Web tasarım endüstrisi gelişiyor ve 2022'ye girerken dikkat edilmesi gereken birçok trend var. Tahmin edilen trendlerden bazıları, daha yaratıcı tipografi, 3D efektler ve video içeriğinin daha fazla kullanımını içerir.

Bu nedenle, tasarımlarınızı güncel tutmak ve web tasarımında bir adım önde olmak istiyorsanız, en son trendleri takip ettiğinizden emin olun. Bunlardan bazılarını uygulayarak, kalabalığın arasından sıyrılan web siteleri oluşturacağınızdan emin olabilirsiniz.

Son yıllarda web tasarımında bir takım trendler ortaya çıktı.

Daha yaratıcı tipografi

Tipografi her zaman web tasarımının önemli bir parçası olmuştur ve önümüzdeki yıllarda daha da yaratıcı hale gelecektir. Burada özellikle tipografi ile ilgili bazı eğilimleri vurgulayabiliriz:

Yaratıcı yazı tipleri. Yaratıcı yazı tipleri, web sitesine kolayca benzersizlik katabilir.

Yaratıcı yazı tipleri, web sitesine kolayca benzersizlik katabilir. Artan beyaz alan kullanımı. Beyaz boşluk, sadelik hissi yaratmak için kullanılır. Önemli unsurları vurgulayabilir veya bir hiyerarşi duygusu geliştirebilir.

Beyaz boşluk, sadelik hissi yaratmak için kullanılır. Önemli unsurları vurgulayabilir veya bir hiyerarşi duygusu geliştirebilir. Kalın ve italik yazı tipleri. Bu yazı tipleri, web sitenizin içeriğini vurgulamak veya belirli öğelere dikkat çekmek için harikadır.

Bu yazı tipleri, web sitenizin içeriğini vurgulamak veya belirli öğelere dikkat çekmek için harikadır. Büyük Metin. Büyük metinler genellikle dikkat çekmek ve bir açıklama yapmak için kullanılır. Web tasarımında başlıklar, öne çıkan içerik veya harekete geçirici mesajlar için büyük metin kullanılabilir.

Büyük metinler genellikle dikkat çekmek ve bir açıklama yapmak için kullanılır. Web tasarımında başlıklar, öne çıkan içerik veya harekete geçirici mesajlar için büyük metin kullanılabilir. Özel yazı tipleri. Web sitesini kişiselleştirmenin ve benzersiz bir görünüm yaratmanın harika bir yoludur.

3D efektler

Üç boyutlu (3D) efektler web tasarımında giderek daha popüler hale geliyor. Bu efektler, web sitenize derinlik ve boyut katabilir, bu da onu ziyaretçiler için daha sürükleyici ve ilgi çekici hale getirebilir.

video içeriği

Video güçlü bir ortamdır ve yalnızca web tasarımında daha önemli hale gelecektir. Videolar aracılığıyla statik metinlerden çok daha ilgi çekici bir şekilde hikayeler anlatabilir, kavramları açıklayabilir ve ürün veya hizmetleri sergileyebilirsiniz.

Animasyon

Animasyon, bir web sitesine görsel ilgi ve heyecan katabilir. İster basit animasyonlu grafikler isterse tam teşekküllü video animasyonları olsun, 2022'de animasyonun daha fazla kullanıldığını göreceğiz.

paralaks kaydırma

Paralaks kaydırma, bir sayfadaki farklı öğelerin farklı hızlarda kaydırılarak derinlik yanılsaması yaratan bir tekniktir. Bu trend, hikaye anlatımı yapan web siteleri için mükemmeldir ve tasarımınıza birçok etkileyici faktör ekleyebilir.

Minimalist tasarım

Minimalist tasarımlar temiz, şık ve şıktır. Maksimum etki yaratmak için minimum öğeleri kullanarak sadelik ve işlevselliğe odaklanırlar. Bu trend, modern ve profesyonel bir imaj vermek isteyen işletmeler için idealdir. Minimalist tasarım konseptini kullanmak istiyorsanız bu ipuçlarını takip edin.

Şık ve modern bir görünüm oluşturmak için basit şekiller ve renkler kullanın.

Kitlenizi bunaltmaktan kaçınmak için tipografiyi dikkatli kullanın.

Web sitenizi darmadağın ve meşgul göstermemek için çok fazla resim kullanmaktan kaçının.

Tasarımı tutarlı tutun: Uyumlu bir görünüm oluşturmak için web sitenizde aynı şekilleri, renkleri ve yazı tiplerini kullanın.

Sorumlu tasarım

İnsanlar web'e daha sık erişmek için mobil cihazları kullandıkça, duyarlı tasarım giderek daha önemli hale geliyor. Bu tasarım, web sitenizin harika görünmesini ve ekran boyutundan bağımsız olarak tüm cihazlarda düzgün çalışmasını sağlar.

Kart tabanlı düzenler

Kart tabanlı düzen, içeriği düzenli, organize bloklar halinde düzenleyen popüler bir eğilimdir. Bu yaklaşım, çok fazla bilgiyi kısa ve kolay anlaşılır bir biçimde sunması gereken web siteleri için mükemmeldir.

malzeme tasarımı

Materyal tasarımı, düz öğelere derinlik ve boyut kazandırmak için gölgeleri ve katmanları kullanan, Google tarafından oluşturulmuş bir stildir. Tasarımcılar minimal tasarımlara ilgi ve kişilik katmanın yollarını aradıkça bu trend daha popüler hale geliyor.

hayalet düğmeler

Hayalet düğmeler, “asallanan” bir görünüme sahip yarı şeffaf düğmelerdir. Bu düğmeler, zarif ve sade bir harekete geçirici mesaj oluşturabilir.

Kırık ızgara düzenleri

Kırık ızgara düzenleri, geleneksel dikdörtgen ızgaradan ayrılan bir düzendir. Bu yaklaşım, bir tasarıma görsel ilgi ve heyecan katabilir ve yaratıcı işletmeler veya web siteleri için mükemmeldir.

mikro etkileşimler

Mikro etkileşimler, kullanıcı deneyimini iyileştiren küçük, etkileşimli öğelerdir. Bu öğeler, basit animasyonlardan karmaşık işlevselliğe kadar değişebilir ve web tasarımında giderek daha popüler hale gelmektedir.

Çizimler, web tasarımında bir başka popüler trend. Birçok farklı illüstrasyon türü vardır ve markanızın kişiliğini en iyi yansıtanları seçebilirsiniz. Aşağıda en popüler illüstrasyon türleri bulunmaktadır:

Elle çizilmiş çizimler . İnsan dokunuşuna sahip işletmeler için mükemmel kişisel, el yapımı bir görünüme sahipler.

. İnsan dokunuşuna sahip işletmeler için mükemmel kişisel, el yapımı bir görünüme sahipler. Vektör çizimler . Matematiksel algoritmalar kullanılarak oluşturulan çizimler, kaliteden ödün vermeden herhangi bir boyuta ölçeklenebilir. Bu onları duyarlı web tasarımı için ideal kılar.

. Matematiksel algoritmalar kullanılarak oluşturulan çizimler, kaliteden ödün vermeden herhangi bir boyuta ölçeklenebilir. Bu onları duyarlı web tasarımı için ideal kılar. Fotogerçekçi çizimler . Fotogerçekçi çizimler, geleneksel fotoğrafçılığın görünümünü taklit eden dijital tablolardır. Web sitenizde gerçekçi sahneler veya görüntüler oluşturmak için mükemmeldirler.

. Fotogerçekçi çizimler, geleneksel fotoğrafçılığın görünümünü taklit eden dijital tablolardır. Web sitenizde gerçekçi sahneler veya görüntüler oluşturmak için mükemmeldirler. bilgi grafikleri Bu tür, bilgileri görsel olarak çekici bir şekilde iletmek için grafik tasarım öğelerini kullanır, karmaşık kavramları veya verileri anlaşılması kolay bir biçimde açıklamak için mükemmeldir.

Bu tür, bilgileri görsel olarak çekici bir şekilde iletmek için grafik tasarım öğelerini kullanır, karmaşık kavramları veya verileri anlaşılması kolay bir biçimde açıklamak için mükemmeldir. Karikatür çizimler . Çizgi film illüstrasyonları, web sitenize kişilik katmanın eğlenceli ve eğlenceli bir yoludur.

Arttırılmış gerçeklik

AR, bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüleri gerçek dünyada üst üste bindirmenize olanak tanır. Bu teknoloji web tasarımında giderek daha popüler hale geliyor ve ziyaretçiler için etkileşimli, sürükleyici deneyimler yaratmak için kullanılabilir.

Sanal gerçeklik

Sanal gerçeklik (VR), bir yeri veya durumu sanki oradaymışsınız gibi deneyimlemenize olanak tanıyan, bilgisayar tarafından oluşturulan bir ortamdır. Bu teknoloji genellikle oyunlarda kullanılır, ancak ziyaretçiler için ilgi çekici deneyimler yaratmaya yardımcı olduğu için web tasarımında da popüler hale geliyor.

Web tasarımında sık sık trendlerin gelip gittiğini görüyoruz, ancak bir eğilim burada kalacak gibi görünüyor: eski tarz. Klasik, zamansız görünümü vintage stili karakterize eder ve yıllardır web tasarımında popülerdir. Vintage tarzın web tasarımında bu kadar popüler olmasının birkaç nedeni:

Zamansız. Vintage ile ilgili en iyi şey, asla modası geçmemesidir. Retro bir marka veya modern bir işletme için bir web sitesi tasarlarken, vintage tarzı her zaman moda olacak. Çok yönlü. Vintage tarzı, basit web sitelerinden karmaşık e-ticaret platformlarına kadar çeşitli tasarım projelerinde kullanılabilir. Projenizin içeriği ne olursa olsun, vintage tarzı ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Uygulaması kolaydır. Başlamayı kolaylaştıran çok sayıda önceden hazırlanmış şablon ve kaynak mevcuttur. Nostaljik. Hepimiz "eski güzel günleri" severiz ve vintage tarzı bu nostaljiye dokunur. Vintage tarzı ustaca kullanıldığında güçlü duygular uyandırabilir ve izleyicilerinizle güçlü bir bağ oluşturabilir.

Bu değişikliklere ayak uydurmak için en son endüstri trendlerinden haberdar olmak çok önemlidir. Web tasarımındaki en son trendleri takip etmek için birkaç ipucu.

Sektör bloglarını takip edin. En son trendlerden haberdar olmanın en iyi yollarından biri sektör bloglarını takip etmektir. Orada birçok harika web tasarım blogu var ve bunlar en son trendlerden haberdar olmak için mükemmel bir kaynak.

Konferanslara ve etkinliklere katılın . En son trendlerden haberdar olmanın bir başka harika yolu da toplantılara ve etkinliklere katılmaktır, böylece diğer tasarımcılarla iletişim kurabilir ve en son trendler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yeni teknolojilerle denemeler yapın. Her zaman yeni bir şey deneyin. Ve belirli bir teknolojiyi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, birçok kaynak öğrenmenize yardımcı olabilir.

Bu ipuçlarını takip ederek, web tasarımındaki en son trendlerden haberdar olabilir ve projelerinizin her zaman trend olmasını sağlayabilirsiniz.