Branża projektowania stron internetowych ewoluuje, a w miarę zbliżania się do 2022 roku, istnieje wiele trendów, na które warto zwrócić uwagę. Niektóre z przewidywanych trendów obejmują bardziej kreatywną typografię, efekty 3D i większe wykorzystanie treści wideo.

Jeśli więc chcesz, aby Twoje projekty były aktualne i wyprzedzały krzywą w projektowaniu stron internetowych, upewnij się, że masz oko na najnowsze trendy. Wdrażając niektóre z nich, będziesz mieć pewność, że stworzysz strony internetowe, które wyróżnią się z tłumu.

W ostatnich latach w projektowaniu stron internetowych pojawiło się wiele trendów.

Bardziej kreatywna typografia

Typografia zawsze była istotną częścią projektowania stron internetowych, a w najbliższych latach staje się jeszcze bardziej kreatywna. Tutaj możemy wyróżnić kilka trendów związanych w szczególności z typografią:

Kreatywne czcionki. Kreatywne czcionki mogą łatwo dodać unikalność do strony internetowej.

Efekty 3D

Efekty trójwymiarowe (3D) stają się coraz bardziej popularne w projektowaniu stron internetowych. Efekty te mogą dodać głębię i wymiar do Twojej witryny, czyniąc ją bardziej wciągającą i angażującą dla odwiedzających.

Treści wideo

Wideo jest potężnym medium i będzie zyskiwało na znaczeniu w projektowaniu stron internetowych. Za pomocą filmów można opowiadać historie, wyjaśniać koncepcje i prezentować produkty lub usługi znacznie bardziej angażujące niż statyczny tekst.

Animacja

Animacja może dodać wizualne zainteresowanie i emocje do strony internetowej. W 2022 roku będziemy częściej korzystać z animacji, zarówno prostych animowanych grafik, jak i pełnoprawnych animacji wideo.

Przewijanie paralaksowe

Parallax scrolling to technika, która pozwala różnym elementom na stronie przewijać się z różną prędkością, tworząc iluzję głębi. Ten trend jest idealny dla stron internetowych typu storytelling i może dodać wiele czynników wow do Twojego projektu.

Minimalistyczny design

Projekty minimalistyczne są czyste, eleganckie i stylowe. Skupiają się na prostocie i funkcjonalności, wykorzystując minimalne elementy, aby stworzyć maksymalny efekt. Ten trend jest idealny dla firm, które chcą przekazać nowoczesny i profesjonalny wizerunek. Jeśli chcesz wykorzystać koncepcję minimalistycznego designu, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Użyj prostych kształtów i kolorów, aby stworzyć elegancki i nowoczesny wygląd.

Używaj typografii oszczędnie, aby uniknąć przytłoczenia odbiorców.

Unikaj używania zbyt wielu obrazów, aby Twoja strona nie wyglądała na zagraconą i zajętą.

Zachowaj spójność projektu: używaj tych samych kształtów, kolorów i czcionek na całej stronie, aby stworzyć spójny wygląd.

Responsywny projekt

Ponieważ ludzie coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych, responsywny design staje się coraz ważniejszy. Projekt ten zapewnia, że Twoja strona wygląda świetnie i działa poprawnie na wszystkich urządzeniach, niezależnie od wielkości ekranu.

Układy oparte na kartach

Układ oparty na kartach to popularny trend, który układa treść w schludnych, zorganizowanych blokach. To podejście jest idealne dla stron internetowych, które muszą przedstawić wiele informacji w zwięzłym, łatwym do przyswojenia formacie.

Material design

Material design to stworzony przez Google styl, który wykorzystuje cienie i warstwowanie, aby nadać głębię i wymiar płaskim elementom. Ten trend staje się coraz bardziej popularny, ponieważ projektanci szukają sposobów na dodanie zainteresowania i osobowości do minimalnych projektów.

Przyciski duchów

Przyciski duchów to półprzezroczyste przyciski o "nawiedzającym" wyglądzie. Te przyciski mogą stworzyć eleganckie i niedopowiedziane wezwanie do działania.

Układy z łamaną siatką

Układy z łamaną siatką to układy, które odrywają się od tradycyjnej prostokątnej siatki. Takie podejście może dodać wizualnego zainteresowania i ekscytacji do projektu i jest idealne dla kreatywnych firm lub stron internetowych.

Mikrointerakcje

Mikrointerakcje to małe, interaktywne elementy, które poprawiają doświadczenie użytkownika. Elementy te mogą obejmować zarówno proste animacje, jak i złożone funkcjonalności, i stają się coraz bardziej popularne w projektowaniu stron internetowych.

Ilustracje to kolejny popularny trend w projektowaniu stron internetowych. Istnieje wiele różnych rodzajów ilustracji, a Ty możesz wybrać te, które najlepiej odzwierciedlają osobowość Twojej marki. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne rodzaje ilustracji:

Ilustracje ręcznie rysowane . Mają osobisty, ręcznie wykonany wygląd idealny dla firm z ludzkim akcentem.

. Ten typ wykorzystuje elementy projektu graficznego do przekazania informacji w atrakcyjny wizualnie sposób, idealny do wyjaśnienia złożonych koncepcji lub danych w łatwym do zrozumienia formacie. Ilustracje kreskówkowe. Ilustracje kreskówkowe to zabawny i figlarny sposób na dodanie osobowości do Twojej strony internetowej.

Rzeczywistość rozszerzona

AR pozwala na nakładanie wygenerowanych komputerowo obrazów na świat rzeczywisty. Technologia ta staje się coraz bardziej popularna w projektowaniu stron internetowych i może być wykorzystywana do tworzenia interaktywnych, wciągających doświadczeń dla odwiedzających.

Wirtualna rzeczywistość

Wirtualna rzeczywistość (VR) to wygenerowane komputerowo środowisko, które pozwala doświadczyć miejsca lub sytuacji tak, jakbyś tam był. Technologia ta jest często wykorzystywana w grach, ale staje się również popularna w projektowaniu stron internetowych, ponieważ pomaga tworzyć angażujące doświadczenia dla odwiedzających.

Często widzimy, że trendy w projektowaniu stron internetowych pojawiają się i znikają, ale jedna tendencja wydaje się być tutaj na stałe: styl vintage. Klasyczny, ponadczasowy wygląd charakteryzuje styl vintage i jest on popularny w projektowaniu stron internetowych od lat. Oto kilka powodów, dla których styl vintage jest tak popularny w projektowaniu stron internetowych:

Jest ponadczasowy. Najlepszą rzeczą w stylu vintage jest to, że nigdy nie wychodzi z mody. Niezależnie od tego, czy projektujesz stronę dla marki retro, czy dla nowoczesnego biznesu, styl vintage zawsze będzie w modzie. Jest wszechstronny. Styl vintage może być stosowany w różnych projektach projektowych, od prostych stron internetowych po złożone platformy e-commerce. Bez względu na to, z czym wiąże się Twój projekt, styl vintage może być dostosowany do Twoich potrzeb. Jest łatwy do wdrożenia. Mnóstwo gotowych szablonów i zasobów jest dostępnych, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. Jest nostalgiczny. Wszyscy kochamy "stare, dobre czasy", a styl vintage sięga do tej nostalgii. Jeśli jest umiejętnie stosowany, może wywołać silne emocje i stworzyć silną więź z odbiorcami.

Aby nadążyć za tymi zmianami, kluczowe jest bycie na bieżąco z najnowszymi trendami w branży. Oto kilka wskazówek, jak nadążyć za najnowszymi trendami w projektowaniu stron internetowych.

Śledź blogi branżowe. Jednym z najlepszych sposobów na bycie na bieżąco z najnowszymi trendami jest śledzenie blogów branżowych. Istnieje wiele świetnych blogów o projektowaniu stron internetowych, które są doskonałym źródłem informacji o najnowszych trendach.

Bierz udział wkonferencjach i wydarzeniach. Innym świetnym sposobem na bycie na bieżąco z najnowszymi trendami jest uczestniczenie w spotkaniach i wydarzeniach, dzięki którym możesz nawiązać kontakt z innymi projektantami i poznać najnowsze trendy.

Eksperymentuj z nowymi technologiami. Cały czas próbuj czegoś nowego. A jeśli nie wiesz, jak korzystać z konkretnej technologii, wiele zasobów może pomóc Ci się nauczyć.

Stosując się do tych wskazówek, możesz być na bieżąco z najnowszymi trendami w projektowaniu stron internetowych i mieć pewność, że Twoje projekty są zawsze na czasie.