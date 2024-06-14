2024 年适用于在线商店的 6 大电子商务网站建设者

在线零售业正以前所未有的速度扩张，为企业家和成熟零售商打开大门。选择合适的电子商务网站构建器对于建立成功的在线形象至关重要。2024 年，各种强大的工具可供选择，每种工具都可满足从小型初创企业到大型企业的不同业务需求。本指南将探讨 2024 年在线商店的 6 大电子商务网站构建器，深入研究它们的功能、优势以及它们为何在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。

无论您是在寻找具有广泛自定义选项的全包平台，还是简单易用的构建器，我们的列表都能满足您的所有需求。使用合适的电子商务构建器，您可以创建一个不仅外观精美而且功能无缝衔接的在线商店，为您的客户提供最佳购物体验。我们先来了解一下该领域的主要参与者，从 Shopify 和 WooCommerce 等行业巨头开始，再到 Wix eCommerce、BigCommerce、Squarespace 等多功能解决方案，最后是 AppMaster 提供的创新型 无代码 解决方案。

1. Shopify

说到电子商务网站建设者，Shopify 是许多企业主的首选。Shopify 成立于 2006 年，发展迅速，为全球超过一百万家企业提供支持。是什么让 Shopify 成为电子商务的首选平台？让我们深入了解一下它的独特功能和优势。

易于使用

Shopify 最大的吸引力之一就是它的易用性。该平台专为初学者和经验丰富的企业家而设计，具有直观的用户界面，可简化网站构建过程。Shopify 提供拖放构建器，允许用户轻松自定义其在线商店，而无需任何编码知识。

可扩展性和灵活性

Shopify 具有高度可扩展性，适合各种规模的企业。无论您是开设小型在线商店还是经营大型企业，Shopify 都提供各种计划来满足您的需求。该平台支持无限的产品、带宽和存储，确保您的商店可以随着您的业务发展而增长。此外，Shopify 还提供一系列主题和插件来增强商店的功能和外观。

支付网关集成

Shopify 集成了 100 多个支付网关，包括 PayPal、Stripe 和 Authorize.Net 等主要支付网关。这种多功能性可确保您可以为客户提供灵活的付款方式，改善他们的购物体验并提高转化率。

安全性

安全性是任何电子商务平台的关键方面，Shopify 对此非常重视。该平台符合 PCI DSS 标准，这意味着它遵守严格的安全标准来保护客户数据。 Shopify 还为您的商店提供 SSL 证书，确保通过您的网站传输的所有数据都经过加密且安全。

SEO 和营销工具

Shopify 提供一套强大的 SEO 和营销工具，帮助您吸引和留住客户。您可以使用元标记、标题标记和自定义 URL 轻松优化您的网站以适应搜索引擎。此外，Shopify 支持与各种社交媒体平台集成并提供电子邮件营销工具，帮助您覆盖更广泛的受众并推动销售。

24/7 客户支持

Shopify 通过各种渠道提供 24/7 客户支持，包括实时聊天、电子邮件和电话。他们广泛的帮助中心和社区论坛还提供宝贵的资源和见解，以帮助您解决问题并优化您的在线商店。

总之，Shopify 的易用性、可扩展性、广泛的支付网关集成、强大的安全措施和全面的营销工具使其成为 2024 年电子商务网站建设者的首选。无论您是崭露头角的企业家还是成熟的企业主，Shopify 都能提供在竞争激烈的在线市场中取得成功所需的工具和支持。

2. 电子商务的 AppMaster

AppMaster 以全面的无代码平台 而闻名，用户无需编写一行代码即可创建后端、Web 和移动应用程序。对于希望快速高效地建立在线业务的电子商务企业来说，这是一种创新的解决方案。这就是为什么 AppMaster 是 2024 年构建电子商务网站的绝佳选择：

全面的开发环境

AppMaster 提供了强大的集成开发环境 (IDE)，涵盖了应用程序开发的各个方面。无论您是需要设计令人惊叹的网络店面还是为您的在线商店开发移动应用程序，AppMaster 都能满足您的需求。该平台允许您使用拖放工具以可视化方式创建数据模型、业务逻辑和用户界面，即使没有技术背景的人也可以使用它。

可视化 BP 设计器

AppMaster 的突出功能之一是其可视化 BP 设计器。此功能可让您使用可视化工具创建和管理业务流程，从而简化复杂工作流程和自动化的开发。对于电子商务，这意味着您可以轻松设置订单管理、客户通知、库存跟踪等流程，确保您的商店顺利运营。

可扩展性和性能

AppMaster 的后端应用程序使用 Go (Golang) 构建，Go 以其性能和可扩展性而闻名。这使得 AppMaster 特别适合那些预期大幅增长且需要能够处理高流量和复杂交易的基础架构的电子商务企业。此外，AppMaster 应用程序可以与任何与 PostgreSQL 兼容的数据库一起使用，从而提供数据管理灵活性。

快速开发和部署

使用 AppMaster，您可以在 30 秒内生成和部署您的电子商务应用程序。该平台会获取您的蓝图并生成源代码、编译应用程序，甚至在部署之前运行测试。这种开发速度无与伦比，可让您在商店中进行迭代，并根据客户反馈和市场趋势快速实现新功能。

无缝移动集成

在当今市场，为您的电子商务商店提供适合移动设备或专用的移动应用至关重要。AppMaster 在移动应用开发方面表现出色，可让您使用 Kotlin 和 Jetpack Compose（适用于 Android）以及 SwiftUI（适用于 iOS）创建原生移动应用。这可确保您的商店在所有设备上提供最佳体验，从而提高客户满意度并推动销售。

无技术债务

AppMaster 独特的方法可以在您每次进行更改时从头开始生成应用，从而消除技术债务，确保您的电子商务商店始终保持最新状态且没有遗留代码问题。这对于在您的在线商店不断发展和演变的过程中保持其效率和安全性特别有益。

易于使用和可访问性

AppMaster 的设计非常人性化，可供从小型企业到大型企业的广泛用户使用。该平台提供各种订阅计划，包括为想要探索其功能的用户提供的免费套餐。得益于直观的设计和全面的支持资源，即使是非技术用户也可以构建、部署和管理专业级电子商务网站。

借助 AppMaster，您可以利用功能强大且易于使用的 无代码 平台真正改变您的电子商务业务。无论您是寻求经济高效解决方案的初创公司，还是需要可扩展和高性能电子商务平台的企业，AppMaster 都能提供在竞争激烈的在线市场中取得成功所需的工具和灵活性。

3. WooCommerce

WooCommerce 是一款多功能电子商务解决方案，适合那些喜欢在 WordPress 平台上建立在线商店的人。作为 WordPress 的插件，WooCommerce 兼具灵活性和强大功能，允许用户根据自己的特定需求创建高度定制的电子商务网站。下面深入了解一下为什么 WooCommerce 在 2024 年仍然是在线商店的首选。

功能和优势

可定制性： WooCommerce 提供强大的自定义选项，让用户可以控制在线商店的各个方面。从布局和设计到通过扩展实现的特定功能，可能性几乎是无限的。

WooCommerce 提供强大的自定义选项，让用户可以控制在线商店的各个方面。从布局和设计到通过扩展实现的特定功能，可能性几乎是无限的。 与 WordPress 集成： 由于它是作为 WordPress 的插件构建的，因此 WooCommerce 可以无缝集成 WordPress 提供的所有功能，包括主题、插件和 SEO 工具。这使其成为已拥有 WordPress 网站或更喜欢使用 WordPress CMS 功能的用户的理想选择。

由于它是作为 WordPress 的插件构建的，因此 WooCommerce 可以无缝集成 WordPress 提供的所有功能，包括主题、插件和 SEO 工具。这使其成为已拥有 WordPress 网站或更喜欢使用 WordPress CMS 功能的用户的理想选择。 广泛的插件库： WooCommerce 广泛的插件和扩展库允许添加功能，例如高级产品过滤、预订系统和订阅功能。社区驱动的开发确保几乎任何您可能需要的功能都有可用的选项。

WooCommerce 广泛的插件和扩展库允许添加功能，例如高级产品过滤、预订系统和订阅功能。社区驱动的开发确保几乎任何您可能需要的功能都有可用的选项。 支付网关支持： WooCommerce 支持各种支付网关。开箱即用，它提供 PayPal 和 Stripe 集成，但几乎任何您能想到的支付网关都有可用的扩展，可满足各种客户偏好。

WooCommerce 支持各种支付网关。开箱即用，它提供 PayPal 和 Stripe 集成，但几乎任何您能想到的支付网关都有可用的扩展，可满足各种客户偏好。 可扩展性：WooCommerce 可以满足小型初创公司和大型企业的需求。 WordPress 的灵活性与通过插件增强 WooCommerce 的能力相结合，使扩展您的电子商务网站变得简单。

SEO 和营销

SEO 友好： 鉴于其与 WordPress 的基础集成，WooCommerce 利用了 WordPress 的 SEO 优势。您可以使用 Yoast SEO 等插件来优化您的产品页面、类别和博客文章，从而显著提高您网站的搜索引擎可见性。

鉴于其与 WordPress 的基础集成，WooCommerce 利用了 WordPress 的 SEO 优势。您可以使用 Yoast SEO 等插件来优化您的产品页面、类别和博客文章，从而显著提高您网站的搜索引擎可见性。 内容营销：WooCommerce 允许您无缝地将您的电子商务工作与内容营销相结合。利用 WordPress 的博客功能，您可以创建引人入胜的内容，为您的商店带来流量，建立品牌权威并增强客户参与度。

成本效率

开源：WooCommerce 的显著优势之一是它是开源的，这意味着它可以免费使用。您只需在需要时支付托管、付费主题和高级插件的费用。这种灵活性使企业能够以最低的成本起步，并根据需要扩展其功能集。

支持和社区

充满活力的社区：WooCommerce 受益于庞大而活跃的开发者和用户社区。丰富的教程、论坛和社区贡献的扩展确保您可以轻松找到帮助和资源，无论您的技术专长如何。

专业支持：如果您需要专门的支持，WooCommerce 提供多种支持计划，包括优先支持选项，确保您可以在需要时获得专家帮助。

展望 2024 年，对于任何希望建立或扩展在线商店的人来说，WooCommerce 仍然是一个引人注目的选择。它与 WordPress 的集成，加上广泛的可定制性和支持社区，使其成为满足各种电子商务需求的强大选择。

此外，如果您正在寻找无代码解决方案来补充您的 WooCommerce 商店，请考虑AppMaster。使用AppMaster，您可以创建自定义后端解决方案、Web 应用程序和移动应用程序，而无需编写一行代码，确保您的电子商务运营精简而有效。

4. Wix 电子商务

Wix 电子商务是小企业主和企业家的热门选择，他们寻求一个易于使用且具有广泛自定义选项的平台。Wix 主要以网站构建器而闻名，它扩展了其功能以满足在线商店的需求，使其成为那些涉足数字零售领域的人的多功能选择。

主要功能

Wix 电子商务提供了一系列功能，旨在帮助您高效地创建、管理和发展您的在线商店：

拖放构建器 ：直观的 拖放 构建器使用户无需任何编码知识即可创建外观精美且功能齐全的在线商店。您可以自定义网站的各个方面以符合您的品牌形象。

：直观的 构建器使用户无需任何编码知识即可创建外观精美且功能齐全的在线商店。您可以自定义网站的各个方面以符合您的品牌形象。 多种支付网关： 通过各种网关接受付款，包括 PayPal 、 Stripe 和其他主要服务。这种灵活性可确保为您的客户提供无缝的结账体验。

通过各种网关接受付款，包括 、 和其他主要服务。这种灵活性可确保为您的客户提供无缝的结账体验。 移动优化： 随着使用移动设备的购物者数量不断增加，Wix 可确保您的在线商店针对移动浏览和购买进行了全面优化。

随着使用移动设备的购物者数量不断增加，Wix 可确保您的在线商店针对移动浏览和购买进行了全面优化。 产品管理： 通过丰富的产品页面、库存跟踪和可自定义的选项（如尺寸和颜色）轻松添加、管理和展示您的产品。

通过丰富的产品页面、库存跟踪和可自定义的选项（如尺寸和颜色）轻松添加、管理和展示您的产品。 营销和 SEO 工具： 使用内置的营销和 SEO 工具提升您商店的知名度。从可自定义的元标记到集成的社交媒体营销，Wix 可帮助您覆盖更广泛的受众。

使用内置的营销和 SEO 工具提升您商店的知名度。从可自定义的元标记到集成的社交媒体营销，Wix 可帮助您覆盖更广泛的受众。 应用市场：通过 Wix 应用市场访问各种附加功能和工具。您可以集成电子邮件营销、实时聊天和客户评论等功能来增强您的商店。

使用 Wix 电子商务的好处

用户友好界面： Wix 的突出功能之一是其用户友好界面，即使没有技术专业知识的人也可以使用它。可视化编辑器直观而直接，可让您实时查看更改。

Wix 的突出功能之一是其用户友好界面，即使没有技术专业知识的人也可以使用它。可视化编辑器直观而直接，可让您实时查看更改。 可自定义性： 借助数百个设计师制作的模板和全面的自定义选项，您可以创建一个反映您品牌个性的独特商店。

借助数百个设计师制作的模板和全面的自定义选项，您可以创建一个反映您品牌个性的独特商店。 可扩展性： Wix 电子商务旨在与您的业务一起成长。无论您刚开始提供少量产品，还是扩展以提供多个类别和商品，该平台都可以满足您的需求。

Wix 电子商务旨在与您的业务一起成长。无论您刚开始提供少量产品，还是扩展以提供多个类别和商品，该平台都可以满足您的需求。 客户支持：Wix 提供广泛的支持资源，包括 24/7 客户服务、教程和社区论坛。这些资源可确保您在需要时获得所需的帮助。

限制

虽然 Wix 电子商务是许多用户的绝佳选择，但它确实存在一些限制：

大型企业的高级功能： Wix 可能缺少具有广泛需求的大型企业所需的一些高级功能。寻求高度专业化功能的企业可能需要考虑功能更丰富的平台，例如 BigCommerce 或 Shopify Plus。

Wix 可能缺少具有广泛需求的大型企业所需的一些高级功能。寻求高度专业化功能的企业可能需要考虑功能更丰富的平台，例如 或 Plus。 交易费： 根据您选择的计划，您可能会遇到交易费，如果您的销售量很大，这些费用可能会增加。在规划预算时，考虑这些费用至关重要。

根据您选择的计划，您可能会遇到交易费，如果您的销售量很大，这些费用可能会增加。在规划预算时，考虑这些费用至关重要。 模板之外的定制：虽然 Wix 提供了大量的定制选项，但如果用户需要高度定制的功能或设计元素，而这些功能或元素超出了平台模板和应用程序所提供的范围，他们可能会发现限制。

对于寻求用户友好、灵活的网站构建器的中小型企业来说，Wix eCommerce 是一个不错的选择。它的拖放界面、支付网关集成和广泛的可定制性使其成为许多企业家的不二之选。但是，需要高级功能和广泛可扩展性的企业可能需要考虑其他平台。利用 Wix eCommerce 的便捷性和效率，构建一个可以适应和发展您的业务的强大在线商店。

5. BigCommerce

BigCommerce 是一个功能强大且用途广泛的电子商务平台，专为支持各种规模的企业而量身定制，但对大批量卖家尤其有利。BigCommerce 拥有全面的功能、强大的集成和令人印象深刻的可扩展性，旨在帮助在线商店无缝发展和成功。让我们深入了解是什么让 BigCommerce 成为 2024 年创建在线商店的绝佳选择。

BigCommerce 的主要功能

适应性和灵活性 ：BigCommerce 提供了一个灵活的框架，能够满足各种业务模式，无论是 B2B、B2C 还是混合模式。它的灵活性可确保您可以自定义商店以满足您业务的独特需求。

：BigCommerce 提供了一个灵活的框架，能够满足各种业务模式，无论是 B2B、B2C 还是混合模式。它的灵活性可确保您可以自定义商店以满足您业务的独特需求。 SEO 和营销工具 ：BigCommerce 带有内置的 SEO 优化工具，使您的在线商店能够在搜索引擎上快速编入索引，吸引更多自然流量并有效提高销售额。此外，它还提供与各种营销平台（包括 Google Shopping 和 Facebook Ads）的无缝集成，让您能够覆盖更广泛的受众。

：BigCommerce 带有内置的 SEO 优化工具，使您的在线商店能够在搜索引擎上快速编入索引，吸引更多自然流量并有效提高销售额。此外，它还提供与各种营销平台（包括 Google Shopping 和 Facebook Ads）的无缝集成，让您能够覆盖更广泛的受众。 产品管理 ：使用 BigCommerce 强大的产品管理工具高效管理您的产品目录。您可以轻松添加、更新和组织产品，管理库存，并设置复杂的产品选项和变体，以满足不同的客户需求。

：使用 BigCommerce 强大的产品管理工具高效管理您的产品目录。您可以轻松添加、更新和组织产品，管理库存，并设置复杂的产品选项和变体，以满足不同的客户需求。 支付网关集成 ：BigCommerce 支持多种支付网关，确保您的客户拥有多种支付选项。从 PayPal 和 Stripe 到本地和专用网关，您可以提供灵活、安全的支付方式来提升客户体验。

：BigCommerce 支持多种支付网关，确保您的客户拥有多种支付选项。从 PayPal 和 Stripe 到本地和专用网关，您可以提供灵活、安全的支付方式来提升客户体验。 定制和设计 ：BigCommerce 提供一系列专业设计的模板，这些模板不仅美观，而且可高度定制。您还可以通过访问 HTML、CSS 和 JavaScript 完全自定义商店的外观。

：BigCommerce 提供一系列专业设计的模板，这些模板不仅美观，而且可高度定制。您还可以通过访问 HTML、CSS 和 JavaScript 完全自定义商店的外观。 安全性和合规性：安全性是电子商务的重中之重，BigCommerce 对此非常重视。该平台已通过 PCI DSS 1 级认证，并提供 HTTPS 以确保交易安全。借助先进的安全功能，您的商店和客户信息可免受网络威胁。

6. Squarespace

Squarespace 是一款多功能网站构建器，以注重设计和易用性而闻名。Squarespace 最初因其为创意专业人士量身定制的精美模板设计而闻名，如今已发展成为电子商务领域的强大竞争对手，拥有一系列针对在线商店的全面功能。无论您是精品店老板还是大型零售商，Squarespace 都提供了一个用户友好且功能强大的平台来管理您的在线商店。

Squarespace 电子商务的主要功能

精美的模板： Squarespace 提供了大量完全可自定义的专业设计模板。这些模板针对移​​动设备进行了优化，确保您的在线商店在任何屏幕尺寸上都看起来很棒。

Squarespace 提供了大量完全可自定义的专业设计模板。这些模板针对移​​动设备进行了优化，确保您的在线商店在任何屏幕尺寸上都看起来很棒。 集成购物车： 该平台包括一个集成购物车和无缝结帐流程，确保您的客户获得顺畅的体验。

该平台包括一个集成购物车和无缝结帐流程，确保您的客户获得顺畅的体验。 产品管理： Squarespace 提供了一个直观的界面来管理产品，包括库存跟踪、产品变体和定价选项。您可以轻松添加图像、描述和 SEO 标签来优化您的列表。

Squarespace 提供了一个直观的界面来管理产品，包括库存跟踪、产品变体和定价选项。您可以轻松添加图像、描述和 SEO 标签来优化您的列表。 支付网关 ：提供多种支付网关选项，包括 Stripe、PayPal 和 Apple Pay，确保您可以满足各种支付偏好。

：提供多种支付网关选项，包括 Stripe、PayPal 和 Apple Pay，确保您可以满足各种支付偏好。 营销工具 ：Squarespace 提供内置营销工具，如电子邮件营销活动、社交媒体集成和高级分析。这些工具可让您推广产品并跟踪广告系列的效果。

：Squarespace 提供内置营销工具，如电子邮件营销活动、社交媒体集成和高级分析。这些工具可让您推广产品并跟踪广告系列的效果。 SEO 优化： 该平台配备了强大的 SEO 工具，可帮助您的商店在搜索引擎结果中排名更高，从而为您的网站带来自然流量。

该平台配备了强大的 SEO 工具，可帮助您的商店在搜索引擎结果中排名更高，从而为您的网站带来自然流量。 客户支持：通过电子邮件和实时聊天提供的 24/7 客户支持可确保您在遇到问题或需要帮助浏览平台时获得帮助。

使用 Squarespace 为您的在线商店提供的好处

选择 Squarespace 作为您的电子商务平台具有多种优势：

用户友好界面： Squarespace 的 拖放 构建器简化了创建和自定义在线商店的过程，即使是没有编码经验的初学者也可以访问它。

Squarespace 的 构建器简化了创建和自定义在线商店的过程，即使是没有编码经验的初学者也可以访问它。 一体化解决方案： 从网络托管到域名注册和电子商务功能，Squarespace 提供一体化解决方案，简化了您的在线商店的设置和管理。

从网络托管到域名注册和电子商务功能，Squarespace 提供一体化解决方案，简化了您的在线商店的设置和管理。 响应式设计： 模板设计为完全响应式，确保您的商店在所有设备上提供一致且令人愉悦的用户体验。

模板设计为完全响应式，确保您的商店在所有设备上提供一致且令人愉悦的用户体验。 可扩展性： 无论您是刚刚起步还是希望发展业务，Squarespace 都能提供可扩展的解决方案来支持您的发展。

无论您是刚刚起步还是希望发展业务，Squarespace 都能提供可扩展的解决方案来支持您的发展。 创作自由：该平台注重设计，可让您创建一个具有视觉吸引力的商店，以反映您品牌的独特身份。

使用 Squarespace 时的注意事项

虽然 Squarespace 是许多在线零售商的强大选择，但仍有一些因素需要考虑：

有限的应用程序集成： 与其他一些电子商务平台相比，Squarespace 提供较少的第三方应用程序集成，这可能会限制某些功能。

与其他一些电子商务平台相比，Squarespace 提供较少的第三方应用程序集成，这可能会限制某些功能。 交易费： 如果您选择商业计划，请注意 Squarespace 会收取 3% 的交易费销售。您可以选择其中一种电子商务计划来避免这笔费用。

如果您选择商业计划，请注意 Squarespace 会收取 3% 的交易费销售。您可以选择其中一种电子商务计划来避免这笔费用。 学习曲线：尽管界面是用户友好的，但对于不熟悉网站构建器的用户来说，可能会有一个学习曲线，特别是在高级自定义选项方面。

总体而言，Squarespace 是寻求美观且用户友好的电子商务平台的企业的首选。Squarespace 专注于设计、集成营销工具和响应迅速的客户支持，使零售商能够轻松创建和管理他们的在线商店。

对于那些希望利用 无代码 平台进行更全面的后端和应用开发的人，AppMaster 提供了独特的解决方案。通过结合后端、Web 和移动开发功能而无需技术债务，AppMaster 可以作为您的 Squarespace 电子商务设置的绝佳补充。

结论

在 2024 年，选择合适的电子商务网站构建器对于在线商店的成功至关重要。排名前六的选项 - Shopify、WooCommerce、Wix eCommerce、BigCommerce、Squarespace 和 AppMaster - 各自提供独特的功能和优势，以满足不同的业务需求和规模。

Shopify 擅长提供具有广泛第三方集成的一体化解决方案，使其成为希望快速起步和有效扩展的企业的理想选择。同时，WooCommerce 对于那些喜欢 WordPress 灵活性的人来说非常出色，让他们可以完全控制商店的自定义和功能。

Wix eCommerce 将简单性和强大的电子商务工具融合在一个用户友好的软件包中，确保所有技术水平的用户都可以设计和管理专业的商店。对于追求大幅增长的企业，BigCommerce 提供了强大的功能，专门用于处理高销售量和企业级需求。

Squarespace 仍然是创意专业人士的首选，它提供精美的设计模板和基本的电子商务功能，确保美观不会以牺牲商务能力为代价。

最后，AppMaster 被证明是一种非常宝贵的工具，它利用其 无代码 平台来创建全面、可扩展的电子商务应用程序。这包括后端系统、Web 界面和移动应用程序，所有这些都无缝集成，旨在消除技术债务，确保您的电子商务解决方案与您的业务需求一起发展。

选择电子商务网站构建器时，请考虑您的业务模式、增长潜力和特定需求。每个平台在不同领域都表现出色，因此请选择最符合您业务目标的平台。通过利用这些顶级电子商务建设者的优势，您可以在 2024 年充满活力且竞争激烈的数字市场中为您的在线商店取得成功做好准备。