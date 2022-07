L'industrie de la conception Web évolue et, à l'approche de 2022, il y a de nombreuses tendances à surveiller. Certaines des tendances prévues incluent une typographie plus créative, des effets 3D et une plus grande utilisation du contenu vidéo.

Donc, si vous voulez garder vos conceptions à jour et garder une longueur d'avance en matière de conception de sites Web, assurez-vous de garder un œil sur les dernières tendances. En implémentant certains d'entre eux, vous serez sûr de créer des sites Web qui se démarqueront de la foule.

Un certain nombre de tendances ont émergé dans la conception de sites Web ces dernières années.

Typographie plus créative

La typographie a toujours été un élément essentiel de la conception Web, et elle devient encore plus créative dans les années à venir. Ici, nous pouvons mettre en évidence certaines tendances liées à la typographie en particulier :

Polices créatives. Les polices créatives peuvent facilement ajouter un caractère unique au site Web.

Effets 3D

Les effets tridimensionnels (3D) deviennent de plus en plus populaires dans la conception Web. Ces effets peuvent ajouter de la profondeur et de la dimensionnalité à votre site Web, le rendant plus immersif et attrayant pour les visiteurs.

Contenu vidéo

La vidéo est un média puissant, et elle ne fera que gagner en importance dans la conception Web. Vous pouvez raconter des histoires, expliquer des concepts et présenter des produits ou des services de manière beaucoup plus attrayante que du texte statique à travers des vidéos.

Animation

L'animation peut ajouter un intérêt visuel et de l'excitation à un site Web. Nous verrons plus d'utilisation de l'animation en 2022, qu'il s'agisse de simples graphiques animés ou d'animations vidéo à part entière.

Défilement de parallaxe

Le défilement parallaxe est une technique qui permet à différents éléments d'une page de défiler à des vitesses différentes, créant une illusion de profondeur. Cette tendance est parfaite pour les sites Web de narration et peut ajouter de nombreux facteurs époustouflants à votre conception.

Conception minimaliste

Les designs minimalistes sont propres, élégants et élégants. Ils se concentrent sur la simplicité et la fonctionnalité, en utilisant des éléments minimaux pour créer un impact maximal. Cette tendance est parfaite pour les entreprises qui souhaitent véhiculer une image moderne et professionnelle. Si vous souhaitez utiliser le concept de design minimaliste, suivez ces conseils.

Utilisez des formes et des couleurs simples pour créer un look élégant et moderne.

Utilisez la typographie avec parcimonie pour éviter de submerger votre auditoire.

Évitez d'utiliser trop d'images pour ne pas donner l'impression que votre site Web est encombré et occupé.

Gardez un design cohérent : utilisez les mêmes formes, couleurs et polices sur l'ensemble de votre site Web pour créer un aspect cohérent.

Conception réactive

Alors que les gens utilisent plus souvent des appareils mobiles pour accéder au Web, la conception réactive devient de plus en plus importante. Cette conception garantit que votre site Web a fière allure et fonctionne correctement sur tous les appareils, quelle que soit la taille de l'écran.

Dispositions basées sur des cartes

La mise en page basée sur des cartes est une tendance populaire qui organise le contenu en blocs bien rangés et organisés. Cette approche est parfaite pour les sites Web qui doivent présenter de nombreuses informations dans un format concis et facile à digérer.

Conception matérielle

La conception matérielle est un style créé par Google qui utilise des ombres et des calques pour donner de la profondeur et de la dimension aux éléments plats. Cette tendance devient de plus en plus populaire à mesure que les concepteurs recherchent des moyens d'ajouter de l'intérêt et de la personnalité aux conceptions minimales.

Boutons fantômes

Les boutons fantômes sont des boutons semi-transparents au look « obsédant ». Ces boutons peuvent créer un appel à l'action élégant et discret.

Dispositions de grille brisées

Les dispositions en grille brisée sont une disposition qui rompt avec la grille rectangulaire traditionnelle. Cette approche peut ajouter de l'intérêt visuel et de l'excitation à une conception et est parfaite pour les entreprises créatives ou les sites Web.

Microinteractions

Les microinteractions sont de petits éléments interactifs qui améliorent l'expérience utilisateur. Ces éléments peuvent aller de simples animations à des fonctionnalités complexes, et ils deviennent de plus en plus populaires dans la conception Web.

Les illustrations sont une autre tendance populaire dans la conception de sites Web. Il existe de nombreux types d'illustrations et vous pouvez choisir celles qui reflètent le mieux la personnalité de votre marque. Vous trouverez ci-dessous les types d'illustrations les plus populaires :

Illustrations dessinées à la main . Ils ont un look personnel et artisanal parfait pour les entreprises avec une touche humaine.

. Ils ont un look personnel et artisanal parfait pour les entreprises avec une touche humaine. Illustrations vectorielles . Les illustrations créées à l'aide d'algorithmes mathématiques peuvent être mises à l'échelle à n'importe quelle taille sans perte de qualité. Cela les rend idéaux pour la conception de sites Web réactifs.

. Les illustrations créées à l'aide d'algorithmes mathématiques peuvent être mises à l'échelle à n'importe quelle taille sans perte de qualité. Cela les rend idéaux pour la conception de sites Web réactifs. Illustrations photoréalistes . Les illustrations photoréalistes sont des peintures numériques qui imitent l'apparence de la photographie traditionnelle. Ils sont parfaits pour créer des scènes ou des images réalistes sur votre site Web.

. Les illustrations photoréalistes sont des peintures numériques qui imitent l'apparence de la photographie traditionnelle. Ils sont parfaits pour créer des scènes ou des images réalistes sur votre site Web. Infographies . Ce type utilise des éléments de conception graphique pour transmettre des informations de manière visuellement attrayante, parfait pour expliquer des concepts ou des données complexes dans un format facile à comprendre.

. Ce type utilise des éléments de conception graphique pour transmettre des informations de manière visuellement attrayante, parfait pour expliquer des concepts ou des données complexes dans un format facile à comprendre. Illustrations de dessins animés . Les illustrations de dessins animés sont un moyen amusant et ludique d'ajouter de la personnalité à votre site Web.

Réalité augmentée

AR vous permet de superposer des images générées par ordinateur dans le monde réel. Cette technologie devient de plus en plus populaire dans la conception Web et peut être utilisée pour créer des expériences interactives et immersives pour les visiteurs.

Réalité virtuelle

La réalité virtuelle (VR) est un environnement généré par ordinateur qui vous permet de faire l'expérience d'un lieu ou d'une situation comme si vous y étiez. Cette technologie est souvent utilisée dans les jeux, mais elle devient également populaire dans la conception Web car elle aide à créer des expériences attrayantes pour les visiteurs.

Nous voyons souvent les tendances aller et venir dans la conception de sites Web, mais une tendance semble être là pour rester : le style vintage. Son look classique et intemporel caractérise le style vintage et il est populaire dans la conception de sites Web depuis des années. Voici quelques raisons pour lesquelles le style vintage est si populaire dans la conception Web :

C'est intemporel. La meilleure chose à propos du vintage est qu'il ne se démode jamais. Qu'il s'agisse de concevoir un site Web pour une marque rétro ou une entreprise moderne, le style vintage sera toujours à la mode. C'est polyvalent. Le style vintage peut être utilisé dans divers projets de conception, des sites Web simples aux plates-formes de commerce électronique complexes. Quel que soit votre projet, le style vintage s'adapte à vos besoins. C'est facile à mettre en œuvre. De nombreux modèles et ressources prédéfinis sont disponibles pour faciliter le démarrage. C'est nostalgique. Nous aimons tous le "bon vieux temps" et le style vintage puise dans cette nostalgie. Lorsqu'il est utilisé habilement, le style vintage peut évoquer des émotions puissantes et créer un lien fort avec votre public.

Pour suivre ces changements, il est crucial de rester informé des dernières tendances de l'industrie. Voici quelques conseils pour suivre les dernières tendances en matière de conception de sites Web.

Suivez les blogs de l'industrie. L'un des meilleurs moyens de se tenir au courant des dernières tendances est de suivre les blogs de l'industrie. Il existe de nombreux excellents blogs de conception de sites Web, et ils constituent une excellente ressource pour rester informé des dernières tendances.

Assister à des conférences et événements . Un autre excellent moyen de se tenir au courant des dernières tendances est d'assister à des réunions et à des événements afin de pouvoir réseauter avec d'autres designers et découvrir les dernières tendances.

Expérimentez de nouvelles technologies. Essayez quelque chose de nouveau tout le temps. Et si vous ne savez pas comment utiliser une technologie spécifique, de nombreuses ressources peuvent vous aider à apprendre.

En suivant ces conseils, vous pouvez rester au courant des dernières tendances en matière de conception de sites Web et vous assurer que vos projets sont toujours à la mode.