tính linh hoạt này đảm bảo trải nghiệm thanh toán liền mạch cho khách hàng của bạn.

Chấp nhận thanh toán qua nhiều cổng khác nhau, bao gồm PayPal , Stripe và các dịch vụ chính khác. Tính linh hoạt này đảm bảo trải nghiệm thanh toán liền mạch cho khách hàng của bạn. Tối ưu hóa trên thiết bị di động: Với số lượng người mua hàng sử dụng thiết bị di động ngày càng tăng, Wix đảm bảo rằng cửa hàng trực tuyến của bạn được tối ưu hóa hoàn toàn cho duyệt web trên thiết bị di động và mua hàng.

Với số lượng người mua hàng sử dụng thiết bị di động ngày càng tăng, Wix đảm bảo rằng cửa hàng trực tuyến của bạn được tối ưu hóa hoàn toàn cho duyệt web trên thiết bị di động và mua hàng. Quản lý sản phẩm: Dễ dàng thêm, quản lý và hiển thị sản phẩm của bạn với các trang sản phẩm phong phú, theo dõi hàng tồn kho và các tùy chọn có thể tùy chỉnh như kích thước và màu sắc.

Dễ dàng thêm, quản lý và hiển thị sản phẩm của bạn với các trang sản phẩm phong phú, theo dõi hàng tồn kho và các tùy chọn có thể tùy chỉnh như kích thước và màu sắc. Công cụ tiếp thị và SEO: Tăng cường khả năng hiển thị cho cửa hàng của bạn bằng các công cụ tiếp thị và SEO tích hợp sẵn. Từ thẻ meta có thể tùy chỉnh đến tiếp thị truyền thông xã hội tích hợp, Wix giúp bạn tiếp cận đối tượng rộng hơn.

Tăng cường khả năng hiển thị cho cửa hàng của bạn bằng các công cụ tiếp thị và SEO tích hợp sẵn. Từ thẻ meta có thể tùy chỉnh đến tiếp thị truyền thông xã hội tích hợp, Wix giúp bạn tiếp cận đối tượng rộng hơn. Thị trường ứng dụng: Truy cập nhiều tính năng và công cụ bổ sung thông qua Chợ ứng dụng Wix. Bạn có thể tích hợp các chức năng như tiếp thị qua email, trò chuyện trực tiếp và đánh giá của khách hàng để nâng cao cửa hàng của mình. Lợi ích của việc sử dụng Thương mại điện tử Wix Người dùng- Giao diện thân thiện: Một trong những tính năng nổi bật của Wix là giao diện thân thiện với người dùng, giúp người dùng không có chuyên môn kỹ thuật có thể truy cập được. Trình chỉnh sửa trực quan trực quan và đơn giản, cho phép bạn xem các thay đổi trong thời gian thực.

Một trong những tính năng nổi bật của Wix là giao diện thân thiện với người dùng, giúp người dùng không có chuyên môn kỹ thuật có thể truy cập được. Trình chỉnh sửa trực quan trực quan và đơn giản, cho phép bạn xem các thay đổi trong thời gian thực. Khả năng tùy chỉnh: Với hàng trăm mẫu do nhà thiết kế tạo và các tùy chọn tùy chỉnh toàn diện, bạn có thể tạo một cửa hàng độc đáo phản ánh cá tính thương hiệu của bạn.

Với hàng trăm mẫu do nhà thiết kế tạo và các tùy chọn tùy chỉnh toàn diện, bạn có thể tạo một cửa hàng độc đáo phản ánh cá tính thương hiệu của bạn. Khả năng mở rộng: Thương mại điện tử Wix được thiết kế để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn. Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu với một dòng sản phẩm nhỏ hay mở rộng để cung cấp nhiều danh mục và mặt hàng, nền tảng này đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thương mại điện tử Wix được thiết kế để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn. Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu với một dòng sản phẩm nhỏ hay mở rộng để cung cấp nhiều danh mục và mặt hàng, nền tảng này đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Hỗ trợ khách hàng: Wix cung cấp các tài nguyên hỗ trợ mở rộng, bao gồm dịch vụ khách hàng 24/7, hướng dẫn và diễn đàn cộng đồng. Những tài nguyên này đảm bảo bạn có được sự trợ giúp cần thiết khi cần. Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free Hạn chế Mặc dù Wix eCommerce là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều người dùng nhưng nó cũng có một số hạn chế: Các tính năng nâng cao dành cho doanh nghiệp lớn: Wix có thể thiếu một số tính năng nâng cao mà các doanh nghiệp lớn có nhu cầu mở rộng yêu cầu. Những doanh nghiệp đang tìm kiếm khả năng chuyên môn cao có thể cần xem xét các nền tảng giàu tính năng hơn như BigCommerce hoặc Shopify Plus.

Wix có thể thiếu một số tính năng nâng cao mà các doanh nghiệp lớn có nhu cầu mở rộng yêu cầu. Những doanh nghiệp đang tìm kiếm khả năng chuyên môn cao có thể cần xem xét các nền tảng giàu tính năng hơn như BigCommerce hoặc Shopify Plus. Phí giao dịch: Tùy thuộc vào gói bạn đã chọn, bạn có thể phải trả phí giao dịch, khoản phí này có thể tăng lên nếu doanh số bán hàng của bạn lớn. Điều cần thiết là phải xem xét các khoản phí này khi lập kế hoạch ngân sách của bạn.

Tùy thuộc vào gói bạn đã chọn, bạn có thể phải trả phí giao dịch, khoản phí này có thể tăng lên nếu doanh số bán hàng của bạn lớn. Điều cần thiết là phải xem xét các khoản phí này khi lập kế hoạch ngân sách của bạn. Tùy chỉnh ngoài các mẫu: Mặc dù Wix cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh đáng kể nhưng một số người dùng có thể gặp những hạn chế nếu họ yêu cầu các thành phần thiết kế hoặc chức năng được tùy chỉnh cao vượt xa những gì các mẫu và ứng dụng của nền tảng cung cấp. Thương mại điện tử Wix nổi bật như một lựa chọn chắc chắn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm một công cụ xây dựng trang web linh hoạt, thân thiện với người dùng. Giao diện kéo và thả, tích hợp cổng thanh toán và khả năng tùy chỉnh đa dạng khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều doanh nhân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp yêu cầu các tính năng nâng cao và khả năng mở rộng rộng rãi có thể cần xem xét các nền tảng khác. Tận dụng sự dễ dàng và hiệu quả của Thương mại điện tử Wix để xây dựng một cửa hàng trực tuyến mạnh mẽ có thể thích ứng và phát triển cùng với hoạt động kinh doanh của bạn. 5. Thương mại lớn BigCommerce nổi bật là một nền tảng Thương mại điện tử mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô khác nhau nhưng đặc biệt thuận lợi cho những người bán hàng với số lượng lớn. Tự hào với bộ tính năng toàn diện, tích hợp mạnh mẽ và khả năng mở rộng ấn tượng, BigC Commerce được thiết kế để giúp các cửa hàng trực tuyến phát triển và thành công một cách liền mạch. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về điều gì khiến BigCommerce trở thành lựa chọn tuyệt vời để tạo cửa hàng trực tuyến vào năm 2024. Các tính năng chính của BigCommerce Khả năng thích ứng và tính linh hoạt : BigC Commerce cung cấp một khuôn khổ linh hoạt có khả năng phục vụ nhiều mô hình kinh doanh, cho dù là B2B, B2C hay kết hợp. Tính linh hoạt của nó đảm bảo rằng bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng của mình để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp bạn.

: BigC Commerce cung cấp một khuôn khổ linh hoạt có khả năng phục vụ nhiều mô hình kinh doanh, cho dù là B2B, B2C hay kết hợp. Tính linh hoạt của nó đảm bảo rằng bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng của mình để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp bạn. Công cụ tiếp thị và SEO : BigC Commerce đi kèm với các công cụ tối ưu hóa SEO tích hợp, cho phép bạn trực tuyến store để được lập chỉ mục nhanh chóng trên các công cụ tìm kiếm, thu hút nhiều lưu lượng truy cập không phải trả tiền hơn và tăng doanh số bán hàng một cách hiệu quả. Hơn nữa, nó còn cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với nhiều nền tảng tiếp thị khác nhau, bao gồm Quảng cáo Google Mua sắm và Facebook, cho phép bạn tiếp cận đối tượng rộng hơn.

: BigC Commerce đi kèm với các công cụ tối ưu hóa SEO tích hợp, cho phép bạn trực tuyến store để được lập chỉ mục nhanh chóng trên các công cụ tìm kiếm, thu hút nhiều lưu lượng truy cập không phải trả tiền hơn và tăng doanh số bán hàng một cách hiệu quả. Hơn nữa, nó còn cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với nhiều nền tảng tiếp thị khác nhau, bao gồm Quảng cáo Google Mua sắm và Facebook, cho phép bạn tiếp cận đối tượng rộng hơn. Quản lý sản phẩm : Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm của bạn với BigCommerce's công cụ quản lý sản phẩm mạnh mẽ. Bạn có thể dễ dàng thêm, cập nhật và sắp xếp sản phẩm, quản lý kho hàng cũng như thiết lập các tùy chọn và biến thể sản phẩm phức tạp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

: Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm của bạn với BigCommerce's công cụ quản lý sản phẩm mạnh mẽ. Bạn có thể dễ dàng thêm, cập nhật và sắp xếp sản phẩm, quản lý kho hàng cũng như thiết lập các tùy chọn và biến thể sản phẩm phức tạp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tích hợp cổng thanh toán : BigCommerce hỗ trợ nhiều cổng thanh toán, đảm bảo rằng khách hàng của bạn có nhiều lựa chọn thanh toán. Từ PayPal và Stripe đến các cổng địa phương và cổng chuyên dụng, bạn có thể cung cấp các phương thức thanh toán linh hoạt và an toàn để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

: BigCommerce hỗ trợ nhiều cổng thanh toán, đảm bảo rằng khách hàng của bạn có nhiều lựa chọn thanh toán. Từ PayPal và Stripe đến các cổng địa phương và cổng chuyên dụng, bạn có thể cung cấp các phương thức thanh toán linh hoạt và an toàn để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tùy chỉnh và thiết kế : BigCommerce cung cấp nhiều mẫu được thiết kế chuyên nghiệp không chỉ hấp dẫn về mặt thẩm mỹ mà còn có khả năng tùy biến cao. Bạn cũng có thể tùy chỉnh hoàn toàn giao diện cửa hàng của mình bằng quyền truy cập vào HTML, CSS và JavaScript.

: BigCommerce cung cấp nhiều mẫu được thiết kế chuyên nghiệp không chỉ hấp dẫn về mặt thẩm mỹ mà còn có khả năng tùy biến cao. Bạn cũng có thể tùy chỉnh hoàn toàn giao diện cửa hàng của mình bằng quyền truy cập vào HTML, CSS và JavaScript. Bảo mật và tuân thủ: Bảo mật là điều tối quan trọng trong Thương mại điện tử và BigCommerce rất coi trọng vấn đề này. Nền tảng này được chứng nhận PCI DSS Cấp 1 và cung cấp HTTPS cho các giao dịch an toàn. Với các tính năng bảo mật phức tạp, thông tin khách hàng và cửa hàng của bạn vẫn được bảo vệ khỏi các mối đe dọa trên mạng. Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free 6. Hình vuông Squarespace là một công cụ xây dựng trang web đa năng nổi tiếng vì tập trung vào thiết kế và tính dễ sử dụng. Ban đầu được công nhận nhờ các thiết kế mẫu tuyệt đẹp được thiết kế riêng cho các chuyên gia sáng tạo, Squarespace đã phát triển thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong không gian Thương mại điện tử với một loạt tính năng phục vụ cho các cửa hàng trực tuyến. Cho dù bạn là chủ cửa hàng hay nhà bán lẻ quy mô lớn, Squarespace đều cung cấp nền tảng mạnh mẽ nhưng thân thiện với người dùng để quản lý cửa hàng trực tuyến của bạn. Các tính năng chính của Squarespace dành cho thương mại điện tử < li>Mẫu đẹp: Squarespace cung cấp rất nhiều mẫu được thiết kế chuyên nghiệp và hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Các mẫu này được tối ưu hóa cho thiết bị di động, đảm bảo cửa hàng trực tuyến của bạn trông đẹp mắt trên mọi kích thước màn hình. Giỏ hàng tích hợp: Nền tảng này bao gồm một giỏ hàng tích hợp với quy trình thanh toán liền mạch, đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho khách hàng của bạn.

Nền tảng này bao gồm một giỏ hàng tích hợp với quy trình thanh toán liền mạch, đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho khách hàng của bạn. Quản lý sản phẩm: Squarespace cung cấp giao diện trực quan để quản lý sản phẩm, bao gồm theo dõi hàng tồn kho, biến thể sản phẩm và tùy chọn giá. Bạn có thể dễ dàng thêm hình ảnh, mô tả và thẻ SEO để tối ưu hóa danh sách của mình.

Squarespace cung cấp giao diện trực quan để quản lý sản phẩm, bao gồm theo dõi hàng tồn kho, biến thể sản phẩm và tùy chọn giá. Bạn có thể dễ dàng thêm hình ảnh, mô tả và thẻ SEO để tối ưu hóa danh sách của mình. Cổng thanh toán: Có sẵn nhiều tùy chọn cổng thanh toán, bao gồm Stripe, PayPal và Apple Pay, đảm bảo bạn có thể đáp ứng nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau.

Có sẵn nhiều tùy chọn cổng thanh toán, bao gồm Stripe, PayPal và Apple Pay, đảm bảo bạn có thể đáp ứng nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau. Công cụ tiếp thị: Squarespace cung cấp các công cụ tiếp thị tích hợp sẵn như chiến dịch email, tích hợp mạng xã hội và phân tích nâng cao. Những công cụ này cho phép bạn quảng cáo sản phẩm và theo dõi hiệu suất của các chiến dịch.

Squarespace cung cấp các công cụ tiếp thị tích hợp sẵn như chiến dịch email, tích hợp mạng xã hội và phân tích nâng cao. Những công cụ này cho phép bạn quảng cáo sản phẩm và theo dõi hiệu suất của các chiến dịch. Tối ưu hóa SEO: Nền tảng được trang bị các công cụ SEO mạnh mẽ để giúp cửa hàng của bạn xếp hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm kết quả, thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền đến trang web của bạn.

Nền tảng được trang bị các công cụ SEO mạnh mẽ để giúp cửa hàng của bạn xếp hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm kết quả, thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền đến trang web của bạn. Hỗ trợ khách hàng: Hỗ trợ khách hàng 24/7 qua email và trò chuyện trực tiếp đảm bảo bạn được hỗ trợ bất cứ khi nào bạn gặp phải sự cố hoặc cần trợ giúp điều hướng nền tảng . Lợi ích của việc sử dụng Squarespace cho Cửa hàng trực tuyến của bạn Việc chọn Squarespace làm nền tảng Thương mại điện tử của bạn mang lại một số lợi ích: Giao diện thân thiện với người dùng: Trình tạo kéo và thả của Squarespace đơn giản hóa quy trình tạo và tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến của bạn, giúp cửa hàng này có thể truy cập được ngay cả đối với người mới bắt đầu không có kinh nghiệm viết mã.

Trình tạo kéo và thả của Squarespace đơn giản hóa quy trình tạo và tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến của bạn, giúp cửa hàng này có thể truy cập được ngay cả đối với người mới bắt đầu không có kinh nghiệm viết mã. Giải pháp tất cả trong một: Từ lưu trữ web đến đăng ký miền và chức năng thương mại điện tử, Squarespace cung cấp giải pháp tất cả trong một, đơn giản hóa việc thiết lập và quản lý cửa hàng trực tuyến của bạn .

Từ lưu trữ web đến đăng ký miền và chức năng thương mại điện tử, Squarespace cung cấp giải pháp tất cả trong một, đơn giản hóa việc thiết lập và quản lý cửa hàng trực tuyến của bạn . Thiết kế đáp ứng: Các mẫu được thiết kế để đáp ứng đầy đủ, đảm bảo cửa hàng của bạn mang lại trải nghiệm người dùng nhất quán và thú vị trên tất cả các thiết bị.

Các mẫu được thiết kế để đáp ứng đầy đủ, đảm bảo cửa hàng của bạn mang lại trải nghiệm người dùng nhất quán và thú vị trên tất cả các thiết bị. Khả năng mở rộng: Cho dù bạn mới bắt đầu hay đang muốn phát triển doanh nghiệp của mình, Squarespace đều cung cấp các giải pháp có thể mở rộng để hỗ trợ sự phát triển của bạn.

Cho dù bạn mới bắt đầu hay đang muốn phát triển doanh nghiệp của mình, Squarespace đều cung cấp các giải pháp có thể mở rộng để hỗ trợ sự phát triển của bạn. Tự do sáng tạo: Nền tảng nhấn mạnh vào thiết kế cho phép bạn tạo một cửa hàng hấp dẫn về mặt hình ảnh phản ánh bản sắc độc đáo của thương hiệu của bạn. Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free Những điều cần cân nhắc khi sử dụng Squarespace Mặc dù Squarespace là một lựa chọn mạnh mẽ cho nhiều nhà bán lẻ trực tuyến, nhưng có một số yếu tố cần xem xét: Tích hợp ứng dụng bị hạn chế: So với một số nền tảng thương mại điện tử khác, Squarespace cung cấp ít khả năng tích hợp ứng dụng của bên thứ ba hơn, điều này có thể hạn chế một số chức năng nhất định. li>

So với một số nền tảng thương mại điện tử khác, Squarespace cung cấp ít khả năng tích hợp ứng dụng của bên thứ ba hơn, điều này có thể hạn chế một số chức năng nhất định. li> Phí giao dịch: Nếu bạn chọn gói Kinh doanh, hãy lưu ý rằng Squarespace tính phí giao dịch 3% trên doanh số bán hàng. Bạn có thể tránh khoản phí này bằng cách chọn một trong các gói thương mại điện tử.

Nếu bạn chọn gói Kinh doanh, hãy lưu ý rằng Squarespace tính phí giao dịch 3% trên doanh số bán hàng. Bạn có thể tránh khoản phí này bằng cách chọn một trong các gói thương mại điện tử. Đường cong học tập: Mặc dù giao diện thân thiện với người dùng nhưng có thể có đường cong học tập dành cho người dùng không quen với các công cụ xây dựng trang web , đặc biệt là khi nói đến các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao. Nhìn chung, Squarespace nổi bật là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một nền tảng Thương mại điện tử thân thiện với người dùng và có tính thẩm mỹ cao. Với trọng tâm là thiết kế, các công cụ tiếp thị tích hợp và hỗ trợ khách hàng đáp ứng, Squarespace hỗ trợ các nhà bán lẻ tạo và quản lý cửa hàng trực tuyến của họ một cách dễ dàng. Đối với những người muốn tận dụng không- code để phát triển ứng dụng và phụ trợ toàn diện hơn, AppMaster cung cấp một giải pháp độc đáo. Bằng cách kết hợp khả năng phát triển phụ trợ, web và di động mà không cần nợ kỹ thuật, AppMaster có thể đóng vai trò là sự bổ sung tuyệt vời cho quá trình thiết lập Thương mại điện tử Squarespace của bạn. Kết luận Vào năm 2024, việc chọn công cụ xây dựng trang web thương mại điện tử phù hợp là điều tối quan trọng cho sự thành công của cửa hàng trực tuyến. Sáu tùy chọn hàng đầu - Shopify, WooCommerce, Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace và AppMaster—mỗi ứng dụng đều cung cấp các tính năng và lợi thế độc đáo phù hợp với nhu cầu và quy mô kinh doanh đa dạng. Shopify Shopify strong> vượt trội trong việc cung cấp giải pháp tất cả trong một với sự tích hợp rộng rãi của bên thứ ba, khiến giải pháp này trở nên lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn bắt đầu nhanh chóng và mở rộng quy mô hiệu quả. Trong khi đó, WooCommerce phù hợp với những người thích tính linh hoạt của WordPress, cấp cho họ toàn quyền kiểm soát chức năng và tùy chỉnh của cửa hàng. Wix eCommerce kết hợp giữa tính đơn giản và các công cụ thương mại điện tử mạnh mẽ trong một gói thân thiện với người dùng, đảm bảo rằng người dùng ở mọi cấp độ kỹ năng kỹ thuật đều có thể thiết kế và quản lý một cửa hàng chuyên nghiệp. Đối với những doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng đáng kể, BigCommerce cung cấp các tính năng mạnh mẽ được thiết kế riêng để đáp ứng khối lượng bán hàng cao và các yêu cầu cấp doanh nghiệp. Squarespace vẫn là ứng cử viên hàng đầu dành cho các chuyên gia sáng tạo, cung cấp các mẫu thiết kế ấn tượng cùng với chức năng Thương mại điện tử thiết yếu, đảm bảo tính thẩm mỹ không làm ảnh hưởng đến khả năng thương mại. Cuối cùng, AppMaster Cuối cùng, AppMaster span> chứng tỏ là một công cụ vô giá bằng cách tận dụng nền tảng không có mã của nó để tạo ra các ứng dụng Thương mại điện tử toàn diện, có thể mở rộng. Điều này bao gồm các hệ thống phụ trợ, giao diện web và ứng dụng dành cho thiết bị di động, tất cả đều được tích hợp liền mạch và được thiết kế để loại bỏ nợ kỹ thuật, đảm bảo giải pháp Thương mại điện tử của bạn phát triển phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Khi chọn công cụ xây dựng trang web Thương mại điện tử, hãy xem xét mô hình kinh doanh của bạn tiềm năng phát triển và nhu cầu cụ thể. Mỗi nền tảng đều vượt trội trong các lĩnh vực khác nhau, vì vậy hãy chọn nền tảng phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của bạn. Bằng cách tận dụng điểm mạnh của những công cụ xây dựng thương mại điện tử hàng đầu này, bạn có thể thiết lập cửa hàng trực tuyến của mình để đạt được thành công trong thị trường kỹ thuật số năng động và cạnh tranh vào năm 2024.