2024 Yılında Çevrimiçi Mağazalar için En İyi 6 e-Ticaret Web Sitesi Oluşturucusu

Çevrimiçi perakende dünyası benzeri görülmemiş bir hızla genişliyor ve hem girişimcilere hem de köklü perakendecilere kapılar açıyor. Doğru e-Ticaret web sitesi oluşturucusunu seçmek, başarılı bir çevrimiçi varlık oluşturmak için çok önemlidir. 2024'te, yeni kurulan küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar her biri farklı iş ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli güçlü araçlar mevcut. Bu kılavuz, 2024'te çevrimiçi mağazalara yönelik en iyi 6 e-Ticaret web sitesi oluşturucusunu inceleyerek bunların özelliklerini, avantajlarını ve bu rekabetçi pazarda neden öne çıktıklarını ayrıntılarıyla inceleyecek.

Her şey dahil bir platform arıyor olsanız da değil. Kapsamlı özelleştirme seçenekleri veya basit, kullanıcı dostu bir oluşturucuyla listemiz hepsini kapsar. Doğru e-Ticaret oluşturucuyla, yalnızca harika görünmekle kalmayıp aynı zamanda kusursuz bir şekilde çalışan ve müşterilerinize en uygun alışveriş deneyimini sunan bir çevrimiçi mağaza oluşturabilirsiniz. Shopify ve WooCommerce gibi endüstri devleriyle başlayarak alandaki önemli oyuncuları inceleyerek başlayalım ve çok yönlü olanları da dahil ederek ilerleyelim. Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace gibi seçenekler ve yenilikçi ile biten Kodsuz çözüm, AppMaster tarafından sağlandı.

1. Shopify

E-Ticaret web sitesi oluşturucuları söz konusu olduğunda, Shopify birçok işletme sahibinin en iyi tercihi olarak öne çıkıyor. 2006 yılında kurulan Shopify, dünya çapında bir milyondan fazla işletmeyi destekleyerek katlanarak büyüdü. Shopify'ı e-Ticaret için tercih edilen bir platform yapan şey nedir? Şimdi onu diğerlerinden ayıran özellik ve avantajlara bakalım.

Kullanım Kolaylığı

Shopify'ın en güçlü yanlarından biri kullanım kolaylığıdır. Platform, web sitesi oluşturma sürecini kolaylaştıran sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli girişimciler için tasarlanmıştır. Shopify, sürükle ve bırak oluşturucu sunarak kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan çevrimiçi mağazalarını kolayca özelleştirmelerine olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik ve Esneklik Strong>

Shopify son derece ölçeklenebilir olduğundan her ölçekteki işletme için uygundur. İster küçük bir çevrimiçi mağaza açıyor olun ister büyük bir işletmeyi yönetiyor olun, Shopify ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli planlar sunar. Platform sınırsız ürünleri, bant genişliğini ve depolamayı destekleyerek mağazanızın işletmenizle birlikte büyümesini sağlar. Ayrıca Shopify, mağazanızın işlevselliğini ve görünümünü geliştirmek için çeşitli temalar ve eklentiler sağlar.

Ödeme Ağ Geçidi Entegrasyonu

Shopify, 100'den fazla ödeme ağ geçidiyle entegre olur. PayPal, Stripe ve Authorize.Net gibi başlıcalar dahil. Bu çok yönlülük, müşterilerinize esnek ödeme seçenekleri sunabilmenizi, alışveriş deneyimlerini iyileştirebilmenizi ve dönüşüm oranlarını artırabilmenizi sağlar.

Güvenlik

Güvenlik, herhangi bir e-Ticaret platformu ve Shopify bunu ciddiye alır. Platform PCI DSS uyumludur; bu, müşteri verilerini korumak için sıkı güvenlik standartlarına bağlı kaldığı anlamına gelir. Shopify ayrıca mağazanız için SSL sertifikaları da sağlayarak siteniz üzerinden iletilen tüm verilerin şifrelenmesini ve güvenli olmasını sağlar.

SEO ve Pazarlama Araçları

Shopify, Müşterileri çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olacak güçlü SEO ve pazarlama araçları seti. Meta etiketleri, başlık etiketlerini ve özel URL'leri kullanarak web sitenizi arama motorları için kolaylıkla optimize edebilirsiniz. Ayrıca Shopify, çeşitli sosyal medya platformlarıyla entegrasyonu destekler ve e-posta pazarlama araçları sunarak daha geniş bir kitleye ulaşmanıza ve satışları artırmanıza yardımcı olur.

7/24 Müşteri Desteği

< p>Shopify, canlı sohbet, e-posta ve telefon dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla 7/24 müşteri desteği sağlar. Kapsamlı yardım merkezleri ve topluluk forumları da sorunları gidermenize ve online mağazanızı optimize etmenize yardımcı olacak değerli kaynaklar ve bilgiler sunar.

Özetle, Shopify'ın kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirliği, kapsamlı ödeme ağ geçidi entegrasyonları, güçlü güvenlik önlemleri, ve kapsamlı pazarlama araçları, onu 2024'te e-Ticaret web sitesi oluşturucuları için en iyi seçim haline getiriyor. İster yeni yetişen bir girişimci ister yerleşik bir işletme sahibi olun, Shopify, rekabetçi çevrimiçi pazarda başarılı olmak için gereken araçları ve desteği sunar.

2. E-Ticaret için AppMaster

AppMaster , kullanıcıların arka uç, web oluşturmalarına olanak tanıyan kapsamlı bir kodsuz platform olmasıyla tanınır. ve mobil uygulamalar tek satır kod yazmanıza gerek kalmadan Hızlı ve verimli bir şekilde çevrimiçi varlık oluşturmak isteyen e-Ticaret işletmeleri için yenilikçi bir çözümdür. AppMaster'ın 2024'te e-Ticaret web siteleri oluşturmak için olağanüstü bir seçim olmasının nedeni budur:

Kapsamlı Geliştirme Ortamı

AppMaster, uygulama geliştirmenin her yönünü kapsayan güçlü bir Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) sunar. İster çarpıcı bir web mağazası tasarlamanız, ister çevrimiçi mağazanız için bir mobil uygulama geliştirmeniz gerekiyorsa, AppMaster yanınızdadır. Platform, sürükle ve bırak araçlarını kullanarak görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve kullanıcı arayüzleri oluşturmanıza olanak tanıyarak, teknik geçmişi olmayanların bile erişebilmesini sağlar.

Visual BP Designer

AppMaster'ın öne çıkan özelliklerinden biri de Visual BP Designer'dır. Bu özellik, karmaşık iş akışlarının ve otomasyonların geliştirilmesini basitleştirerek iş süreçlerinizi görsel araçlarla oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. E-Ticaret için bu, sipariş yönetimi, müşteri bildirimleri, envanter takibi ve daha fazlası gibi süreçleri kolayca ayarlayabileceğiniz ve mağazanızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabileceğiniz anlamına gelir.

Ölçeklenebilirlik ve Performans

AppMaster'ın arka uç uygulamaları performansı ve ölçeklenebilirliği ile bilinen Go (Golang) kullanılarak oluşturulmuştur. Bu, AppMaster'ı özellikle önemli büyüme bekleyen ve yüksek trafik hacimlerini ve karmaşık işlemleri yönetebilecek bir altyapıya ihtiyaç duyan e-Ticaret işletmeleri için uygun kılar. Ayrıca, AppMaster uygulamaları PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışarak veri yönetiminde esneklik sağlar.

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Hızlı Geliştirme ve Dağıtım

İle AppMaster ile e-Ticaret uygulamalarınızı 30 saniyeden kısa sürede oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz. Platform, planlarınızı alır ve kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler ve hatta bunları dağıtmadan önce testler gerçekleştirir. Bu geliştirme hızı benzersizdir ve mağazanızda yinelemeler yapmanıza ve müşteri geri bildirimlerine ve pazar trendlerine göre yeni özellikleri hızlı bir şekilde uygulamanıza olanak tanır.

Sorunsuz Mobil Entegrasyon

Günümüz pazarında, e-Ticaret mağazanız için mobil uyumlu veya özel mobil uygulama çok önemlidir. AppMaster, mobil uygulama geliştirmede uzmandır ve Kotlin'i, Android için Jetpack Compose'u ve SwiftUI. Bu, mağazanızın tüm cihazlarda en iyi deneyimi sunmasını, müşteri memnuniyetini artırmasını ve satışları artırmasını sağlar.

Teknik Borç Yok

AppMaster'ın her alışveriş yaptığınızda sıfırdan uygulama oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı değişiklik, teknik borcu ortadan kaldırarak e-Ticaret mağazanızın her zaman güncel olmasını ve eski kod sorunlarından arınmış olmasını sağlar. Bu, özellikle çevrimiçi mağazanız büyüdükçe ve geliştikçe verimliliğini ve güvenliğini korumak açısından faydalıdır.

Kullanım Kolaylığı ve Erişilebilirlik

AppMaster

span> kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir kullanıcı kitlesinin erişimine olanak sağlar. Platform, yeteneklerini keşfetmek isteyenler için ücretsiz bir katman da dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunuyor. Sezgisel tasarım ve mevcut kapsamlı destek kaynakları sayesinde teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile profesyonel düzeyde e-Ticaret web siteleri oluşturabilir, dağıtabilir ve yönetebilir.

AppMaster ile hem güçlü hem de kullanımı kolay bir kodsuz platformdan yararlanarak e-Ticaret işinizi gerçek anlamda dönüştürebilirsiniz. İster uygun maliyetli bir çözüm arayan bir startup olun, ister ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir e-Ticaret platformuna ihtiyaç duyan bir kuruluş olun, AppMaster çevrimiçi rekabetçi ortamda başarılı olmak için gereken araçları ve esnekliği sağlar. pazar.

3. WooCommerce

WooCommerce, çevrimiçi mağazalarını WordPress platformunda oluşturmayı tercih edenler için çok yönlü bir e-Ticaret çözümüdür. WordPress için bir eklenti olarak WooCommerce, esneklik ve güçlü özelliklerin bir kombinasyonunu sunarak kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına göre son derece özelleştirilmiş e-Ticaret web siteleri oluşturmasına olanak tanır. İşte WooCommerce'in neden 2024'te çevrimiçi mağazalar için en iyi seçim olmaya devam ettiğine daha derinlemesine bir bakış.

Özellikler ve Avantajlar

Özelleştirilebilirlik: WooCommerce güçlü özelleştirme sunar Kullanıcılara çevrimiçi mağazalarının her yönü üzerinde kontrol olanağı veren seçenekler. Düzen ve tasarımdan uzantılar aracılığıyla belirli işlevlere kadar olanaklar neredeyse sınırsızdır.

WooCommerce güçlü özelleştirme sunar Kullanıcılara çevrimiçi mağazalarının her yönü üzerinde kontrol olanağı veren seçenekler. Düzen ve tasarımdan uzantılar aracılığıyla belirli işlevlere kadar olanaklar neredeyse sınırsızdır. WordPress ile entegrasyon: WooCommerce, WordPress için bir eklenti olarak oluşturulduğundan, WordPress ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir Temalar, eklentiler ve SEO araçları da dahil olmak üzere WordPress tarafından sunulan işlevler. Bu, onu zaten bir WordPress sitesine sahip olan veya WordPress'in CMS yeteneklerini kullanmayı tercih eden kullanıcılar için ideal bir seçim haline getirir.

WooCommerce, WordPress için bir eklenti olarak oluşturulduğundan, WordPress ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir Temalar, eklentiler ve SEO araçları da dahil olmak üzere WordPress tarafından sunulan işlevler. Bu, onu zaten bir WordPress sitesine sahip olan veya WordPress'in CMS yeteneklerini kullanmayı tercih eden kullanıcılar için ideal bir seçim haline getirir. Kapsamlı Eklenti Kitaplığı: WooCommerce'in kapsamlı eklenti ve uzantı kitaplığı, ek işlevlere olanak tanır. gelişmiş ürün filtreleme, rezervasyon sistemleri ve abonelik özellikleri gibi. Topluluk odaklı geliştirme, ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her özellik için seçeneklerin mevcut olmasını sağlar.

WooCommerce'in kapsamlı eklenti ve uzantı kitaplığı, ek işlevlere olanak tanır. gelişmiş ürün filtreleme, rezervasyon sistemleri ve abonelik özellikleri gibi. Topluluk odaklı geliştirme, ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her özellik için seçeneklerin mevcut olmasını sağlar. Ödeme Ağ Geçidi Desteği: WooCommerce çok çeşitli ödeme ağ geçitlerini destekler. Kutudan çıktığı haliyle PayPal ve Stripe entegrasyonları sunar, ancak aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm ödeme ağ geçitleri için çeşitli müşteri tercihlerini karşılayan uzantılar mevcuttur.

WooCommerce çok çeşitli ödeme ağ geçitlerini destekler. Kutudan çıktığı haliyle PayPal ve Stripe entegrasyonları sunar, ancak aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm ödeme ağ geçitleri için çeşitli müşteri tercihlerini karşılayan uzantılar mevcuttur. Ölçeklenebilirlik: WooCommerce şunları yapabilir: hem küçük girişimlere hem de büyük işletmelere hitap etmektedir. WordPress'in esnekliği ve WooCommerce'i eklentiler aracılığıyla geliştirme yeteneği bir araya geldiğinde, e-Ticaret sitenizi ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

SEO ve Pazarlama

SEO Dostu : WordPress ile temel entegrasyonu göz önüne alındığında WooCommerce, WordPress'in SEO'nun güçlü yönlerinden yararlanır. Ürün sayfalarınızı, kategorilerinizi ve blog yayınlarınızı optimize etmek için Yoast SEO gibi eklentilerden yararlanarak sitenizin arama motoru görünürlüğünü önemli ölçüde artırabilirsiniz.

WordPress ile temel entegrasyonu göz önüne alındığında WooCommerce, WordPress'in SEO'nun güçlü yönlerinden yararlanır. Ürün sayfalarınızı, kategorilerinizi ve blog yayınlarınızı optimize etmek için Yoast SEO gibi eklentilerden yararlanarak sitenizin arama motoru görünürlüğünü önemli ölçüde artırabilirsiniz. İçerik Pazarlama: WooCommerce, İçerik pazarlamasıyla e-ticaret çabaları sorunsuz bir şekilde. WordPress'in blog oluşturma özelliklerini kullanarak mağazanıza trafik çeken, marka otoritesi oluşturan ve müşteri katılımını artıran ilgi çekici içerikler oluşturabilirsiniz.

Maliyet Verimliliği

Açık Kaynak: WooCommerce'in önemli avantajlarından biri açık kaynak olmasıdır, yani kullanımı ücretsizdir. Gerekirse yalnızca barındırma, ücretli temalar ve premium eklentiler için ücret ödersiniz. Bu esneklik, işletmelerin minimum maliyetle başlamasına ve özellik setini gerektiği gibi genişletmesine olanak tanır.

Destek ve Topluluk

Canlı Topluluk: WooCommerce geniş, Geliştiricilerden ve kullanıcılardan oluşan aktif bir topluluk. Eğiticilerin, forumların ve topluluğun katkıda bulunduğu uzantıların çokluğu, teknik uzmanlığınız ne olursa olsun kolayca yardım ve kaynak bulmanızı sağlar.

Profesyonel Destek: Özel desteğe ihtiyacınız varsa, WooCommerce, öncelikli destek seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli destek planları sunarak ihtiyaç duyduğunuz anda uzman yardımı alabilmenizi sağlar.

2024'e doğru baktığımızda, WooCommerce kurmak veya genişletmek isteyen herkes için ilgi çekici bir seçenek olmaya devam ediyor. bir çevrimiçi mağaza. WordPress ile entegrasyonu, kapsamlı özelleştirilebilirlik ve destekleyici bir toplulukla birleştiğinde, onu çok çeşitli e-Ticaret ihtiyaçları için sağlam bir seçim haline getiriyor.

Ayrıca, bir kodsuz çözüm, AppMaster'ı düşünün. AppMaster ile tek satır kod yazmadan özel arka uç çözümleri, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturabilir, e-Ticaret operasyonunuzun akıcı ve etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

Wix e-Ticaret

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Wix e-Ticaret, çok çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip, kullanımı kolay bir platform arayan küçük işletme sahipleri ve girişimciler arasında popüler bir seçimdir. Öncelikle web sitesi oluşturucusu olarak bilinen Wix, yeteneklerini çevrimiçi mağazaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişleterek onu dijital perakende alanına giriş yapanlar için çok yönlü bir seçenek haline getirdi.

Temel Özellikler

Wix e-Ticaret, çevrimiçi mağazanızı verimli bir şekilde oluşturmanıza, yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar:

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Sürükle- And-Bırak Oluşturucu: Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan görsel olarak çekici ve işlevsel bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Sitenizin her yönünü markanızın kimliğine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Sezgisel oluşturucu, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan görsel olarak çekici ve işlevsel bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Sitenizin her yönünü markanızın kimliğine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Çoklu Ödeme Ağ Geçitleri: PayPal dahil olmak üzere çeşitli ağ geçitleri üzerinden ödeme kabul edin , Stripe ve diğer önemli hizmetler. Bu esneklik, müşterileriniz için sorunsuz bir ödeme deneyimi sağlar.

, ve diğer önemli hizmetler. Bu esneklik, müşterileriniz için sorunsuz bir ödeme deneyimi sağlar. Mobil Optimizasyon: Mobil cihaz kullanan alışveriş yapanların sayısı arttıkça Wix, çevrimiçi mağazanızın mobil tarama için tamamen optimize edilmesini sağlar. ve satın alma.

Mobil cihaz kullanan alışveriş yapanların sayısı arttıkça Wix, çevrimiçi mağazanızın mobil tarama için tamamen optimize edilmesini sağlar. ve satın alma. Ürün Yönetimi: Zengin ürün sayfaları, envanter takibi ve boyut ve renk gibi özelleştirilebilir seçeneklerle ürünlerinizi kolayca ekleyin, yönetin ve görüntüleyin.

Zengin ürün sayfaları, envanter takibi ve boyut ve renk gibi özelleştirilebilir seçeneklerle ürünlerinizi kolayca ekleyin, yönetin ve görüntüleyin. Pazarlama ve SEO Araçları: Yerleşik pazarlama ve SEO araçlarıyla mağazanızın görünürlüğünü artırın. Wix, özelleştirilebilir meta etiketlerden entegre sosyal medya pazarlamaya kadar daha geniş bir hedef kitleye ulaşmanıza yardımcı olur.

Yerleşik pazarlama ve SEO araçlarıyla mağazanızın görünürlüğünü artırın. Wix, özelleştirilebilir meta etiketlerden entegre sosyal medya pazarlamaya kadar daha geniş bir hedef kitleye ulaşmanıza yardımcı olur. Uygulama Pazarı: Wix Uygulama Pazarı aracılığıyla çok çeşitli ek özelliklere ve araçlara erişin. Mağazanızı geliştirmek için e-postayla pazarlama, canlı sohbet ve müşteri yorumları gibi işlevleri entegre edebilirsiniz.

Wix e-Ticaret Kullanmanın Yararları

Kullanıcı- Dostu Arayüz: Wix'in öne çıkan özelliklerinden biri, teknik uzmanlığı olmayanlar için bile erişilebilir olmasını sağlayan kullanıcı dostu arayüzüdür. Sezgisel ve kullanımı kolay görsel düzenleyici, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmenize olanak tanır.

Wix'in öne çıkan özelliklerinden biri, teknik uzmanlığı olmayanlar için bile erişilebilir olmasını sağlayan kullanıcı dostu arayüzüdür. Sezgisel ve kullanımı kolay görsel düzenleyici, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmenize olanak tanır. Özelleştirilebilirlik: Tasarımcıların hazırladığı yüzlerce şablon ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle, markanızın kişiliğini yansıtan benzersiz mağaza.

Tasarımcıların hazırladığı yüzlerce şablon ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle, markanızın kişiliğini yansıtan benzersiz mağaza. Ölçeklenebilirlik: Wix e-Ticaret, işletmenizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. İster küçük bir ürün yelpazesiyle yeni başlıyor olun ister birden fazla kategori ve ürün sunacak şekilde genişliyor olun, platform ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

Wix e-Ticaret, işletmenizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. İster küçük bir ürün yelpazesiyle yeni başlıyor olun ister birden fazla kategori ve ürün sunacak şekilde genişliyor olun, platform ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Müşteri Desteği: Wix kapsamlı destek kaynakları sunar, 7/24 müşteri hizmetleri, eğitimler ve topluluk forumu dahil. Bu kaynaklar, ihtiyaç duyduğunuz yardıma ihtiyaç duyduğunuz anda ulaşmanızı sağlar.

Sınırlamalar

Wix e-Ticaret birçok kullanıcı için mükemmel bir seçim olsa da bazı sınırlamaları vardır:

Büyük İşletmeler için Gelişmiş Özellikler: Wix, kapsamlı ihtiyaçları olan büyük kuruluşların ihtiyaç duyduğu bazı gelişmiş özelliklere sahip olmayabilir. Son derece uzmanlaşmış yetenekler arayan işletmelerin, BigCommerce veya Shopify Plus

Wix, kapsamlı ihtiyaçları olan büyük kuruluşların ihtiyaç duyduğu bazı gelişmiş özelliklere sahip olmayabilir. Son derece uzmanlaşmış yetenekler arayan işletmelerin, veya Plus gibi daha zengin özelliklere sahip platformlara bakması gerekebilir. İşlem Ücretleri: Seçtiğiniz planınıza bağlı olarak işlem ücretleriyle karşılaşabilirsiniz; satış hacminiz önemliyse bu ücretler artabilir. Bütçenizi planlarken bu ücretleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Seçtiğiniz planınıza bağlı olarak işlem ücretleriyle karşılaşabilirsiniz; satış hacminiz önemliyse bu ücretler artabilir. Bütçenizi planlarken bu ücretleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Şablonların Ötesinde Özelleştirme: Wix önemli özelleştirme seçenekleri sunarken, bazı kullanıcılar son derece özelleştirilmiş işlevsellik veya tasarım öğelerine ihtiyaç duyduklarında sınırlamalarla karşılaşabilirler. platformun şablonlarının ve uygulamalarının sağladığının ötesine geçer.

Wix e-Ticaret, kullanıcı dostu, esnek bir web sitesi oluşturucu arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağlam bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sürükle ve bırak arayüzü, ödeme ağ geçidi entegrasyonları ve geniş özelleştirilebilirlik yelpazesi, onu birçok girişimci için cazip bir seçim haline getiriyor. Ancak gelişmiş özelliklere ve kapsamlı ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyan işletmelerin diğer platformları da dikkate alması gerekebilir. İşletmenize uyum sağlayabilecek ve büyüyebilecek güçlü bir çevrimiçi mağaza oluşturmak için Wix e-Ticaret'in kolaylığını ve verimliliğini benimseyin.

5. BigCommerce

BigCommerce, çeşitli boyutlardaki işletmeleri desteklemek için tasarlanmış ancak özellikle yüksek hacimli satıcılar için avantajlı, güçlü ve çok yönlü bir e-Ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Kapsamlı bir özellik paketi, güçlü entegrasyonlar ve etkileyici ölçeklenebilirlik sunan BigCommerce, çevrimiçi mağazaların sorunsuz bir şekilde büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. BigCommerce'i 2024'te çevrimiçi mağaza oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getiren şeyin ne olduğunu daha derinlemesine inceleyelim.

BigCommerce'in Temel Özellikleri

Uyarlanabilirlik ve Esneklik : BigCommerce, B2B, B2C veya hibrit olsun, çok çeşitli iş modellerine hitap edebilen esnek bir çerçeve sağlar. Esnekliği, mağazanızı işletmenizin benzersiz taleplerini karşılayacak şekilde özelleştirebilmenizi sağlar.

: BigCommerce, B2B, B2C veya hibrit olsun, çok çeşitli iş modellerine hitap edebilen esnek bir çerçeve sağlar. Esnekliği, mağazanızı işletmenizin benzersiz taleplerini karşılayacak şekilde özelleştirebilmenizi sağlar. SEO ve Pazarlama Araçları : BigCommerce, çevrimiçi SEO optimizasyonu araçlarıyla birlikte gelir; Arama motorlarında hızlı bir şekilde indekslenmek, daha fazla organik trafik çekmek ve satışları etkili bir şekilde artırmak için mağazanızı ziyaret edin. Üstelik Google Alışveriş ve Facebook Reklamları da dahil olmak üzere çeşitli pazarlama platformlarıyla kusursuz entegrasyon sağlayarak daha geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlar.

: BigCommerce, çevrimiçi SEO optimizasyonu araçlarıyla birlikte gelir; Arama motorlarında hızlı bir şekilde indekslenmek, daha fazla organik trafik çekmek ve satışları etkili bir şekilde artırmak için mağazanızı ziyaret edin. Üstelik Google Alışveriş ve Facebook Reklamları da dahil olmak üzere çeşitli pazarlama platformlarıyla kusursuz entegrasyon sağlayarak daha geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlar. Ürün Yönetimi : BigCommerce'in ürünleriyle ürün kataloğunuzu verimli bir şekilde yönetin. Sağlam ürün yönetimi araçları. Farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ürünleri kolayca ekleyebilir, güncelleyebilir ve düzenleyebilir, envanteri yönetebilir ve karmaşık ürün seçeneklerini ve çeşitlerini ayarlayabilirsiniz.

: BigCommerce'in ürünleriyle ürün kataloğunuzu verimli bir şekilde yönetin. Sağlam ürün yönetimi araçları. Farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ürünleri kolayca ekleyebilir, güncelleyebilir ve düzenleyebilir, envanteri yönetebilir ve karmaşık ürün seçeneklerini ve çeşitlerini ayarlayabilirsiniz. Ödeme Ağ Geçidi Entegrasyonu : BigCommerce birden fazla ürünü destekler Müşterilerinizin çok çeşitli ödeme seçeneklerine sahip olmasını sağlayan ödeme ağ geçitleri. Müşteri deneyimini geliştirmek için PayPal ve Stripe'tan yerel ve özel ağ geçitlerine kadar esnek ve güvenli ödeme yöntemleri sunabilirsiniz.

: BigCommerce birden fazla ürünü destekler Müşterilerinizin çok çeşitli ödeme seçeneklerine sahip olmasını sağlayan ödeme ağ geçitleri. Müşteri deneyimini geliştirmek için PayPal ve Stripe'tan yerel ve özel ağ geçitlerine kadar esnek ve güvenli ödeme yöntemleri sunabilirsiniz. Özelleştirme ve Tasarım : BigCommerce profesyonelce tasarlanmış bir dizi şablon sunar Bunlar yalnızca estetik açıdan çekici değil, aynı zamanda son derece özelleştirilebilir. Ayrıca HTML, CSS ve JavaScript erişimiyle mağazanızın görünümünü ve tarzını tamamen özelleştirebilirsiniz.

: BigCommerce profesyonelce tasarlanmış bir dizi şablon sunar Bunlar yalnızca estetik açıdan çekici değil, aynı zamanda son derece özelleştirilebilir. Ayrıca HTML, CSS ve JavaScript erişimiyle mağazanızın görünümünü ve tarzını tamamen özelleştirebilirsiniz. Güvenlik ve Uyumluluk: Güvenlik, e-Ticaret'te çok önemlidir ve BigCommerce bunu ciddiye alır. Platform, PCI DSS Seviye 1 sertifikalıdır ve güvenli işlemler için HTTPS sağlar. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle mağazanız ve müşteri bilgileriniz siber tehditlere karşı korunur.

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6. Kare alanı

Squarespace, tasarım ve kullanım kolaylığına odaklanmasıyla bilinen çok yönlü bir web sitesi oluşturucusudur. Başlangıçta yaratıcı profesyonellere yönelik çarpıcı şablon tasarımlarıyla tanınan Squarespace, çevrimiçi mağazalara yönelik kapsamlı özelliklerle e-Ticaret alanında zorlu bir rakibe dönüştü. İster butik sahibi ister büyük ölçekli bir perakendeci olun, Squarespace, çevrimiçi mağazanızı yönetmek için kullanıcı dostu ve güçlü bir platform sunar.

E-Ticaret için Squarespace'in Temel Özellikleri

< li>Güzel Şablonlar: Squarespace, tamamen özelleştirilebilir, profesyonelce tasarlanmış çok sayıda şablon sunar. Bu şablonlar mobil cihazlar için optimize edilmiştir ve çevrimiçi mağazanızın her ekran boyutunda harika görünmesini sağlar. Entegre Alışveriş Sepeti: Platform, sorunsuz ödeme sürecine sahip entegre bir alışveriş sepeti içerir. müşterileriniz için sorunsuz bir deneyim sağlar.

Platform, sorunsuz ödeme sürecine sahip entegre bir alışveriş sepeti içerir. müşterileriniz için sorunsuz bir deneyim sağlar. Ürün Yönetimi: Squarespace, envanter takibi, ürün çeşitleri ve fiyatlandırma seçenekleri de dahil olmak üzere ürünleri yönetmek için sezgisel bir arayüz sağlar. Listelemelerinizi optimize etmek için kolayca resimler, açıklamalar ve SEO etiketleri ekleyebilirsiniz.

Squarespace, envanter takibi, ürün çeşitleri ve fiyatlandırma seçenekleri de dahil olmak üzere ürünleri yönetmek için sezgisel bir arayüz sağlar. Listelemelerinizi optimize etmek için kolayca resimler, açıklamalar ve SEO etiketleri ekleyebilirsiniz. Ödeme Ağ Geçitleri: Stripe, PayPal ve Apple Pay dahil olmak üzere birden fazla ödeme ağ geçidi seçeneği mevcuttur; çeşitli ödeme tercihlerini karşılayabilirsiniz.

Stripe, PayPal ve Apple Pay dahil olmak üzere birden fazla ödeme ağ geçidi seçeneği mevcuttur; çeşitli ödeme tercihlerini karşılayabilirsiniz. Pazarlama Araçları: Squarespace, e-posta kampanyaları, sosyal medya entegrasyonu ve gelişmiş analizler gibi yerleşik pazarlama araçları sunar. Bu araçlar, ürünlerinizi tanıtmanıza ve kampanyalarınızın performansını izlemenize olanak tanır.

Squarespace, e-posta kampanyaları, sosyal medya entegrasyonu ve gelişmiş analizler gibi yerleşik pazarlama araçları sunar. Bu araçlar, ürünlerinizi tanıtmanıza ve kampanyalarınızın performansını izlemenize olanak tanır. SEO Optimizasyonu: Platform, mağazanızın arama motorunda daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olacak güçlü SEO araçlarıyla donatılmıştır. sonuçlar vererek sitenize organik trafik çeker.

Platform, mağazanızın arama motorunda daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olacak güçlü SEO araçlarıyla donatılmıştır. sonuçlar vererek sitenize organik trafik çeker. Müşteri Desteği: E-posta ve canlı sohbet yoluyla 7/24 müşteri desteği, sorunlarla karşılaştığınızda veya platformda gezinme konusunda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda yardım almanızı sağlar. .

Çevrimiçi Mağazanız için Squarespace Kullanmanın Yararları

E-Ticaret platformunuz olarak Squarespace'i seçmek çeşitli avantajlar sunar:

Kullanıcı Dostu Arayüz: Squarespace'in sürükle ve bırak oluşturucusu, çevrimiçi mağazanızı oluşturma ve özelleştirme sürecini basitleştirerek, kodlama deneyimi olmayan yeni başlayanlar için bile mağazanızı erişilebilir hale getirir.

Squarespace'in oluşturucusu, çevrimiçi mağazanızı oluşturma ve özelleştirme sürecini basitleştirerek, kodlama deneyimi olmayan yeni başlayanlar için bile mağazanızı erişilebilir hale getirir. Hepsi Bir Arada Çözüm: Squarespace, web barındırmadan alan kaydı ve e-Ticaret işlevselliğine kadar hepsi bir arada bir çözüm sunarak çevrimiçi mağazanızın kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırır .

Squarespace, web barındırmadan alan kaydı ve e-Ticaret işlevselliğine kadar hepsi bir arada bir çözüm sunarak çevrimiçi mağazanızın kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırır . Duyarlı Tasarım: Şablonlar tamamen duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır ve mağazanızın tüm cihazlarda tutarlı ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar.

Şablonlar tamamen duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır ve mağazanızın tüm cihazlarda tutarlı ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Ölçeklenebilirlik: İşletmenizi ister yeni başlatıyor olun ister büyütmeyi planlıyor olun, Squarespace büyümenizi destekleyecek ölçeklenebilir çözümler sunar.

İşletmenizi ister yeni başlatıyor olun ister büyütmeyi planlıyor olun, Squarespace büyümenizi destekleyecek ölçeklenebilir çözümler sunar. Yaratıcı Özgürlük: Platformun tasarıma verdiği önem markanızın benzersiz kimliğini yansıtan görsel olarak çekici bir mağaza oluşturmanıza olanak tanır.

Squarespace Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Squarespace birçok çevrimiçi perakendeci için sağlam bir seçenek olsa da, dikkate alınması gereken bazı faktörler:

Sınırlı Uygulama Entegrasyonları: Diğer bazı e-Ticaret platformlarıyla karşılaştırıldığında Squarespace daha az sayıda üçüncü taraf uygulama entegrasyonu sunar ve bu da belirli işlevleri sınırlayabilir. li>

Diğer bazı e-Ticaret platformlarıyla karşılaştırıldığında Squarespace daha az sayıda üçüncü taraf uygulama entegrasyonu sunar ve bu da belirli işlevleri sınırlayabilir. li> İşlem Ücretleri: İş planını tercih ederseniz Squarespace'in satışlarda %3 işlem ücreti aldığını unutmayın. E-Ticaret planlarından birini seçerek bu ücretten kaçınabilirsiniz.

İş planını tercih ederseniz Squarespace'in satışlarda %3 işlem ücreti aldığını unutmayın. E-Ticaret planlarından birini seçerek bu ücretten kaçınabilirsiniz. Öğrenme Eğrisi: Arayüz kullanıcı dostu olmasına rağmen, web sitesi oluşturuculara aşina olmayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi olabilir. , özellikle de gelişmiş özelleştirme seçenekleri söz konusu olduğunda.

Genel olarak Squarespace, estetik açıdan hoş ve kullanıcı dostu bir e-Ticaret platformu arayan işletmeler için en iyi seçim olarak öne çıkıyor. Tasarıma odaklanması, entegre pazarlama araçları ve hızlı yanıt veren müşteri desteğiyle Squarespace, perakendecilerin çevrimiçi mağazalarını kolaylıkla oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyor.

no- code platformlarında daha kapsamlı bir arka uç ve uygulama geliştirme için AppMaster benzersiz bir çözüm sunar. Arka uç, web ve mobil geliştirme yeteneklerini teknik borç olmadan birleştiren AppMaster, Squarespace e-Ticaret kurulumunuz için mükemmel bir tamamlayıcı görevi görebilir.

Sonuç

2024'te, doğru e-Ticaret web sitesi oluşturucusunu seçmek, çevrimiçi mağaza başarısı için çok önemli. En iyi altı seçenek - Shopify, WooCommerce, Wix eCommerce, BigCommerce, Squarespace ve AppMaster—her biri farklı iş ihtiyaçlarına ve ölçeklerine göre uyarlanmış benzersiz özellikler ve avantajlar sunar.

Shopify

Shopify Strong>, kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonlarıyla hepsi bir arada bir çözüm sunma konusunda uzmandır; bu da onu hızlı bir şekilde başlamak ve etkili bir şekilde ölçeklendirmek isteyen işletmeler için ideal kılar. Bu arada, WooCommerce, WordPress'in esnekliğini tercih edenler için parlıyor ve onlara mağazalarının özelleştirmesi ve işlevselliği üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Wix e-Ticaret basitliği ve rahatlığı harmanlıyor. Kullanıcı dostu bir pakette güçlü e-Ticaret araçları, tüm teknik beceri seviyelerindeki kullanıcıların profesyonel bir mağaza tasarlayabilmesini ve yönetebilmesini sağlar. BigCommerce, kayda değer bir büyüme hedefleyen işletmeler için, yüksek satış hacmini ve kurumsal düzeydeki gereksinimleri karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmış güçlü özellikler sağlar.

Squarespace, en iyi rakip olmaya devam ediyor yaratıcı profesyoneller için temel e-Ticaret işlevselliğiyle birlikte çarpıcı tasarım şablonları sunarak estetiğin ticari kapasiteden ödün vermemesini sağlar.

Son olarak, AppMaster, kapsamlı, ölçeklenebilir e-Ticaret uygulamaları oluşturmak için kodsuz platformundan yararlanarak paha biçilmez bir araç olduğunu kanıtlıyor. Buna, tümü sorunsuz bir şekilde entegre edilen ve teknik borcu ortadan kaldıracak şekilde tasarlanan arka uç sistemleri, web arayüzleri ve mobil uygulamalar dahildir; böylece e-Ticaret çözümünüzün iş ihtiyaçlarınızla birlikte gelişmesi sağlanır.

Bir e-Ticaret web sitesi oluşturucu seçerken iş modelinizi göz önünde bulundurun. , büyüme potansiyeli ve özel ihtiyaçlar. Her platform farklı alanlarda öne çıkıyor; bu nedenle iş hedeflerinize en uygun olanı seçin. Bu en iyi e-ticaret oluşturucuların güçlü yanlarından yararlanarak çevrimiçi mağazanızı 2024'ün dinamik ve rekabetçi dijital pazarında başarıya hazırlayabilirsiniz.