I 6 migliori costruttori di siti web di e-commerce per negozi online nel 2024

Il mondo della vendita al dettaglio online si sta espandendo a un ritmo senza precedenti, aprendo le porte sia agli imprenditori che ai rivenditori affermati. Scegliere il giusto costruttore di siti Web di e-commerce è fondamentale per stabilire una presenza online di successo. Nel 2024 sono disponibili vari strumenti robusti, ciascuno in grado di soddisfare le diverse esigenze aziendali, dalle piccole start-up alle grandi imprese. Questa guida esplorerà i 6 principali costruttori di siti web di e-commerce per negozi online nel 2024, approfondendo le loro caratteristiche, i vantaggi e il motivo per cui si distinguono in questo mercato competitivo.

Se stai cercando una piattaforma all-inclusive. con ampie opzioni di personalizzazione o un builder semplice e intuitivo, il nostro elenco copre tutto. Con il giusto costruttore di eCommerce, puoi creare un negozio online che non solo abbia un bell'aspetto ma funzioni anche perfettamente, offrendo un'esperienza di acquisto ottimale per i tuoi clienti. Iniziamo esaminando i principali attori del settore, a cominciare dai giganti del settore come Shopify e WooCommerce, passando per includere versatili opzioni come Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace, per finire con l'innovativo Soluzione senza codice fornita da AppMaster.

1. Shopify

Quando si tratta di costruttori di siti Web di e-commerce, Shopify si distingue come la scelta migliore per molti imprenditori. Fondata nel 2006, Shopify è cresciuta in modo esponenziale, supportando oltre un milione di aziende in tutto il mondo. Cosa rende Shopify una piattaforma di riferimento per l'eCommerce? Esaminiamo le funzionalità e i vantaggi che lo distinguono.

Facilità d'uso

Uno degli aspetti più interessanti di Shopify è la sua facilità d'uso. La piattaforma è progettata sia per i principianti che per gli imprenditori esperti, con un'interfaccia utente intuitiva che semplifica il processo di creazione del sito web. Shopify offre un builder trascina e rilascia, che consente agli utenti di personalizzare facilmente il proprio negozio online senza alcuna conoscenza di programmazione.

Scalabilità e flessibilità strong>

Shopify è altamente scalabile, il che lo rende adatto ad aziende di tutte le dimensioni. Che tu stia avviando un piccolo negozio online o gestendo una grande impresa, Shopify offre vari piani per soddisfare le tue esigenze. La piattaforma supporta prodotti, larghezza di banda e spazio di archiviazione illimitati, garantendo che il tuo negozio possa crescere insieme alla tua attività. Inoltre, Shopify fornisce una gamma di temi e plug-in per migliorare la funzionalità e l'aspetto del tuo negozio.

Integrazione con gateway di pagamento

Shopify si integra con oltre 100 gateway di pagamento, compresi quelli principali come PayPal, Stripe e Authorize.Net. Questa versatilità ti consente di offrire ai tuoi clienti opzioni di pagamento flessibili, migliorando la loro esperienza di acquisto e aumentando i tassi di conversione.

Sicurezza

La sicurezza è un aspetto fondamentale di qualsiasi piattaforma di e-commerce e Shopify la prende sul serio. La piattaforma è conforme PCI DSS, il che significa che aderisce a rigorosi standard di sicurezza per proteggere i dati dei clienti. Shopify fornisce inoltre certificati SSL per il tuo negozio, garantendo che tutti i dati trasmessi attraverso il tuo sito siano crittografati e sicuri.

Strumenti SEO e marketing

Shopify offre un un solido set di strumenti SEO e di marketing per aiutarti ad attirare e fidelizzare i clienti. Puoi ottimizzare facilmente il tuo sito web per i motori di ricerca, utilizzando meta tag, tag titolo e URL personalizzati. Inoltre, Shopify supporta l'integrazione con varie piattaforme di social media e offre strumenti di email marketing, aiutandoti a raggiungere un pubblico più ampio e a incrementare le vendite.

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

p>Shopify fornisce assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso vari canali, tra cui chat dal vivo, e-mail e telefono. Il loro ampio centro assistenza e i forum della community offrono anche preziose risorse e approfondimenti per aiutarti a risolvere i problemi e ottimizzare il tuo negozio online.

In sintesi, la facilità d'uso, la scalabilità, le ampie integrazioni dei gateway di pagamento di Shopify, le solide misure di sicurezza, e strumenti di marketing completi lo rendono la scelta migliore per i costruttori di siti Web di e-commerce nel 2024. Che tu sia un imprenditore in erba o un imprenditore affermato, Shopify offre gli strumenti e il supporto necessari per avere successo nel competitivo mercato online.

2. AppMaster per l'e-commerce

AppMaster span> è rinomato per essere una piattaforma no-code completa che consente agli utenti di creare backend , applicazioni web e mobili senza scrivere una sola riga di codice. È una soluzione innovativa per le aziende di e-commerce che desiderano stabilire una presenza online in modo rapido ed efficiente. Ecco perché AppMaster è una scelta eccezionale per la creazione di siti Web di e-commerce nel 2024:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ambiente di sviluppo completo

AppMaster offre un potente ambiente di sviluppo integrato (IDE) che comprende ogni aspetto dello sviluppo delle applicazioni. Che tu abbia bisogno di progettare una straordinaria vetrina web o di sviluppare un'app mobile per il tuo negozio online, AppMaster è quello che fa per te. La piattaforma ti consente di creare visivamente modelli di dati, logica di business e interfacce utente utilizzando gli strumenti di trascinamento, rendendoli accessibili anche a chi non ha competenze tecniche.

Visual BP Designer

Una delle caratteristiche più importanti di AppMaster è il suo Visual BP Designer. Questa funzionalità ti consente di creare e gestire i tuoi processi aziendali con strumenti visivi, semplificando lo sviluppo di flussi di lavoro e automazioni complessi. Per l'eCommerce, ciò significa che puoi impostare facilmente processi come la gestione degli ordini, le notifiche ai clienti, il monitoraggio dell'inventario e altro ancora, garantendo che il tuo negozio funzioni senza intoppi.

Scalabilità e prestazioni

Applicazioni backend di AppMaster sono costruiti utilizzando Go (Golang), noto per le sue prestazioni e scalabilità. Ciò rende AppMaster particolarmente adatto per le attività di e-commerce che prevedono una crescita significativa e richiedono un'infrastruttura in grado di gestire volumi di traffico elevati e transazioni complesse. Inoltre, le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL, offrendo flessibilità nella gestione dei dati.

Sviluppo e distribuzione rapidi

Con AppMaster, puoi generare e distribuire le tue applicazioni di e-commerce in meno di 30 secondi. La piattaforma prende i tuoi progetti e genera il codice sorgente, compila le applicazioni ed esegue persino i test prima di distribuirli. Questa velocità di sviluppo non ha eguali e ti consente di aggiornare il tuo negozio e implementare rapidamente nuove funzionalità in base al feedback dei clienti e alle tendenze del mercato.

Integrazione mobile perfetta

Nel mercato di oggi, avere un L'app mobile ottimizzata o dedicata per il tuo negozio di e-commerce è fondamentale. AppMaster eccelle nello sviluppo di app mobili, consentendoti di creare applicazioni mobili native utilizzando Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Ciò garantisce che il tuo negozio offra un'esperienza ottimale su tutti i dispositivi, migliorando la soddisfazione del cliente e incentivando le vendite.

Nessun debito tecnico

L'approccio unico di AppMaster per generare applicazioni da zero ogni volta che effettui un la modifica elimina il debito tecnico, garantendo che il tuo negozio di eCommerce sia sempre aggiornato e privo di problemi di codice legacy. Ciò è particolarmente vantaggioso per mantenere l'efficienza e la sicurezza del tuo negozio online man mano che cresce e si evolve.

Facilità d'uso e accessibilità

AppMaster span> è progettato per essere facile da usare, rendendolo accessibile a un'ampia gamma di utenti, dalle piccole imprese alle grandi imprese. La piattaforma offre una varietà di piani di abbonamento, incluso un livello gratuito per coloro che desiderano esplorarne le capacità. Anche gli utenti non tecnici possono creare, distribuire e gestire siti Web di e-commerce di livello professionale, grazie al design intuitivo e alle risorse di supporto complete disponibili.

Con AppMaster, puoi davvero trasformare la tua attività di e-commerce sfruttando una piattaforma senza codice potente e facile da usare. Che tu sia una startup alla ricerca di una soluzione conveniente o un'azienda che necessita di una piattaforma di e-commerce scalabile e ad alte prestazioni, AppMaster fornisce gli strumenti e la flessibilità necessari per avere successo nella competitività online mercato.

3. WooCommerce

WooCommerce è una soluzione di eCommerce versatile per coloro che preferiscono costruire il proprio negozio online sulla piattaforma WordPress. Come plug-in per WordPress, WooCommerce offre una combinazione di flessibilità e potenti funzionalità, consentendo agli utenti di creare siti Web di e-commerce altamente personalizzati su misura per le loro esigenze specifiche. Ecco uno sguardo più approfondito sul motivo per cui WooCommerce rimane la scelta migliore per i negozi online nel 2024.

Caratteristiche e vantaggi

Personalizzazione: WooCommerce offre una solida personalizzazione opzioni, offrendo agli utenti il ​​controllo su ogni aspetto del loro negozio online. Dal layout e design alle funzionalità specifiche tramite estensioni, le possibilità sono praticamente illimitate.

WooCommerce offre una solida personalizzazione opzioni, offrendo agli utenti il ​​controllo su ogni aspetto del loro negozio online. Dal layout e design alle funzionalità specifiche tramite estensioni, le possibilità sono praticamente illimitate. Integrazione con WordPress: poiché è costruito come plug-in per WordPress, WooCommerce si integra perfettamente con tutti i funzionalità offerte da WordPress, inclusi temi, plugin e strumenti SEO. Ciò lo rende la scelta ideale per gli utenti che dispongono già di un sito WordPress o preferiscono utilizzare le funzionalità CMS di WordPress.

poiché è costruito come plug-in per WordPress, WooCommerce si integra perfettamente con tutti i funzionalità offerte da WordPress, inclusi temi, plugin e strumenti SEO. Ciò lo rende la scelta ideale per gli utenti che dispongono già di un sito WordPress o preferiscono utilizzare le funzionalità CMS di WordPress. Ampia libreria di plug-in: l'ampia libreria di plug-in ed estensioni di WooCommerce consente funzionalità aggiuntive come filtraggio avanzato dei prodotti, sistemi di prenotazione e funzionalità di abbonamento. Lo sviluppo guidato dalla comunità garantisce che siano disponibili opzioni per quasi tutte le funzionalità di cui potresti aver bisogno.

l'ampia libreria di plug-in ed estensioni di WooCommerce consente funzionalità aggiuntive come filtraggio avanzato dei prodotti, sistemi di prenotazione e funzionalità di abbonamento. Lo sviluppo guidato dalla comunità garantisce che siano disponibili opzioni per quasi tutte le funzionalità di cui potresti aver bisogno. Supporto gateway di pagamento: WooCommerce supporta un'ampia gamma di gateway di pagamento. Offre subito integrazioni con PayPal e Stripe, ma sono disponibili estensioni per quasi tutti i gateway di pagamento immaginabili, in grado di soddisfare le varie preferenze dei clienti.

WooCommerce supporta un'ampia gamma di gateway di pagamento. Offre subito integrazioni con PayPal e Stripe, ma sono disponibili estensioni per quasi tutti i gateway di pagamento immaginabili, in grado di soddisfare le varie preferenze dei clienti. Scalabilità: WooCommerce può soddisfare sia le piccole startup che le grandi imprese. La flessibilità di WordPress combinata con la capacità di migliorare WooCommerce tramite plugin semplifica la scalabilità del tuo sito di e-commerce.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

SEO e marketing

SEO-Friendly : Data la sua fondamentale integrazione con WordPress, WooCommerce sfrutta i punti di forza SEO di WordPress. Puoi utilizzare plugin come Yoast SEO per ottimizzare le pagine dei prodotti, le categorie e i post del blog, migliorando significativamente la visibilità del tuo sito nei motori di ricerca.

Data la sua fondamentale integrazione con WordPress, WooCommerce sfrutta i punti di forza SEO di WordPress. Puoi utilizzare plugin come Yoast SEO per ottimizzare le pagine dei prodotti, le categorie e i post del blog, migliorando significativamente la visibilità del tuo sito nei motori di ricerca. Marketing dei contenuti: WooCommerce ti consente di unire i tuoi Sforzi di e-commerce con content marketing senza soluzione di continuità. Utilizzando le funzionalità di blogging di WordPress, puoi creare contenuti accattivanti che indirizzano il traffico verso il tuo negozio, costruiscono l'autorità del marchio e migliorano il coinvolgimento dei clienti.

Efficienza in termini di costi

Apri Fonte: uno dei vantaggi significativi di WooCommerce è che è open source, il che significa che è gratuito. Sostieni solo costi per hosting, temi a pagamento e plugin premium se necessari. Questa flessibilità consente alle aziende di iniziare con costi minimi ed espandere il proprio set di funzionalità secondo necessità.

Supporto e community

Community vivace: WooCommerce beneficia di un ampio, comunità attiva di sviluppatori e utenti. L'abbondanza di tutorial, forum ed estensioni fornite dalla community ti consente di trovare facilmente aiuto e risorse, indipendentemente dalle tue competenze tecniche.

Supporto professionale: se hai bisogno di supporto dedicato, WooCommerce offre diversi piani di supporto, incluse opzioni di supporto prioritario, garantendoti l'aiuto di esperti ogni volta che ne hai bisogno.

Guardando al 2024, WooCommerce continua a essere un'opzione interessante per chiunque desideri stabilire o espandersi un negozio online. La sua integrazione con WordPress, unita a un'ampia personalizzazione e a una community di supporto, lo rende una scelta solida per un'ampia gamma di esigenze di e-commerce.

Inoltre, se stai cercando un una soluzione senza codice per completare il tuo negozio WooCommerce, prendi in considerazione AppMaster. Con AppMaster puoi creare soluzioni backend, applicazioni web e app mobili personalizzate senza scrivere una sola riga di codice, garantendo che le tue operazioni di e-commerce siano snelle ed efficaci.

eCommerce Wix

h2>4.

Wix l'eCommerce è una scelta popolare tra i proprietari di piccole imprese e gli imprenditori che cercano una piattaforma facile da usare con un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Conosciuto principalmente come costruttore di siti web, Wix ha esteso le sue capacità per soddisfare le esigenze dei negozi online, rendendolo un'opzione versatile per coloro che si avventurano nello spazio di vendita al dettaglio digitale.

Funzionalità principali

Wix eCommerce offre una serie di funzionalità progettate per aiutarti a creare, gestire e far crescere il tuo negozio online in modo efficiente:

Trascina- and-Drop Builder: l'intuitivo builder drag-and-drop consente agli utenti di creare un negozio online visivamente accattivante e funzionale senza alcuna conoscenza di programmazione. Puoi personalizzare ogni aspetto del tuo sito per adattarlo all'identità del tuo marchio.

l'intuitivo builder consente agli utenti di creare un negozio online visivamente accattivante e funzionale senza alcuna conoscenza di programmazione. Puoi personalizzare ogni aspetto del tuo sito per adattarlo all'identità del tuo marchio. Gateway di pagamento multipli: accetta pagamenti attraverso una varietà di gateway, incluso PayPal , Stripe e altri servizi principali. Questa flessibilità garantisce un'esperienza di pagamento fluida per i tuoi clienti.

accetta pagamenti attraverso una varietà di gateway, incluso , e altri servizi principali. Questa flessibilità garantisce un'esperienza di pagamento fluida per i tuoi clienti. Ottimizzazione mobile: con il crescente numero di acquirenti che utilizzano dispositivi mobili, Wix garantisce che il tuo negozio online sia completamente ottimizzato per la navigazione mobile e acquisti.

con il crescente numero di acquirenti che utilizzano dispositivi mobili, Wix garantisce che il tuo negozio online sia completamente ottimizzato per la navigazione mobile e acquisti. Gestione dei prodotti: aggiungi, gestisci e mostra facilmente i tuoi prodotti con pagine di prodotto ricche, monitoraggio dell'inventario e opzioni personalizzabili come dimensioni e colori.

aggiungi, gestisci e mostra facilmente i tuoi prodotti con pagine di prodotto ricche, monitoraggio dell'inventario e opzioni personalizzabili come dimensioni e colori. Strumenti di marketing e SEO: aumenta la visibilità del tuo negozio con strumenti di marketing e SEO integrati. Dai meta tag personalizzabili al marketing integrato sui social media, Wix ti aiuta a raggiungere un pubblico più ampio.

aumenta la visibilità del tuo negozio con strumenti di marketing e SEO integrati. Dai meta tag personalizzabili al marketing integrato sui social media, Wix ti aiuta a raggiungere un pubblico più ampio. App Market: accedi a un'ampia gamma di funzionalità e strumenti aggiuntivi tramite Wix App Market. Puoi integrare funzionalità come email marketing, live chat e recensioni dei clienti per migliorare il tuo negozio.

Vantaggi dell'utilizzo di Wix eCommerce

Utente- Interfaccia intuitiva: una delle caratteristiche più importanti di Wix è la sua interfaccia intuitiva, che lo rende accessibile anche a chi non ha competenze tecniche. L'editor visivo è intuitivo e diretto e ti consente di vedere le modifiche in tempo reale.

una delle caratteristiche più importanti di Wix è la sua interfaccia intuitiva, che lo rende accessibile anche a chi non ha competenze tecniche. L'editor visivo è intuitivo e diretto e ti consente di vedere le modifiche in tempo reale. Personalizzazione: con centinaia di modelli realizzati da designer e opzioni di personalizzazione complete, puoi creare un negozio unico che riflette la personalità del tuo marchio.

con centinaia di modelli realizzati da designer e opzioni di personalizzazione complete, puoi creare un negozio unico che riflette la personalità del tuo marchio. Scalabilità: Wix eCommerce è progettato per crescere insieme alla tua attività. Che tu stia iniziando con una piccola gamma di prodotti o espandendoti per offrire più categorie e articoli, la piattaforma può gestire le tue esigenze.

Wix eCommerce è progettato per crescere insieme alla tua attività. Che tu stia iniziando con una piccola gamma di prodotti o espandendoti per offrire più categorie e articoli, la piattaforma può gestire le tue esigenze. Assistenza clienti: Wix offre ampie risorse di supporto, incluso servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutorial e un forum della community. Queste risorse ti garantiscono di avere l'aiuto di cui hai bisogno quando ne hai bisogno.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Limitazioni

Sebbene Wix eCommerce sia una scelta eccellente per molti utenti, presenta alcune limitazioni:

Funzionalità avanzate per grandi aziende: Wix potrebbe non avere alcune funzionalità avanzate richieste dalle grandi aziende con esigenze estese. Le aziende alla ricerca di funzionalità altamente specializzate potrebbero dover prendere in considerazione piattaforme più ricche di funzionalità come BigCommerce o Shopify Plus.

Wix potrebbe non avere alcune funzionalità avanzate richieste dalle grandi aziende con esigenze estese. Le aziende alla ricerca di funzionalità altamente specializzate potrebbero dover prendere in considerazione piattaforme più ricche di funzionalità come o Plus. Commissioni di transazione: a seconda del piano scelto, potresti riscontrare commissioni di transazione, che possono aumentare se il volume delle vendite è significativo. È essenziale considerare queste tariffe quando si pianifica il budget.

a seconda del piano scelto, potresti riscontrare commissioni di transazione, che possono aumentare se il volume delle vendite è significativo. È essenziale considerare queste tariffe quando si pianifica il budget. Personalizzazione oltre i modelli: sebbene Wix offra sostanziali opzioni di personalizzazione, alcuni utenti potrebbero trovare limitazioni se richiedono funzionalità o elementi di design altamente personalizzati che vanno oltre ciò che offrono i modelli e le app della piattaforma.

Wix eCommerce si distingue come una solida opzione per le piccole e medie imprese alla ricerca di un costruttore di siti web flessibile e facile da usare. La sua interfaccia drag-and-drop, le integrazioni del gateway di pagamento e l'ampia gamma di personalizzazione lo rendono una scelta interessante per molti imprenditori. Tuttavia, le aziende che necessitano di funzionalità avanzate e ampia scalabilità potrebbero dover prendere in considerazione altre piattaforme. Abbraccia la semplicità e l'efficienza di Wix eCommerce per creare un solido negozio online in grado di adattarsi e crescere insieme alla tua attività.

5. Grande Commercio

BigCommerce si distingue come una piattaforma di eCommerce potente e versatile, su misura per supportare aziende di varie dimensioni ma particolarmente vantaggiosa per i venditori con volumi elevati. Dotato di una suite completa di funzionalità, solide integrazioni e straordinaria scalabilità, BigCommerce è progettato per aiutare i negozi online a crescere e ad avere successo senza problemi. Esaminiamo più a fondo ciò che rende BigCommerce una scelta eccellente per la creazione di un negozio online nel 2024.

Caratteristiche principali di BigCommerce

Adattabilità e flessibilità : BigCommerce fornisce una struttura flessibile in grado di soddisfare un'ampia gamma di modelli di business, siano essi B2B, B2C o ibridi. La sua flessibilità ti consente di personalizzare il tuo negozio per soddisfare le esigenze specifiche della tua attività.

: BigCommerce fornisce una struttura flessibile in grado di soddisfare un'ampia gamma di modelli di business, siano essi B2B, B2C o ibridi. La sua flessibilità ti consente di personalizzare il tuo negozio per soddisfare le esigenze specifiche della tua attività. Strumenti SEO e di marketing : BigCommerce è dotato di strumenti di ottimizzazione SEO integrati, che consentono la tua attività online store per essere indicizzato rapidamente sui motori di ricerca, attirare più traffico organico e aumentare efficacemente le vendite. Inoltre, fornisce un'integrazione perfetta con varie piattaforme di marketing, tra cui Google Shopping e Facebook Ads, consentendoti di raggiungere un pubblico più ampio.

: BigCommerce è dotato di strumenti di ottimizzazione SEO integrati, che consentono la tua attività online store per essere indicizzato rapidamente sui motori di ricerca, attirare più traffico organico e aumentare efficacemente le vendite. Inoltre, fornisce un'integrazione perfetta con varie piattaforme di marketing, tra cui Google Shopping e Facebook Ads, consentendoti di raggiungere un pubblico più ampio. Gestione prodotti : gestisci in modo efficiente il tuo catalogo prodotti con BigCommerce robusti strumenti di gestione del prodotto. Puoi aggiungere, aggiornare e organizzare facilmente i prodotti, gestire l'inventario e impostare opzioni e varianti di prodotto complesse per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

: gestisci in modo efficiente il tuo catalogo prodotti con BigCommerce robusti strumenti di gestione del prodotto. Puoi aggiungere, aggiornare e organizzare facilmente i prodotti, gestire l'inventario e impostare opzioni e varianti di prodotto complesse per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Integrazione del gateway di pagamento : BigCommerce supporta più gateway di pagamento, garantendo ai tuoi clienti un'ampia gamma di opzioni di pagamento. Da PayPal e Stripe ai gateway locali e specializzati, puoi offrire metodi di pagamento flessibili e sicuri per migliorare l'esperienza del cliente.

: BigCommerce supporta più gateway di pagamento, garantendo ai tuoi clienti un'ampia gamma di opzioni di pagamento. Da PayPal e Stripe ai gateway locali e specializzati, puoi offrire metodi di pagamento flessibili e sicuri per migliorare l'esperienza del cliente. Personalizzazione e design : BigCommerce offre una gamma di modelli progettati professionalmente. che non sono solo esteticamente accattivanti ma anche altamente personalizzabili. Puoi anche personalizzare completamente l'aspetto del tuo negozio con l'accesso a HTML, CSS e JavaScript.

: BigCommerce offre una gamma di modelli progettati professionalmente. che non sono solo esteticamente accattivanti ma anche altamente personalizzabili. Puoi anche personalizzare completamente l'aspetto del tuo negozio con l'accesso a HTML, CSS e JavaScript. Sicurezza e conformità: la sicurezza è fondamentale nell'eCommerce e BigCommerce la prende sul serio. La piattaforma è certificata PCI DSS Livello 1 e fornisce HTTPS per transazioni sicure. Grazie a sofisticate funzionalità di sicurezza, le informazioni del tuo negozio e dei clienti rimangono protette dalle minacce informatiche.

6. Spazio quadrato

Squarespace è un versatile costruttore di siti web noto per la sua attenzione al design e alla facilità d'uso. Inizialmente riconosciuto per i suoi straordinari modelli progettati su misura per i professionisti creativi, Squarespace si è evoluto in un formidabile concorrente nello spazio eCommerce con una gamma completa di funzionalità rivolte ai negozi online. Che tu sia il proprietario di una boutique o un rivenditore su larga scala, Squarespace offre una piattaforma intuitiva ma potente per gestire il tuo negozio online.

Caratteristiche principali di Squarespace per l'eCommerce

< li>Modelli stupendi: Squarespace offre una vasta gamma di modelli dal design professionale completamente personalizzabili. Questi modelli sono ottimizzati per i dispositivi mobili, garantendo che il tuo negozio online abbia un bell'aspetto su qualsiasi dimensione dello schermo. Carrello degli acquisti integrato: la piattaforma include un carrello degli acquisti integrato con un processo di pagamento senza interruzioni, garantendo un'esperienza fluida per i tuoi clienti.

la piattaforma include un carrello degli acquisti integrato con un processo di pagamento senza interruzioni, garantendo un'esperienza fluida per i tuoi clienti. Gestione del prodotto: Squarespace fornisce un'interfaccia intuitiva per la gestione dei prodotti, incluso il monitoraggio dell'inventario, le varianti del prodotto e le opzioni di prezzo. Puoi aggiungere facilmente immagini, descrizioni e tag SEO per ottimizzare le tue inserzioni.

Squarespace fornisce un'interfaccia intuitiva per la gestione dei prodotti, incluso il monitoraggio dell'inventario, le varianti del prodotto e le opzioni di prezzo. Puoi aggiungere facilmente immagini, descrizioni e tag SEO per ottimizzare le tue inserzioni. Gateway di pagamento: sono disponibili diverse opzioni di gateway di pagamento, tra cui Stripe, PayPal e Apple Pay, garantendo puoi soddisfare una varietà di preferenze di pagamento.

sono disponibili diverse opzioni di gateway di pagamento, tra cui Stripe, PayPal e Apple Pay, garantendo puoi soddisfare una varietà di preferenze di pagamento. Strumenti di marketing: Squarespace offre strumenti di marketing integrati come campagne e-mail, integrazione dei social media e analisi avanzate. Questi strumenti ti consentono di promuovere i tuoi prodotti e monitorare il rendimento delle tue campagne.

Squarespace offre strumenti di marketing integrati come campagne e-mail, integrazione dei social media e analisi avanzate. Questi strumenti ti consentono di promuovere i tuoi prodotti e monitorare il rendimento delle tue campagne. Ottimizzazione SEO: la piattaforma è dotata di robusti strumenti SEO per aiutare il tuo negozio a posizionarsi più in alto nei motori di ricerca risultati, indirizzando traffico organico al tuo sito.

la piattaforma è dotata di robusti strumenti SEO per aiutare il tuo negozio a posizionarsi più in alto nei motori di ricerca risultati, indirizzando traffico organico al tuo sito. Assistenza clienti: l'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite e-mail e chat dal vivo ti garantisce assistenza ogni volta che riscontri problemi o hai bisogno di aiuto per navigare nella piattaforma .

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Vantaggi derivanti dall'utilizzo di Squarespace per il tuo negozio online

Scegliere Squarespace come piattaforma di e-commerce offre numerosi vantaggi:

Interfaccia intuitiva: il builder trascina e rilascia di Squarespace semplifica il processo di creazione e personalizzazione del tuo negozio online, rendendolo accessibile anche ai principianti senza esperienza di programmazione.

il builder di Squarespace semplifica il processo di creazione e personalizzazione del tuo negozio online, rendendolo accessibile anche ai principianti senza esperienza di programmazione. Soluzione tutto in uno: dal web hosting alla registrazione del dominio e alla funzionalità di e-commerce, Squarespace offre una soluzione tutto in uno, semplificando la configurazione e la gestione del tuo negozio online .

dal web hosting alla registrazione del dominio e alla funzionalità di e-commerce, Squarespace offre una soluzione tutto in uno, semplificando la configurazione e la gestione del tuo negozio online . Design reattivo: i modelli sono progettati per essere completamente reattivi, garantendo che il tuo negozio offra un'esperienza utente coerente e piacevole su tutti i dispositivi.

i modelli sono progettati per essere completamente reattivi, garantendo che il tuo negozio offra un'esperienza utente coerente e piacevole su tutti i dispositivi. Scalabilità: che tu stia appena avviando o desideri far crescere la tua attività, Squarespace fornisce soluzioni scalabili per supportare la tua crescita.

che tu stia appena avviando o desideri far crescere la tua attività, Squarespace fornisce soluzioni scalabili per supportare la tua crescita. Libertà creativa: l'enfasi della piattaforma sul design ti consente di creare un negozio visivamente accattivante che riflette l'identità unica del tuo marchio.

Considerazioni sull'utilizzo di Squarespace

Sebbene Squarespace sia un'opzione valida per molti rivenditori online, esistono alcuni fattori da considerare: