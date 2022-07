A indústria de web design está evoluindo e, à medida que nos aproximamos de 2022, há muitas tendências a serem observadas. Algumas das tendências previstas incluem tipografia mais criativa, efeitos 3D e maior uso de conteúdo de vídeo.

Portanto, se você deseja manter seus designs atualizados e ficar à frente da curva em web design, fique de olho nas últimas tendências. Ao implementar alguns deles, você certamente criará sites que se destacam da multidão.

Uma série de tendências surgiram no web design nos últimos anos.

Tipografia mais criativa

A tipografia sempre foi uma parte essencial do web design e está se tornando ainda mais criativa nos próximos anos. Aqui podemos destacar algumas tendências relacionadas à tipografia em particular:

Fontes criativas. Fontes criativas podem facilmente adicionar exclusividade ao site.

Aumento do uso de espaço em branco. O espaço em branco é usado para criar uma sensação de simplicidade. Pode destacar elementos importantes ou desenvolver um senso de hierarquia.

Fontes em negrito e itálico. Essas fontes são ótimas para enfatizar o conteúdo do seu site ou chamar a atenção para elementos específicos.

Texto Grande. O texto grande é frequentemente usado para chamar a atenção e fazer uma declaração. O texto grande pode ser usado para manchetes, conteúdo em destaque ou chamadas para ação em web design.

Fontes personalizadas. Eles são uma ótima maneira de personalizar o site e criar uma aparência única.

efeitos 3D

Os efeitos tridimensionais (3D) estão se tornando cada vez mais populares em web design. Esses efeitos podem adicionar profundidade e dimensionalidade ao seu site, tornando-o mais imersivo e envolvente para os visitantes.

Conteúdo do vídeo

O vídeo é um meio poderoso e só se tornará mais importante no design da web. Você pode contar histórias, explicar conceitos e exibir produtos ou serviços de forma muito mais envolvente do que texto estático por meio de vídeos.

Animação

A animação pode adicionar interesse visual e emoção a um site. Veremos mais uso de animação em 2022, sejam gráficos animados simples ou animações de vídeo completas.

Rolagem de paralaxe

A rolagem parallax é uma técnica que permite que diferentes elementos em uma página rolem em velocidades diferentes, criando uma ilusão de profundidade. Essa tendência é perfeita para sites de contar histórias e pode adicionar muitos fatores de uau ao seu design.

Design minimalista

Os designs minimalistas são limpos, elegantes e elegantes. Eles se concentram na simplicidade e na funcionalidade, usando elementos mínimos para criar um impacto máximo. Esta tendência é perfeita para empresas que querem transmitir uma imagem moderna e profissional. Se você quiser usar o conceito de design minimalista, siga estas dicas.

Use formas e cores simples para criar um visual elegante e moderno.

Use tipografia com moderação para evitar sobrecarregar seu público.

Evite usar muitas imagens para não deixar seu site confuso e ocupado.

Mantenha o design consistente: use as mesmas formas, cores e fontes em todo o site para criar uma aparência coesa.

Design responsivo

À medida que as pessoas usam dispositivos móveis para acessar a web com mais frequência, o design responsivo está se tornando cada vez mais importante. Esse design garante que seu site tenha uma ótima aparência e funcione corretamente em todos os dispositivos, independentemente do tamanho da tela.

Layouts baseados em cartão

O layout baseado em cartão é uma tendência popular que organiza o conteúdo em blocos organizados e organizados. Essa abordagem é perfeita para sites que precisam apresentar muitas informações em um formato conciso e fácil de digerir.

Design material

O material design é um estilo criado pelo Google que usa sombras e camadas para dar profundidade e dimensão a elementos planos. Essa tendência está se tornando mais popular à medida que os designers procuram maneiras de adicionar interesse e personalidade aos designs mínimos.

Botões fantasmas

Os botões fantasmas são botões semitransparentes com uma aparência “assombrada”. Esses botões podem criar uma chamada à ação elegante e discreta.

Layouts de grade quebrados

Layouts de grade quebrada são um layout que rompe com a grade retangular tradicional. Essa abordagem pode adicionar interesse visual e emoção a um design e é perfeita para negócios ou sites criativos.

Microinterações

Microinterações são pequenos elementos interativos que melhoram a experiência do usuário. Esses elementos podem variar de animações simples a funcionalidades complexas, e estão se tornando cada vez mais populares em web design.

As ilustrações são outra tendência popular no web design. Existem muitos tipos diferentes de ilustrações, e você pode escolher as que melhor refletem a personalidade da sua marca. Abaixo estão os tipos mais populares de ilustrações:

Ilustrações desenhadas à mão . Eles têm um visual pessoal e artesanal perfeito para negócios com um toque humano.

Ilustrações vetoriais . Ilustrações criadas usando algoritmos matemáticos podem ser dimensionadas para qualquer tamanho sem perder qualidade. Isso os torna ideais para web design responsivo.

Ilustrações fotorrealistas . Ilustrações fotorrealistas são pinturas digitais que imitam a aparência da fotografia tradicional. Eles são perfeitos para criar cenas ou imagens realistas em seu site.

Infográficos . Esse tipo usa elementos de design gráfico para transmitir informações de maneira visualmente atraente, perfeita para explicar conceitos ou dados complexos em um formato fácil de entender.

Ilustrações de desenhos animados . As ilustrações dos desenhos animados são uma maneira divertida e lúdica de adicionar personalidade ao seu site.

Realidade aumentada

AR permite sobrepor imagens geradas por computador no mundo real. Essa tecnologia está se tornando mais popular em web design e pode ser usada para criar experiências interativas e imersivas para os visitantes.

Realidade virtual

A realidade virtual (VR) é um ambiente gerado por computador que permite que você experimente um lugar ou situação como se estivesse lá. Essa tecnologia é frequentemente usada em jogos, mas também está se tornando popular em web design, pois ajuda a criar experiências atraentes para os visitantes.

Muitas vezes vemos tendências indo e vindo no web design, mas uma tendência parece estar aqui para ficar: o estilo vintage. Seu visual clássico e atemporal caracteriza o estilo vintage e é popular em web design há anos. Aqui estão algumas razões pelas quais o estilo vintage é tão popular no web design:

É atemporal. O melhor do vintage é que ele nunca sai de moda. Seja projetando um site para uma marca retrô ou um negócio moderno, o estilo vintage sempre estará em voga. É versátil. O estilo vintage pode ser usado em vários projetos de design, desde sites simples até plataformas complexas de e-commerce. Não importa qual seja o seu projeto, o estilo vintage pode ser adaptado para atender às suas necessidades. É fácil de implementar. Muitos modelos e recursos pré-fabricados estão disponíveis para facilitar o início. É nostálgico. Todos nós amamos “bons velhos tempos”, e o estilo vintage aproveita essa nostalgia. Quando usado com habilidade, o estilo vintage pode evocar emoções poderosas e criar uma forte conexão com seu público.

Para acompanhar essas mudanças, é crucial manter-se informado sobre as últimas tendências do setor. Aqui estão algumas dicas para acompanhar as últimas tendências em web design.

Siga os blogs do setor. Uma das melhores maneiras de se manter atualizado sobre as últimas tendências é seguir os blogs do setor. Existem muitos ótimos blogs de web design por aí, e eles são um excelente recurso para se manter informado sobre as últimas tendências.

Participe de conferências e eventos . Outra ótima maneira de se manter atualizado sobre as últimas tendências é participar de reuniões e eventos para que você possa interagir com outros designers e aprender sobre as últimas tendências.

Experimente novas tecnologias. Tente algo novo o tempo todo. E se você não souber usar uma tecnologia específica, muitos recursos podem ajudá-lo a aprender.

Seguindo essas dicas, você pode se manter atualizado sobre as últimas tendências em web design e garantir que seus projetos estejam sempre na moda.