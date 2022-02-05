Индустрия веб-дизайна развивается, и по мере того, как мы приближаемся к 2022 году, есть много тенденций, на которые стоит обратить внимание: креативная типографика, 3D-эффекты и более широкое использование видеоконтента.

Если вы хотите, чтобы ваш дизайн всегда был актуальным, обязательно следите за последними тенденциями. Внедрив некоторые из них, вы легко создадите веб-сайты, которые будут выделяться.

Креативная типографика

Типографика всегда была неотъемлемой частью веб-дизайна, и в ближайшие годы она станет еще более креативной. Здесь мы можем выделить некоторые тенденции:

Нестандартные шрифты. Креативные шрифты могут легко добавить индивидуальности вашему веб-сайту.

Больше пустого пространства. Белое пространство часто используется для создания ощущения спокойствия и изысканности. В веб-дизайне пустое пространство может выделять важные элементы или создавать иерархию.

Жирный и курсивный шрифты. Жирный шрифт и курсив отлично подходят для того, чтобы подчеркнуть содержание вашего веб-сайта или привлечь внимание к определенным элементам.

Большой текст. Большой текст часто используется, чтобы привлечь внимание. Крупный текст можно использовать для заголовков и призывов к действию.

Пользовательские шрифты. Это отличный способ добавить оригинальности веб-сайту и создать уникальный внешний вид.

3D-эффекты

Трехмерные эффекты становятся все более популярными. Они могут добавить глубины и размерности вашему веб-сайту, сделав его более привлекательным для посетителей.

Видеоконтент

Видео — мощное средство, и в веб-дизайне оно будет становиться все более важным. Вы можете рассказывать истории, объяснять концепции и демонстрировать продукты или услуги гораздо более увлекательным способом, чем через статичные изображения и текст.

Анимация

Анимация может добавить визуальный интерес на сайт. В 2022 году мы увидим больше использования анимации, будь то простая анимированная графика или полноценная видеоанимация.

Прокрутка

Параллаксная прокрутка — это метод, который позволяет различным элементам на странице прокручиваться с разной скоростью, создавая иллюзию глубины.

Минималистский дизайн

Минималистский дизайн соответсвует принципу: чем проще, тем лучше. Он базируется на простоте и функциональности, имеет минимум элементов для создания максимального эффекта. Эта тенденция идеально подходит для предприятий, которые хотят создать современный и профессиональный имидж. Чтобы создать минималистичный дизайн, попробуйте:

использовать простые формы и цвета, чтобы создать элегантный и современный вид;

применять текст экономно, чтобы не перегружать аудиторию;

не использовать слишком много изображений, чтобы сайт не выглядел загроможденным;

сохранять единообразие дизайна: используйте одни и те же формы, цвета и шрифты на всем сайте, чтобы поддержать целостный вид.

Адаптивность дизайна

Поскольку все больше людей используют мобильные устройства для доступа в Интернет, адаптивный дизайн становится более важным. Такой дизайн гарантирует, что ваш сайт будет отлично выглядеть и правильно работать на всех устройствах, независимо от размера экрана.

Карточные макеты

Макет на основе карточек — популярная тенденция, когда контент размещается в аккуратных, организованных блоках. Этот подход идеален для веб-сайтов, которым необходимо представить большой объем информации в сжатом, удобном для восприятия формате.

Материальный дизайн

Материальный дизайн — это стиль, созданный Google, который использует тени и слои для придания глубины и размера плоским элементам.

Кнопки-призраки

Кнопки-призраки — это полупрозрачные кнопки. Они помогают создать элегантный и сдержанный призыв к действию.

Макеты с разбитой сеткой

Такой макет отличается от традиционной прямоугольной сетки. Здесь могут быть использованы перекрытия и наложения элементов, изменения размеров столбцов и строк. Такой прием добавляет визуальный интерес и идеально подходит для творческих проектов.

Микровзаимодействия

Микровзаимодействия — это небольшие интерактивные элементы, улучшающие взаимодействие с пользователем. Эти элементы могут варьироваться от простой анимации до сложной функциональности, и они становятся все более популярными в веб-дизайне.

Иллюстрации

Еще одна популярная тенденция в веб-дизайне. Существует множество различных типов иллюстраций, и вы можете выбрать те, которые лучше всего отражают индивидуальность вашего бренда. Вот несколько самых популярных видов:

Рисованные . Такие иллюстрации выполнены вручную. Идеально подходят для компаний, которые как-то соприкасаются с творчеством и человеком, чтобы создать более естественный и интересный имидж.

. Такие иллюстрации выполнены вручную. Идеально подходят для компаний, которые как-то соприкасаются с творчеством и человеком, чтобы создать более естественный и интересный имидж. Векторные иллюстрации . Иллюстрации, созданные с помощью математических алгоритмов, можно масштабировать до любого размера без потери качества. Это делает их идеальными для адаптивного веб-дизайна.

. Иллюстрации, созданные с помощью математических алгоритмов, можно масштабировать до любого размера без потери качества. Это делает их идеальными для адаптивного веб-дизайна. Фотореалистичные иллюстрации . Это цифровые картины, которые имитируют традиционную фотографию. Они подходят для создания реалистичных сцен или изображений на вашем сайте.

. Это цифровые картины, которые имитируют традиционную фотографию. Они подходят для создания реалистичных сцен или изображений на вашем сайте. Инфографика . Этот тип использует элементы графического дизайна для передачи информации в визуально привлекательной форме. Чаще всего их применяют для объяснения сложных концепций или данных в простом для понимания формате.

. Этот тип использует элементы графического дизайна для передачи информации в визуально привлекательной форме. Чаще всего их применяют для объяснения сложных концепций или данных в простом для понимания формате. Мультипликационные иллюстрации. Мультяшные иллюстрации — это веселый и игривый способ добавить непринужденности и яркости сайту и сделать его более увлекательным.

Дополненная реальность

Дополненная реальность (AR) — это технология, позволяющая накладывать созданные компьютером изображения на реальный мир.

Виртуальная реальность

Виртуальная реальность (VR) — это созданная компьютером среда, которая позволяет вам ощущать место или ситуацию так, как если бы вы были там. Эта технология часто используется в играх, но также становится популярной в веб-дизайне для создания уникальных и привлекательных продуктов.

Бонус: винтажный стиль

Мы часто видим, как тенденции в веб-дизайне приходят и уходят, но одна тенденция, похоже, остается неизменной: винтажный стиль. Винтаж уже давно пользуется популярностью в веб-дизайне, а все потому что:

Этот стиль вне времени, он никогда не выходит из моды. Будь то разработка веб-сайта для ретро-бренда или современного бизнеса, винтажный стиль всегда будет уместен.

Он универсален. Винтажный стиль можно использовать в различных дизайнерских проектах, от простых веб-сайтов до сложных платформ электронной коммерции.

Легко реализовать. Вам не нужно быть экспертом по дизайну, чтобы создать веб-сайт в винтажном стиле. Доступно множество готовых шаблонов и ресурсов, которые упростят работу.

Вызывает ностальгию. У всех нас есть слабость к «старым добрым временам», и винтажный стиль вызывает эту ностальгию. При умелом использовании можно играть на эмоциях пользователей и создавать прочную связь с вашей аудиторией.

Чтобы не отставать от трендов, очень важно быть в курсе последних изменений в отрасли. Для это вы можете просто следить за популярными блогами. Это один из лучших способов быть в курсе последних тенденций. Блоги — бесконечный источник вдохновения и новых идей.

Помимо этого можно посещать конференции и различные мероприятия по дизайну, чтобы узнавать новое и учиться у коллег.

И, конечно, нужно продолжать экспериментировать с новыми технологиями. Это лучшее решение, которое поможет быть всегда на шаг впереди. А, если вы не знаете, как использовать новые технологии, онлайн-ресурсы всегда придут на помощь.

Следуя этим простым советам, вы сможете легко отслеживать тенденции в веб-дизайне и создавать современные проекты.